Ανησυχία έχει προκαλέσει το περιστατικό με το μπλακ άουτ στο FIR καθώς ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί πού οφειλόταν το τεχνικό πρόβλημα και εάν συνολικά τηρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας στα αεροδρόμια.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας καταγγέλλουν ότι το τεχνικό πρόβλημα που έφερε μεγάλη αναστάτωση στις χθεσινές πτήσεις δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία και υπενθυμίζουν ότι έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένως για τα απαρχαιωμένα συστήματα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων.

Ο αντιπτέραρχος ε.α, Κωνσταντίνος Ιατρίδης, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το μπλακ άουτ στο FIR λόγω τεχνικών προβλημάτων και πού αυτά μπορεί να οφείλονται.

«Είναι πρωτοφανές φαινόμενο διότι κάλυψε όλη την περιοχή του FIR για πολύ μεγάλο διάστημα, πάνω από 5 ώρες με ό,τι αυτό σημαίνει. Γίναμε και δεύτερη είδηση παγκοσμίως μετά την Βενεζουέλα. Είναι ένα θέμα και πρέπει να διερευνηθεί.

Στην αρχή είπαν ότι πρόκειται για παρεμβολές και στη συνέχεια η τελική ανακοίνωση είναι ότι υπήρξαν προβλήματα στις τηλεπικοινωνιακές δομές του ΟΤΕ. Υπήρχε βουητό και όχι «παράσιτα».

Να εκσυγχρονιστεί το σύστημα

Υπήρχε η πεποίθηση ότι οι παρεμβολές ήταν από εξωγενείς παράγοντες. Απογειώθηκε και ειδικό αεροπλάνο για να εντοπίσει τις παρεμβολές. Το θέμα είναι ότι αν υπήρξε θέμα με κεραία του ΟΤΕ δεν υπήρχε κάτι εφεδρικό για να καλύψει αυτό το κενό; Δεν υπήρχε ένα PLAN B.

Ο ΟΤΕ αρνείται. Αλλά περνάει από τα σήματα που παίρνει και αναμεταδίδει ο ΟΤΕ. Έγινε συντήρηση άμα ήταν παλαιού τύπου; Αντικαταστάθηκε;», είπε αρχικά.

«Αν δε δούλεψε ούτε το εφεδρικό, τότε κάτι άλλο συμβαίνει. Αν υπάρχει παλαιότητα συστημάτων, πρέπει να εστιάσουν εκεί. Το θέμα είναι γιατί δεν έχει εκσυγχρονιστεί το σύστημα. Δεν παίζει ρόλο το κόστος, εδώ μιλάμε για ασφάλεια πτήσεων και για ανθρώπινες ζωές.

Αυξάνεται ο φόρτος εργασίας των ελεγκτικών εναέριας κυκλοφορίας. Σαφώς ενεργοποιήθηκε η ΕΥΠ, διότι ελέχθη ότι “δεχόμαστε παρεμβολές από αέρα”. Αυτή ήταν η αρχική ανακοίνωσής της ΕΥΠ. Σαφώς ενεργοποιήθηκε η Εθνική Αρχή Κυβερνοεπίθεσης. Το θέμα είναι από πού έγιναν αυτές οι παρεμβολές. Ποιος μπορεί να κάνει τέτοιες παρεμβολές και να «νεκρώσει» ή να «τυφλώσει» τα πάντα; είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Φαίνεται πως τα συστήματά μας θέλουν εκσυγχρονισμό», συνέχισε ο κ. Ιατρίδης.

«Μπλακ άουτ» στις συχνότητες επικοινωνίας μεταξύ ελεγκτών και πιλότων

«Το πρόβλημα δεν προέκυψε από κάποια κεραία στα Γεράνια Όρη. Το πρόβλημα εντοπίστηκε από τις 09:00, όπου παρατηρήθηκε ένα επιβαρυμένο πεδίο στον αέρα, δηλαδή πολύ θόρυβο στις συχνότητες και οδηγήθηκε επιχειρησιακά στο zero rate.

Τα συστήματα είναι παλιά, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση το σύστημα το δικό μας άντεξε, παρά το γεγονός ότι δέχτηκε υψηλό όγκο πληροφοριών. Ήταν μία παρεμβολή που ενδεχομένως δημιουργήθηκε στο δίκτυο, διεγείρονταν πολύ πομποί, πολλές συχνότητες, με αποτέλεσμα να υπάρχει επιβάρυνση στο πεδίο του αέρα. Το πρόβλημα δεν ήταν συστημικό, ήταν εξωγενής παράγοντας», είπε ο Κωνσταντίνος Κανδεράκης, πρόεδρος της Ένωσης Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας ΥΠΑ.