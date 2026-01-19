Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Είσαι single και δεν ξέρεις γιατί; Μια έρευνα έχει τις απαντήσεις
Είσαι single και δεν ξέρεις γιατί; Μια έρευνα έχει τις απαντήσεις

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει τους σημαντικότερους παράγοντες που συντελούν στο να παραμένει κανείς single.

Σύνταξη
Είτε είσαι ευτυχισμένος/η που είσαι μόνος/η είτε όχι, ίσως αναρωτιέσαι γιατί δεν έχεις συναντήσει ακόμα το «τέλειο» ταίρι. Νέα έρευνα αποκαλύπτει τους κύριους παράγοντες που συντελούν στο να είναι κανείς single και τα νέα δεν είναι καλά για εκείνους που πήγαν στο πανεπιστήμιο…

H επιστημονική ομάδα από το πανεπιστήμιο της Ζυρίχης μελέτησε πάνω από 17.000 άτομα από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία για τις ανάγκες της έρευνας. Οι συμμετέχοντες ήταν 16 ετών στην αρχή της μελέτης και δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία σχέσεων. Μέχρι την ηλικία των 29 ετών, οι ίδιοι απαντούσαν ετησίως σε ερωτήσεις που στόχευαν στο να καταγράψουν τα χαρακτηριστικά και τα γνωρίσματά τους καθώς και κοινωνικούς- δημογραφικούς παράγοντες.

Η ανάλυση έδειξε ότι εκείνοι που ήταν πιο πιθανό να παραμείνουν single για μεγαλύτερο διάστημα ήταν άτομα με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης.

Η συγκατοίκηση με τους γονείς συνδέθηκε επίσης με μεγαλύτερη πιθανότητα να παραμείνει κανείς και μόνος και δυσαρεστημένος.

Επιπλέον, οι άντρες φάνηκε να παραμένουν single για μεγαλύτερο διάστημα σε σύγκριση με τις γυναίκες.

«Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι τόσο οι κοινωνικοί- δημογραφικοί παράγοντες όπως η εκπαίδευση, όσο και τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά όπως η τρέχουσα ευημερία, βοηθούν στο να προβλεφθεί ποιοι θα συνάψουν ρομαντική σχέση και ποιοι όχι», δήλωσε ο συν-επικεφαλής συγγραφέας Michael Krämer.

Η ομάδα διαπίστωσε τέλος ότι η συγκατοίκηση με φίλους μπορεί να προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία για να βρει κανείς σύντροφο.

Single Vs δεσμευμένων: Ποιοι νιώθουν καλύτερα;

Στο επόμενο μέρος της μελέτης, οι ερευνητές εξέτασαν πώς η ικανοποίηση από τη ζωή, η μοναξιά και τα επίπεδα κατάθλιψης εξελίχθηκαν μεταξύ των ατόμων που παρέμειναν single και εκείνων που βρήκαν σύντροφο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι νέοι ενήλικες που παρέμειναν μόνοι για μεγάλο διάστημα βίωσαν μεγαλύτερη πτώση στην ικανοποίηση από τη ζωή και αυξανόμενα συναισθήματα μοναξιάς. Αυτά τα συναισθήματα έγιναν πιο έντονα στην ηλικία των 20 και κάτι, όταν τα συμπτώματα της κατάθλιψης άρχισαν επίσης να αυξάνονται.

Παρόμοια πρότυπα παρατηρήθηκαν τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες.

Ωστόσο, μόλις οι νέοι έκαναν σχέση, η ευημερία τους βελτιώθηκε.

«Συνολικά, τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η μοναξιά για παρατεταμένο διάστημα στην πρώιμη ενήλικη ζωή συνδέεται με μέτριους κινδύνους για την ευημερία», δήλωσε ο Δρ Krämer.

Σε άρθρο τους στο Journal of Personality and Social Psychology, οι ερευνητές ανέφεραν χαρακτηριστικά:

«Τα χαμηλότερα επίπεδα ευημερίας σε νεαρή ηλικία, το να είσαι άνδρας, το να έχεις υψηλότερη εκπαίδευση και το να ζεις μόνος/η ή με τους γονείς σου αναδείχθηκαν ως οι πιο βασικοί παράγοντες να παραμείνει κανείς μόνος/η για μεγαλύτερο διάστημα».

* Πηγή: Vita

