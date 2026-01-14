Για πλήρη δικαίωση των διαχρονικών καταγγελιών τους για «απαρχαιωμένο εξοπλισμό» χωρίς ουσιαστικές εγγυήσεις ασφάλειας που χρησιμοποιείται στον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας κάνουν λόγο οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΕΚΕ) σχολιάζοντας το πόρισμα της επιτροπής διερεύνησης για το black out στο FIR Αθηνών.

Η ΕΕΕΚΕ κατηγορεί τη διοίκηση της ΥΠΑ για «εγκληματική επιμονή» στη διατήρηση των χωρητικοτήτων στο 100%

Για το σοβαρό περιστατικό της 4ης Ιανουαρίου 2026 τονίζουν μάλιστα ότι «η κατάντια της ΥΠΑ φάνηκε για άλλη μια φορά και με τον πλέον επίσημο τρόπο». Σύμφωνα με την ΕΕΕΚΕ, η παράθεση του ιστορικού των γεγονότων (δείτε ΕΔΩ όλο το πόρισμα) αποτυπώνει με σαφήνεια τις συνθήκες έντονης πίεσης υπό τις οποίες εργάστηκαν οι βάρδιες το πρωί του συμβάντος, καθώς και το διοικητικό αλαλούμ που επικράτησε.

Όπως τονίζουν, η ίδια η έκθεση καταγράφει πολύωρη καθυστέρηση στη διάγνωση της αιτίας και έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των στελεχών της Διοίκησης της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. «Το πόρισμα καταδεικνύει ξεκάθαρα διοικητικό αλαλούμ, πολύωρη καθυστέρηση στη διάγνωση της αιτίας και ανυπαρξία συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων στελεχών της Διοίκησης.

Ζητούν άμεση παρέμβαση του υπ. Υποδομών και Μεταφορών

Και συνεχίζει η ανακοίνωση:

«Αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφισβήτησης ότι η απόφαση επιβολής του zero rate ήταν αυτή που απέτρεψε μια ενδεχομένως πολύ χειρότερη εξέλιξη του σοβαρότατου περιστατικού της 4/1/2026. Το πόρισμα που δόθηκε στην δημοσιότητα αναφέρει ότι είναι αδύνατος ο ακριβής προσδιορισμός της αιτίας του συμβάντος, το οποίο μπορεί να προκλήθηκε από ‘πληθώρα λόγων’.

»Το προαναφερθέν σε συνδυασμό με την ευθεία αναφορά στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ‘δυνατότητα παροχής ουσιαστικών εγγυήσεων λειτουργίας’ για το σύστημα επικοινωνιών φωνής που χρησιμοποιείται στον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η παροχή Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας στο ΚΕΠΑΘΜ στο 100% των ονομαστικών χωρητικοτήτων και πρέπει άμεσα να γίνει εκτίμηση ασφάλειας (safety assessment), όπως επιβάλλουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.

»Καθίσταται πλέον ολοφάνερο ότι δεν μπορεί υπό αυτές τις συνθήκες να εξυπηρετηθεί η αυξημένη ζήτηση της κυκλοφορίας κατά την καλοκαιρινή περίοδο».

Όπως αναφέρει στη συνέχεια το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στην ανακοίνωση οι Ελεγκτές κατηγορούν τη διοίκηση της ΥΠΑ για «εγκληματική επιμονή» στη διατήρηση των χωρητικοτήτων στο 100% συμπληρώνοντας πως επιβάλλεται η μείωσή τους άμεσα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων.

Οι Ελεγκτές επαναφέρουν το ζήτημα των καθυστερήσεων στην εγκατάσταση των νέων πομποδεκτών VHF, υποστηρίζοντας ότι αν δεν υπήρχαν οι συγκεκριμένες διοικητικές αστοχίες, ο εξοπλισμός θα είχε ήδη παραληφθεί και το περιστατικό ενδεχομένως να είχε αποφευχθεί.

Με βάση τα παραπάνω, από την ΕΕΕΚΕ ζητούν άμεση πολιτική παρέμβαση από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να μειωθούν οι χωρητικότητες και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων. «Το πόρισμα καταδεικνύει σοβαρότατες διοικητικές ευθύνες οι οποίες έχουν ονοματεπώνυμο. Καλούμε τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών να μην γίνει συνένοχος της Διοίκησης και να παρέμβει άμεσα ώστε να προστατεύσει τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας και πρωτίστως το επιβατικό κοινό», καταλήγει η ανακοίνωση.

Τι αναφέρει το πόρισμα

Στη δυσλειτουργία του τηλεχειρισμού των πομπών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στις κορυφές των βουνών ανά την επικράτεια εντοπίστηκε το πρόβλημα που προκάλεσε το black out στο FIR Αθηνών, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του in αμέσως μετά το περιστατικό, με τις εκτιμήσεις των αεροναυπηγών – μηχανικών Φαίδωνα Καραϊωσηφίδη και Κώστα Λακαφώση.

Ειδικότερα, το πόρισμα καταγράφει το πρόβλημα αλλά και την έλλειψη καταγραφών (log files) ώστε να γίνει ακριβέστερη διάγνωση της δυσλειτουργίας, κάτι που οφείλεται στην παλαιότητα του συστήματος. Η Επιτροπή επιλέγει μια προσεκτική αλλά ξεκάθαρη διατύπωση για να σχολιάσει το ζήτημα της καθυστέρησης της διάγνωσης αλλά και των χειρισμών που θα μπορούσαν να είχαν λύσει το πρόβλημα πολλές ώρες νωρίτερα:

«Κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης του περιστατικού, διαπιστώνεται ότι υπήρξε καθυστέρηση της ανίχνευσης της δυσλειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών διεπαφών/διατάξεων. (…) Τα ανωτέρω οδήγησαν σε καθυστερήσεις αναφορικά με την κατανόηση, βασισμένης σε στοιχεία, του συνολικού προβλήματος και προφανώς καθυστερήσεις στον ενδεδειγμένο τρόπο αντιμετώπισης της δυσλειτουργίας του συστήματος».

Οι εισηγήσεις στις οποίες καταλήγει το πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής:

α) επίσπευση της μετάβασης σε τεχνολογία VoIP (Voice over IP), με την ολοκλήρωση των διαδικασιών προμήθειας – εγκατάστασης και θέσης σε επιχειρησιακή λειτουργία του νέου VCS/RCS (Voice Communication System / Radio Communication System) και των 495 νέων πομποδεκτών,

β) θεσμοθέτηση σταθερού κοινού μηχανισμού άμεσης απόκρισης ΥΠΑ–ΟΤΕ και τυποποιημένων διαδικασιών κρίσεων με δοκιμές/εκπαίδευση υπό εποπτεία ΑΠΑ,

γ) ενίσχυση με τηλεμετρία/τηλεχειρισμό και δυνατότητα εκτέλεσης από άκρο σε άκρο διαγνωστικών ελέγχων στα κομβικά σημεία,

δ) ενίσχυση εποπτείας ραδιοφάσματος από την ΕΕΤΤ για έγκαιρο εντοπισμό παρεμβολών/ανωμαλιών, καθώς και

ε) μετεγκατάσταση των εγκαταστάσεων του ΚΕΠΑΘΜ σε καταλληλότερο περιβάλλον, με στόχο τη μείωση συστημικών επιχειρησιακών κινδύνων και εξαρτήσεων με στόχο να διασφαλισθεί η αδιάλειπτη και ασφαλής παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας.