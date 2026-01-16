Τσουκαλάς: Το σύστημα του FIR Αθηνών είχε πέσει και το 2021 – Αγνοήθηκαν οι αναφορές των Ελεγκτών

Στο black out στο FIR Αθηνών, που προκάλεσε χάος στα αεροδρόμια της χώρας, αναφέρεται ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, απευθύνοντας ερωτήματα προς την κυβέρνηση.

«Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας dikastiko.gr , στις 23 Δεκεμβρίου του 2021 η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας με εξώδικη δήλωση της κάνει αναφορά σε ‘σοβαρό περιστατικό το οποίο συνέβη στις 16 Δεκεμβρίου 2021 όπου για μιάμιση ώρα απωλέσθηκε η εικόνα κάλυψης του κυρίως radar σε ολόκληρο τον εναέριο χώρο’», σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς.

Ακολούθως προσθέτει πως «μάλιστα στα δικόγραφα που κατατέθηκαν, τονίζεται ότι η αναφορά των ελεγκτών γίνεται για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στον αέρα και καταγγέλλεται πως αγνοούνταν συστηματικά οι έως τότε υπηρεσιακές τους αναφορές».

«Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει»

Τονίζει ότι «η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να απαντήσει αν ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα εξώδικα και σε τι ενέργειες προέβη μετά τις αναφορές για το περιστατικό απώλειας της εικόνας του κυρίως radar».

Τέλος, επισημαίνει πως «είναι ενδεικτικό της βιασύνης της κυβέρνησης να κρύψει κάτω από το χαλί τις ευθύνες της για την πρωτοφανή ολιγωρία της να εκσυγχρονίσει συστήματα παρωχημένης τεχνολογίας που ούτε η κατασκευάστρια εταιρεία δεν αναλαμβάνει πια να συντηρεί, που τον διοικητή της ΥΠΑ αντικατέστησε με τον υποδιοικητή. Ισχύει ότι ήταν ο υπεύθυνος των συστημάτων αεροναυτιλίας, που τέθηκαν εκτός λειτουργίας τις ώρες του blackout στο FIR Αθηνών;».

Το ίδιο θέμα σχολίασε ο κ. Τσουκαλάς σε συνέντευξη που παραχώρησε στο MEGA, τονίζοντας ότι «στις 16 Δεκεμβρίου, η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας είχε στείλει εξώδικό στην κυβέρνηση και μετά έγινε και δικαστήριο και δήλωναν ότι είχε πέσει και τότε το ραντάρ για μιάμιση ώρα και δεν έβλεπε το σύστημα. Και ενώ μετά οι άνθρωποι αυτοί προχώρησαν σε απεργία για αυτό το λόγο , η κυβέρνηση δεν έπραξε τίποτα».

Παράλληλα, ζήτησε να μάθει αν «επιβεβαιώνει η κυβέρνηση ότι κατά το 2021 είχε γίνει αυτό; Και αν είχε γίνει, έπραξε κάτι; Αυτό πρέπει να απαντηθεί σήμερα. Αν η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα, τότε η ευθύνη δεν είναι μόνο του διοικητή της ΥΠΑ, που οδηγήθηκε σε παραίτηση, αλλά είναι και πολιτική. Έχουμε μάθει πια την τακτική της κυβέρνηση – γίνεται στα ΕΛΤΑ κάτι, φεύγει ο διοικητής, γίνεται στην ΥΠΑ κάτι πάλι το ίδιο. Υφυπουργοί δεν υπάρχουν; Θεατές είναι; Τόσο αυτό το γεγονός όσο και το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών δείχνουν διαχειριστική ανεπάρκεια από πλευράς της κυβέρνησης».