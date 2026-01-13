newspaper
FIR Αθηνών: Καθυστερήσεις και αδυναμία διαχείρησης κρίσεων καθήλωσαν τα αεροσκάφη – Οι διαφορές της ΥΠΑ με την Πολεμική Αεροπορία
Ελλάδα 13 Ιανουαρίου 2026 | 22:49

FIR Αθηνών: Καθυστερήσεις και αδυναμία διαχείρησης κρίσεων καθήλωσαν τα αεροσκάφη – Οι διαφορές της ΥΠΑ με την Πολεμική Αεροπορία

Τι αναφέρει το πόρισμα για το black out στο FIR Αθηνών και ποιες αλλαγές θα πρέπει να γίνουν στην ΥΠΑ.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Στη δυσλειτουργία του τηλεχειρισμού των πομπών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στις κορυφές των βουνών ανά την επικράτεια εντοπίστηκε το πρόβλημα που προκάλεσε το black out στο FIR Αθηνών, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν τα αεροδρόμια της χώρας για περίπου 8 ώρες.

Έτσι, το πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης προχωρά στην επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του in αμέσως μετά το περιστατικό, με τις εκτιμήσεις των αεροναυπηγών – μηχανικών Φαίδωνα Καραϊωσηφίδη και Κώστα Λακαφώση.

Ειδικότερα, το πόρισμα καταγράφει το πρόβλημα αλλά και την έλλειψη καταγραφών (log files) ώστε να γίνει ακριβέστερη διάγνωση της δυσλειτουργίας, κάτι που οφείλεται στην παλαιότητα του συστήματος.

Φαίνεται όμως ότι η Επιτροπή επιλέγει μια προσεκτική αλλά ξεκάθαρη διατύπωση για να σχολιάσει το ζήτημα της καθυστέρησης της διάγνωσης του προβλήματος, αλλά και των χειρισμών που θα μπορούσαν να είχαν λύσει το πρόβλημα πολλές ώρες νωρίτερα:

«Κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης του περιστατικού, διαπιστώνεται ότι υπήρξε καθυστέρηση της ανίχνευσης της δυσλειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών διεπαφών/διατάξεων. (…) Τα ανωτέρω οδήγησαν σε καθυστερήσεις αναφορικά με την κατανόηση, βασισμένης σε στοιχεία, του συνολικού προβλήματος και προφανώς καθυστερήσεις στον ενδεδειγμένο τρόπο αντιμετώπισης της δυσλειτουργίας του συστήματος».

«Δεν υπάρχουν διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων»

Όμως, το πιό κρίσιμο σημείο του πορίσματος είναι αυτό που μέσω της σύστασης στην ουσία παραδέχεται ότι δεν υπάρχουν ούτε διαδικασίες αλλά ούτε και γίνονται ποτέ ασκήσεις αντιμετώπισης τέτοιων προβλημάτων: «Η ΥΠΑ σε συνεργασία με τον πάροχο επικοινωνιών (ΟΤΕ) να καταρτίσει ειδικές διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων. Οι διαδικασίες αυτές να δοκιμάζονται σε τακτική βάση και να περιλαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση των εμπλεκόμενων ομάδων τεχνικών».

Όπως επισημαίνει ο αεροναυπηγός μηχανικός Κώστας Λακαφώσης, μιλώντας στο in, «η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην Πολεμική Αεροπορία και στην ΥΠΑ είναι ότι η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και διαθέτει λεπτομερείς διαδικασίες έκτακτης ανάγκης για κάθε βλάβη και κάθε πρόβλημα».

«Αντιθέτως, η ΥΠΑ ξόδεψε πολλές ώρες προσπαθώντας να κατανοήσει ένα τεχνικό πρόβλημα για το οποίο δεν είχε συγκεκριμένες διαδικασίες αντιμετώπισης και βέβαια κανένας δεν έκανε έγκαιρα το αυτονόητο που θα ήταν να απενεργοποιηθεί εντελώς το προβληματικό πρωτεύον σύστημα ώστε να συνεχιστούν οι ραδιοεπικοινωνίες με το δευτερεύον σύστημα» συμπληρώνει ο κ. Λακαφώσης.

Μεταφορές
Πόρισμα για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: «Ψηφιακός θόρυβος» πίσω από τη βλάβη στις συχνότητες

Πόρισμα για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: «Ψηφιακός θόρυβος» πίσω από τη βλάβη στις συχνότητες

Αγρότες: Με υποσχέσεις έφυγαν οι «πρόθυμοι» αγρότες – «Δεν θα ανεχθούμε εκβιασμούς» είπε ο Μητσοτάκης

Αγρότες: Με υποσχέσεις έφυγαν οι «πρόθυμοι» αγρότες – «Δεν θα ανεχθούμε εκβιασμούς» είπε ο Μητσοτάκης

Μπλόκα: «Τυράκια» από τον πρωθυπουργό στη συνάντηση με τους δικούς του… «πρόθυμους» – Η επόμενη ημέρα
«Παιχνίδια» με τη «φωτιά» 13.01.26

«Τυράκια» από τον πρωθυπουργό στη συνάντηση με τους δικούς του... «πρόθυμους» - Η επόμενη ημέρα στα μπλόκα

Απέναντι σε ευήκοα ώτα -κάποια εκ των οποίων «γαλάζια»- ο πρωθυπουργός μοίρασε «τυράκια» και εξαπέλυσε απειλές. «Πολιτικά παιχνίδια» καταλογίζουν στην κυβέρνηση οι απόντες από τη συνάντηση στο Μαξίμου, προετοιμάζοντας τις επόμενες κινήσεις στα μπλόκα που… φτάνουν μέχρι το Σύνταγμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέο βίντεο ντοκουμέντο με την 16χρονη Λόρα στην Αθήνα – Ερευνάται πρόσωπο κλειδί που γνώρισε μέσω social media
Ελλάδα 13.01.26

Νέο βίντεο ντοκουμέντο με την 16χρονη Λόρα στην Αθήνα – Ερευνάται πρόσωπο κλειδί που γνώρισε μέσω social media

Τα τελευταία πλάνα πριν χαθούν τα ίχνη της έχει στα χέρια της η Αστυνομία από κάμερα ασφαλείας - Η ανταλλαγή μηνυμάτων με μυστηριώδη άνδρα που γνώρισε στα social media.

Σύνταξη
Αγρότες: Κλιμάκωση αποφάσισε το Μπλόκο Νίκαιας – Πρόταση για κάθοδο στο Σύνταγμα και αποκλεισμό εθνικών οδών
Τα βλέμματα στην Καρδίτσα 13.01.26

Κλιμάκωση αποφάσισε το Μπλόκο Νίκαιας - Πρόταση για κάθοδο στο Σύνταγμα και αποκλεισμό εθνικών οδών

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της διευρυμένης συντονιστικής επιτροπής του Μπλόκου Νίκαιας στον Συνεταιρισμό Πλατυκάμπου. Οι προτάσεις που θα καταθέσουν στην Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων.

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Μπήκε αλλά δεν πυροβόλησε» – Τι λέει ο δικηγόρος του 22χρονου «εκτελεστή» του κάμπινγκ
Ελλάδα 13.01.26

Φοινικούντα: «Μπήκε αλλά δεν πυροβόλησε» – Τι λέει ο δικηγόρος του 22χρονου «εκτελεστή» του κάμπινγκ

«Θα επιμείνει πως δεν πυροβόλησε εκείνος και θα πει πράγματα που αρχικά δεν είπε» σημείωσε ο δικηγόρος του 22χρονου που κατηγορείται ως «εκτελεστής» στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Σύνταξη
Εξαντλήθηκαν τα όρια παροχών και υπομονής απειλεί ο Μητσοτάκης – Μικρές βελτιώσεις σε ρεύμα και αγροτικό πετρέλαιο
Τι συζητήθηκε 13.01.26 Upd: 20:03

Εξαντλήθηκαν τα όρια παροχών και υπομονής απειλεί ο Μητσοτάκης – Μικρές βελτιώσεις σε ρεύμα και αγροτικό πετρέλαιο

Μετά από τρεις και πλέον ώρες ολοκληρώθηκε η συνάντηση της αντιπροσωπείας των «προθύμων» με τον πρωθυπουργό. Γενικόλογες αναφορές από τους αγρότες, χωρίς μεγάλες εκπλήξεις αλλά με σαφείς απειλές οι δηλώσεις του πρωθυπουργού. Συνεδριάζουν τα μπλόκα.

Σύνταξη
Πετρούπολη: Θύμα ληστείας και απόπειρας βιασμού έπεσε 13χρονη σε στάση λεωφορείου – Συνελήφθη 31χρονος
Ελλάδα 13.01.26

Πετρούπολη: Θύμα ληστείας και απόπειρας βιασμού έπεσε 13χρονη σε στάση λεωφορείου – Συνελήφθη 31χρονος

Το κορίτσι σώθηκε όταν διερχόμενος οδηγός έβαλε τις φωνές και ο δράστης τράπηκε σε φυγή - Μετά από λίγη ώρα εντοπίστηκε από αστυνομικούς στην Πετρούπολη

Σύνταξη
Πύργος: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και απειλούσε να αυτοκτονήσει
Ελλάδα 13.01.26

Πύργος: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και απειλούσε να αυτοκτονήσει

Η άτυχη γυναίκα αν και τραυματισμένη κατάφερε να κλειδωθεί στην κρεβατοκάμαρα και να ειδοποιήσει την Αστυνομία - Ο δράστης στη θέα των αστυνομικών απειλούσε να αυτοκτονήσει

Σύνταξη
Κωνσταντινίδης: «Οι συγγενείς δεν θα σταθούν πολιτικά δίπλα στη Μαρία» – Άτυπος όρος η μη εμπλοκή των μελών σε κόμματα
Ελλάδα 13.01.26

Κωνσταντινίδης: «Οι συγγενείς δεν θα σταθούν πολιτικά δίπλα στη Μαρία» – Άτυπος όρος η μη εμπλοκή των μελών σε κόμματα

Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην Μαρία Καρυστιανού, σχετικά με τις κινήσεις της γύρω από τη δημιουργία πολιτικού κόμματος, εμφανίστηκε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης.

Σύνταξη
Τριανταφύλλου: Η κυβέρνηση προστάτευε την Intellexa και το αντίστροφο – Οι υποκλοπές λειτούργησαν ως ΣΔΙΤ
27η δικάσιμος 13.01.26

Τριανταφύλλου: Η κυβέρνηση προστάτευε την Intellexa και το αντίστροφο – Οι υποκλοπές λειτούργησαν ως ΣΔΙΤ

Μισθοδοτούμενος από την ΕΥΠ ήταν, σύμφωνα με την κατάθεση της δημοσιογράφου Ελίζας Τριανταφύλλου, ο φίλος του αποκαλούμενου «κρεοπώλη» που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της prepaid κάρτας μέσω της οποίας πληρώθηκαν μηνύματα μολυσμένα με Predator.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πάτρα: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης – Το μήνυμα του πατέρα της – Τι λέει ο οδηγός ταξί που την μετέφερε στην Αθήνα
Ελλάδα 13.01.26

Πάτρα: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης – Το μήνυμα του πατέρα της – Τι λέει ο οδηγός ταξί που την μετέφερε στην Αθήνα

Στην περιοχή του Ζωγράφου εντοπίζονται τα τελευταία ίχνη της 16χρονης που έχει εξαφανιστεί από την περασμένη Πέμπτη φεύγοντας από την Πάτρα όπου έμενε με την οικογένειά της τα τελευταία τρία χρόνια

Σύνταξη
Μπλόκα: Σοβαρές αιχμές για τους αποσχισθέντες αγρότες – Στο τραπέζι blackout σε κεντρικά οδικά σημεία
Όλα ανοιχτά 13.01.26

Σοβαρές αιχμές για τους αποσχισθέντες αγρότες - Στο τραπέζι blackout σε κεντρικά οδικά σημεία

Προς μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση οδηγούνται τα 62 αγροτικά μπλόκα, που αποφάσισαν να μην προσέλθουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ανακοίνωση με σοβαρές αιχμές για δύο συναδέλφους του που συντάχθηκαν με τους «προθύμους» από τον Αγροτικό Σύλλογο Δ. Αχαΐας.

Σύνταξη
Μπλόκα: «Τυράκια» από τον πρωθυπουργό στη συνάντηση με τους δικούς του… «πρόθυμους» – Η επόμενη ημέρα
«Παιχνίδια» με τη «φωτιά» 13.01.26

«Τυράκια» από τον πρωθυπουργό στη συνάντηση με τους δικούς του... «πρόθυμους» - Η επόμενη ημέρα στα μπλόκα

Απέναντι σε ευήκοα ώτα -κάποια εκ των οποίων «γαλάζια»- ο πρωθυπουργός μοίρασε «τυράκια» και εξαπέλυσε απειλές. «Πολιτικά παιχνίδια» καταλογίζουν στην κυβέρνηση οι απόντες από τη συνάντηση στο Μαξίμου, προετοιμάζοντας τις επόμενες κινήσεις στα μπλόκα που… φτάνουν μέχρι το Σύνταγμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σουηδία: Η υπηρεσία πληροφοριών προειδοποιεί για αυξανόμενες ξένες απειλές – «Δεν είναι μόνο η Ρωσία…»
Säpo 13.01.26

Σουηδία: Η υπηρεσία πληροφοριών προειδοποιεί για αυξανόμενες ξένες απειλές – «Δεν είναι μόνο η Ρωσία…»

Η επικεφαλής της Säpo επισήμανε την ανάγκη ψυχραιμίας και προσοχής πριν αποδοθούν ευθύνες, σημειώνοντας ότι δεν ευθύνεται η Ρωσία για κάθε περιστατικό.

Σύνταξη
Η νέα εποχή της αυτοκρατορίας των ΗΠΑ – «Ετοιμαστείτε για τα χειρότερα ή βάλτε φρένο στον Τραμπ», λέει ο Στίγκλιτς
Χωρίς τις ΗΠΑ; 13.01.26

Η νέα εποχή της αυτοκρατορίας των ΗΠΑ – «Ετοιμαστείτε για τα χειρότερα ή βάλτε φρένο στον Τραμπ», λέει ο Στίγκλιτς

Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντα θεωρούσε τον εαυτό του υπεράνω του νόμου - Καυχιόταν ότι θα μπορούσε να πυροβολήσει κάποιον στην Πέμπτη Λεωφόρο της Νέας Υόρκης χωρίς να χάσει ψήφο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τον γύρο του κόσμου έκανε το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός καθώς μεταδόθηκε σε 123 χώρες!
Μπάσκετ 13.01.26

Τον γύρο του κόσμου έκανε το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός καθώς μεταδόθηκε σε 123 χώρες!

Παγκόσμιος χαμός για το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Euroleague, Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, καθώς μεταδόθηκε σε πολλές χώρες. Ξεπέρασε και το ντέρμπι της Σερβίας.

Σύνταξη
Η Ζόε Σαλντάνα είναι η πιο εμπορική ηθοποιός όλων των εποχών με έσοδα 15,47 δισεκατομμύρια δολαρίων
Κορυφή 13.01.26

Η Ζόε Σαλντάνα είναι η πιο εμπορική ηθοποιός όλων των εποχών με έσοδα 15,47 δισεκατομμύρια δολαρίων

Η Ζόε Σαλντάνα είναι η πρώτη ηθοποιός που εμφανίστηκε σε τέσσερις ταινίες που απέφεραν περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας «Avengers: Infinity War».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες απειλεί το Ισραήλ με παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο αν δεν άρει τα μέτρα κατά της UNRWA
Ανθρωπιστική βοήθεια 13.01.26

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες απειλεί το Ισραήλ με παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο αν δεν άρει τα μέτρα κατά της UNRWA

Το ανώτατο νομικό όργανο του ΟΗΕ εξέδωσε τον Οκτώβριο γνωμοδότηση σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει την κάλυψη των βασικών αναγκών του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα

Σύνταξη
Ο γίγαντας Ατανασίεβιτς «υπέγραψε» την μυθική κούπα του Ολυμπιακού
On Field 13.01.26

Ο γίγαντας Ατανασίεβιτς «υπέγραψε» την μυθική κούπα του Ολυμπιακού

Η ανατροπή των «ερυθρόλευκων» ήταν επικών διαστάσεων, με τον Σέρβο διαγώνιο να «σαλπίζει» την αντεπίθεση του Ολυμπιακού και να οδηγεί τους πειραιώτες στην κατάκτηση του Super Cup

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης
Ποδόσφαιρο 13.01.26

LIVE: Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης

LIVE: Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης για τη 17η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Νέο βίντεο ντοκουμέντο με την 16χρονη Λόρα στην Αθήνα – Ερευνάται πρόσωπο κλειδί που γνώρισε μέσω social media
Ελλάδα 13.01.26

Νέο βίντεο ντοκουμέντο με την 16χρονη Λόρα στην Αθήνα – Ερευνάται πρόσωπο κλειδί που γνώρισε μέσω social media

Τα τελευταία πλάνα πριν χαθούν τα ίχνη της έχει στα χέρια της η Αστυνομία από κάμερα ασφαλείας - Η ανταλλαγή μηνυμάτων με μυστηριώδη άνδρα που γνώρισε στα social media.

Σύνταξη
Τζούλιαν Σαντς: Τρία χρόνια από την εξαφάνιση του Warlock – Η τραγωδία και το μυστήριο στο Βουνό του Θανάτου
Death mountain 13.01.26

Τζούλιαν Σαντς: Τρία χρόνια από την εξαφάνιση του Warlock – Η τραγωδία και το μυστήριο στο Βουνό του Θανάτου

Σαν σήμερα, 13 ιανουαρίου, ο σταρ του Χόλιγουντ Τζούλιαν Σαντς ξεκίνησε για μια πεζοπορία στο Μάουντ Μπάλντι της Καλιφόρνια. Δεν επέστρεψε ποτέ ζωντανός

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο απεσταλμένος του Τραμπ συναντήθηκε κρυφά με τον εξόριστο πρίγκιπα του Ιράν, Ρεζά Παχλάβι
Στα παρασκήνια 13.01.26

Ο απεσταλμένος του Τραμπ συναντήθηκε κρυφά με τον εξόριστο πρίγκιπα του Ιράν, Ρεζά Παχλάβι

Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ της «αντιπολίτευσης» του Ιράν και της κυβέρνησης Τραμπ από την έναρξη των διαδηλώσεων πριν από 15 ημέρες

Σύνταξη
Αγρότες: Κλιμάκωση αποφάσισε το Μπλόκο Νίκαιας – Πρόταση για κάθοδο στο Σύνταγμα και αποκλεισμό εθνικών οδών
Τα βλέμματα στην Καρδίτσα 13.01.26

Κλιμάκωση αποφάσισε το Μπλόκο Νίκαιας - Πρόταση για κάθοδο στο Σύνταγμα και αποκλεισμό εθνικών οδών

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της διευρυμένης συντονιστικής επιτροπής του Μπλόκου Νίκαιας στον Συνεταιρισμό Πλατυκάμπου. Οι προτάσεις που θα καταθέσουν στην Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Μνημείο πρόκλησης και πολιτικής εξαπάτησης οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες
«Στημένη συνάντηση» 13.01.26

ΚΚΕ: Μνημείο πρόκλησης και πολιτικής εξαπάτησης οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες

«Τις 'κομματικές μειοψηφίες', στις οποίες αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, τις είδαμε τελικά στο τραπέζι του δήθεν διαλόγου που έστησε η κυβέρνηση με κομματικά στελέχη της ΝΔ», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Ο Μητσοτάκης να αφήσει τους ψευτοτσαμπουκάδες και να συναντηθεί με την πλειοψηφία των μπλόκων
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Ζαχαριάδης: Ο Μητσοτάκης να αφήσει τους ψευτοτσαμπουκάδες και να συναντηθεί με την πλειοψηφία των μπλόκων

Ο Κώστας Ζαχαριάδης σημειώνει πως «σήμερα αποδείχτηκε και κάτι άλλο, δεν ισχύει ότι 'οι κομματικοί εγκάθετοι είναι αυτοί που δεν κατεβαίνουν στον διάλογο', με ένα googlaρισμα αποδεικνύεται το αντίθετο»

Σύνταξη
Άρης: Ανακοίνωσε τον Χόνγκλα
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Άρης: Ανακοίνωσε τον Χόνγκλα

Ο Χόνγκλα αποκτήθηκε από τον Άρη με δανεισμό από τη Γρανάδα έως το καλοκαίρι, όταν και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους κιτρινόμαυρους.

Σύνταξη
Googoosh – Τα τραγούδια της έγιναν σουξέ το ’60 και το ’70 στην Τεχεράνη αλλά η Επανάσταση την έβαλε στο mute
Ποπ σταρ 13.01.26

Googoosh - Τα τραγούδια της έγιναν σουξέ το '60 και το '70 στην Τεχεράνη αλλά η Επανάσταση την έβαλε στο mute

Η εξαιρετική ιστορία της θρυλικής Ιρανής καλλιτέχνιδας Googoosh μέσα από ένα «άνισο αυτοβιογραφικό έργο» όπως σχολιάζει ο Guardian, με χρονικό πλαίσιο τη σύλληψή της το 1980 από το θεοκρατικό καθεστώς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δυτική Όχθη: Ένας Παλαιστίνιος και δύο Ισραηλινοί ένωσαν τις δυνάμεις τους για να… ληστέψουν κοσμηματοπωλείο
Κόσμος 13.01.26

Ένας Παλαιστίνιος και δύο Ισραηλινοί ένωσαν τις δυνάμεις τους για να... ληστέψουν κοσμηματοπωλείο

Οι ύποπτοι συνελήφθησαν ενώ επιχειρούσαν να διαφύγουν μετά την ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο της πόλης Νταχαρία, στη νότια Δυτική Όχθη, ανέφερε η ισραηλινή αστυνομία

Σύνταξη
