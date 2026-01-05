Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για το «μπλακ άουτ» στα αεροδρόμια διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστείδης Κορέας έπειτα από σοβαρή βλάβη στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας που οδήγησε σε απαγόρευση πτήσεων στο FIR Αθηνών.

Επανειλημμένα είχαν προειδοποιήσει οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και άλλοι φορείς ότι το σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας στον ελληνικό εναέριο χώρο είναι απαρχαιωμένο και ξεπερασμένο

Το πρόβλημα εμφανίστηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής, προκαλώντας αλυσιδωτές καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε όλη την επικράτεια. Οι επικοινωνίες μεταξύ ελεγκτών και πιλότων «πάγωσαν», αεροσκάφη καθηλώθηκαν, πτήσεις ακυρώθηκαν, χιλιάδες επιβάτες ταλαιπωρήθηκαν. Η «σιωπή» κυριάρχησε στους αιθέρες και στις ραδιοσυχνότητες εξέπεμπε μόνο ένας περίεργος βόμβος από τα ραντάρ.

Συγκροτήθηκε Ειδική Επιτροπή

Με τη λειτουργία των ελληνικών αεροδρομίων να έχει πλέον αποκατασταθεί οι ακριβείς λόγοι που οδήγησαν στο «πάγωμα» του εναέριου χώρου παραμένουν αδιευκρίνιστοι.

Προς αυτή τη κατεύθυνση συγκροτείται ειδική επιτροπή με αντικείμενο τη διερεύνηση και αποσαφήνιση των ακριβών αιτιών του προβλήματος, με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα.

Η Επιτροπή, με επικεφαλής τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Χρήστο Τσίτουρα, θα απαρτίζεται από τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλη Μπλέτσα, τον Μηχανικό Επικοινωνιών του Επιτελείου ΓΕΕΘΑ, συνταγματάρχη Δημήτριο Ζαμπακόλα, τον υποδιευθυντή Εποπτείας Φάσματος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Νίκο Ηγουμενίδη, καθώς και από εκπρόσωπο του EUROCONTROL.

Τα «καμπανάκια» ηχούσαν

Με την 4η Ιανουαρίου να αποτελεί μια «μαύρη σελίδα» για το σύστημα ελέγχου η αγωνία της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, με τις αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις για το απαρχαιωμένο σύστημα, θυμίζει σε πολλούς τις αντίστοιχες αγωνιώδεις επιστολές των μηχανοδηγών πριν την τραγωδία των Τεμπών.

Η Ένωση που σήμερα επανήλθε με νέα ανακοίνωση ζητά από την ΥΠΑ να αναλάβει την ευθύνη για τα όσα συνέβησαν, διαφορετικά να επιληφθεί του θέματος η πολιτική ηγεσία, δηλαδή το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Και προχώρησε και σε νέα προειδοποίηση: «Αν δεν γίνουν κινήσεις να αλλάξει, τότε το σύστημα της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα δεν θα μπορέσει να αντεπεξέλθει στην κυκλοφορία της επερχόμενης καλοκαιρινής περιόδου (…).

Στα «χαρτιά» η σύμβαση υπερσύγχρονου συστήματος επικοινωνιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις τον Δεκέμβριο ανακοίνωσε ότι παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή η χώρα δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων στα ελληνικά αεροδρόμια, όπως προβλέπει ο σχετικός ευρωπαϊκός κανονισμός.

Όπως μάλιστα αποκάλυψε το MEGA, στα «χαρτιά» έμεινε η σύμβαση, πολλών εκατομμυρίων, υπερσύγχρονου συστήματος επικοινωνιών η οποία υπεγράφη το 2019.

<br />

Αφορούσε την προμήθεια συστήματος επικοινωνιών (με εξελιγμένα και σύγχρονα μηχανήματα) -επί υπουργίας του Χρ. Σπίρτζη- έμεινε ωστόσο στον «πάγο» επί θητείας Κώστα Αχ. Καραμανλή. Πριν οκτώ μήνες ο αρμόδιο υπουργός προσπάθησε να «ξεπαγώσει» αυτή τη σύμβαση αλλά το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έδωσε το «πράσινο φως» καθώς η σύμβαση είχε λήξει πριν από λίγους. μήνες