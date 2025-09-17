sports betsson
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Πάφος: Ποιος είναι ο άνδρας στο έμβλημα της κυπριακής ομάδας (pics)
Ποδόσφαιρο 17 Σεπτεμβρίου 2025

Πάφος: Ποιος είναι ο άνδρας στο έμβλημα της κυπριακής ομάδας (pics)

Η Πάφος έχει ένα πολύ ιδιαίτερο έμβλημα που απεικονίζει έναν άνδρα. Ποιο είναι το πρόσωπο που αποτελεί κεντρική φιγούρα στο σήμα της αντιπάλου του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα του Champions League;

Η Πάφος θα είναι η αποψινή αντίπαλος του Ολυμπιακού στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» (19:45, ΜΕGA) στην επιστροφή των νταμπλούχων Ελλάδας στα… αστέρια

Η κυπριακή ομάδα θα κάνει το ντεμπούτο της στο Champions League, ωστόσο πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η ιστορία πίσω από τον άνδρα που βρίσκεται στην σημαία του συλλόγου.

Συγκεκριμένα, κεντρική φιγούρα του εμβλήματος της Πάφου, αποτελεί ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ο ήρωας της Κύπρου που γεννήθηκε στην Πάφο το 1938.

Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης υπήρξε μία ιστορική φυσιογνωμία για την Κύπρο, ως μαθητής κατέβασε το 1953 την αγγλική σημαία από το Κολέγιο της Πάφου, ενώ με την πράξη του αυτή πυροδότησε σειρά μαζικών διαδηλώσεων που ανέβαλλαν τους εορτασμούς, καθώς την ίδια περίοδο στην πόλη βρισκόταν η βασίλισσα Ελισάβετ.

Υπήρξε μέλος της ΕΟΚΑ και τρία χρόνια μετά το περιστατικό με την αγγλική σημαία, το 1956 συνελήφθη για την μεταφορά οπλοπολυβόλου μπρέν μαζί με τρεις γεμιστήρες από την Λυσό στη Λευκωσία.

Ο νεαρός Παλληκαρίδης, καταδικάστηκε σε εκτέλεση, μετά από τη σύλληψή του από τους Άγγλους δικαστές, ενώ υπήρξε σειρά διαμαρτυριών προκειμένου να απονεμηθεί χάρη στον Κύπριο αγωνιστή.

Ο ίδιος, λίγο πριν εκτελεστεί ανέφερε: «Θ’ ακολουθήσω με θάρρος τη μοίρα μου. Ίσως αυτό να ‘ναι το τελευταίο μου γράμμα. Μα πάλι δεν πειράζει. Δεν λυπάμαι για τίποτα. Ας χάσω το καθετί. Μια φορά κανείς πεθαίνει. Θα βαδίσω χαρούμενος στην τελευταία μου κατοικία. Τι σήμερα, τι αύριο; Όλοι πεθαίνουν μια μέρα. Είναι καλό πράγμα να πεθαίνει κανείς για την Ελλάδα. Ώρα 7:30. Η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Η πιο όμορφη ώρα. Μη ρωτάτε γιατί.»

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παλληκαρίδης απαγχονίστηκε στις 14 Μαρτίου 1957.

Το έμβλημα που έχει η Πάφος:

Champions League
Αθλητική Ροή
LIVE: Αιγάλεω – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Αιγάλεω – ΑΕΚ

LIVE: Αιγάλεω – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, στην έδρα του Αιγάλεω. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Άρης
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 17.09.25

LIVE: Παναιτωλικός – Άρης

LIVE: Παναιτωλικός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson Παναιτωλικός – Άρης. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 1.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Πάφος Κ19
Youth League 17.09.25

LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Πάφος Κ19

LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Πάφος Κ19. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την πρεμιέρα της Κ19 του Ολυμπιακού στη League Phase του Youth League, κόντρα στην Πάφο Κ19. τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Πώς θα παίξει η Πάφος κόντρα στον Ολυμπιακό – Η πιθανότερη ενδεκάδα του Καρσέδο
Champions League 17.09.25

Πώς θα παίξει η Πάφος κόντρα στον Ολυμπιακό – Η πιθανότερη ενδεκάδα του Καρσέδο

Η Πάφος κοντράρεται με τον Ολυμπιακό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη (17/9, 19:45) στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, με τους Κύπριους να έχουν καταστρώσει τα πλάνα τους για το ιστορικό ντεμπούτο στη διοργάνωση.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο σαν σήμερα πριν από 28 χρόνια (vid)
Champions League 17.09.25

Ολυμπιακός: Η γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο σαν σήμερα πριν από 28 χρόνια (vid)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πάφο στο Καραϊσκάκη για την πρεμιέρα του Champions League, όπου οι Πειραιώτες ντεμπούταραν πριν από 17 χρόνια με την γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο.

Σύνταξη
