Βγάζουν στη σέντρα τον Λανουά με διαρροές ορισμών

Η δεύτερη αγωνιστική των πλέι οφ της Stoiximan Super League γίνεται στις 19 Απριλίου και περιλαμβάνει τους αγώνες ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (18:00) και Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (21:00), ενώ οι ορισμοί αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη 15 Απριλίου. Η προαναφερόμενη διαδικασία είναι συνηθισμένη.

Όπως συνηθισμένο είναι η ΕΠΟ και η ΚΕΔ με την υπογραφή του Λανουά, 15 μέρες πριν από τους αγώνες, να στέλνουν αιτήματα για ελίτ διαιτητές στις ξένες ομοσπονδίες. Εκείνο που δεν συνηθίζεται είναι να διαρρέουν ορισμοί πριν από την ώρα τους. Τότε υπάρχει πρόβλημα!

Αρχικά, διέρρευσε ότι στα προαναφερόμενα ματς ο Λανουά φέρεται ότι θα ορίσει Σλοβάκο και Σλοβένο ελίτ διαιτητή, αντίστοιχα. Ο Σλοβάκος ελίτ είναι ο Κρούζλιακ και οι Σλοβένοι ελίτ είναι οι Ομπρένοβιτς και Βίντσιτς. Δεν υπάρχουν άλλοι στη λίστα της UEFA. Παράλληλα διέρρευσε ότι ο Σλοβάκος θα σφυρίξει στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μόνο ο Λανουά μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα παραπάνω! Παράλληλα ευθύνη έχει και η ΕΠΟ καθώς ο Μάκης Γκαγκάτσης όφειλε να τον προστατεύσει. Μπορεί οι διαρροές να είναι επίτηδες, για να τους… κάψουν και να φέρουν άλλους.

Είναι δυνατόν να μην ξέρουν ότι με τέτοιες διαρροές απαξιώνεται ο αρχιδιαιτητής; Τόσο πολύ θέλουν κάποιοι, πιθανόν παράγοντες του παραποδοσφαίρου, να κάνουν επίδειξη δύναμης;

ΕΠΟ και ΚΕΔ εκτέθηκαν. Οφείλουν να πάρουν θέση. Ισχύουν ότι στο ματς ΑΕΚ-ΠΑΟΚ θα σφυρίξει ο Κρούζλιακ και ένας εκ των Βίντσιτς, Ομπρένοβιτς το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός; Αν ναι, πώς διέρρευσαν οι φερόμενες επιλογές του Λανουά; Αυτό αποκλείεται να έχει συμβεί από τις ξένες ομοσπονδίες επειδή οι ορισμοί «διαφημίζονται» από ελληνικά ΜΜΕ.

Είναι δυνατόν ορισμοί, και ειδικά ξένων διαιτητών, να γίνονται φέιγ βολάν και η ΕΠΟ με την ΚΕΔ να μην παίρνουν θέση; Όπως, στο παρελθόν, δεν έπαιρναν θέση για τα περί άποψης της ΚΕΔ για επίμαχες φάσεις και για τιμωρίες διαιτητών που έκαναν λάθη υπέρ συγκεκριμένων ομάδων.

Αυτά δεν γίνονται πουθενά! Οι ορισμοί οφείλουν να προστατεύονται και αυτό έχει να κάνει και με την αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Ασφαλώς και ο Λανουά μπορεί να «απαντήσει» μέσω των ορισμών, όμως οι επιλογές θα «σέρνονται» για μια εβδομάδα. Δεν αποκλείεται και να τους αλλάξει καθώς ο χρόνος είναι πολύς.

Ηδη, ο Λανουά είναι στη σέντρα…