Η Πάφος θα είναι η αποψινή αντίπαλος του Ολυμπιακού στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» (19:45, ΜΕGA) στην επιστροφή των νταμπλούχων Ελλάδας στα… αστέρια

Η κυπριακή ομάδα θα κάνει το ντεμπούτο της στο Champions League, ωστόσο πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η ιστορία πίσω από τον άνδρα που βρίσκεται στην σημαία του συλλόγου.

Συγκεκριμένα, κεντρική φιγούρα του εμβλήματος της Πάφου, αποτελεί ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ο ήρωας της Κύπρου που γεννήθηκε στην Πάφο το 1938.

Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης υπήρξε μία ιστορική φυσιογνωμία για την Κύπρο, ως μαθητής κατέβασε το 1953 την αγγλική σημαία από το Κολέγιο της Πάφου, ενώ με την πράξη του αυτή πυροδότησε σειρά μαζικών διαδηλώσεων που ανέβαλλαν τους εορτασμούς, καθώς την ίδια περίοδο στην πόλη βρισκόταν η βασίλισσα Ελισάβετ.

Υπήρξε μέλος της ΕΟΚΑ και τρία χρόνια μετά το περιστατικό με την αγγλική σημαία, το 1956 συνελήφθη για την μεταφορά οπλοπολυβόλου μπρέν μαζί με τρεις γεμιστήρες από την Λυσό στη Λευκωσία.

Ο νεαρός Παλληκαρίδης, καταδικάστηκε σε εκτέλεση, μετά από τη σύλληψή του από τους Άγγλους δικαστές, ενώ υπήρξε σειρά διαμαρτυριών προκειμένου να απονεμηθεί χάρη στον Κύπριο αγωνιστή.

Ο ίδιος, λίγο πριν εκτελεστεί ανέφερε: «Θ’ ακολουθήσω με θάρρος τη μοίρα μου. Ίσως αυτό να ‘ναι το τελευταίο μου γράμμα. Μα πάλι δεν πειράζει. Δεν λυπάμαι για τίποτα. Ας χάσω το καθετί. Μια φορά κανείς πεθαίνει. Θα βαδίσω χαρούμενος στην τελευταία μου κατοικία. Τι σήμερα, τι αύριο; Όλοι πεθαίνουν μια μέρα. Είναι καλό πράγμα να πεθαίνει κανείς για την Ελλάδα. Ώρα 7:30. Η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Η πιο όμορφη ώρα. Μη ρωτάτε γιατί.»

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παλληκαρίδης απαγχονίστηκε στις 14 Μαρτίου 1957.

Το έμβλημα που έχει η Πάφος: