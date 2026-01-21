newspaper
Σημαντική είδηση:
21.01.2026 | 21:27
Νεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα – Καταπλακώθηκε από ΙΧ που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά
Κινδύνευσαν αεροσκάφη με σύγκρουση κατά τη διάρκεια του black out στο FIR Αθηνών;
Ελλάδα 21 Ιανουαρίου 2026 | 23:15

Κινδύνευσαν αεροσκάφη με σύγκρουση κατά τη διάρκεια του black out στο FIR Αθηνών;

Δεκάδες ήταν τα αεροσκάφη που βρίσκονταν εν πτήσει στο FIR Αθηνών την ώρα που σημειώθηκε το black out. Κινδύνευσαν κάποια με σύγκρουση;

Νίκος Κλόκας
ΡεπορτάζΝίκος Κλόκας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Την ώρα που στις κεντρικές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό επικρατούσε ένας πανικός, με τις επικοινωνίες με τους άλλους σταθμούς να έχουν καταστεί αδύνατες, στους αιθέρες πετούσαν δεκάδες αεροσκάφη, χωρίς να γνωρίζουν το black out που είχε συμβεί.

Σύμφωνα με χρήστες του Διαδικτύου που εξέτασαν τα δεδομένα που καταγράφονται στην εφαρμογή FlightRadar24 δύο από τα αεροσκάφη που πετούσαν στο FIR Αθηνών «βρέθηκαν σε πορεία σύγκρουσης για 18 λεπτά».

Ειδικότερα, πρόκειται για ένα AirbusA320 των Τυνησιακών Αερογραμμών (Tunisair) που έχει απογειωθεί από την Κωνσταντινούπολη με προορισμό την Τύνιδα και ενός AirbusA320 των Αιγυπτιακών Αερογραμμών (EgyptAir) που απογειώθηκε από το Κάιρο με προορισμό το Λονδίνο.

Όπως υποστηρίζουν, αν και αρχικά υπήρχε κίνδυνος, όταν τα δύο αεροπλάνα συναντήθηκαν βρίσκονταν σε ασφαλή απόσταση μεταξύ τους καθώς ο πιλότος του ενός, είχε ειδοποιηθεί και κατέβηκε σε χαμηλότερο υψόμετρο.

Υπήρξε όμως άμεσος κίνδυνος ενός πολύνεκρου δυστυχήματος; Όπως αναφέρουν έμπειροι αεροναυπηγοί που μίλησαν στο in, δεν υπήρχε πραγματικός κίνδυνος, καθώς τα δύο αεροσκάφη δεν βρίσκονταν στον ίδιο αεροδιάδρομο, αλλά σε διασταυρούμενους και μάλιστα με αρκετά μεγάλη χρονική διαφορά.

«Είναι εύκολο να υπολογίσουμε τις αποστάσεις αν χρησιμοποιήσουμε την ταχύτητα εδάφους (ground speed) που εικονίζεται στα 425kts, δηλαδή σχεδόν 800χλμ/ώρα, ή αλλιώς 13 χιλιόμετρα σε ένα λεπτό. Το βίντεο δημιουργεί μια ψευδαίσθηση μικρής απόστασης γιατί τρέχει σε ταχύτητα γρηγορότερη από την πραγματική, όμως αν προσέξουμε και την ώρα όπως έχει καταγραφεί, καταλαβαίνουμε ότι τα αεροσκάφη διασταυρώθηκαν με διαφορά κάτι λιγότερο από 2 λεπτά, δηλαδή βρέθηκαν σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων το ένα από το άλλο τη στιγμή της υποτιθέμενης ‘παρ’ολίγο τραγωδίας’» συμπλήρωσαν μιλώντας στο in.

Δεν υπήρξε ενημέρωση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Παράλληλα, οι έμπειροι αεροναυπηγοί υπογραμμίζουν ότι αν είχε συμβεί «παρ’ ολίγον τραγωδία» θα είχε γίνει υποχρεωτικά αναφορά στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, καθώς αυτό στην αεροπορία θεωρείται «αεροπορικό συμβάν».

«Άλλωστε, το γεγονός και μόνο ότι κανένα από τα δύο πληρώματα δεν έκανε αναφορά παραβίασης ελάχιστου διαχωρισμού (όπως αυστηρά υποχρεούται σε τέτοιες περιπτώσεις) αποδεικνύει ότι δεν υπήρξε περιστατικό προς διερεύνηση» σημειώνουν μιλώντας στο in.

Υπενθυμίζεται ότι αν υπήρχε ενημέρωση του αρμόδιου οργανισμού θα είχε ανοίξει φάκελος διερεύνησης για τους εμπλεκόμενους πιλότους και τις εταιρείες τους.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ: Αποσύρει τους δασμούς-Μιλά για συμφωνία -πλαίσιο για τη Γροιλανδία

Τραμπ: Αποσύρει τους δασμούς-Μιλά για συμφωνία -πλαίσιο για τη Γροιλανδία

Ηλεκτρισμός
ΔΕΔΔΗΕ: Σε επανέλεγχο 15.000 ενστάσεις για ρευματοκλοπές σε οικιακές παροχές

ΔΕΔΔΗΕ: Σε επανέλεγχο 15.000 ενστάσεις για ρευματοκλοπές σε οικιακές παροχές

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream newspaper
Παράλιο Άστρος: Λιμενικός παρασύρθηκε από τα τεράστια κύματα – Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 21.01.26

Παράλιο Άστρος: Λιμενικός παρασύρθηκε από τα τεράστια κύματα – Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το βίντεο ντοκουμέντο στο Παράλιο Άστρος με τεράστια κύματα να σκάνε στον μόλο και να παρασύρουν άνδρες του Λιμενικού μέσα στο λιμάνι με συνέπεια ένας να χάσει τη ζωή του

Σύνταξη
Κικίλιας για νεκρό Λιμενικό στο Παράλιο Άστρος: Τα στελέχη του Λιμενικού ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους
Ελλάδα 21.01.26

Κικίλιας για νεκρό Λιμενικό στο Παράλιο Άστρος: Τα στελέχη του Λιμενικού ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους

Τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια και τους συναδέλφους του στελέχους του Λιμενικού Σώματος που έχασε τη ζωή του στο Παράλιο Άστρος εξέφρασε ο Βασίλης Κικίλιας.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Δύο νεκροί – Εικόνες καταστροφής στην Αττική – Εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική, εγκλωβισμένοι οδηγοί
Ελλάδα 21.01.26 Upd: 23:37

Δύο νεκροί από την κακοκαιρία - Εικόνες καταστροφής στην Αττική - Εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική, εγκλωβισμένοι οδηγοί

Δύο άνθρωποι έχασαν της ζωή τους από τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τη χώρα. Η κακοκαιρία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Γιατί «χτύπησε» η ειδοποίηση από το 112 σε τερματικά POS – «Δεν είναι σφάλμα», λένε από την Πολιτική Προστασία
Ελλάδα 21.01.26

Γιατί «χτύπησε» η ειδοποίηση από το 112 σε τερματικά POS – «Δεν είναι σφάλμα», λένε από την Πολιτική Προστασία

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πολλούς επαγγελματίες και καταστηματάρχες όταν ήχησε το μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία και στις συσκευές POS που δέχονται τις ηλεκτρονικές πληρωμές - Τι λέει το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Πόσο θα διαρκέσει το κύμα που σαρώνει τη χώρα – Σε κατάσταση Red Code 6 περιοχές
Κατάσταση συναγερμού 21.01.26

Πόσο θα διαρκέσει το κύμα κακοκαιρίας - Σε κατάσταση Red Code 6 περιοχές

Στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας προστέθηκε και αυτή του Βορείου Αιγαίου - Ιδιαιτέρως ευάλωτη στην κακοκαιρία παραμένει η Αττική

Σύνταξη
Ρουμανία – Ελλάδα 9-18: Συνέχισε το απόλυτο των νικών η Εθνική πριν τον ημιτελικό με την Ουγγαρία
Ευρωπαϊκό πόλο 21.01.26

Ρουμανία – Ελλάδα 9-18: Συνέχισε το απόλυτο των νικών πριν τον ημιτελικό με Ουγγαρία

Η Ελλάδα επικράτησε άνετα με 18-9 της Ρουμανίας κάνοντας ουσιαστικά «ζέσταμα» για τον ημιτελικό με την Ουγγαρία. Έξι στα έξι για την ομαδάρα του Θοδωρή Βλάχου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Νέες σκηνές χάους στη Βουλή: Κόντρες, Κωνσταντοπούλου – προεδρείου, διακοπή και ξενύχτι στην Ολομέλεια
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Νέες σκηνές χάους στη Βουλή: Κόντρες, Κωνσταντοπούλου – προεδρείου, διακοπή και ξενύχτι στην Ολομέλεια

Αφορμή για τις νέες αψιμαχίες στη Βουλή, που οδήγησαν ακόμα και στη διακοπή της συνεδρίασης, ήταν η απόφαση του προέδρου - που υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της ΝΔ - να ολοκληρωθούν οι εργασίες στις 11 το βράδυ, γεγονός που σήμανε αυτόματα την περικοπή του καταλόγου των ομιλητών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Σλάβεν για τον Γιάγκουσιτς – Μίλησε μαζί του ο Μπενίτεθ»
Ποδόσφαιρο 21.01.26

«Ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Σλάβεν για τον Γιάγκουσιτς – Μίλησε μαζί του ο Μπενίτεθ»

Ρεπορτάζ από την Κροατία αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός προσφέρει 6,5 εκατομμύρια ευρώ στη Σλάβεν Μπελούπο για τον 20χρονο μεσοεπιθετικό Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Ο Μπενίτεθ έχει ήδη έρθει σε επαφή μαζί του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πρίγκιπας Χάρι μαινόμενος: Έκρηξη οργής εναντίον της Daily Mail – H «κόλαση» της Μέγκαν, η εκδίκηση της Νταϊάνα
Fizz 21.01.26

Πρίγκιπας Χάρι μαινόμενος: Έκρηξη οργής εναντίον της Daily Mail – H «κόλαση» της Μέγκαν, η εκδίκηση της Νταϊάνα

Σε μια πρωτοφανή κατάθεση που ακροβατεί ανάμεσα στην προσωπική οδύνη και τη δικαστική δικαίωση, ο πρίγκιπας Χάρι στάθηκε απέναντι στους διώκτες του, καταγγέλλοντας την αδίστακτη τακτική των βρετανικών ταμπλόιντ 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Champions League 21.01.26

LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Πάφος
Champions League 21.01.26

LIVE: Τσέλσι – Πάφος

LIVE: Τσέλσι – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Πάφος για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα
Champions League 21.01.26

LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα

LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Μπενφίκα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Champions League 21.01.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν
Champions League 21.01.26

LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν

LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Η AI πρέπει να επιβραδυνθεί για να «σωθεί η κοινωνία», λέει ο διευθυντής της JP Morgan
AI 21.01.26

Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να επιβραδυνθεί για να «σωθεί η κοινωνία», λέει ο διευθυντής της JP Morgan

Ο διευθυντής της JP Morgan, Τζέιμι Ντίμον, προειδοποίησε ότι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) μπορεί να ξεπεράσει την ικανότητα της κοινωνίας να προσαρμοστεί

Σύνταξη
LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα
Champions League 21.01.26

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Γαλατάσαραϊ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1: Ανοιχτοί «λογαριασμοί» για τις δύο ομάδες στο φινάλε της League Phase (vid)
Champions League 21.01.26

Γαλατάσαραϊ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1: Ανοιχτοί «λογαριασμοί» για τις δύο ομάδες στο φινάλε της League Phase (vid)

Γαλατάσαραϊ και Ατλέτικο Μαδρίτης ήρθαν ισόπαλες 1-1 και θα πρέπει να περιμένουν τα ματς της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Champions League για να δουν αν θα φτάσουν στους στόχους τους.

Σύνταξη
Ο Τραμπ παγώνει τους δασμούς – Λέει ότι έχει πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία
«Παντοτινή συμφωνία;» 21.01.26 Upd: 23:38

Ο Τραμπ παγώνει τους δασμούς – Λέει ότι έχει πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία

Ο Τραμπ λέει ότι κατέληξε σε συμφωνία-πλαίσιο για τη Γροιλανδία με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και ότι οι δασμοί δεν χρειάζονται πλέον. Δανία: Ο Τραμπ ζητά κάτι που δεν μπορούμε να δώσουμε.

Σύνταξη
LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 21.01.26

LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ

LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μαρσέιγ – Λίβερπουλ Φρανκφούρτης για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Η Ελλάδα «τρέχει» αλλά «δεν φτάνει» – Το χάσμα ευημερίας με την ΕΕ
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 21.01.26

Η Ελλάδα «τρέχει» αλλά «δεν φτάνει» - Το χάσμα ευημερίας με την ΕΕ

«Θολό» παραμένει το «success story» της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα μας αν και παρουσιάζει ταχύτερη οικονομική μεγέθυνση από τον μέσο όρο της ΕΕ, παραμένει πίσω σε μισθούς, απασχόληση και διαβίωσης των πολιτών. Αποκαλυπτική η τελευταία έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Live streaming: Ρουμανία – Ελλάδα
Άλλα Αθλήματα 21.01.26

Live streaming: Ρουμανία – Ελλάδα

Live streaming: Ρουμανία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε σε live streaming το ματς της Εθνικής Ελλάδος πόλο κόντρα στη Ρουμανία, για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο ανδρών.

Σύνταξη
