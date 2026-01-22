Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Σκωτσέζικο ντους από τον Τραμπ

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Μπρος – πίσω για τη Γροιλανδία

Σκωτσέζικο ντους από τον Τραμπ

• Ξεκίνησε την ημέρα του στο Νταβός με τελεσίγραφα και την τελείωσε με την εκτίμηση ότι «θα βρεθεί λύση»

• Ζήτησε το νησί χωρίς χρήση βίας ως αποζημίωση για όσα προσέφεραν οι ΗΠΑ από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά

• «Αν πείτε όχι, θα το θυμόμαστε» είπε, αλλά ανέστειλε την επιβολή δασμών

• Ανακοίνωσε διαπραγματεύσεις με επικεφαλής τον Βανς

===========

Ρεκόρ βροχής

Οι πλημμύρες προκάλεσαν διπλή τραγωδία

• Λιμενικός παρασύρθηκε από τα κύματα στο Αστρος Κυνουρίας – πεζή καταπλακώθηκε από ΙΧ στην Ανω Γλυφάδα

===========

Εισοδήματα

Οι 21 κωδικοί που μένουν αφορολόγητοι

• Ποιες πηγές εσόδων περνούν κάτω από το ραντάρ της Εφορίας

• Από εισφορές έως επιδόματα και αποζημιώσεις

===========

Μετεγκατάσταση

9 στις 10 αιτήσεις για τον Εβρο έχουν απορριφθεί

===========

Μέχρι νεωτέρας

Η Ευρωβουλή «πάγωσε» τη Mercosur

• Με πλειοψηφία 10 ψήφων στέλνει τη Συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

===========

Στο ΠΑΣΟΚ

Ασκήσεις ηρεμίας μετά τη σύγκρουση

===========

Νέα Αριστερά

Ψάχνει πυξίδα μέσω του Συνεδρίου

===========

ΑΑΔΕ

Δεν δηλώνεται το… χαρτζιλίκι μέσω IRIS

===========

Υγεία

Πώς και πόσο το κρύο επηρεάζει την καρδιά;

===========

Σινεμά

Ο Αμνετ που έγινε Αμλετ

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Η άλλη όψη του Mendiball

«Εβρεξε» γκολ από Μπάρτσα, Γιούβε, Μπάγερν και Λίβερπουλ

ΠΑΟΚ – Μπέτις

Φερεντσβάρος – ΠΑΟ

Κρίσιμη στροφή για την πρόκριση