newspaper
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αποκάλυψη in: Η αρμόδια Επιτροπή για τις παρεμβολές «διαψεύδει» την ΥΠΑ για το «μπλακ αουτ» των αεροδρομίων
Ελλάδα 05 Ιανουαρίου 2026 | 06:07

Αποκάλυψη in: Η αρμόδια Επιτροπή για τις παρεμβολές «διαψεύδει» την ΥΠΑ για το «μπλακ αουτ» των αεροδρομίων

Η ενημέρωση της ΕΥΠ από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για μη εντοπισμό «παρεμβολών πρωτοφανούς διάστασης». Τι ανέφεραν στελέχη της ΕΕΤ που έχει την κύρια ευθύνη αυτών των ελέγχων και το παιχνίδι των εντυπώσεων για το σοβαρό τεχνικό πρόβλημα.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
ΡεπορτάζΒασίλης Λαμπρόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Spotlight

Δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται –όπως αποκαλύπτει το in – από στελέχη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT) οι αναφορές στην πρώτη ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας – ΥΠΑ «για μαζική παρεμβολή σε σχεδόν όλες τις συχνότητες του FIR Αθηνών, πρωτοφανούς διάστασης»! Δημόσιοι ισχυρισμοί που οδήγησαν στην ανάπτυξη ακόμη και σεναρίων για ύποπτη ηλεκτρονική επίθεση από ξένη χώρα, προκαλώντας σημαντική ανησυχία στην κοινή γνώμη.

Κι αυτό προκειμένου να αιτιολογηθεί το χθεσινό πρόβλημα επικοινωνιών των πύργων ελέγχων με τα αεροσκάφη, με αποτέλεσμα τον περιορισμό των προσγειώσεων και απογειώσεων αεροσκαφών και τη μερική παράλυση της κίνησης στα αεροδρόμια της χώρας! Κι η οποία αποδόθηκε από την ΥΠΑ σε άγνωστης προέλευσης παρεμβολές σε όλη την χώρα, προκαλώντας πλήθος αποριών. Με κύριο ζήτημα αν αυτό έγινε γιατί υπήρχαν σχετικές ενδείξεις ή για να καλυφθούν άλλα τεχνικά προβλήματα στα συστήματα επικοινωνιών, κυρίως στα Γεράνια Ορη.

Σημειώνεται ότι χθες υπήρξε ανακοίνωση της Ενωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος ότι «η έκταση του σημερινού συμβάντος είναι πρωτοφανής και απαράδεκτη για ένα σύστημα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας. Η σημερινή σοβαρή βλάβη και πτώση κρίσιμων συστημάτων επικοινωνίας δεν αποτελεί ούτε ‘μεμονωμένο περιστατικό’ ούτε τεχνική αστοχία χωρίς υπεύθυνους. Αποτελεί το άμεσο αποτέλεσμα της χρόνιας αδράνειας, της κακής διαχείρισης και των λανθασμένων επιλογών της Διοίκησης της ΥΠΑ, η οποία αγνοεί συστηματικά τις προειδοποιήσεις των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Εδώ και χρόνια αναδεικνύουμε την παλαιότητα του εξοπλισμού επιτήρησης και επικοινωνιών και απαιτεί την αντικατάστασή του με σύγχρονο εξοπλισμό που να πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Δυστυχώς έως τώρα το αίτημά μας δεν έχει τύχει ανταπόκρισης».

ΥΠΑ: Αντιμετωπίσαμε μαζική παρεμβολή στις συχνότητες

Σε χθεσινή ανακοίνωσή της η ΥΠΑ ανέφερε ότι «στις 4/1/2026 και ώρα 08:59 τοπική, η Υπηρεσία αντιμετώπισε μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες που εξυπηρετούν το F.I.R. Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκε πτώση των γραμμών HELLAS COM καθώς και των τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας. Ο «θόρυβος» που παρατηρήθηκε στις συχνότητες είχε τη μορφή συνεχούς, ακούσιας εκπομπής».

Συμπληρώνοντας ακολούθως ότι «κατά τις μεσημβρινές ώρες, δόθηκε εντολή στο ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ να απογειωθεί εκτάκτως, με τη συμμετοχή ηλεκτρονικών της Υπηρεσίας και ειδικού τεχνικού της ΕΕΤΤ, για τη στοχευμένη διερεύνηση των παρεμβολών από αέρος».

Σημειώνεται ωστόσο ότι τον έλεγχο των παρεμβολών σε επικοινωνιακά συστήματα κρατικών υπηρεσιών έχει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία διαθέτει το Σύστημα Εποπτείας Φάσματος (ΣΕΦΕ), με το οποίο η ΕΕΤΤ έχει τη δυνατότητα, όπως σημειώνεται στην τελευταία έκθεση της, «να ελέγχει αδιάλειπτα και εξ αποστάσεως τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, να εντοπίζει παρεμβολές, ακόμα και σε δυσπρόσιτες περιοχές, αυξάνοντας την ταχύτητα ανταπόκρισής της σε όλη την επικράτεια».

Δεν επιβεβαιώνει η ΕΕΤΤ

Όμως τα μέλη της ΕΕΤΤ, όπως κι η τεχνικός της που συμμετείχε στην προαναφερόμενη, από την ΥΠΑ, πτήση δεν φαίνεται να εντόπισε οποιαδήποτε παρεμβολή κι υπήρχε έκφρασή αποριών για την σχετική ανακοίνωση. Σύμφωνα με πληροφορίες σχετική ενημέρωση έλαβε κι η ΕΥΠ κι η ΕΛ.ΑΣ που εξέτασε αρχικώς την υπόθεση και στελέχη της ήλθαν σε επαφή με την ΕΕΤΤ.

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πηγές, στελέχη της ΕΕΤΤ ανέφεραν ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να υπάρχει σύστημα παρεμβολών σε όλα τα αεροδρόμια, ούτε κι υπάρχει δυνατότητα αδρανοποίησης του σήματος των κεραιών από «κυβερνοεπίθεση» όπως υποστηρίχθηκε. Πάντως, οι αιτίες του συμβάντος συνεχίζεται να ερευνώνται ενδελεχώς.

Σημειώνεται ενδεικτικά για τον ρόλο της ΕΕΤΤ στους ελέγχους για παρεμβολές ότι στην τελευταία έκθεση πεπραγμένων της ανέφερε πως «διενεργήθηκαν 194 έλεγχοι για παρεμβολές σε δίκτυα κρατικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την προστασία της ανθρώπινης ζωής, καθώς και της δημόσιας και εθνικής ασφάλειας. Σύστημα επιφυλακών: Διασφαλίστηκε μέσω του συστήματος επιφυλακών, σε βάση 24/7, η ταχεία επίλυση προβλημάτων παρεμβολών σε ασύρματα δίκτυα υπηρεσιών που σχετίζονται με την ανθρώπινη ζωή και ασφάλεια (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ΥΠΑ, Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ΕΚΑΒ κ.λπ.).»

Αναφέρεται τέλος ότι η ΥΠΑ σε δεύτερη ανακοίνωση της το απόγευμα της Κυριακής δεν επανέλαβε τις αναφορές της για παρεμβολές και υπήρξαν μόνο επισημάνσεις για τεχνικά προβλήματα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Τι αλλάζει στην ενέργεια από την επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

Τι αλλάζει στην ενέργεια από την επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Ποντοπόρος
Βενεζουέλα: Η επόμενη ημέρα για τη ναυτιλία μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Βενεζουέλα: Η επόμενη ημέρα για τη ναυτιλία μετά τη σύλληψη Μαδούρο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Γιώργος Παπαδάκης: Χατζηνικολάου, Μικρούτσικος, Αρναούτογλου, Λιάγκας κι άλλοι αποχαιρετούν τον δημοσιογράφο
«Απέραντη θλίψη» 04.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Χατζηνικολάου, Μικρούτσικος, Αρναούτογλου, Λιάγκας κι άλλοι αποχαιρετούν τον δημοσιογράφο

Ο Γιώργος Παπαδάκης «αφήνει πίσω του μια λαμπρή διαδρομή στη δημοσιογραφία και ένα αποτύπωμα εντιμότητας», έγραψε σε ανάρτησή του ο Νίκος Χατζηνικολάου.

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο γλυκόπικρο αντίο στο κοινό του μετά από 34 ολόκληρα χρόνια
«Καλημέρα Ελλάδα» 04.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο γλυκόπικρο αντίο στο κοινό του μετά από 34 ολόκληρα χρόνια

Στις 4 Ιουλίου 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης αποχαιρέτησε το κοινό και τους συνεργάτες του, με τους οποιούς έγινε μια ευχάριστη παρέα για πάνω από τρεις δεκαετίες.

Σύνταξη
Ο Γιώργος Παπαδάκης με τα δικά του λόγια – Ο έρωτας, τα φτωχικά παιδικά χρόνια, τα ατελείωτα πρωινά ξυπνήματα
Αντίο 04.01.26

Ο Γιώργος Παπαδάκης με τα δικά του λόγια – Ο έρωτας, τα φτωχικά παιδικά χρόνια, τα ατελείωτα πρωινά ξυπνήματα

Ο Γιώργος Παπαδάκης διέγραψε μια σημαντική πορεία στην τηλεόραση, ωστόσο, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του θεωρούσε ότι ήταν η δημιουργία οικογένειας.

Σύνταξη
Πάτρα: Συνελήφθησαν για υπόθαλψη εγκληματία οι δύο ιδιοκτήτες του κλαμπ που σημειώθηκε η φονική συμπλοκή
Ελλάδα 04.01.26

Πάτρα: Συνελήφθησαν για υπόθαλψη εγκληματία οι δύο ιδιοκτήτες του κλαμπ που σημειώθηκε η φονική συμπλοκή

Σύμφωνα με πληροφορίες η Αστυνομία διαπίστωσε ότι το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του κλαμπ που κατέγραψαν τους δράστες της αιματηρής συμπλοκής είναι καταστραμμένο

Σύνταξη
Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του Λαϊκού νοσοκομείου για τον Γιώργο Παπαδάκη
Ελλάδα 04.01.26

Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του Λαϊκού νοσοκομείου για τον Γιώργο Παπαδάκη

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του ασθενούς, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του Λαϊκό νοσοκομείο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βενεζουέλα: Διαδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του προέδρου Μαδούρο από τις ΗΠΑ
Κόσμος 05.01.26

Βενεζουέλα: Διαδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του προέδρου Μαδούρο από τις ΗΠΑ

«Αφήστε ελεύθερο τον πρόεδρό μας», «η αυτοκρατορία τον απήγαγε», «θέλουμε να επιστρέψουν», «η Βενεζουέλα δεν είναι αποικία κανενός»: αυτά και άλλα συνθήματα ακούστηκαν στη χθεσινή συγκέντρωση

Σύνταξη
Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας
Ανεφάρμοστο σχέδιο; 05.01.26

Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Μπορεί η απαγωγή του Μαδούρο από τον Τραμπ να ήταν «εντυπωσιακή» και «ταχεία». Η οικονομική ανταμοιβή από αυτήν -να αξιοποιηθεί το πετρέλαιο- δεν θα είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο

Σύνταξη
«Ο Αταμάν χρεώνει την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Χουάντσο»
Euroleague 05.01.26

«Ο Αταμάν χρεώνει την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Χουάντσο»

Η «AS» έκανε εκτενή αναφορά στις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τονίζει ότι ο Τούρκος τεχνικός χρεώνει το αρνητικό αποτέλεσμα στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Σύνταξη
Στα 80 και ασταμάτητη: Η μαμά της Τζένιφερ Λόπεζ έκανε το ίντερνετ να παραληρεί με τον χορό της
Get Right 05.01.26

Στα 80 και ασταμάτητη: Η μαμά της Τζένιφερ Λόπεζ έκανε το ίντερνετ να παραληρεί με τον χορό της

Στα 80 της χρόνια, η μητέρα της Τζένιφερ Λόπεζ απέδειξε πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Με τον ξέφρενο χορό της στο πρωτοχρονιάτικο σόου της κόρης της, η Γουαδελούπε Ροντρίγκεζ έγινε viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές

Σύνταξη
Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;
Διεθνής Οικονομία 05.01.26

Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

Οι Μιχάλης Μαθιουλάκης και Γιώργος Στάμτσης που μιλούν στον ΟΤ υπογραμμίζουν την εστίαση των αναλύσεων στις επιδιώξεις των ΗΠΑ να ελέγξουν τα αποθέματα πετρελαίου στη Βενεζουέλα.

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα
Editorial 05.01.26

Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα

Ο τρόπος που οι ΗΠΑ οργάνωσαν τη στρατιωτική επιχείρηση για την απαγωγή και σύλληψη του Μαδούρο ανοίγει το δρόμο ώστε να γίνει ακόμη πιο χαοτικός ο κόσμος μας. Η χώρα μας δεν μπορεί να «χαιρετίζει» την υπονόμευση του διεθνούς δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ολική επαναφορά για το δίπολο Τσίπρα – Μητσοτάκη μέσω… Βενεζουέλας – Σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Ολική επαναφορά για το δίπολο Τσίπρα – Μητσοτάκη μέσω… Βενεζουέλας – Σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα

Σύγκρουση από τα παλιά για την εξωτερική πολιτική, τα σκληρά καρφιά Τσίπρα για τους «μεγάλους προστάτες» του Μητσοτάκη και η νευρική… απάντηση του Μαξίμου.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Άνοιξε η όρεξη του Τραμπ μετά τη Βενεζουέλα: Απειλεί Κολομβία, Γροιλανδία – « Η Κούβα είναι έτοιμη να πέσει»
Κόσμος 05.01.26

Άνοιξε η όρεξη του Τραμπ μετά τη Βενεζουέλα: Απειλεί Κολομβία, Γροιλανδία – « Η Κούβα είναι έτοιμη να πέσει»

Απειλές για επεμβάσεις των ΗΠΑ σε κυρίαρχα κράτη της Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής και αλλού, εκτόξευσε ο Τραμπ μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα και την αιχμαλωσία του προέδρου της χώρας, Μαδούρο

Σύνταξη
Hi-tech «στρατηγείο» για τον έλεγχο του Αιγαίου – Επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο
Πολιτική 05.01.26

Hi-tech «στρατηγείο» για τον έλεγχο του Αιγαίου – Επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο

Κέντρο Επιχειρήσεων δημιουργεί το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας - «Θα δώσουμε στους άνδρες και στις γυναίκες του Λιμενικού πιο ισχυρά, τελευταίας τεχνολογίας μέσα» λέει στο «Β» ο Βασίλης Κικίλιας - Η «κοινή πλατφόρμα» με Ενοπλες Δυνάμεις και Frontex

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η προσωρινή πρόεδρος δημιούργησε επιτροπή για την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο
Κόσμος 05.01.26

Βενεζουέλα: Η προσωρινή πρόεδρος δημιούργησε επιτροπή για την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο

Η Ντέλσι Ροντρίγκες, ονομάστηκε προσωρινή πρόεδρος από το ανώτατο δικαστήριο στη Βενεζουέλα το βράδυ του Σαββάτου, μετά την απαγωγή του κ. Μαδούρο, από τον αμερικανικό στρατό

Σύνταξη
Ο Μπίλι Τζόελ εκπλήσσει το κοινό με την πρώτη του εμφάνιση μετά τη διάγνωση με εγκεφαλική πάθηση
«Δεν είχα σκοπό» 05.01.26

Ο Μπίλι Τζόελ εκπλήσσει το κοινό με την πρώτη του εμφάνιση μετά τη διάγνωση με εγκεφαλική πάθηση

Τον Μάιο, ο Μπίλι Τζόελ αποκάλυψε σε μια ανάρτηση στο Instagram ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για υδροκέφαλο κανονικής πίεσης και έκτοτε ακύρωσε τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του.

Σύνταξη
Citi Institute: Τα deepfakes της AI το νέο πρόσωπο της εξαπάτησης – Όταν δεν μπορείς να εμπιστευτείς αυτό που βλέπεις και ακούς
AI Deepfakes 05.01.26

Τα deepfakes της AI το νέο πρόσωπο της εξαπάτησης - Όταν δεν μπορείς να εμπιστευτείς αυτό που βλέπεις και ακούς

Τα deepfakes έχουν εξελιχθεί από ψυχαγωγία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ισχυρά εργαλεία εξαπάτησης. Παραδοσιακοί έλεγχοι δεν είναι πλέον επαρκείς και η προσοχή πρέπει να στραφεί στην επικοινωνία με βάση την αρχή της μηδενικής εμπιστοσύνης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο