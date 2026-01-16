FIR Αθηνών: Ανοιχτό ενδεχόμενο για νέο μπλακ άουτ, λέει ο πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Παναγιώτης Ψαρρός, μίλησε στον ΑΝΤ1 με αφορμή το πόρισμα για το πρόσφατο μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών. Και επισήμανε ότι μέσα στο επόμενο διάστημα δεν μπορεί να αποκλειστεί κάποιο ανάλογο περιστατικό.

«Νομίζω ότι το πόρισμα της Επιτροπής που είδαμε όλοι μας είναι σαφές. Λέει ότι δεν μπόρεσε να εντοπιστεί η αιτία γιατί το σύστημα είναι τόσο παλιό που δεν έχει αρχεία καταγραφής των συμβάντων (…)», επισήμανε ο Παναγιώτης Ψαρρός. Και σημείωσε ότι «το σύστημα επίσης είναι τόσο παλιό που ο κατασκευαστής δεν το υποστηρίζει πλέον και δεν εγγυάται κάποιος την λειτουργία. Οπότε θα μπορούσε, από αυτά που συνάγω από το πόρισμα, να συμβεί ξανά».

Να εντοπιστεί η αιτία

Αναφερόμενος στο πρόσφατο μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, που έγινε η αιτία για τεράστια ταλαιπωρία και μεγάλο αριθμό πτήσεων να αναβληθούν, είπε:

«Το θέμα είναι να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις γρήγορα. Κατ’ αρχάς πρέπει η αιτία να εντοπιστεί. Δεν μπορεί να μείνει στον αέρα. Και γι’ αυτό γίνεται διερεύνηση και μέσα στην υπηρεσία που είναι ενδελεχής. Και επίσης πρέπει να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε την κυκλοφορία με δεδομένο αυτό το πόρισμα της Επιτροπής».

Ο Παναγιώτης Ψαρρός εξήρε το έργο των συναδέλφων του, που παρά το μπλακ άουτ, «βρήκαν τρόπους, σε μία αδιανόητη βλάβη χωρίς προηγούμενο για την οποία δεν υπάρχει στο εγχειρίδιο τι κάνεις σε αυτή τη κατάσταση, βρήκαν τρόπο να την αντιμετωπίσουν και μπόρεσαν αεροπλάνα όλα και προσγειώθηκαν ασφαλώς χάριν στις προσπάθειες των συναδέλφων και χάρη στο ότι πάρθηκε η απόφαση να κλείσει ο εναέριος χώρος για να μπορέσει αυτή η κατάσταση να εξομαλυνθεί κάποια στιγμή».

Ταχεία αλλαγή στα συστήματα

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας επισήμανε την ανάγκη ταχείας αλλαγής των συστημάτων.

«Ο εξοπλισμός δεν είμαστε στο παρά πέντε να αλλάξει. Είμαστε στο και πέντε και πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία. Κάθε μέρα που χάνεται μεταφράζεται σε χαμένα καλοκαίρια. Γιατί ναι το 2028 πλέον δεν υπάρχει στον ορίζοντα. Καλύτερη πρόβλεψη, ρεαλιστική είναι από το καλοκαίρι του 2030 να έχουμε σύστημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να περιμένουμε το νέο σύστημα. Πρέπει να δούμε από τώρα μέχρι να έρθει το νέο σύστημα πώς θα θωρακιστούμε, πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας, να έχουμε μεγαλύτερη αξιοπιστία σας συστήματα».

Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Ψαρρό, «με το σύστημα που έχουμε στα χέρια μας, εφόσον φροντίσουμε αυτό να μη χαλάει, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε συγκεκριμένο όγκο κυκλοφορίας, που σημαίνει ότι μοιραία θα έχουμε καθυστερήσεις».

Αλλά εξήγησε, «καθυστερήσεις είναι η ασφάλεια μας και μέχρι να έρθει το νέο σύστημα ο όγκος που θα μπορούμε να διαχειριστούμε είναι περιορισμένος», τόνισε ο Παναγιώτης Ψαρρός, που είπε ότι «η ασφάλεια δεν διαπραγματεύεται».