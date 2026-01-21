Κινδύνευσαν αεροσκάφη με σύγκρουση κατά τη διάρκεια του black out στο FIR Αθηνών;

Την ώρα που στις κεντρικές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό επικρατούσε ένας πανικός, με τις επικοινωνίες με τους άλλους σταθμούς να έχουν καταστεί αδύνατες, στους αιθέρες πετούσαν δεκάδες αεροσκάφη, χωρίς να γνωρίζουν το black out που είχε συμβεί.

Σύμφωνα με χρήστες του Διαδικτύου που εξέτασαν τα δεδομένα που καταγράφονται στην εφαρμογή FlightRadar24 δύο από τα αεροσκάφη που πετούσαν στο FIR Αθηνών «βρέθηκαν σε πορεία σύγκρουσης για 18 λεπτά».

Ειδικότερα, πρόκειται για ένα AirbusA320 των Τυνησιακών Αερογραμμών (Tunisair) που έχει απογειωθεί από την Κωνσταντινούπολη με προορισμό την Τύνιδα και ενός AirbusA320 των Αιγυπτιακών Αερογραμμών (EgyptAir) που απογειώθηκε από το Κάιρο με προορισμό το Λονδίνο.

Όπως υποστηρίζουν, αν και αρχικά υπήρχε κίνδυνος, όταν τα δύο αεροπλάνα συναντήθηκαν βρίσκονταν σε ασφαλή απόσταση μεταξύ τους καθώς ο πιλότος του ενός, είχε ειδοποιηθεί και κατέβηκε σε χαμηλότερο υψόμετρο.

Υπήρξε όμως άμεσος κίνδυνος ενός πολύνεκρου δυστυχήματος; Όπως αναφέρουν έμπειροι αεροναυπηγοί που μίλησαν στο in, δεν υπήρχε πραγματικός κίνδυνος, καθώς τα δύο αεροσκάφη δεν βρίσκονταν στον ίδιο αεροδιάδρομο, αλλά σε διασταυρούμενους και μάλιστα με αρκετά μεγάλη χρονική διαφορά.

«Είναι εύκολο να υπολογίσουμε τις αποστάσεις αν χρησιμοποιήσουμε την ταχύτητα εδάφους (ground speed) που εικονίζεται στα 425kts, δηλαδή σχεδόν 800χλμ/ώρα, ή αλλιώς 13 χιλιόμετρα σε ένα λεπτό. Το βίντεο δημιουργεί μια ψευδαίσθηση μικρής απόστασης γιατί τρέχει σε ταχύτητα γρηγορότερη από την πραγματική, όμως αν προσέξουμε και την ώρα όπως έχει καταγραφεί, καταλαβαίνουμε ότι τα αεροσκάφη διασταυρώθηκαν με διαφορά κάτι λιγότερο από 2 λεπτά, δηλαδή βρέθηκαν σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων το ένα από το άλλο τη στιγμή της υποτιθέμενης ‘παρ’ολίγο τραγωδίας’» συμπλήρωσαν μιλώντας στο in.

Δεν υπήρξε ενημέρωση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Παράλληλα, οι έμπειροι αεροναυπηγοί υπογραμμίζουν ότι αν είχε συμβεί «παρ’ ολίγον τραγωδία» θα είχε γίνει υποχρεωτικά αναφορά στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, καθώς αυτό στην αεροπορία θεωρείται «αεροπορικό συμβάν».

«Άλλωστε, το γεγονός και μόνο ότι κανένα από τα δύο πληρώματα δεν έκανε αναφορά παραβίασης ελάχιστου διαχωρισμού (όπως αυστηρά υποχρεούται σε τέτοιες περιπτώσεις) αποδεικνύει ότι δεν υπήρξε περιστατικό προς διερεύνηση» σημειώνουν μιλώντας στο in.

Υπενθυμίζεται ότι αν υπήρχε ενημέρωση του αρμόδιου οργανισμού θα είχε ανοίξει φάκελος διερεύνησης για τους εμπλεκόμενους πιλότους και τις εταιρείες τους.