Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
FIR Αθηνών: Εισαγγελική παρέμβαση για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια

Αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν έγιναν παρεμβάσεις στη συγκοινωνία των αεροσκαφών και πού οφείλονται οι παρεμβολές στο FIR Αθηνών

Σύνταξη
Upd:5.01.2026, 11:19
Ακρόαση άρθρου
A
A
Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για το χθεσινό μπλακ άουτ στα αεροδρόμια διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστείδης Κορέας, καθώς για αρκετές ώρες υπήρχε απαγόρευση πτήσεων στο FIR Αθηνών.

Αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών και από πού προήλθαν οι παρεμβολές σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία πτήση.

Η διενέργεια της έρευνας ανατέθηκε στο Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ.

«Θα πέσουν κεφάλια» λέει ο Δήμας, αποποιούμενος την ευθύνη

Δεν υπήρξε κίνδυνος στην ασφάλεια των πτήσεων, επανέλαβε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας μιλώντας στο ΕΡΤnews. Πρόσθεσε πως θα υπάρξει απόδοση ευθυνών καθώς και απαντήσεις για την αιτία που προκάλεσε το black out, λέγοντας πως άμεσα θα δοθούν απαντήσεις για την αιτία, ενώ είναι σε εξέλιξη η ένορκη διοικητική εξέταση για απόδοση ευθυνών ώστε να μην επαναληφθεί το πρόβλημα.

«Ναι, θα πέσουν κεφάλια», απάντησε μάλιστα στο σχετικό ερώτημα, φροντίζοντας ωστόσο να μην αναλάβει πολιτική ευθύνη. Παραδέχτηκε πάντως ότι «έχουμε πράγματι παλαιά συστήματα αλλά είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές».

«Εχουμε συμφωνήσει με την Επιτροπή σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης που υλοποιούμε από τον Μάιο του 2025 με έκθεση προόδου κάθε εξάμηνο και όλα τα ζητήματα βρίσκονται τους τελευταίους 8 μήνες στο τραπέζι με την Επιτροπή και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς», είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Παράλληλα ανέφερε πως οι επιβάτες δικαιούνται αποζημιώσεις για τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις, ανέφερε επίσης, συμπληρώνοντας ότι και οι αερομεταφορείς από την πλευρά τους έχουν δικαίωμα για ανάλογη διεκδίκηση.

Δεν επιβεβαιώνεται η «μαζική παρεμβολή»

Η αναστάτωση που προκλήθηκε χθες στα αεροδρόμια, οξύνεται καθώς μέχρι και τώρα δεν είναι σαφές τι προκάλεσε το μπλακ άουτ στις επικοινωνίες μεταξύ του Πύργου Ελέγχου και των πιλότων.

Η αρχική ανακοίνωση της ΥΠΑ έκανε λόγο για «μαζική παρεμβολή σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών», αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρξε εξωτερική παρέμβαση.

Απογειώθηκε μάλιστα και αεροσκάφος με ειδικό εξοπλισμό για να διερευνήσει την προέλευση των παρεμβολών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο in, οι αναφορές περί παρεμβολών δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται από στελέχη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Οι δημόσιοι αυτοί ισχυρισμοί οδήγησαν στην ανάπτυξη ακόμη και σεναρίων για ύποπτη ηλεκτρονική επίθεση από ξένη χώρα, προκαλώντας σημαντική ανησυχία στην κοινή γνώμη.

Όμως τα μέλη της ΕΕΤΤ, όπως κι η τεχνικός της που συμμετείχε στην προαναφερόμενη, από την ΥΠΑ, πτήση δεν φαίνεται να εντόπισε οποιαδήποτε παρεμβολή κι υπήρχε έκφρασή αποριών για την σχετική ανακοίνωση. Σύμφωνα με πληροφορίες σχετική ενημέρωση έλαβε κι η ΕΥΠ κι η ΕΛ.ΑΣ που εξέτασε αρχικώς την υπόθεση και στελέχη της ήλθαν σε επαφή με την ΕΕΤΤ.

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πηγές, στελέχη της ΕΕΤΤ ανέφεραν ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να υπάρχει σύστημα παρεμβολών σε όλα τα αεροδρόμια, ούτε κι υπάρχει δυνατότητα αδρανοποίησης του σήματος των κεραιών από «κυβερνοεπίθεση» όπως υποστηρίχθηκε. Πάντως, οι αιτίες του συμβάντος συνεχίζεται να ερευνώνται ενδελεχώς.

Αναζητούνται οι αιτίες του τεχνικού προβλήματος

Σε δεύτερη ανακοίνωση της ΥΠΑ δεν επαναλήφθηκαν τα περί παρεμβολών αλλά έγινε λόγος για τεχνικό πρόβλημα του οποίου οι αιτίες ερευνώνται.

«Οι γενεσιουργιές αιτίες του τεχνικού προβλήματος, το οποίο δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν με αυτή την έκταση και μορφή, τελούν υπό ενδελεχή διερεύνηση από τους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς της ΥΠΑ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλους τους αναμεταβιβαστικούς σταθμούς, ενώ πραγματοποιείται πτήση ελέγχου του φάσματος συχνοτήτων με αεροσκάφος της ΥΠΑ, με τη συνδρομή της ΕΕΤΤ».

Τέλος τονίζεται πως «η ΥΠΑ συνεργάζεται στενά με τον φορέα επικοινωνιών ΟΤΕ για την πλήρη τεκμηρίωση του περιστατικού και τη λήψη μέτρων πρόληψης».

«Κραυγή» από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας από την άλλη σε ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για χρόνια αδράνεια, κακή διαχείριση λανθασμένων επιλογών της διοίκησης της ΥΠΑ που γνωρίζει ότι ο εξοπλισμός και τα συστήματα είναι απαρχαιωμένα μέσα από τις επανειλημμένες αναφορές και δημόσιες καταγγελίες των Ελεγκτών.

«Η έκταση του σημερινού συμβάντος είναι πρωτοφανής και απαράδεκτη για ένα σύστημα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί από την Υ.Π.Α. τα αίτια του προβλήματος και δεν έχουμε ενημερωθεί για τον χρόνο της πλήρους αποκατάστασής του», ανέφερε η ανακοίνωση και προσέθετε:

«Η σημερινή σοβαρή βλάβη και πτώση κρίσιμων συστημάτων επικοινωνίας δεν αποτελεί ούτε «μεμονωμένο περιστατικό» ούτε τεχνική αστοχία χωρίς υπεύθυνους.

Αποτελεί το άμεσο αποτέλεσμα της χρόνιας αδράνειας, της κακής διαχείρισης και των λανθασμένων επιλογών της Διοίκησης της Υ.Π.Α., η οποία αγνοεί συστηματικά τις προειδοποιήσεις των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Η Ε.Ε.Ε.Κ.Ε. εδώ και χρόνια αναδεικνύει την παλαιότητα του εξοπλισμού επιτήρησης και επικοινωνιών και απαιτεί την αντικατάστασή του με σύγχρονο εξοπλισμό που να πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Δυστυχώς έως τώρα το αίτημά μας δεν έχει τύχει ανταπόκρισης.

Απαρχαιωμένα συστήματα

Η Διοίκηση της Υ.Π.Α. φέρει ακέραιη και αδιαμφισβήτητη ευθύνη για τη λειτουργία απαρχαιωμένων, ευάλωτων και ανεπαρκώς συντηρημένων συστημάτων επικοινωνίας, τα οποία επανειλημμένα έχουν παρουσιάσει σοβαρά προβλήματα. Η σημερινή κατάσταση δεν προέκυψε αιφνιδιαστικά, είναι προαναγγελθείσα.

Ανεξάρτητα από τα αίτια του σημερινού συμβάντος αναδεικνύεται για ακόμα μια φορά η κρισιμότητα της αναβάθμισης του κρίσιμου εξοπλισμού και οι συνέπειες της αστοχίας του. Πλέον δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και αναμένουμε πράξεις και όχι λόγια. Η Ελλάδα για ακόμα μια φορά διασύρεται διεθνώς, μετά την απώλεια επικοινωνίας, τον περασμένο Αύγουστο, με τον λόφο Μερέντα και την απώλεια εικόνας του τερματικού ραντάρ και των συχνοτήτων που βρισκόντουσαν εκεί. Τότε δεν υπήρξε καμία ανάληψη της ευθύνης για το συμβάν.

Ζητάμε επιτέλους να αναλάβει κάποιος την ευθύνη για τις επαναλαμβανόμενες βλάβες στον εξοπλισμό καθώς και για την καθυστέρηση στην ανανέωσή του.

Θέλουμε να επαναδιατυπώσουμε τα όσα είχαμε αναφέρει στο από 15/12/2025 Δελτίο Τύπου, ότι η Γ.Σ. των μελών της Ένωσής μας έχει αποφασίσει ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα προσφέρει υπερεργασία την επερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο, αφού δεν γίνεται πλέον ανεκτή η ολιγωρία των υπευθύνων που έχει οδηγήσει στο να εργαζόμαστε χωρίς τα απαραίτητα εργαλεία που είναι αυτονόητα για τους συναδέλφους σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη.

Απαιτούμε από την Διοίκηση της Υ.Π.Α. τα παρακάτω: Να γίνει άμεσα διερεύνηση, με συμμετοχή της Α.Π.Α. και του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.  για να καθοριστούν τα αίτια του σημερινού συμβάντος.

2. Να μας ενημερώσει για τον χρόνο πλήρους αποκατάστασης του προβλήματος, καθώς και για τις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί για να μην επαναληφθεί».

