Η Χέιλι Μπίμπερ αναβιώνει την παιχνιδιάρικη καμπάνια της Ζιζέλ Μπούντχεν για την Victoria’s Secret

Η Χέιλι Μπίμπερ δεν έχει εμφανιστεί σε πασαρέλα της Victoria’s Secret από το 2023, όταν πραγματοποιήθηκε το «World Tour».

Ωστόσο, καταβάθος παραμένει Άγγελος, καθώς έχει πρωταγωνιστήσει σε οκτώ καμπάνιες κατά τη διάρκεια της απουσίας της από τις πασαρέλες, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας της για το «A Very VS Valentine’s Day» – ακριβώς στην στιγμή που αρχίσαμε να πιστεύουμε ότι έχουμε ξεπεράσει τη νοσταλγία μας για τη δεκαετία του ’90 και τις αρχές του 2000.

Με αφορφμή λοιπόν τη νέα τους συνεργασία, η Χέιλι Μπίμπερ και η Victoria’s Secret μας προσφέρουν μια εικόνα που είναι η τέλεια αναφορά στην εποχή της Ζιζέλ Μπούντχεν για τη μάρκα. Το καλύτερο από όλα είναι ότι πρόκειται για μια εικόνα που δεν έχει αναπαραχθεί χίλιες φορές και με χίλιους διαφορετικούς τρόπους.

Αρώματα; Μπα

Για να ξεκινήσει την καμπάνια της για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, η Victoria’s Secret προσέλαβε την Χέιλι Μπίμπερ για μια φωτογράφιση που περιλαμβάνει μια παιχνιδιάρικη εικόνα του μοντέλου να βάφει τα νύχια των ποδιών της ενώ κάθεται στο συρτάρι ενός γραφείου. Είναι μια αναφορά στο εξώφυλλο ενός καταλόγου του 2001 που διαφημίζει μια σειρά αρωμάτων της VS, στον οποίο το θρυλικό μοντέλο από την Βραζιλία ποζάρει με τον ίδιο τρόπο.

Η καμπάνια A Very VS Valentine’s θα έχει επίσης πρωταγωνιστές τις Ιζαμπέλι Φοντάνα, Maty Fall και Αλέξις Κάρινγκτον και θα περιλαμβάνει είδη όπως εσώρουχα, lingerie και πιτζάμες, όλα με τριαντάφυλλα και καρδιές, που είναι ιδανικά για την περίσταση, ωστόσο, δεν υπάρχουν αρώματα όπως στην αρχική εικόνα, σε περίπτωση που αναρωτιέστε.

Πέρυσι, η κυρία Χέιλι Μπίμπερ γιόρτασε την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με μια ζεστή βραδιά στο σπίτι μαζί με τον σύζυγό της, Τζάστιν, και την κατέγραψε στο Instagram. Για την περίσταση φορούσε ένα άνετο σύνολο, δηλαδή κόκκινο σλιπ και cropped πουλόβερ, ενώ ο σύζυγός της μοιράστηκε μια σειρά από γλυκανάλατες φωτογραφίες με την καλή του.

*Με πληροφορίες από: Glamour