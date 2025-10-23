Η Μπέλα Χαντίντ ζήτησε συγγνώμη από όσους απογοήτευσε με την εμφάνιση της στο σόου της Victoria’s Secret

Σχεδόν μια εβδομάδα μετά την επίδειξη μόδας της Victoria’s Secret, η Μπέλα Χαντίντ θέλησε να εξηγήσει γιατί φαινόταν να έχει μειωμένη ενέργεια κατά τη διάρκεια της πασαρέλας.

Η δήλωση της ήρθε μετά από ένα βίντεο στο TikTok που έγινε viral, στο οποίο μια θαυμάστρια ρωτούσε: «Μπέλα Χαντίντ, τι στο διάολο σου συμβαίνει;».

«Κορίτσι μου, είχα περίοδο εκείνη την ημέρα και δεν έχω ανακτήσει ακόμα τις δυνάμεις μου μετά από όλη την ιστορία με το νοσοκομείο, αλλά έκανα ό,τι μπορούσα[…]Είμαι εντάξει, το ορκίζομαι», σχολίασε το μοντέλο.

Επίσης, ζήτησε συγγνώμη από όσους ένιωσαν απογοητευμένοι από την εμφάνισή της. «Συγγνώμη αν σας απογοήτευσα. Σας αγαπώ, το εννοώ», έγραψε.

«Ανακτώ τις δυνάμεις μου»

Τον Σεπτέμβριο, η μητέρα της Μπέλα Χαντίντ, Γιολάντα, μοιράστηκε φωτογραφίες του μοντέλου, το οποίο παλεύει με τη νόσο του Lyme, ενόσω βρισκόταν στο νοσοκομείο.

«Η αόρατη αναπηρία της χρόνιας νευρολογικής νόσου του Lyme είναι δύσκολο να εξηγηθεί ή να κατανοηθεί από οποιονδήποτε[…] ο δικός μου πόνος δεν μπορεί να συγκριθεί με το να βλέπω το μωρό μου να υποφέρει», έγραψε η Γιολάντα – η οποία έχει διαγνωστεί με την ίδια νόσο.

Μια εβδομάδα αργότερα, η Μπέλα εμφανίστηκε στο Παρίσι. Η έξοδος αυτή συνέπεσε με την ημέρα που δημοσίευσε στο Instagram Stories ότι ήταν η πρώτη της μέρα στο γυμναστήριο μετά από πολύ καιρό», καθώς προσπαθούσε να ξαναβρεί τη φόρμα της για τις πασαρέλες.

«Απλά περπατάω, αλλά και πάλι! Ανακτώ τις δυνάμεις μου», έγραψε η Μπέλα Χαντίντ στην περιγραφή μιας φωτογραφίας από το γυμναστήριο. Η Γιολάντα μοιράστηκε με υπερηφάνεια την εικόνα, γράφοντας: «Μπράβο, Μπέλα».

Στις 29 Σεπτεμβρίου, η Μπέλα περπάτησε για πρώτη φορά στην πασαρέλα μετά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Εμφανίστηκε στην επίδειξη μόδας του Saint Laurent κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, ενώ μετά ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για το σόου της Victoria’s Secret, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου.

«Κλείνοντας την επίδειξη με αυτά τα φτερά[…]το κορίτσι σας θα συνεχίσει πάντα να περπατάει με σιγουριά! Ποτέ δεν με κουράζει το να περπατάω σε αυτή την πασαρέλα. Σας ευχαριστώ», έγραψε η Μπέλα στο Instagram.

