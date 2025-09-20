newspaper
20.09.2025 | 22:26
Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη - Εξαφανίστηκαν δυο 14χρονοι
«Η έξαρση της ICE»: Χιλιάδες νέοι υπάλληλοι και νέα γραφεία για το κυνήγι μεταναστών των ΗΠΑ
Κόσμος 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:10

«Η έξαρση της ICE»: Χιλιάδες νέοι υπάλληλοι και νέα γραφεία για το κυνήγι μεταναστών των ΗΠΑ

Οι αξιωματούχοι της ICE αναζητούν νέες εγκαταστάσεις για να υποστηρίξουν τα σχέδια πρόσληψης χιλιάδων νέων υπαλλήλων και δικηγόρων για θέματα απέλασης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) αναζητά νέους χώρους γραφείων σε εκατοντάδες τοποθεσίες σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες για να υποστηρίξει τα σχέδια πρόσληψης χιλιάδων νέων δικηγόρων και υπαλλήλων για θέματα μετανάστευσης, σύμφωνα με έξι ομοσπονδιακούς αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα και τα αρχεία που έλαβε η εφημερίδα The Washington Post.

Οι χώροι αναζητούνται εκ μέρους της ICE από τη Γενική Διοίκηση Υπηρεσιών (GSA), την υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των ομοσπονδιακών ακινήτων, σύμφωνα με τους αξιωματούχους και τα αρχεία.

Η «έξαρση της ICE»

Τις τελευταίες εβδομάδες, υψηλόβαθμα στελέχη της ICE προσέγγισαν τη GSA και δήλωσαν ότι η κυβέρνηση πρέπει να εξασφαλίσει περίπου 300 νέους χώρους γραφείων το συντομότερο δυνατό σε ολόκληρη τη χώρα, σε μια προσπάθεια να στεγάσει περισσότερους από 10.000 νέους υπαλλήλους, σύμφωνα με τους αξιωματούχους και τα αρχεία.

Η GSA έχει σχηματίσει ειδικές ομάδες σχεδιασμού για να διευκολύνει την επέκταση της ICE, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να περιγράψουν εσωτερικά θέματα προσωπικού που δεν είχαν εξουσιοδότηση να συζητήσουν δημοσίως.

Τα αρχεία που έλαβε η εφημερίδα The Post δείχνουν ότι τώρα γίνονται τακτικές συναντήσεις εντός της GSA για να συζητηθεί η «έξαρση της ICE» (ICE surge).

Η ICE έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να προσλάβει περισσότερους από 10.000 νέους υπαλλήλους μετανάστευσης, καθώς και επιπλέον δικηγόρους για να αναλάβουν την δίωξη υποθέσεις απέλασης.

Αυτοί οι νέοι υπάλληλοι θα τοποθετηθούν σε γραφεία σε όλη τη χώρα, μερικά σε κόκκινες πόλεις και κόκκινες πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων του Νότου και του της Μεσοδυτικής περιοχής, σύμφωνα με έναν ομοσπονδιακό αξιωματούχο που έχει άμεση γνώση των προσπαθειών επέκτασης.

Η υπηρεσία επιβολής του νόμου επεκτείνεται ραγδαία, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει την απέλαση των μεταναστών χωρίς χαρτιά.

People demonstrate during a protest outside an ICE facility, weeks after U.S. President Donald Trump ordered increased federal law enforcement presence and stepped-up immigration enforcement actions by the Department of Homeland Security, in Broadview, Illinois, U.S., September 12, 2025. REUTERS/Octavio Jones

H «πατριωτική» μάχη εναντίον των μεταναστών επεκτείνεται

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Λ. Νοέμ δήλωσε την Τρίτη ότι η ICE έχει λάβει περισσότερες από 150.000 αιτήσεις από «πατριώτες Αμερικανούς» που ελπίζουν να συμμετάσχουν στην προσπάθεια της κυβέρνησης να απομακρύνει «τους χειρότερους από τους χειρότερους παράνομους αλλοδαπούς εγκληματίες από τις ΗΠΑ».

Αυτό το καλοκαίρι, το Κογκρέσο τριπλασίασε τον προϋπολογισμό της ICE για την επιβολή του νόμου και τις απελάσεις σε 29,9 δισεκατομμύρια δολάρια και δεσμεύτηκε να διαθέσει 45 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή κέντρων κράτησης μεταναστών.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας πρόσληψης προσωπικού, η υπηρεσία κατάργησε τα όρια ηλικίας για τους υποψηφίους και ενθάρρυνε τους συνταξιούχους πράκτορες της ICE και τους αξιωματικούς επιβολής του νόμου να επανενταχθούν στις τάξεις της, προσφέροντας μπόνους έως

Τώρα, οι υπάλληλοι της ICE ασκούν έντονη πίεση στην GSA να υπογράψει συμβάσεις μίσθωσης το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό αξιωματούχο που έχει άμεση γνώση του προγράμματος. «Είναι σαν να το θέλουμε χθες», είπε.

Ο προϋπολογισμός και οι προσλήψεις

Η αύξηση των προσλήψεων της ICE στοχεύει συγκεκριμένα στην επέκταση δύο κλάδων της υπηρεσίας, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους: το Γραφείο του Κύριου Νομικού Συμβούλου (OPLA) και τις Επιχειρήσεις Επιβολής και Απομάκρυνσης (ERO).

Η κυβέρνηση Τραμπ στοχεύει όλο και περισσότερο τους παράνομους μετανάστες χωρίς ποινικό μητρώο, καθώς αυξάνει τις συλλήψεις, σύμφωνα με ανάλυση της Washington Post με βάση στοιχεία της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ.

Το OPLA είναι ουσιαστικά ο νομικός βραχίονας της ICE, με περισσότερους από 2.000 δικηγόρους και βοηθητικό προσωπικό που βοηθούν στη δίωξη υποθέσεων απέλασης μεταναστών, καθώς και στην παροχή νομικών συμβουλών στην υπηρεσία και στην υπεράσπισή της στο δικαστήριο, σύμφωνα με τον ιστότοπο της ICE.

Η ERO χειρίζεται «όλες τις πτυχές» της επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον ιστότοπο, «συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης, της σύλληψης, της κράτησης και της απέλασης αλλοδαπών που υπόκεινται σε απέλαση ή βρίσκονται παράνομα στις ΗΠΑ».

A federal agent holding handcuffs enters the Broadview ICE detention facility, after U.S. President Donald Trump ordered increased federal law enforcement presence to assist in crime prevention, in Broadview, Illinois, U.S. September 16, 2025. REUTERS/Jim Vondruska

Η εποχή της ICE

Ο Hiroshi Motomura, καθηγητής νομικής στο UCLA και ειδικός σε θέματα μεταναστευτικού δικαίου και δικαίου ιθαγένειας, δήλωσε ότι η επέκταση αυτή είναι το φυσικό επόμενο βήμα μετά την αύξηση της χρηματοδότησης της ICE από το Κογκρέσο και την παραχώρηση από το Ανώτατο Δικαστήριο της εξουσίας στην ICE να κρατά υπό κράτηση άτομα με βάση τη φυλή και τη γλώσσα τους, διευρύνοντας έτσι τον πληθυσμό των ατόμων που ενδέχεται να βρεθούν υπό έρευνα.

«Αυτό υποδηλώνει ότι έχουμε να κάνουμε με έναν πολύ ευρύτερο, διαδεδομένο μηχανισμό επιβολής του νόμου, ο οποίος θα αποτελεί μέρος της καθημερινής επαφής μεταξύ των ατόμων και των αρχών επιβολής του νόμου», δήλωσε ο Motomura.

Ο Motomura συνέκρινε την ταχεία επέκταση των εξουσιών και των δυνατοτήτων της ICE με άλλες πρωτοβουλίες επιβολής του νόμου στην ιστορία των ΗΠΑ — την επέκταση των εξουσιών επιβολής του ομοσπονδιακού νόμου μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, τις αντικομμουνιστικές έρευνες του γερουσιαστή Τζόζεφ Μακάρθι κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και την φυλάκιση Ιαπώνων Αμερικανών κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μεταξύ άλλων.

«Όταν συνέβησαν αυτά τα γεγονότα, τα δικαστήρια παρενέβησαν, οι δικηγόροι άσκησαν αγωγές. Υπάρχει κάποια αντίδραση, αλλά η αντίδραση αυτή δεν φαίνεται να επαναφέρει τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση», δήλωσε ο Motomura.

