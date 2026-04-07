Τρίτη 07 Απριλίου 2026
07.04.2026 | 17:18
Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια
Βγάζουν στη σέντρα τον Λανουά με διαρροές ορισμών
On Field 07 Απριλίου 2026, 18:39

Οι αγώνες της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Stoiximan Super League γίνονται στις 19 Απριλίου και ήδη ο Λανουά είναι εκτεθειμένος καθώς βγήκαν στη φόρα φερόμενες επιλογές του

Η δεύτερη αγωνιστική των πλέι οφ της Stoiximan Super League γίνεται στις 19 Απριλίου και περιλαμβάνει τους αγώνες ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (18:00) και Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (21:00), ενώ οι ορισμοί αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη 15 Απριλίου. Η προαναφερόμενη διαδικασία είναι συνηθισμένη.

Όπως συνηθισμένο είναι η ΕΠΟ και η ΚΕΔ με την υπογραφή του Λανουά, 15 μέρες πριν από τους αγώνες, να στέλνουν αιτήματα για ελίτ διαιτητές στις ξένες ομοσπονδίες. Εκείνο που δεν συνηθίζεται είναι να διαρρέουν ορισμοί πριν από την ώρα τους. Τότε υπάρχει πρόβλημα!

Αρχικά, διέρρευσε ότι στα προαναφερόμενα ματς ο Λανουά φέρεται ότι θα ορίσει Σλοβάκο και Σλοβένο ελίτ διαιτητή, αντίστοιχα. Ο Σλοβάκος ελίτ είναι ο Κρούζλιακ και οι Σλοβένοι ελίτ είναι οι Ομπρένοβιτς και Βίντσιτς. Δεν υπάρχουν άλλοι στη λίστα της UEFA. Παράλληλα διέρρευσε ότι ο Σλοβάκος θα σφυρίξει στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μόνο ο Λανουά μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα παραπάνω! Παράλληλα ευθύνη έχει και η ΕΠΟ καθώς ο Μάκης Γκαγκάτσης όφειλε να τον προστατεύσει. Μπορεί οι διαρροές να είναι επίτηδες, για να τους… κάψουν και να φέρουν άλλους.

Είναι δυνατόν να μην ξέρουν ότι με τέτοιες διαρροές απαξιώνεται ο αρχιδιαιτητής; Τόσο πολύ θέλουν κάποιοι, πιθανόν παράγοντες του παραποδοσφαίρου, να κάνουν επίδειξη δύναμης;

ΕΠΟ και ΚΕΔ εκτέθηκαν. Οφείλουν να πάρουν θέση. Ισχύουν ότι στο ματς ΑΕΚ-ΠΑΟΚ θα σφυρίξει ο Κρούζλιακ και ένας εκ των Βίντσιτς, Ομπρένοβιτς το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός; Αν ναι, πώς διέρρευσαν οι φερόμενες επιλογές του Λανουά; Αυτό αποκλείεται να έχει συμβεί από τις ξένες ομοσπονδίες επειδή οι ορισμοί «διαφημίζονται» από ελληνικά ΜΜΕ.

Είναι δυνατόν ορισμοί, και ειδικά ξένων διαιτητών, να γίνονται φέιγ βολάν και η ΕΠΟ με την ΚΕΔ να μην παίρνουν θέση; Όπως, στο παρελθόν, δεν έπαιρναν θέση για τα περί άποψης της ΚΕΔ για επίμαχες φάσεις και για τιμωρίες διαιτητών που έκαναν λάθη υπέρ συγκεκριμένων ομάδων.

Αυτά δεν γίνονται πουθενά! Οι ορισμοί οφείλουν να προστατεύονται και αυτό έχει να κάνει και με την αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Ασφαλώς και ο Λανουά μπορεί να «απαντήσει» μέσω των ορισμών, όμως οι επιλογές θα «σέρνονται» για μια εβδομάδα. Δεν αποκλείεται και να τους αλλάξει καθώς ο χρόνος είναι πολύς.

Ηδη, ο Λανουά είναι στη σέντρα…

Αθλητική Ροή
Ο Μαγκουάιρ μένει στο Ολντ Τράφορντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Μπενίτεθ ξέρει ότι αμφισβητείται, αλλά δεν έχει... ενημερωθεί

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…
Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…

Γιώργος Νοικοκύρης
Το κίνητρο που ψάχνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Άρης του Σιάο
Το κίνητρο που ψάχνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Άρης του Σιάο

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Να δει το «αύριο» και όχι το «σήμερα»
Να δει το «αύριο» και όχι το «σήμερα»

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Περέιρα – Γιαζίτσι: Εκείνος και εκείνος
Εκείνος και εκείνος

Διονύσης Δελλής
Ο Βινίσιους και η… μισή Πρέμιερ Λιγκ
Ο Βινίσιους και η… μισή Πρέμιερ Λιγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το μεγαλύτερο «αν» της δεκαετίας
Το μεγαλύτερο «αν» της δεκαετίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Στο ντέρμπι της… πολυαθλητικότητας, ο Ολυμπιακός έχει αντίπαλο μόνο τον εαυτό του
Στο ντέρμπι της… πολυαθλητικότητας, ο Ολυμπιακός έχει αντίπαλο μόνο τον εαυτό του

Άκης Στρατόπουλος
Νέο σκάνδαλο στην Ιταλία: Οι διεθνείς απαίτησαν πριμ 10.000.000 € λίγες ώρες πριν τον «τελικό»
Νέο σκάνδαλο στην Ιταλία: Οι διεθνείς απαίτησαν πριμ 10.000.000 € λίγες ώρες πριν τον «τελικό»

Νικόλαος Κώτσης
Πόσο Μάικλ Τζόρνταν είσαι; Ή αλλιώς, ο πλουσιότερος αθλητής όλων των εποχών
Πόσο Μάικλ Τζόρνταν είσαι; Ή αλλιώς, ο πλουσιότερος αθλητής όλων των εποχών

Νικόλαος Κώτσης
Σε ποιους διαιτητές ο Λανουά μοίρασε μπράβο (και για την αποβολή του Νίκολιτς) και ποιους έβγαλε στη σέντρα
Σε ποιους διαιτητές ο Λανουά μοίρασε μπράβο (και για την αποβολή του Νίκολιτς) και ποιους έβγαλε στη σέντρα

Ρίγος Συγκίνησης για τη Μεγαλειώδη 200ή Επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου
Ρίγος Συγκίνησης για τη Μεγαλειώδη 200ή Επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου

Σπείρα με έδρα στη Βουλγαρία διέπραττε τηλεφωνικές απάτες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική – Εξιχνιάστηκαν 41 υποθέσεις
Σπείρα με έδρα στη Βουλγαρία διέπραττε τηλεφωνικές απάτες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική – Εξιχνιάστηκαν 41 υποθέσεις

Χατζηβασιλείου: Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε – Επανέρχεται περσινή υπόθεση χωρίς νέα στοιχεία
Χατζηβασιλείου: Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε – Επανέρχεται περσινή υπόθεση χωρίς νέα στοιχεία

«Εσύ τη σκότωσες» – Δαίμονες, εξάρτηση και μια θηλιά – Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ μέσα από τα ημερολόγια του
«Εσύ τη σκότωσες» – Δαίμονες, εξάρτηση και μια θηλιά – Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ μέσα από τα ημερολόγια του

Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ ξέρει ότι αμφισβητείται, αλλά δεν έχει… ενημερωθεί
Ο Μπενίτεθ ξέρει ότι αμφισβητείται, αλλά δεν έχει... ενημερωθεί

Artemis II: Η ανθρωπότητα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης – Εικόνες που κόβουν την ανάσα
Η ανθρωπότητα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης - Εικόνες που κόβουν την ανάσα από το Artemis II

Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί μετά από άγριο καυγά μεταξύ τους εν ώρα υπηρεσίας στην περιοχή της Ακρόπολης
Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί μετά από άγριο καυγά μεταξύ τους εν ώρα υπηρεσίας στην περιοχή της Ακρόπολης

Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγόρευσαν την είσοδο στον Κάνιε Γουέστ
Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγόρευσαν την είσοδο στον Κάνιε Γουέστ, ακυρώθηκε το Wireless Festival

Κ. Μπακογιάννης: Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κ. Δούκας το λοιδόρησε, τώρα όμως του αρέσει και το διαφημίζει
Κ. Μπακογιάννης: Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κ. Δούκας το λοιδόρησε, τώρα όμως του αρέσει και το διαφημίζει

Εισαγγελική παρέμβαση για την αίθουσα της δίκης των Τεμπών
Εισαγγελική παρέμβαση για την αίθουσα της δίκης των Τεμπών

Νέα Αριστερά: Θεσμικός κατήφορος Άδωνι για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Νέα Αριστερά: Θεσμικός κατήφορος Άδωνι για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Τσουκαλάς: Πάλι «λαγός» του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης – Επιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απροκάλυπτα
Τσουκαλάς: Πάλι «λαγός» του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης – Επιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απροκάλυπτα

«Να δώσουμε λόγους να επιστρέψουν και ευκαιρίες για να μείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους»
«Να δώσουμε λόγους να επιστρέψουν και ευκαιρίες για να μείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους»

Τι αλλάζει στα ταξίδια από και προς την ΕΕ από τις 10 Απριλίου
Τι αλλάζει στα ταξίδια από και προς την ΕΕ από τις 10 Απριλίου

ΣΥΡΙΖΑ: Ο «άριστος» Λαζαρίδης να προσκομίσει το πτυχίο του ή να παραιτηθεί
ΣΥΡΙΖΑ: Ο «άριστος» Λαζαρίδης να προσκομίσει το πτυχίο του ή να παραιτηθεί

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

