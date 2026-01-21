Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Σχέση: Οι τέσσερις «κανόνες» για την επιλογή συντρόφου
Vita 21 Ιανουαρίου 2026 | 06:01

Σχέση: Οι τέσσερις «κανόνες» για την επιλογή συντρόφου

Ποτέ δεν είσαι σίγουρος ότι μια σχέση θα είναι επιτυχημένη. Ωστόσο κάποια κριτήρια βοηθούν στην επιλογή «σωστού» συντρόφου.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Spotlight

Οι περισσότεροι από εμάς δεν μάθαμε ποτέ πώς να επιλέγουμε έναν σύντροφο ζωής. Νιώθουμε έλξη και υποθέτουμε ότι αυτό αρκεί. Και ίσως πραγματικά να αρκεί, για να ξεκινήσουμε μία σχέση με κάποιον. Όμως, πώς εξασφαλίζουμε την επιτυχία της; Υπάρχουν κανόνες; Ίσως όχι ακριβώς, αλλά κάποια βασικά κριτήρια είναι καλό να πληρούνται.

Ίσως να πιστεύουμε ότι η αγάπη είναι το μόνο που χρειάζεται για μια επιτυχημένη μακροχρόνια σχέση ή έναν ευτυχισμένο γάμο. Πολλοί καταλήγουμε να μαθαίνουμε με δοκιμή και λάθος, χωρίς ένα σταθερό πλαίσιο που να μας καθοδηγεί.

Επίσης, για τους περισσότερους ανθρώπους, τα πρότυπα σχέσεων που είδαν στους γονείς τους και στους κοντινούς τους ανθρώπους παίζουν τεράστιο ρόλο στο ποιον επιλέγουν. Για κάποιους, αυτό είναι πολύ καλό νέο, γιατί μπορεί να μεγάλωσαν με πρότυπα αγάπης, σεβασμού και έμπνευσης και φυσικά έλκονται από παρόμοιες δυναμικές. Για άλλους, όμως, αυτά τα πρώιμα «καλούπια» οδηγούν σε σχέσεις που μοιάζουν οικείες, αλλά δεν είναι απαραίτητα υγιείς ή ικανοποιητικές.

Για μία επιτυχημένη σχέση, λοιπόν, καλό θα ήταν να πληρούνται τα παρακάτω τέσσερα κριτήρια:

Κριτήριο #1: Σας αρέσει ο τρόπος που σας φέρεται

Αυτό είναι αρκετά ξεκάθαρο. Ο τρόπος που σας φέρεται το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει έχει μεγάλη σημασία. Όταν βγαίνετε με κάποιον και τον σκέφτεστε ως πιθανό σύντροφο ζωής, είναι απαραίτητο να σας φέρεται με καλοσύνη και σεβασμό. Όταν προκύπτουν οι αναπόφευκτες δυσκολίες της σχέσης, είναι καλό να επικοινωνεί με ωριμότητα, ενσυναίσθηση και σεβασμό.

Κριτήριο #2: Τον/την σέβεστε

Ξεχωριστά από το πώς σας φέρεται, θαυμάζετε αυτό που είναι ως άνθρωπος. Σέβεστε πραγματικά τις αξίες του, τις επιλογές τουκαι τον τρόπο ζωής του.

Κριτήριο #3: Συμβατότητα για μια σχέση ζωής

Δεν χρειάζεται να μοιράζεστε όλα τα χόμπι ή τα ενδιαφέροντα, αλλά οι στόχοι, οι προτεραιότητες και ο τρόπος ζωής σας πρέπει να μοιάζουν αρκετά, ώστε να χτιστεί κάτι βιώσιμο και ικανοποιητικό.

Κριτήριο #4: Χημεία

Αυτό αφορά στη σωματική και συναισθηματική έλξη. Δεν χρειάζονται συνεχώς «πυροτεχνήματα» -μιας και κάτι τέτοιο δεν είναι καν ρεαλιστικό μετά από κάποια χρόνια- αλλά αρκετή χημεία ώστε η έλξη να αντέξει και να εξελιχθεί με τον χρόνο.

Κάνουμε σχέση αν πληρούνται τα μισά κριτήρια;

Τι γίνεται λοιπόν αν το άτομο που βλέπετε καλύπτει κάποια κριτήρια αλλά όχι όλα; Ίσως σας ελκύει απίστευτα, αλλά δεν σέβεστε τις επιλογές ζωής του. Ή μπορεί να αγαπάτε τον τρόπο που σας φέρεται, να τον σέβεστε και να έχετε καλή συμβατότητα, αλλά να μην υπάρχει χημεία. Η αληθινή απάντηση είναι ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.

Φυσικά, όλοι κάνουμε τις δικές μας επιλογές για το τι μας ταιριάζει στις σχέσεις. Ο καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες, αξίες και συνθήκες. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές είναι απλώς ένα χρήσιμο εργαλείο για όποιον χρειάζεται μερικά tips για την επιλογή συντρόφου ζωής. Στο τέλος, η καρδιά πάντα ξέρει καλύτερα!

* Πηγή: Vita

