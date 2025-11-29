Ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν είναι ο μοναδικός σταρ της οικογένειας: Η 13χρονη κόρη του έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο

Είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποπ σταρ που έχει βγάλει η Αγγλία τα τελευταία χρόνια. Μέλος των Take That αρχικά, ακολούθησε μια επιτυχημένη σόλο πορεία, τα έβαλε με τους δαίμονές του και συνεχίζει ακάθεκτος να εντυπωσιάζει στη σκηνή. Ωστόσο, ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν είναι πλέον ο μοναδικός σταρ στην οικογένεια.

Ο 51χρονος βρετανός καλλιτέχνης, μαζί με τη σύζυγό του Άιντα Φιλντ βρέθηκαν στο κόκκινο χαλί για να στηρίξουν τη 13χρονη κόρη τους, που έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο.

Και φυσικά ο Ρόμπι Γουίλιαμς μίλησε με υπερηφάνεια για την Τέντι, που συμμετέχει στη χριστουγεννιάτικη ταινία Tinsel Town και έκανε πρεμιέρα στο Λονδίνο.

Μιλώντας στην πρεμιέρα της ταινίας, ο περήφανος πατέρας είπε: «Θέλω απλώς οι άνθρωποι να βλέπουν αυτό που βλέπω σε αυτήν κάθε μέρα, δηλαδή πόσο ευγενική και πόσο συμπονετική και γεμάτη κατανόηση είναι. Είμαι πολύ περήφανος για αυτήν».

Η Τέντι Γουίλιαμς πρωταγωνιστεί μαζί με τους ηθοποιούς Ρέμπελ Γουίλσον, Κίφερ Σάδερλαντ και Κάθριν Ράιαν στην εορταστική ταινία σε σκηνοθεσία του Κρις Φόγκιν, η οποία θα είναι διαθέσιμη για streaming στο Sky Cinema από τις 5 Δεκεμβρίου.

Ο Sky κοινοποίησε βίντεο της οικογένειας κατά την άφιξή της στο κόκκινο χαλί στο TikTok. «Μια ταλαντούχα οικογένεια. Δείτε την Τέντι Γουίλιαμς στο #TinselTown αυτά τα Χριστούγεννα» αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης του δικτύου.