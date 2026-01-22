Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Σκωτσέζικο ντους από τον Τραμπ
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:
Μπρος – πίσω για τη Γροιλανδία
Σκωτσέζικο ντους από τον Τραμπ
• Ξεκίνησε την ημέρα του στο Νταβός με τελεσίγραφα και την τελείωσε με την εκτίμηση ότι «θα βρεθεί λύση»
• Ζήτησε το νησί χωρίς χρήση βίας ως αποζημίωση για όσα προσέφεραν οι ΗΠΑ από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά
• «Αν πείτε όχι, θα το θυμόμαστε» είπε, αλλά ανέστειλε την επιβολή δασμών
• Ανακοίνωσε διαπραγματεύσεις με επικεφαλής τον Βανς
===========
Ρεκόρ βροχής
Οι πλημμύρες προκάλεσαν διπλή τραγωδία
• Λιμενικός παρασύρθηκε από τα κύματα στο Αστρος Κυνουρίας – πεζή καταπλακώθηκε από ΙΧ στην Ανω Γλυφάδα
===========
Εισοδήματα
Οι 21 κωδικοί που μένουν αφορολόγητοι
• Ποιες πηγές εσόδων περνούν κάτω από το ραντάρ της Εφορίας
• Από εισφορές έως επιδόματα και αποζημιώσεις
===========
Μετεγκατάσταση
9 στις 10 αιτήσεις για τον Εβρο έχουν απορριφθεί
===========
Μέχρι νεωτέρας
Η Ευρωβουλή «πάγωσε» τη Mercosur
• Με πλειοψηφία 10 ψήφων στέλνει τη Συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
===========
Στο ΠΑΣΟΚ
Ασκήσεις ηρεμίας μετά τη σύγκρουση
===========
Νέα Αριστερά
Ψάχνει πυξίδα μέσω του Συνεδρίου
===========
ΑΑΔΕ
Δεν δηλώνεται το… χαρτζιλίκι μέσω IRIS
===========
Υγεία
Πώς και πόσο το κρύο επηρεάζει την καρδιά;
===========
Σινεμά
Ο Αμνετ που έγινε Αμλετ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Η άλλη όψη του Mendiball
«Εβρεξε» γκολ από Μπάρτσα, Γιούβε, Μπάγερν και Λίβερπουλ
ΠΑΟΚ – Μπέτις
Φερεντσβάρος – ΠΑΟ
Κρίσιμη στροφή για την πρόκριση
