Ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν είναι ο μοναδικός σταρ της οικογένειας: Η 13χρονη κόρη του έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο
Ο ποπ σταρ Ρόμπι Γουίλιαμς και η σύζυγός του Άιντα Φιλντ βρέθηκαν στο κόκκινο χαλί, στο πλευρό της 13χρονης κόρης του Τέντι που έκανε την παρθενική της εμφάνιση στον κινηματογράφο.
Είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποπ σταρ που έχει βγάλει η Αγγλία τα τελευταία χρόνια. Μέλος των Take That αρχικά, ακολούθησε μια επιτυχημένη σόλο πορεία, τα έβαλε με τους δαίμονές του και συνεχίζει ακάθεκτος να εντυπωσιάζει στη σκηνή. Ωστόσο, ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν είναι πλέον ο μοναδικός σταρ στην οικογένεια.
Ο 51χρονος βρετανός καλλιτέχνης, μαζί με τη σύζυγό του Άιντα Φιλντ βρέθηκαν στο κόκκινο χαλί για να στηρίξουν τη 13χρονη κόρη τους, που έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο.
Και φυσικά ο Ρόμπι Γουίλιαμς μίλησε με υπερηφάνεια για την Τέντι, που συμμετέχει στη χριστουγεννιάτικη ταινία Tinsel Town και έκανε πρεμιέρα στο Λονδίνο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Μιλώντας στην πρεμιέρα της ταινίας, ο περήφανος πατέρας είπε: «Θέλω απλώς οι άνθρωποι να βλέπουν αυτό που βλέπω σε αυτήν κάθε μέρα, δηλαδή πόσο ευγενική και πόσο συμπονετική και γεμάτη κατανόηση είναι. Είμαι πολύ περήφανος για αυτήν».
Η Τέντι Γουίλιαμς πρωταγωνιστεί μαζί με τους ηθοποιούς Ρέμπελ Γουίλσον, Κίφερ Σάδερλαντ και Κάθριν Ράιαν στην εορταστική ταινία σε σκηνοθεσία του Κρις Φόγκιν, η οποία θα είναι διαθέσιμη για streaming στο Sky Cinema από τις 5 Δεκεμβρίου.
Ο Sky κοινοποίησε βίντεο της οικογένειας κατά την άφιξή της στο κόκκινο χαλί στο TikTok. «Μια ταλαντούχα οικογένεια. Δείτε την Τέντι Γουίλιαμς στο #TinselTown αυτά τα Χριστούγεννα» αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης του δικτύου.
- Αfterglow effect: Τα κατοικίδια «ξέρουν» πως να μας προκαλούν θετικά συναισθήματα
- Ποιες ώρες σταματούν σήμερα Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ανακοίνωση ΣΤΑΣΥ για τη νέα στάση εργασίας
- Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε το Περού στα σύνορα με τη Χιλή
- ΠΑΣΟΚ: Το «άνοιγμα» του Ανδρουλάκη στην Αριστερά
- Σενάρια για το μέλλον του Γιουρτσέβεν στον Παναθηναϊκό
- Florence Welch: Η ιέρεια της σύγχρονης βρετανικής μουσικής επιστρέφει στην Αθηνα
- Επέστρεψε «καυτός» ο Αντετοκούνμπο, αλλά αποκλείστηκαν από τους Νικς οι Μπακς στο NBA Cup (118-109)
- Σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα στη Χαμοστέρνας – Ι.Χ. ανετράπη έπειτα από καραμπόλα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις