# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ κάνει λόγο για επίθεση εναντίον της ICE στο Σικάγο
Κόσμος 09 Νοεμβρίου 2025 | 09:03

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ κάνει λόγο για επίθεση εναντίον της ICE στο Σικάγο

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι άνδρας στο Σικάγο άνοιξε πυρ εις βάρος αστυνομικών δυνάμεων κατά της μετανάστευσης (ICE)

Σύνταξη
Spotlight

Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) ανακοίνωσε ότι άνδρας άνοιξε πυρ στο Σικάγο εναντίον συνοριοφυλάκων που περιπολούσαν χθες Σάββατο για να εντοπίσουν παράτυπους μετανάστες (ICE).

H αστυνομική διεύθυνση της μεγαλούπολης στην πολιτεία Ιλινόι ανέφερε πως κανένας δεν τραυματίστηκε.

Κανένας τραυματισμός από τα αναφερόμενα πυρά στο Σικάγο

Το DHS ανέφερε ότι ο ύποπτος, που οδηγούσε μαύρο Jeep, διαφεύγει τη σύλληψη. Η αστυνομία στο Σικάγο ανέφερε πως μέλη της έσπευσαν επιτόπου όταν ειδοποιήθηκαν για πυροβολισμούς και επέβαλαν την τάξη στην περιοχή, σύμφωνα με το Reuters.

«Δεν υπάρχουν αναφορές πως χτυπήθηκε οποιοσδήποτε από πυρά», ανέφερε η αστυνομία στο Σικάγο σε ανακοίνωσή της.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη συνοικία Λιτλ Βίλατζ, έπειτα από εφόδους ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής του νόμου για τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών. Δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Reuters είδε να συλλαμβάνεται άνδρας έπειτα από διαπληκτισμό με κατοίκους έπειτα από έφοδο.

Το DHS ανέφερε ακόμη ότι «αγκιτάτορες» πέταξαν μπογιά και τούβλα εναντίον οχημάτων της συνοριοφυλακής κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων.

«Τους τελευταίους δυο μήνες, βλέπουμε αύξηση των επιθέσεων και της παρακώλυσης εναντίον των ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής του νόμου», ανέφερε το DHS μέσω X.

Οι έφοδοι προκαλούν αντιδράσεις

Έφοδοι στο Σικάγο και προάστιά του, συμπεριλαμβανομένης μιας σε βρεφονηπιακό σταθμό αυτή την εβδομάδα, πυροδότησαν διαδηλώσεις και βίαιες συλλήψεις.

Πάνω από δέκα μητέρες σε προάστιο της μητρόπολης συνελήφθησαν προχθές Παρασκευή σε κέντρο κράτησης μεταναστών στο Μπρόουντβιου, δυτικό προάστιο, επίκεντρο των εκδηλώσεων αγανάκτησης για την «Operation Midway Blitz» («επιχείρηση κεραυνοβόλος πόλεμος στα μεσοδυτικά») της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι επιχειρήσεις-σκούπες για τη σύλληψη μεταναστών άρχισαν τον Σεπτέμβριο, με διακηρυγμένο στόχο να απελαθούν «επικίνδυνοι εγκληματίες» που δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής. Σύμφωνα με το DHS, έχουν γίνει έκτοτε πάνω από 3.000 συλλήψεις. Όμως στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται αμερικανοί πολίτες και άνθρωποι με λευκό ποινικό μητρώο, σύμφωνα με τον Τύπο.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Economy
Παραγωγικότητα: Ο άλυτος γρίφος στην ελληνική οικονομία

Παραγωγικότητα: Ο άλυτος γρίφος στην ελληνική οικονομία

Σύνταξη
O Τραμπ δοκιμάζει το δόγμα «Πρώτα η Αμερική» στη Βενεζουέλα – Και ο αέρας μυρίζει πόλεμο
Economist 09.11.25

O Τραμπ δοκιμάζει το δόγμα «Πρώτα η Αμερική» στη Βενεζουέλα – Και ο αέρας μυρίζει πόλεμο

Η προσπάθεια των ΗΠΑ να παρέμβουν στη Βενεζουέλα, ανατρέποντας τον Μαδούρο, δεν κρύβεται. Επικαλούνται τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών», αλλά ίσως κάνουν τα λάθη του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τα λείψανα του Χαντάρ Γκολντίν που πέθανε το 2014 στη Γάζα [βίντεο]
Με αντάλλαγμα 09.11.25

Η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τα λείψανα του Χαντάρ Γκολντίν που πέθανε το 2014 στη Γάζα

Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού είχε υποσχεθεί πως αν επιστρέφονταν τα λείψανα του νεκρού στρατιώτη, θα σκεφτόταν την απελευθέρωση των 200 μελών της Χαμάς από τη Ράφα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γενική απεργία στην Πορτογαλία εναντίον του νέου εργασιακού νόμου που μεταρρυθμίζει 100 άρθρα
Εργασιακός μεσαίωνας 09.11.25

Γενική απεργία στην Πορτογαλία εναντίον του νέου εργασιακού νόμου που μεταρρυθμίζει 100 άρθρα

Η μεγαλύτερη συνδικαλιστική συνομοσπονδία στην Πορτογαλία προκήρυξε γενική απεργία λόγω «μεταρρύθμισης» πάνω από 100 άρθρων του εργατικού δικαίου

Σύνταξη
Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε λείψανο ενόπλου πολιτοφύλακα
Κόσμος 09.11.25

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε λείψανο ενόπλου πολιτοφύλακα

Το Ισραήλ επιστρέφει στη Γάζα τις σορούς 15 Παλαιστινίων, καθώς παρέλαβε και αναγνώρισε τα λείψανα ενός 61χρονου αναπληρωτή συντονιστή ασφαλείας στο κιμπούτς Nir Yitzhak που πολέμησε με την ομάδα του.

Σύνταξη
Φλόριντα: Η στιγμή που το αυτοκίνητο κατέληξε σε μπαρ μετά από καταδίωξη [βίντεο]
Φονικό κυνηγητό 09.11.25

Η στιγμή που το αυτοκίνητο κατέληξε σε μπαρ μετά από καταδίωξη σκοτώνοντας 4 άτομα

Τέσσερις πολίτες είναι νεκροί και 13 τραυματίες όταν αυτοκίνητο που καταδιώκονταν από την αστυνομία, έχασε τον έλεγχο και μπήκε μέσα σε μπαρ στην Τάμπα της Φλόριντα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Βολιβία και ΗΠΑ οι ανακοινώνουν την αποκατάσταση των διπλωματικών τους σχέσεων
Κόσμος 09.11.25

Η Βολιβία και ΗΠΑ οι ανακοινώνουν την αποκατάσταση των διπλωματικών τους σχέσεων

Στη Βολιβία, ο νέος πρόεδρος Ροδρίγο Πας και ο αμερικανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών συμφώνησαν να αναθερμάνουν τις σχέσεις των χωρών τους, τώρα που ο Μοράλες και το MAS είναι «εκτός κάδρου».

Σύνταξη
ΗΠΑ – Shutdown: Πάνω από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν, χιλιάδες καθυστέρησαν
Κόσμος 09.11.25

ΗΠΑ – Shutdown: Πάνω από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν, χιλιάδες καθυστέρησαν

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για χιλιάδες ταξιδιώτες στα αεροδρόμια των ΗΠΑ με την δημοσιονομική παράλυση να προκαλεί και πτητική παράλυση εξαιτίας της έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Σύνταξη
Βραζιλία: Ανατριχιαστικές εικόνες – Σάρωσε μισή πόλη ανεμοστρόβιλος στην πολιτεία Παρανά
Καταστροφή 09.11.25

Βραζιλία: Ανατριχιαστικές εικόνες – Σάρωσε μισή πόλη ανεμοστρόβιλος στην πολιτεία Παρανά

Οι άνεμοι έφτασαν σε ταχύτητες έως 250 χλμ/ώρα. Ο ανεμοστρόβιλος σάρωσε στέγες σπιτιών, προκάλεσε ζημίες σε κτίρια και υποδομές και βλάβες στις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος. Έξι νεκροί.

Σύνταξη
Μεξικό: Ποτέ δεν αποτρέψαμε απόπειρα δολοφονίας της πρέσβειρας του Ισραήλ από το Ιράν
Fake news 08.11.25

Μεξικό: Ποτέ δεν αποτρέψαμε απόπειρα δολοφονίας της πρέσβειρας του Ισραήλ από το Ιράν

Μια «είδηση» η οποία έκανε τον γύρο του κόσμου αποδομήθηκε ως ψευδής, καθώς το υπουργείο Ασφαλείας και το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας διέψευσαν πως απέτρεψαν απόπειρα δολοφονίας στο Μεξικό

Σύνταξη
Προεκλογικά παιχνίδια Όρμπαν: Λέει ότι πήρε «επ’ αόριστον εξαίρεση» από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο
«Θα πάει LNG» 08.11.25

Προεκλογικά παιχνίδια Όρμπαν: Λέει ότι πήρε «επ’ αόριστον εξαίρεση» από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βίκτορ Όρμπαν ισχυρίζεται ότι στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ εξασφάλισε «επ’ αόριστον εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις αμερικανικές κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο. Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος.

Σύνταξη
Εργασιακά: Στον δρόμο της… Ελλάδας η Πορτογαλία – Μαζική διαδήλωση στη Λισαβόνα
Απεργία στις 7/12 08.11.25

Εργασιακά: Στον δρόμο της… Ελλάδας η Πορτογαλία – Μαζική διαδήλωση στη Λισαβόνα

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην Πορτογαλία ενάντια στην εργασιακή μεταρρύθμιση, που προβλέπει απολύσεις χωρίς αιτιολογία και «δικαίωμα» των εργαζομένων να κάνουν υπερωρίες.

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Συμμορίες Ισραηλινών εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους
Δυτική Όχθη 08.11.25

Συμμορίες Ισραηλινών εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους

Συμμορίες εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους που μάζευαν ή κατέγραφαν τη συγκομιδή ελιάς στη Δυτική Όχθη. Κύριος στόχος τους μια δημοσιογράφος του Reuters, ανάμεσα στα πολλά θύματα

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Νίκαια με την Κηφισιά με… φόντο την κορυφή
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Νίκαια με την Κηφισιά με… φόντο την κορυφή

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Κηφισιά (9/11, 15:00) για την 10η αγωνιστική της Super League και περιμένει τυχόν γκέλα του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ώστε με νίκη να περάσει μόνος πρώτος.

Σύνταξη
Για το απόλυτο με Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός κόντρα στην Καρδίτσα
Μπάσκετ 09.11.25

Για το απόλυτο με Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός κόντρα στην Καρδίτσα

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Καρδίτσα (9/11, 13:00) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL με στόχο το απόλυτο, την ώρα που όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον Κίναν Έβανς, που αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του.

Σύνταξη
6-7: Τι σημαίνει το meme της Gen Αlpha που θεωρείται η «Λέξη Της Χρονιάς»;
«Six-Seveeeen» 09.11.25

6-7: Τι σημαίνει το meme της Gen Αlpha που θεωρείται η «Λέξη Της Χρονιάς»;

Το «6-7» δεν είναι λέξη, είναι κώδικας. Μια φράση χωρίς νόημα που η Gen Alpha χρησιμοποιεί σαν shibboleth — έναν μυστικό τρόπο αναγνώρισης μεταξύ «των μέσα», αφήνοντας τους μεγάλους εκτός παιχνιδιού.

Σύνταξη
Η γρίπη των πτηνών φέρνει κρίση των αυγών
Αντιδρούν οι κυβερνήσεις 09.11.25

Η γρίπη των πτηνών φέρνει κρίση των αυγών

Nέα κρίση αυγών και ανησυχία για την επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη - Τα κρούσματα εξαπλώνονται ραγδαία σε όλη την ΕΕ, οι τιμές των αυγών εκτοξεύονται έως και 40%

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
6+1 προτάσεις για τη σωτηρία των ΕΛΤΑ
Οικονομικές Ειδήσεις 09.11.25

6+1 προτάσεις για τη σωτηρία των ΕΛΤΑ

«Υπερταμείο» και κυβέρνηση καλούνται να σχεδιάσουν ένα νέο «αφήγημα» για την επόμενη ημέρα, που βρίσκει ήδη 46 καταστήματα κλειστά, ενώ άλλα 158 περιμένουν τη σειρά τους για λουκέτο

Σύνταξη
Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα ενεργειακά ζητήματα
Διεθνής Οικονομία 09.11.25

Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα ενεργειακά ζητήματα

«Είναι ενθαρρυντικό για τις σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας ότι δεν είναι θέμα μιας προσωπικότητας σε καμία από τις δύο χώρες, αλλά θέμα των θεσμών εξωτερικής πολιτικής», λέει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο πρώην αμερικανός πρεσβευτής στην Ελλάδα

Μαρία Βασιλείου
Αλλαγή πορείας: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ κέρδισε υποψηφιότητα στα Grammy για το soundtrack του «A Complete Unknown»
Υποκριτική ή μουσική; 09.11.25

Αλλαγή πορείας: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ κέρδισε υποψηφιότητα στα Grammy για το soundtrack του «A Complete Unknown»

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ υποδύθηκε τον θρυλικό Μπομπ Ντίλαν στην ταινία του Τζέιμς Μάνγκολντ, η οποία αφηγείται την είσοδο του τραγουδοποιού στην αμερικανική φολκ σκηνή τη δεκαετία του 1960.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαγικό Νότιο Σέλας από την Νέα Ζηλανδία
Aurora Australis 09.11.25

Μαγικό Νότιο Σέλας από την Νέα Ζηλανδία

Το λιγότερο γνωστό Σέλας από τα δύο, το Νότιο Σέλας χάρισε μαγικές στιγμές σε όσους λατρεύουν τον νυχτερινό ουρανό στη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία και την Τασμανία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
