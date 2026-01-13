Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Εννέα μυστικά για να σπάσεις την «κατάρα» του single μετά τα 30
Vita 13 Ιανουαρίου 2026 | 06:01

Εννέα μυστικά για να σπάσεις την «κατάρα» του single μετά τα 30

Τα μυστικά για επιτυχημένα ραντεβού μετά τα 30.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Βραδινή λιγούρα: Γιατί σε πιάνει πριν κοιμηθείς;

Spotlight

Τα ραντεβού στα 30 σου μπορεί να φαίνονται εκπληκτικά περίπλοκα. Μπορεί να έχετε «χτίσει ήδη μια καριέρα, να έχετε διαμορφώσεις τις απόψεις σας και πιθανώς να έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα για το ποιος είστε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πάντα πιο εύκολο να βρεις τον «ιδανικό σύντροφο».

Μεταξύ των πολυάσχολων προγραμμάτων, της κούρασης από τα διαδικτυακά ραντεβού και των μοτίβων από προηγούμενες σχέσεις, πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι έχουν «κολλήσει» στην αναζήτηση. Τα καλά νέα; Με τη σωστή προσέγγιση, είναι απολύτως δυνατό να βρείτε αυτό που αναζητάτε.

Τα μυστικά για επιτυχημένα ραντεβού μετά τα 30

  1. Να είστε σαφείς σχετικά με το τι θέλετε: Γνωρίζοντας τις προτεραιότητές σας μπορείτε να εξοικονομήσετε πολύ χρόνο και συναισθηματική ενέργεια. Σκεφτείτε τις προηγούμενες σχέσεις σας και ρωτήστε τον εαυτό σας: Ποιες ιδιότητες έχουν πραγματικά σημασία για μένα; Τι είναι αποδεκτό; Διαχωρίζοντας τα μη διαπραγματεύσιμα από τα επιθυμητά, μπορείτε να εστιάσετε σε συντρόφους που ταιριάζουν με τις αξίες και τους μακροπρόθεσμους στόχους σας.
  2. Εστιάστε στην ποιότητα, όχι στην ποσότητα: Είναι δελεαστικό να σπρώχνετε ασταμάτητα το δάχτυλό σας στην οθόνη ή να πηγαίνετε σε δεκάδες ραντεβού για να «αυξήσετε τις πιθανότητές σας». Ωστόσο, οι ουσιαστικές σχέσεις σπάνια βρίσκονται στην ποσότητα. Δώστε προτεραιότητα στις βαθιές συζητήσεις και τις αυθεντικές εμπειρίες έναντι της ποσότητας. Μερικά προσεκτικά ραντεβού είναι πιο πιθανό να οδηγήσουν σε μια μακροχρόνια σχέση από μια μακρά σειρά επιφανειακών συναντήσεων.
  3. Διευρύνετε τους κοινωνικούς σας κύκλους: Για να γνωρίσετε νέους ανθρώπους δεν χρειάζεστε πάντα εφαρμογές γνωριμιών. Παρακολουθήστε εκδηλώσεις, εργαστήρια ή ομάδες χόμπι που σας ενδιαφέρουν. Οι φίλοι και οι συνάδελφοί σας μπορούν επίσης να σας συστήσουν σε άτομα με παρόμοια ενδιαφέροντα. Οι κοινές εμπειρίες διευκολύνουν τη δημιουργία χημείας και τη γνωριμία με κάποιον σε ένα φυσικό περιβάλλον.
  4. Χρησιμοποιήστε στρατηγικά τις διαδικτυακές εφαρμογές γνωριμιών: Αν χρησιμοποιείτε εφαρμογές, κάντε το με σκοπό. Επιλέξτε πλατφόρμες που ταιριάζουν στους στόχους σας για τις σχέσεις και δημιουργήστε ένα προφίλ που αντικατοπτρίζει τον πραγματικό σας εαυτό. Εστιάστε σε αυθεντικές συνομιλίες αντί για ατελείωτο scroll.
  5. «Βρείτε» τα πρώτα με τον εαυτό σας: Η αυτοπεποίθηση και η αυτογνωσία είναι ελκυστικές. Αφιερώστε χρόνο στην προσωπική σας ανάπτυξη — ψυχική, συναισθηματική και σωματική. Ακολουθήστε τα χόμπι σας, καλλιεργήστε φιλίες και φροντίστε την ευημερία σας. Όταν είστε ικανοποιημένοι με τον εαυτό σας, είναι πιο εύκολο να προσελκύσετε έναν σύντροφο που συμπληρώνει τη ζωή σας.
  6. Επικοινωνήστε με σαφήνεια: Καθορίστε από νωρίς τις προσδοκίες και τα όρια. Μην υποθέτετε ότι κάποιος «πρέπει να ξέρει» τι θέλετε. Η σαφής και ειλικρινής επικοινωνία αποτρέπει τη σύγχυση και διασφαλίζει ότι και οι δύο άνθρωποι είναι από την αρχή στο ίδιο μήκος κύματος.
  7. Να είστε υπομονετικοί και ανοιχτόμυαλοι: Η αγάπη έρχεται συχνά όταν δεν την περιμένετε. Αν και είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις αξίες σας, αποφύγετε τις υπερβολικά αυστηρές λίστες κριτηρίων. Αναζητήστε τη συμβατότητα και τη συναισθηματική σύνδεση, όχι την τελειότητα. Απολαύστε τη διαδρομή και δείτε τα ραντεβού ως μια διαδικασία μάθησης και ανάπτυξης.
  8. Αναγνωρίστε έγκαιρα τα προειδοποιητικά σημάδια: Δώστε προσοχή σε μοτίβα όπως ασυνέπεια, έλλειψη ενσυναίσθησης ή αποφυγή. Εμπιστευθείτε το ένστικτό σας. Η έγκαιρη αναγνώριση των προειδοποιητικών σημάτων μπορεί να σας γλιτώσει από μελλοντική οδύνη. Δώστε προτεραιότητα σε συντρόφους που επιδεικνύουν συναισθηματική σταθερότητα, σεβασμό και ευγένεια.
  9. Βρείτε την ισορροπία ανάμεσα στην ελπίδα και τον ρεαλισμό: Η εύρεση συντρόφου απαιτεί χρόνο, προσπάθεια και υπομονή. Μείνετε αισιόδοξοι, αλλά και ρεαλιστές. Ο στόχος δεν είναι να βρείτε κάποιον γρήγορα, αλλά να βρείτε κάποιον συμβατό που θα συμβάλει σε μια ικανοποιητική, μακροχρόνια σχέση.

* Πηγή: Vita

Άλλαξαν χέρια ακίνητα 4,2 δισ. ευρώ το 2025
Οικονομία 13.01.26

Άλλαξαν χέρια ακίνητα 4,2 δισ. ευρώ το 2025

Πάρκινγκ από «χρυσάφι» σε τιμές διαμερίσματος - Νέα άνοδος των τιμών, σε πτωτική τροχιά οι ξένες επενδύσεις στην αγορά ακινήτων - Οι προβλέψεις για το 2026

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Φεύγουν από την αγορά 27 μοναδικά φάρμακα – συνολικά 230 αποσύρονται
Πολιτική φαρμάκου 13.01.26

Φεύγουν από την αγορά 27 μοναδικά φάρμακα – συνολικά 230 αποσύρονται

Clawback, ελλείψεις πρώτων υλών και νεότερες θεραπείες, οι κυριότεροι λόγοι απόσυρσης – Τα φάρμακα αυτά προστίθενται στα 3.500 που έχουν αποσυρθεί την τελευταία 10ετία

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Η ακρίβεια ήρθε για να μείνει και το 2026 – Εξανεμίζονται οι ονομαστικές αυξήσεις στα εισοδήματα
Κόστος ζωής 13.01.26

Η ακρίβεια ήρθε για να μείνει και το 2026 – Εξανεμίζονται οι ονομαστικές αυξήσεις στα εισοδήματα

Η ακρίβεια δεν είναι ουρανοκατέβατη, αλλά συνάρτηση του σωρευτικά υψηλού πληθωρισμού και της καθήλωσης των πραγματικών εισοδημάτων. Και σε αντίθεση με το κύμα ψύχους, δεν είναι περαστική αλλά μόνιμη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι απειλές Τραμπ στη Γροιλανδία «στέλνουν» τους επενδυτές σε καταφύγια πέρα από χρυσό και μετοχές άμυνας
Διεθνής Οικονομία 13.01.26

Οι απειλές Τραμπ στη Γροιλανδία «στέλνουν» τους επενδυτές σε καταφύγια πέρα από χρυσό και μετοχές άμυνας

Οι αναλυτές εκτιμούν πως η άνοδος για χρυσό και άμυνα θα συνεχιστεί, ωστόσο, κοιτάζοντας σε βάθος χρόνου, οι αγορές στρέφονται και σε άλλες τοποθετήσεις

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Τραμπ: Η απάντησή του στον πολυπολικό κόσμο και ο «χάρτης» των αυριανών συγκρούσεων
Pax Americana 13.01.26

Η απάντηση του Τραμπ στον πολυπολικό κόσμο και ο «χάρτης» των αυριανών συγκρούσεων

Όταν η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθούσε την επάνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η επικρατούσα εκτίμηση ήταν σχεδόν μονοδιάστατη, όμως η στάση του απέναντι στα πράγματα την διαψεύδει

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το βλέμμα της εξουσίας: Γιατί οι δυνάμεις καταστολής του Ιράν πυροβολούν τις διαδηλώτριες στα μάτια
Το βλέμμα της εξουσίας 13.01.26

Γιατί οι δυνάμεις καταστολής του Ιράν πυροβολούν τις διαδηλώτριες στα μάτια

Στο Ιράν, οι διαδηλωτές, και ιδίως οι γυναίκες διαδηλώτριες, υφίστανται εξαιρετικά βίαιη καταστολή, με την ιδιαιτερότητα ότι οι πυροβολισμοί συχνά στοχεύουν τα μάτια τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το νέο ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον ακολουθεί ένα κορίτσι «που αγαπάει τα πάρτυ»
Iconic 13.01.26

Το νέο ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον ακολουθεί ένα κορίτσι «που αγαπάει τα πάρτυ»

«Η μουσική της έσωσε τη ζωή μετά την κακοποίηση που υπέστη τόσο κατά τη διάρκεια της δύσκολης εφηβείας της όσο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης», αναφέρει η σύνοψη του νέου ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Γιατί ο στόχος του Τραμπ να ελέγξει τους πόρους της είναι επιστημονική φαντασία – Πού κάνει λάθος
Δημιουργεί εχθρούς… 13.01.26

Γροιλανδία: Γιατί ο στόχος του Τραμπ να ελέγξει τους πόρους της είναι επιστημονική φαντασία – Πού κάνει λάθος

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αποκτήσει τη Γροιλανδία με κάθε τρόπο. Και μπορεί να μιλάει για λόγους εθνικής ασφάλειας, αλλά στην ουσία αυτό που θέλει είναι τα ορυκτά της και η απεξάρτηση από την Κίνα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
5άστερα γιοκ; 13.01.26

Σε αυτό το ξενοδοχείο θα γυριστεί η νέα σεζόν του White Lotus — και δεν είναι το Four Seasons

Σύμφωνα με το «Variety», οι επισκέπτες του White Lotus θα κατευθυνθούν στο Château de La Messardière στο Saint-Tropez της Côte d’Azur, ως έναν από τους πολλούς χώρους γυρισμάτων για την 4η σεζόν του White Lotus.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΗΠΑ: «Αποκρουστική αντισημιτική ενέργεια» η πυρπόληση συναγωγής στην πολιτεία του Μισισιπή
«Αποκρουστική ενέργεια» 13.01.26

Πυρπόλησαν συναγωγή στην πολιτεία του Μισισιπή

Νεαρός 19 ετών κατηγορείται για την πυρπόληση συναγωγής στην πολιτεία του Μισισιπή, ενέργεια που η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει «αποκρουστική» και «αντισημιτική».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο γερουσιαστής Μαρκ Κέλι μηνύει τον Πιτ Χέγκσεθ που τον κατηγορεί για «στάση»
Μαρκ Κέλι 13.01.26

«Στασιαστής» γερουσιαστής μηνύει τον Χέγκσεθ

Ο Μαρκ Κέλι μηνύει τον Πιτ Χέγκσεθ που τον είχε κατηγορήσει για «στάση», ξεκινώντας διαδικασία επιβολής κυρώσεων σε βάρος του, ενώ ο Τραμπ είχε κάνει λόγο ακόμα και για «θανατική ποινή».

Σύνταξη
Η Βενεζουέλα δηλώνει έτοιμη για «νέα ατζέντα» με την Ευρωπαϊκή Ενωση
«Νέα ατζέντα» 13.01.26

Η Βενεζουέλα τα βρίσκει και με την ΕΕ

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες τάσσεται πλέον υπέρ του «ανοίγματος διαύλων διαλόγου» με την Ευρώπη, η οποία είχε επιβάλει κυρώσεις στη χώρα της και υποστήριξε την Μαρία Ματσάδο.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση» χαρακτηρίζουν οι ΗΠΑ το ρωσικό πλήγμα με τον πύραυλο Ορέσνικ
Ουκρανία 13.01.26

ΗΠΑ: «Επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση» η χρήση του Ορέσνικ

Η «εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ, που έχει τη δυνατότητα να φέρει πυρηνική κεφαλή» συνιστά «επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση» του πολέμου στην Ουκρανία, καταγγέλλουν οι ΗΠΑ.

Σύνταξη
Χιόνια: Στην «κατάψυξη» η χώρα – Στα λευκά «ντύθηκαν» τα ορεινά – Δορυφορική εικόνα από το παγωμένο οροπέδιο Νευροκοπίου
Υπό το μηδέν 13.01.26

Στην «κατάψυξη» η χώρα - Στα λευκά «ντύθηκαν» τα ορεινά - Δορυφορική εικόνα από το παγωμένο οροπέδιο Νευροκοπίου

Κύμα πολικού ψύχους σαρώνει τη χώρα. Το θερμόμετρο έπεσε αρκετά κάτω από το μηδέν σε πολλές περιοχές. Ισχυρός παγετός στα ορεινά όπου οι ελάχιστες θερμοκρασίες κυμάνθηκαν μεταξύ των -10 και -15 βαθμών Κελσίου. Χιόνια και στην Πάρνηθα.

Σύνταξη
Η Μινεσότα μήνυσε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας –Μετά τον φόνο γυναίκας από πράκτορα της ICE
Στη Μινεάπολη 13.01.26

Η Μινεσότα μήνυσε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας –Μετά τον φόνο γυναίκας από πράκτορα της ICE

Η δολοφονία από πράκτορα της ICE, της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, την οποία η κυβέρνηση Τραμπ κατηγόρησε για «εσωτερική πράξη τρομοκρατίας», έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ 4-1: Πρόκριση για τους «Reds» και τώρα Μπράιτον! – Αναλυτικά τα ζευγάρια στους «32»
FA Cup 13.01.26

Πρόκριση για τη Λίβερπουλ (4-1) και τώρα Μπράιτον! - Τα ζευγάρια στους «32»

Έχοντας τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ η Λίβερπουλ έφτασε πέρασε με 4-1 τη Μπάρνσλεϊ και προκρίθηκε στον 4ο γύρο γύρο του FA Cup και θα αντιμετωπίσει τη Μπράιτον. Τα ζευγάρια του 4ου γύρου.

Σύνταξη
Αγρότες: Σε διάλογο με τους «πρόθυμους» πάει η κυβέρνηση μετά το «μπλόκο» της Πανελλαδικής Επιτροπής
«Μπουρλότο» 12.01.26

Σε διάλογο με τους «πρόθυμους» πάει η κυβέρνηση μετά το «μπλόκο» της Πανελλαδικής Επιτροπής - Μπρα ντε φερ για γερά νεύρα

«Ναυάγησε» η συνάντηση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων με τον πρωθυπουργό. Επικοινωνιακή ντρίπλα της κυβέρνησης που κρατά «ζωντανό» τον διάλογο με τους αγρότες δεχόμενος στο Μαξίμου τους «προθύμους» που αποτελούν μειοψηφία του αγροτικού κινήματος. Αναπόφευκτη η σύγκρουση και η κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων με την κυβέρνηση να… περιμένει στη γωνία όσους «θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ρεάλ Μαδρίτης: Η «AS» εξηγεί από πότε άρχισε η «φθορά» του Τσάμπι Αλόνσο στη «βασίλισσα»
Ποδόσφαιρο 12.01.26

Ρεάλ Μαδρίτης: Η «AS» εξηγεί από πότε άρχισε η «φθορά» του Τσάμπι Αλόνσο στη «βασίλισσα»

Η μεγάλη ισπανική εφημερίδα εξηγεί πως η Ρεάλ οδηγήθηκε στην απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο από την τεχνική της ηγεσία: «Η απόλυσή του ήταν ουσιαστικά προδιαγεγραμμένη μετά την ήττα-σοκ από τη Θέλτα».

Σύνταξη
«Έπρεπε να είχε ήδη παραιτηθεί» – Αιχμηρή ανακοίνωση του Συλλόγου για Καρυστιανού, που τώρα δηλώνει ότι δεν φεύγει
Ελλάδα 12.01.26

«Έπρεπε να είχε ήδη παραιτηθεί» – Αιχμηρή ανακοίνωση του Συλλόγου για Καρυστιανού, που τώρα δηλώνει ότι δεν φεύγει

«Δεν θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των συγγενών του εγκλήματος των Τεμπών να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην σκληρή ανακοίνωση του Συλλόγου, μέσω της οποίας γνωστοποιεί ότι ζήτησε την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού. Παράτυπο το email, δεν παραιτούμαι δηλώνει τώρα η ίδια και ζητά γενική συνέλευση.

Σύνταξη
Νωρίτερα κλείνουν τρεις σταθμοί του Μετρό – Το ωράριο και οι εναλλακτικές μετακινήσεις
Ελλάδα 12.01.26

Νωρίτερα κλείνουν τρεις σταθμοί του Μετρό – Το ωράριο και οι εναλλακτικές μετακινήσεις

Η αλλαγή στο ωράριο των συγκεκριμένων σταθμών του Μετρό κρίθηκε απαραίτητη λόγω των εντατικών εργασιών που πραγματοποιούνται για την εγκατάσταση δικτύου 5G, αλλά και την αντικατάσταση σιδηροτροχιών.

Σύνταξη
