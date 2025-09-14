Σικάγο: Ο δήμαρχος ζητά τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη από πυροβολισμό πράκτορα της ICE

Ο δήμαρχος του Σικάγο ζήτησε χθες Σάββατο τη διεξαγωγή έρευνας με απόλυτη διαφάνεια σχετικά με τον θάνατο μετανάστη που πυροβολήθηκε την Παρασκευή από πράκτορα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) κατά τη διάρκεια ελέγχου του αυτοκινήτου του.

Κάνοντας λόγο για «χάος» και για «τραγωδία που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί», ο Δημοκρατικός δήμαρχος Μπράντον Τζόνσον τόνισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ: «Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στην κοινότητα των μεταναστών, ιδίως στη μεξικάνικη κοινότητά μας στο Σικάγο, ζητώντας πλήρη λογοδοσία και έρευνα με διαφάνεια σχετικά με όσα οδήγησαν στον θάνατο του Σιλβέριο Βιγιέγας Γκονζάλες».

The chaos that unfolded yesterday in Franklin Park was an avoidable tragedy. Our prayers are with the family and friends of Silverio Villegas González as they grieve this loss. We’ve said from the beginning that the presence of federal immigration agents on city streets will… — Mayor Brandon Johnson (@ChicagosMayor) September 13, 2025

«Κανείς δεν πρέπει να ζει με τον φόβο…»

Αναλυτικά ο δήμαρχος του Σικάγο αναφέρει: «Το χάος που εκτυλίχθηκε χθες στο Franklin Park ήταν μια τραγωδία που θα μπορούσε να αποφευχθεί. Οι προσευχές μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Silverio Villegas González, καθώς θρηνούν αυτή την απώλεια.

Από την αρχή είπαμε ότι η παρουσία ομοσπονδιακών υπαλλήλων μετανάστευσης στους δρόμους της πόλης θα κάνει τη ζωή πιο επικίνδυνη για τους γείτονές μας και για όλους. Οι αντισυνταγματικές ενέργειες χθες προκάλεσαν επικίνδυνες συνθήκες που έθεσαν τις κοινότητές μας σε κίνδυνο και κατέληξαν στην απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Κανείς δεν πρέπει να ζει με το φόβο της παράνομης σύλληψης, κράτησης, παρενόχλησης ή βίας. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσουμε τους κατοίκους του Σικάγου από την ομοσπονδιακή υπερβολή και τις αντισυνταγματικές ενέργειες.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με την κοινότητα των μεταναστών μας, και ειδικά με τη μεξικανική κοινότητα του Σικάγου, ζητώντας πλήρη απολογισμό και διαφανή έρευνα για τα γεγονότα που οδήγησαν στο θάνατο του Silverio Villegas González».

Σικάγο: Πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε μετανάστη

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ο Βιγιέγας Γκονζάλες αντιστάθηκε σε έλεγχο και «οδήγησε το αυτοκίνητό του εναντίον των αστυνομικών». Όπως ανέφερε, «ένας αξιωματικός της ICE χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο και παρασύρθηκε για μεγάλη απόσταση. Φοβούμενος για τη ζωή του, ο αξιωματικός (τον) πυροβόλησε».

#ICE agent shoots dead man Silverio Villegas-#Gonzales who tried to drive at agents:

During a vehicle stop near #Chicago, the suspect resisted and attempted to drive his vehicle into the arrest team, striking an officer and subsequently dragging him as he fled the scene. pic.twitter.com/F68iB3vYQN — eri, Dr.Eng. (@elicit777_eri) September 13, 2025

«Ο αξιωματικός υπέστη πολλαπλά τραύματα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Ο παράνομος μετανάστης κηρύχθηκε νεκρός», υποστήριξε το υπουργείο. Ο Σιλβέριο Βιγιέγας-Γκονθάλες είχε «ιστορικό επικίνδυνης οδήγησης. Εισήλθε στη χώρα σε άγνωστη ημερομηνία», συμπλήρωσετο DHS, αποκαλώντας τον «εγκληματία».

BREAKING: ICE fatally shot a man in Chicago, and BT has obtained audio of the incident. We spoke to a worker at the tire shop across the street from where ICE killed Silverio Villegas-Gonzales, and he shared the security footage with us: pic.twitter.com/P8bC8xjDJC — BreakThrough News (@BTnewsroom) September 12, 2025

Οι εντάσεις στο Σικάγο έχουν κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε εξετάσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης Εθνοφρουράς στην αμερικανική μεγαλούπολη επικαλούμενος την ανάγκη πάταξης της εγκληματικότητας, όπως είχε κάνει πρόσφατα στην Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, η δημοτική αρχή αλλά και ο κυβερνήτης του Ιλινόις αντιτάχθηκαν σθεναρά σε ενδεχόμενη ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στους δρόμους του Σικάγο.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) έχει εντείνει πάντως τις επιχειρήσεις της σε αρκετές πόλεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Σικάγο, με αποτέλεσμα να ξεσπούν συχνά επεισοδιακές διαμαρτυρίες.