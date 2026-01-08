Σε πρόβλημα στους πομπούς απέδωσε το πρόσφατο μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, το οποίο παρέλυσε την κίνηση στα αεροδρόμια, ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και ερευνητής του MIT Media Lab, Μιχάλης Μπλέτσας, απορρίπτοντας σενάρια για δολιοφθορά.

Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι το πρόβλημα που προέκυψε δεν σχετίζεται με παρεμβολές ή κακόβουλη ενέργεια τρίτων, αλλά με εκτεταμένη αστοχία τηλεπικοινωνιακού συστήματος, σημειώνοντας παράλληλα ότι η διερεύνηση των αιτιών βρίσκεται σε εξέλιξη ώστε να διαπιστωθεί πώς μπορεί να αποφευχθεί ανάλογο περιστατικό στο μέλλον.

«Ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε. Εκείνο που δεν ξέρουμε ακόμη είναι το πώς έγινε. Δεν υπήρξε καμία παρεμβολή», δήλωσε ο κ. Μπλέτσας μιλώντας στο ERTNews και διευκρίνισε ότι το πρόβλημα που καθήλωσε τα αεροπλάνα οφείλονταν στους τηλεχειρισμούς πομπών των κέντρων εκπομπής, που χρησιμοποιούνται για τη φωνητική επικοινωνία εδάφους – αέρος.

«Σε μεγάλο ποσοστό, πολλοί πομποί έμειναν ανοιχτοί, κάποιοι χωρίς ήχο και κάποιοι εκπέμποντας βόμβο ή ευρυζωνικό θόρυβο», εξήγησε, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο είχε ως αποτέλεσμα την κατάληψη των συχνοτήτων, προκαλώντας «άρνηση υπηρεσίας».

Ο κ. Μπλέτσας υποστήριξε ότι «όταν πολλοί πομποί εκπέμπουν συνεχώς στην ίδια συχνότητα, αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί», απαντώντας στο ερώτημα γιατί δεν λειτούργησε το εφεδρικό σύστημα. «Δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν το φάσμα είναι κατειλημμένο. Παράλληλο φάσμα, δυστυχώς, δεν υπάρχει» είπε.

Αναφορικά με το εάν υπήρξε κίνδυνος για την ασφάλεια των πτήσεων απάντησε αρνητικά: «Τέθηκε θέμα μεγάλης ταλαιπωρίας των επιβατών, με ακυρώσεις πτήσεων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε πρόβλημα ασφάλειας», τόνισε χαρακτηρίζοντας ανυπόστατα τα δημοσιεύματα περί «τυφλών πτήσεων».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Μπλέτσας στην ανάγκη να αποσαφηνιστεί ότι δεν υπήρξαν εξωτερικές παρεμβολές. «Πρέπει να είμαστε κατηγορηματικοί: οι ίδιοι οι πομποί του συστήματος κατέλαβαν το φάσμα. Δεν υπήρχαν εξωτερικές παρεμβολές», τόνισε.

Αναφορικά με σενάρια δολιοφθοράς ή ξένης εμπλοκής, ξεκαθάρισε ότι από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται για αποτέλεσμα κακόβουλης ενέργειας, τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, αλλά «τα σενάρια όσο περνούν οι μέρες μειώνονται». Όπως είπε, ενδέχεται το πρόβλημα να οφείλεται σε ανθρώπινο τεχνικό λάθος.

Μιλώντας για τις έρευνες που γίνονται τόνισε ότι τα μέλη της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας συγκεντρώνουν περισσότερα στοιχεία. Αναφορικά με τον λόγο για τον οποίο συγκλήθηκε νέα επιτροπή και όχι ο ΕΟΔΑΣΑΜΜ, εξήγησε ότι αυτό έγινε για λόγους ταχύτητας και πληρότητας, καθώς στην υπόθεση εμπλέκονται πολλοί αρμόδιοι φορείς.

Ο κ. Μπλέτσας επισήμανε ότι τέτοια περιστατικά δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα, καθώς αντίστοιχες αστοχίες έχουν οδηγήσει στο παρελθόν σε κλείσιμο και μεγαλύτερων FIR διεθνώς. «Όλα τα συστήματα κάποια στιγμή αποτυγχάνουν. Το ζητούμενο είναι οι βλάβες να μην έχουν μεγάλες επιπτώσεις και τα συστήματα να έχουν ανθεκτικότητα», είπε.

Ακόμα και τα σύγχρονα συστήματα, όπως σημείωσε, έχουν τρόπους αποτυχίας, ιδιαίτερα όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητά τους. «Το να μην έχουμε ποτέ βλάβες είναι αδύνατο», κατέληξε.