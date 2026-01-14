Plan B στις σχέσεις; Είναι πιο συχνό από όσο νομίζεις

Σχέσεις και ειλικρίνεια δεν πάνε πάντα μαζί — και οι αριθμοί το αποδεικνύουν. Οι περισσότεροι άνθρωποι που βρίσκονται σε σχέση δεν θα το παραδέχονταν ποτέ ανοιχτά, όμως ένας εκπληκτικά μεγάλος αριθμός κρατά… ανοιχτές τις επιλογές του. Ένα στα έξι άτομα σε σχέση στις ΗΠΑ παραδέχεται ότι υπάρχει κάποιος άλλος στη ζωή του για τον οποίο θα άφηνε τον τωρινό σύντροφό του, αρκεί εκείνο το άτομο να έδειχνε ρομαντικό ενδιαφέρον.

Αυτή η αποκάλυψη προέρχεται από νέα δημοσκόπηση σε 1.279 άτομα που βρίσκονται σε σχέση, η οποία φέρνει στην επιφάνεια μια… άβολη αλήθεια για τις σύγχρονες δεσμεύσεις.

Σχέσεις με… backup

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 16% των Αμερικανών σε σχέση έχει εντοπίσει έναν «εφεδρικό» σύντροφο. Οι άνδρες είναι πολύ πιο πιθανό να έχουν αυτό το «εφεδρικό πλάνο»: το 19% παραδέχεται ότι υπάρχει κάποια για την οποία θα άφηνε την σχέση του, σε σύγκριση με το 12% των γυναικών.

Επιπλέον ένας στους πέντε Αμερικανούς (20%) που βρίσκονται σε σχέση δεν θεωρεί πραγματικά τον τωρινό σύντροφό του ως το «ταίρι της ζωής του». Οι γυναίκες εμφανίζονται ελαφρώς πιο πιθανό να νιώθουν έτσι, με το 14% να εκφράζει αμφιβολίες, σε σύγκριση με το 11% των ανδρών.

Δέσμευση VS έλξης

Οι ερευνητές εξηγούν ότι αυτά τα συναισθήματα είναι πιο καθολικά απ’ όσο παραδέχονται οι περισσότεροι. «Δεν είναι ασυνήθιστο να σκεφτόμαστε ότι θα μπορούσαμε να αφήσουμε τον σύντροφό μας για κάποιον νέο, συναρπαστικό, μυστηριώδη άνθρωπο — όμως σημασία έχει πώς ανταποκρινόμαστε σε αυτά τα συναισθήματα», σημειώνουν. «Αν συχνά διαπιστώνετε ότι επενδύετε συναισθηματικά εκτός της σχέσης σας, αυτό είναι μια ένδειξη ότι πρέπει να δείτε γιατί χαλαρώνουν τα όριά σας».

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η έλξη προς τους άλλους δεν κάνει αυτόματα κάποιον κακό σύντροφο. «Είμαστε άνθρωποι. Η έλξη δεν παύει να υπάρχει όταν επιλέγουμε κάποιον. Σημασία έχει τι κάνουμε με αυτά τα συναισθήματα και αν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας όταν τα βιώνουμε», εξηγούν.

Κάτι λείπει αλλά τι;

Το πρόβλημα ξεκινά όταν συγκρίνουμε τον πραγματικό μας σύντροφο με μια φανταστική εκδοχή κάποιου άλλου. «Εκεί γίνεται περίπλοκο: όταν πιστεύουμε ότι αυτά τα συναισθήματα έχουν βαθύτερη σημασία. Όταν συγκρίνουμε τον αληθινό σύντροφό μας με μια φανταστική εκδοχή ενός άλλου και αποστασιοποιούμαστε επειδή “υπάρχει κάτι καλύτερο”», σημειώνουν οι ερευνητές.

«Αυτό έχει λιγότερο να κάνει με το πρόσωπο που μας αρέσει και περισσότερο με κάτι που λείπει από τη σχέση — κάτι που το “εφεδρικό” άτομο φαίνεται να αντιπροσωπεύει: ρομαντισμός, ενθουσιασμός ή απλώς μερικές φορές απλώς κάτι καινούργιο».

* Πηγή: Vita