Στη δυσλειτουργία του τηλεχειρισμού των πομπών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στις κορυφές των βουνών ανά την επικράτεια εντοπίστηκε το πρόβλημα που προκάλεσε το black out στο FIR Αθηνών, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν τα αεροδρόμια της χώρας για περίπου 8 ώρες.

Έτσι, το πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης προχωρά στην επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του in αμέσως μετά το περιστατικό, με τις εκτιμήσεις των αεροναυπηγών – μηχανικών Φαίδωνα Καραϊωσηφίδη και Κώστα Λακαφώση.

Ειδικότερα, το πόρισμα καταγράφει το πρόβλημα αλλά και την έλλειψη καταγραφών (log files) ώστε να γίνει ακριβέστερη διάγνωση της δυσλειτουργίας, κάτι που οφείλεται στην παλαιότητα του συστήματος.

Φαίνεται όμως ότι η Επιτροπή επιλέγει μια προσεκτική αλλά ξεκάθαρη διατύπωση για να σχολιάσει το ζήτημα της καθυστέρησης της διάγνωσης του προβλήματος, αλλά και των χειρισμών που θα μπορούσαν να είχαν λύσει το πρόβλημα πολλές ώρες νωρίτερα:

«Κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης του περιστατικού, διαπιστώνεται ότι υπήρξε καθυστέρηση της ανίχνευσης της δυσλειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών διεπαφών/διατάξεων. (…) Τα ανωτέρω οδήγησαν σε καθυστερήσεις αναφορικά με την κατανόηση, βασισμένης σε στοιχεία, του συνολικού προβλήματος και προφανώς καθυστερήσεις στον ενδεδειγμένο τρόπο αντιμετώπισης της δυσλειτουργίας του συστήματος».

«Δεν υπάρχουν διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων»

Όμως, το πιό κρίσιμο σημείο του πορίσματος είναι αυτό που μέσω της σύστασης στην ουσία παραδέχεται ότι δεν υπάρχουν ούτε διαδικασίες αλλά ούτε και γίνονται ποτέ ασκήσεις αντιμετώπισης τέτοιων προβλημάτων: «Η ΥΠΑ σε συνεργασία με τον πάροχο επικοινωνιών (ΟΤΕ) να καταρτίσει ειδικές διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων. Οι διαδικασίες αυτές να δοκιμάζονται σε τακτική βάση και να περιλαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση των εμπλεκόμενων ομάδων τεχνικών».

Όπως επισημαίνει ο αεροναυπηγός μηχανικός Κώστας Λακαφώσης, μιλώντας στο in, «η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην Πολεμική Αεροπορία και στην ΥΠΑ είναι ότι η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και διαθέτει λεπτομερείς διαδικασίες έκτακτης ανάγκης για κάθε βλάβη και κάθε πρόβλημα».

«Αντιθέτως, η ΥΠΑ ξόδεψε πολλές ώρες προσπαθώντας να κατανοήσει ένα τεχνικό πρόβλημα για το οποίο δεν είχε συγκεκριμένες διαδικασίες αντιμετώπισης και βέβαια κανένας δεν έκανε έγκαιρα το αυτονόητο που θα ήταν να απενεργοποιηθεί εντελώς το προβληματικό πρωτεύον σύστημα ώστε να συνεχιστούν οι ραδιοεπικοινωνίες με το δευτερεύον σύστημα» συμπληρώνει ο κ. Λακαφώσης.