Έγκυος Αφροδίτη, συμπερίληψη και τα φτερά των 22 κιλών: Η αλήθεια της Victoria’s Secret σε αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ

Η εντυπωσιακή πασαρέλα της Victoria’s Secret για το 2025 είναι το θέμα του νέου ντοκιμαντέρ του οίκου που θέλει να επιδιορθώσει τη χαμένη φήμη της μπράντας μετά από τα σκάνδαλα.

Δίνοντας πρόσβαση στα παρασκήνια, η κάμερα απαθανατίζει όσα συμβαίνουν όταν τα φλας σβήνουν, θέλοντας να αποκαλύψει την ένταση, τις θυσίες και τις προσωπικές στιγμές των πιο διάσημων μοντέλων του πλανήτη. Το αν το πετυχαίνει ή όχι είναι στη διακριτική ευχέρεια του θεατή.

Η Victoria’s Secret θέλει να αναγεννηθεί από τις στάχτες της. Γνωρίζοντας πως σε καιρούς της ψηφιακής αλήθειας το συναίσθημα πουλάει περισσότερο από την ευπώλητη λάμψη και το sexiness, η μπράντα ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου ντοκιμαντέρ, το οποίο υπόσχεται να μεταφέρει τους θεατές στα άδυτα του Fashion Show 2025.

Η παραγωγή εστιάζει σε όσα δεν κατέγραψαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή η επίσημη μετάδοση: την προετοιμασία, τις αγωνίες και το όραμα του δημιουργικού διευθυντή Άνταμ Σέλμαν χωρίς λογοκρισία.

Το ντοκιμαντέρ, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 28 Ιανουαρίου στις ψηφιακές πλατφόρμες του brand, λειτουργεί ως μια καταγραφή της εξέλιξης του οίκου στη νέα εποχή.

Μία από τις πιο δυνατές στιγμές που θα δούμε σε βάθος είναι η εμφάνιση της Τζάσμιν Τουκς. Η διάσημη καλλονή άνοιξε το show σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, ενσαρκώνοντας μια σύγχρονη Αφροδίτη.

Με ένα δίχτυ που αναδείκνυε τη φουσκωμένη της κοιλιά και φτερά εμπνευσμένα από κοχύλια, η Τουκς δεν πρόσφερε απλώς ένα αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά ένα σύμβολο γυναικείας πληρότητας. Το ντοκιμαντέρ αναμένεται να δείξει τις προκλήσεις αυτής της εμφάνισης, καθώς και τα συναισθήματα της ίδιας λίγες ημέρες πριν φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της.

Η επιστροφή των αδελφών Χαντίντ αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το 2025, όμως η πραγματικότητα πίσω από τις κάμερες ήταν λιγότερο ανάλαφρη από όσο φαινόταν. Η Μπέλα Χαντίντ αποκάλυψε πως τα εντυπωσιακά λευκά φτερά της ζύγιζαν περίπου 22 κιλά, μια λεπτομέρεια που αναδεικνύει τη σωματική καταπόνηση των μοντέλων.

Η ταινία καταγράφει την προσπάθεια των κοριτσιών να διατηρήσουν την κομψότητά τους κάτω από το βάρος των περίτεχνων κατασκευών, ενώ παράλληλα δίνει βήμα σε θρύλους όπως η Αντριάνα Λίμα και η Αλεσάντρα Αμπρόσιο, αλλά και σε νέα πρόσωπα που φέρνουν τη διαφορετικότητα στην πασαρέλα.

«To show είναι τεράστιο. Τα συναισθήματα, το κοινό, οι προσδοκίες και το ταλέντο – όλα είναι στον υπερθετικό», είπε ο Σέλμαν «Το ντοκιμαντέρ επιβεβαιώνει πραγματικά ότι η μεγαλύτερη χαρά προέρχεται συχνά από τις πιο μικρές, πιο ήσυχες, πιο αθέατες στιγμές μέσα στο θέαμα. Κάναμε την επίδειξη, και τώρα αυτό το ντοκιμαντέρ, είναι η δική μας ερωτική επιστολή στις γυναίκες, την ομορφιά που κατέχουν και τη δύναμη που αξιοποιούν. Και δημιουργώντας αυτό μαζί, μέσα από γέλια, δάκρυα και ατελείωτη σκληρή δουλειά… χτίζουμε ένα πολύ συναρπαστικό, πολύ λαμπρό μέλλον».

Το show του 2025 ξεχώρισε και για το αμιγώς γυναικείο μουσικό του line-up, με τη Μίσι Έλιοτ να ηγείται μιας εκρηκτικής βραδιάς. Μαζί της, η Μάντισον Μπιρ, η Κάρολ Τζι και το συγκρότημα TWICE δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα γιορτής.

Το ντοκιμαντέρ εστιάζει στη συνεργασία αυτών των καλλιτεχνών με την παραγωγή, δείχνοντας πώς η μουσική ενσωματώθηκε στη ροή της επίδειξης για να ενισχύσει το μήνυμα της γυναικείας ενδυνάμωσης.

Μέσα από το ντοκιμαντέρ, η Victoria’s Secret επιχειρεί να δείξει ότι η αρχιτεκτονική του μέλλοντός της βασίζεται στη συμπερίληψη και την αυθεντικότητα, αποδεικνύοντας ότι κάθε Άγγελος είναι μια γυναίκα με πάθος, αδυναμίες, αφοσίωση και αλήθεια.

Νέα στρατηγική, άλλο κεφάλαιο

Η εντυπωσιακή επιστροφή της Victoria’s Secret στις πασαρέλες δεν ήταν απλώς ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα, αλλά η αιχμή του δόρατος μιας βαθιά μελετημένης οικονομικής αναδιάρθρωσης.

Μετά από μια περίοδο έντονης εσωστρέφειας και πτώσης των πωλήσεων, η εταιρεία κατάφερε να αντιστρέψει το κλίμα. Η μετοχή της Victoria’s Secret (VSCO) παρουσίασε αξιοσημείωτη σταθερότητα και ανοδικές τάσεις αμέσως μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του τελευταίου τριμήνου, αποδεικνύοντας ότι το νέο μοντέλο λειτουργίας αποδίδει καρπούς.

Η εποχή που ο οίκος στόχευε σε ένα περιορισμένο, ιδεατό πρότυπο ομορφιάς ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Η ενσωμάτωση μοντέλων όπως η Μπάρμπι Φερέιρα και η έμφυτη φυσικότητα της έγκυης Τζάσμιν Τουκς ήταν στρατηγικές κινήσεις διεύρυνσης του πελατολογίου που μοιάζει να αποδίδουν.

Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς η επέκταση των μεγεθών και η έμφαση στην άνεση, χωρίς να θυσιάζεται η θηλυκότητα, οδήγησαν σε αύξηση των πωλήσεων κατά 15% στις βασικές κατηγορίες προϊόντων με τους καταναλωτές να ανταποκρίνονται θετικά σε ένα brand που φαίνεται να τους εκπροσωπεί. Η πιστότητα μεταφράζεται απευθείας σε μερίσματα για τους μετόχους σημειώνει η WSJ με την οικονομική ανάκαμψη της εταιρείας να αντικατοπτρίζεται στους δείκτες του χρηματιστηρίου.

Μετά την επιτυχημένη επιστροφή του 2024 και την ακόμα μεγαλύτερη παραγωγή του 2025, η εμπιστοσύνη των επενδυτών μοιάζει να έχει αποκατασταθεί.

Η μετοχή της εταιρείας επωφελήθηκε από την επέκταση σε νέες αγορές, ειδικά στην Ασία και την Ευρώπη, όπου η ζήτηση για τα προϊόντα της παρουσίασε άνοδο 12% και η Victoria’s Secret κατάφερε να ισορροπήσει ανάμεσα στην κληρονομιά της ως οίκος πολυτελείας και στην ανάγκη για προσιτά, καθημερινά προϊόντα, κερδίζοντας ένα στοίχημα που πολλοί θεωρούσαν χαμένο.

Συμπερίληψη χρυσός

Η στροφή προς τη διαφορετικότητα που κάποτε θεωρήθηκε από κάποιους ως «αναγκαστική» κίνηση, αποδείχθηκε ο χρυσός κανόνας για την κερδοφορία. Η παρουσία μοντέλων που εκπροσωπούν διαφορετικούς σωματότυπους και ηλικίες άνοιξε την πόρτα σε δημογραφικά γκρουπ που παλαιότερα ένιωθαν αποκλεισμένα.

Αυτή η διεύρυνση της βάσης των καταναλωτών οδήγησε σε ρεκόρ πωλήσεων στις νέες συλλογές εσωρούχων, αποδεικνύοντας ότι η αγορά επιβραβεύει την αυθεντικότητα. Το ντοκιμαντέρ έρχεται να σφραγίσει αυτή τη δέσμευση, δείχνοντας ότι η αλλαγή δεν είναι επιφανειακή αλλά δομική.

Βέβαια η μπράντα Victoria’s Secret δεν επαναπαύεται. Οι προκλήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας και ο έντονος ανταγωνισμός από ανερχόμενα ψηφιακά brands απαιτούν συνεχή εγρήγορση. Ωστόσο, η ικανότητα του οίκου να παράγει περιεχόμενο υψηλής αισθητικής αξίας, όπως και η επένδυση στο content marketing του δίνει ένα προβάδισμα που δύσκολα ανατρέπεται.

Η στρατηγική για το υπόλοιπο του 2026 εστιάζει στην περαιτέρω ψηφιοποίηση της αγοραστικής εμπειρίας και στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των υλικών, κινήσεις που αναμένεται να κρατήσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών αμείωτο. Το αν θα κερδίσουν και τη Gen Z είναι ένα στοίχημα.