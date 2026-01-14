view
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
14 Ιανουαρίου 2026 | 10:10
Eνσωμάτωση

FIR Αθηνών: «Ξεκάθαρα διοικητικό αλαλούμ» – Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το πόρισμα για το black out

Όπως τονίζει η ΕΕΕΚΕ, η έκθεση καταγράφει πολύωρη καθυστέρηση στη διάγνωση της αιτίας για το black out στο FIR Αθηνών και έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των στελεχών της Διοίκησης της ΥΠΑ

Σύνταξη
Spotlight

Για πλήρη δικαίωση των διαχρονικών καταγγελιών τους για «απαρχαιωμένο εξοπλισμό» χωρίς ουσιαστικές εγγυήσεις ασφάλειας που χρησιμοποιείται στον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας κάνουν λόγο οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΕΚΕ) σχολιάζοντας το πόρισμα της επιτροπής διερεύνησης για το black out στο FIR Αθηνών.

Η ΕΕΕΚΕ κατηγορεί τη διοίκηση της ΥΠΑ για «εγκληματική επιμονή» στη διατήρηση των χωρητικοτήτων στο 100%

Για το σοβαρό περιστατικό της 4ης Ιανουαρίου 2026 τονίζουν μάλιστα ότι «η κατάντια της ΥΠΑ φάνηκε για άλλη μια φορά και με τον πλέον επίσημο τρόπο». Σύμφωνα με την ΕΕΕΚΕ, η παράθεση του ιστορικού των γεγονότων (δείτε ΕΔΩ όλο το πόρισμα) αποτυπώνει με σαφήνεια τις συνθήκες έντονης πίεσης υπό τις οποίες εργάστηκαν οι βάρδιες το πρωί του συμβάντος, καθώς και το διοικητικό αλαλούμ που επικράτησε.

Όπως τονίζουν, η ίδια η έκθεση καταγράφει πολύωρη καθυστέρηση στη διάγνωση της αιτίας και έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των στελεχών της Διοίκησης της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. «Το πόρισμα καταδεικνύει ξεκάθαρα διοικητικό αλαλούμ, πολύωρη καθυστέρηση στη διάγνωση της αιτίας και ανυπαρξία συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων στελεχών της Διοίκησης.

Ζητούν άμεση παρέμβαση του υπ. Υποδομών και Μεταφορών

Και συνεχίζει η ανακοίνωση:

«Αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφισβήτησης ότι η απόφαση επιβολής του zero rate ήταν αυτή που απέτρεψε μια ενδεχομένως πολύ χειρότερη εξέλιξη του σοβαρότατου περιστατικού της 4/1/2026. Το πόρισμα που δόθηκε στην δημοσιότητα αναφέρει ότι είναι αδύνατος ο ακριβής προσδιορισμός της αιτίας του συμβάντος, το οποίο μπορεί να προκλήθηκε από ‘πληθώρα λόγων’.

»Το προαναφερθέν σε συνδυασμό με την ευθεία αναφορά στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ‘δυνατότητα παροχής ουσιαστικών εγγυήσεων λειτουργίας’ για το σύστημα επικοινωνιών φωνής που χρησιμοποιείται στον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η παροχή Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας στο ΚΕΠΑΘΜ στο 100% των ονομαστικών χωρητικοτήτων και πρέπει άμεσα να γίνει εκτίμηση ασφάλειας (safety assessment), όπως επιβάλλουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.

»Καθίσταται πλέον ολοφάνερο ότι δεν μπορεί υπό αυτές τις συνθήκες να εξυπηρετηθεί η αυξημένη ζήτηση της κυκλοφορίας κατά την καλοκαιρινή περίοδο».

Όπως αναφέρει στη συνέχεια το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στην ανακοίνωση οι Ελεγκτές κατηγορούν τη διοίκηση της ΥΠΑ για «εγκληματική επιμονή» στη διατήρηση των χωρητικοτήτων στο 100% συμπληρώνοντας πως επιβάλλεται η μείωσή τους άμεσα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων.

Οι Ελεγκτές επαναφέρουν το ζήτημα των καθυστερήσεων στην εγκατάσταση των νέων πομποδεκτών VHF, υποστηρίζοντας ότι αν δεν υπήρχαν οι συγκεκριμένες διοικητικές αστοχίες, ο εξοπλισμός θα είχε ήδη παραληφθεί και το περιστατικό ενδεχομένως να είχε αποφευχθεί.

Με βάση τα παραπάνω, από την ΕΕΕΚΕ ζητούν άμεση πολιτική παρέμβαση από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να μειωθούν οι χωρητικότητες και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων.  «Το πόρισμα καταδεικνύει σοβαρότατες διοικητικές ευθύνες οι οποίες έχουν ονοματεπώνυμο. Καλούμε τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών να μην γίνει συνένοχος της Διοίκησης και να παρέμβει άμεσα ώστε να προστατεύσει τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας και πρωτίστως το επιβατικό κοινό», καταλήγει η ανακοίνωση.

Τι αναφέρει το πόρισμα

Στη δυσλειτουργία του τηλεχειρισμού των πομπών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στις κορυφές των βουνών ανά την επικράτεια εντοπίστηκε το πρόβλημα που προκάλεσε το black out στο FIR Αθηνών, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του in αμέσως μετά το περιστατικό, με τις εκτιμήσεις των αεροναυπηγών – μηχανικών Φαίδωνα Καραϊωσηφίδη και Κώστα Λακαφώση.

Ειδικότερα, το πόρισμα καταγράφει το πρόβλημα αλλά και την έλλειψη καταγραφών (log files) ώστε να γίνει ακριβέστερη διάγνωση της δυσλειτουργίας, κάτι που οφείλεται στην παλαιότητα του συστήματος. Η Επιτροπή επιλέγει μια προσεκτική αλλά ξεκάθαρη διατύπωση για να σχολιάσει το ζήτημα της καθυστέρησης της διάγνωσης αλλά και των χειρισμών που θα μπορούσαν να είχαν λύσει το πρόβλημα πολλές ώρες νωρίτερα:

«Κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης του περιστατικού, διαπιστώνεται ότι υπήρξε καθυστέρηση της ανίχνευσης της δυσλειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών διεπαφών/διατάξεων. (…) Τα ανωτέρω οδήγησαν σε καθυστερήσεις αναφορικά με την κατανόηση, βασισμένης σε στοιχεία, του συνολικού προβλήματος και προφανώς καθυστερήσεις στον ενδεδειγμένο τρόπο αντιμετώπισης της δυσλειτουργίας του συστήματος».

Οι εισηγήσεις στις οποίες καταλήγει το πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής:

α) επίσπευση της μετάβασης σε τεχνολογία VoIP (Voice over IP), με την ολοκλήρωση των διαδικασιών προμήθειας – εγκατάστασης και θέσης σε επιχειρησιακή λειτουργία του νέου VCS/RCS (Voice Communication System / Radio Communication System) και των 495 νέων πομποδεκτών,

β) θεσμοθέτηση σταθερού κοινού μηχανισμού άμεσης απόκρισης ΥΠΑ–ΟΤΕ και τυποποιημένων διαδικασιών κρίσεων με δοκιμές/εκπαίδευση υπό εποπτεία ΑΠΑ,

γ) ενίσχυση με τηλεμετρία/τηλεχειρισμό και δυνατότητα εκτέλεσης από άκρο σε άκρο διαγνωστικών ελέγχων στα κομβικά σημεία,

δ) ενίσχυση εποπτείας ραδιοφάσματος από την ΕΕΤΤ για έγκαιρο εντοπισμό παρεμβολών/ανωμαλιών, καθώς και

ε) μετεγκατάσταση των εγκαταστάσεων του ΚΕΠΑΘΜ σε καταλληλότερο περιβάλλον, με στόχο τη μείωση συστημικών επιχειρησιακών κινδύνων και εξαρτήσεων με στόχο να διασφαλισθεί η αδιάλειπτη και ασφαλής παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Economy
Ακρίβεια: Γιατί τα κυβερνητικά μέτρα «δεν περνάνε» στην τσέπη των καταναλωτών

Ακρίβεια: Γιατί τα κυβερνητικά μέτρα «δεν περνάνε» στην τσέπη των καταναλωτών

Ενέργεια
ΑΔΜΗΕ: Προ των πυλών η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

ΑΔΜΗΕ: Προ των πυλών η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Είναι αυτό το χειρότερο αθλητικό ντεμπούτο όλων των εποχών; Η 21χρονη τενίστρια που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους
Παρωδία 14.01.26

Είναι αυτό το χειρότερο αθλητικό ντεμπούτο όλων των εποχών; Η 21χρονη τενίστρια που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους

Η 21χρονη Hajar Abdelkader από την Αίγυπτο έκανε το επαγγελματικό της ντεμπούτο στο τένις σε τουρνουά της Κένυας και κατάφερε να γίνει viral, καθώς φάνηκε να μην έχει παίξει ποτέ ξανά στο παρελθόν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πάτρα: Σε δομή για κακοποιημένα παιδιά στη Γερμανία είχε φιλοξενηθεί η 16χρονη που εξαφανίστηκε
Νέα στοιχεία 14.01.26

Σε δομή για κακοποιημένα παιδιά στη Γερμανία είχε φιλοξενηθεί η 16χρονη που εξαφανίστηκε από την Πάτρα

Είχε κάνει καταγγελία για κακοποίηση ο γείτονας της οικογένειας - Για έκτη ημέρα συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας στην Πάτρα - Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι αναρτήσεις της

Σύνταξη
Τραγωδία στην Ταϊλάνδη με 22 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες: Γερανός έπεσε πάνω σε τρένο
InShorts 14.01.26

Τραγωδία στην Ταϊλάνδη με 22 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες: Γερανός έπεσε πάνω σε τρένο

Tουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 30 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό τον οποίο έδωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τσατσαπόν Τσιναγουόνγκ, αξιωματικός στην Ταϊλάνδη

Σύνταξη
Διαδικτυακό μπλακ άουτ στο Ιράν όπου κλιμακώνεται η καταστολή – Έτοιμος να επέμβει ο Τραμπ, ανταλλάσσει απειλές με την Τεχεράνη
Χάος 12.01.26

Διαδικτυακό μπλακ άουτ στο Ιράν όπου κλιμακώνεται η καταστολή – Έτοιμος να επέμβει ο Τραμπ, ανταλλάσσει απειλές με την Τεχεράνη

Ο Τραμπ την Τρίτη θα εξετάσει τις επιλογές παρέμβασης στο Ιράν - Υποστήριξε ότι οι ιρανικές αρχές τον κάλεσαν και «θέλουν να διαπραγματευτούν» αλλά πρόσθεσε ότι «μπορεί να χρειαστεί να δράσουμε πριν από τη συνάντηση»

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Συνελήφθησαν 3 οδηγοί μηχανών που έκαναν σούζες και κόντρες – Ανέβαζαν βίντεο στα social media
Δείτε βίντεο 11.01.26

Συνελήφθησαν 3 οδηγοί μηχανών που έκαναν σούζες και κόντρες – Ανέβαζαν βίντεο στα social media

Η Τροχαία εντόπισε τους 3 οδηγούς χθες το βράδυ να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς και σούζες μετά από διαδικτυακό κάλεσμα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής

Σύνταξη
Χρήστος Κωνσταντινίδης – Τέμπη: Η Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί»
Οργή 11.01.26

Χρήστος Κωνσταντινίδης – Τέμπη: Η Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί»

Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, συγγενής θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί», από πρόεδρος του συλλόγου

Σύνταξη
Κορωπί: Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη – Έκαψε δύο αποθήκες
Δυσχερής η κατάσβεση 11.01.26

Αποπνικτική η ατμόσφαιρα στο Κορωπί από τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη - Έκαψε δύο αποθήκες

Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει την περιοχή στο Κορωπί - Στον έναν χώρο της επιχείρησης όπου ξέσπασε τα ξημερώματα η φωτιά υπάρχουν πλαστικά που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών

Σύνταξη
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»
Τι ζητούν 11.01.26

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»

Οι αγρότες, παραμένουν στα μπλόκα και ετοιμάζονται για το ραντεβού με τον πρωθυπουργό, προειδοποιώντας με νέα κλιμάκωση αν δεν ικανοποιηθούν με όσα θα ειπωθούν την Τρίτη

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ιράν: Αναφορές για 116 νεκρούς – Τεχεράνη: «Θα πλήξουμε Ισραήλ, αμερικάνικες βάσεις αν οι ΗΠΑ παρέμβουν»
Διαδηλώσεις και συγκρούσεις 11.01.26

Αναφορές για 116 νεκρούς στο Ιράν - Τεχεράνη: «Θα πλήξουμε Ισραήλ, αμερικάνικες βάσεις αν οι ΗΠΑ παρέμβουν»

Συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν ενάντια στην αύξηση του κόστους ζωής, οι οποίες έχουν πάρει αντικυβερνητικό χαρακτήρα - Νέες δηλώσεις Τραμπ για παρέμβαση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Οι πρώτες δηλώσεις του Κάρικ: «Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μεγάλη ευθύνη – Υψηλά τα στάνταρ στη Γιουνάιτεντ»
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Οι πρώτες δηλώσεις του Κάρικ: «Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μεγάλη ευθύνη – Υψηλά τα στάνταρ στη Γιουνάιτεντ»

Ο Mάικλ Κάρικ παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του πάγκου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δηλώνοντας ενθουσιασμένος για την επιστροφή του στο σύλλογο.

Σύνταξη
Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων – Η Μελίσα Γκίλμπερτ στηρίζει τον σύζυγό της Τίμοθι Μπάσφιλντ μετά την παράδοσή του στις αρχές
«Θείος Τιμ» 14.01.26

Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων - Η Μελίσα Γκίλμπερτ στηρίζει τον σύζυγό της Τίμοθι Μπάσφιλντ μετά την παράδοσή του στις αρχές

Η Μελίσα Γκίλμπερτ φαίνεται να στέκεται δίπλα στον σύζυγό της μετά την παράδοση του Τίμοθι Μπάσφιλντ στις αρχές με την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ενώ ο ίδιος μιλάει για «εκδίκηση» από τη μητέρα των φερόμενων θυμάτων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νίκαια: Άγνωστοι βανδάλισαν τα τρακτέρ των δύο αγροτών που πήγαν στη συνάντηση στο Μαξίμου – Καταδικάζει η Συντονιστική
Ελλάδα 14.01.26

Νίκαια: Άγνωστοι βανδάλισαν τα τρακτέρ των δύο αγροτών που πήγαν στη συνάντηση στο Μαξίμου – Καταδικάζει η Συντονιστική

Η Συντονιστική του Μπλόκου στη Νίκαια, καταδίκασε απερίφραστα την ενέργεια επισημαίνοντας ότι αποτελεί κάτι εντελώς ξένο από τη λογική και τη φιλοσοφία του αγροτικού κόσμου

Σύνταξη
Γροιλανδία: Απειλεί τον πρωθυπουργό ο Τραμπ – Κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο
Νέα δήλωση 14.01.26

Απειλεί τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας ο Τραμπ - Κρίσιμη συνάντηση για το μέλλον του νησιού στον Λευκό Οίκο

Ο Τραμπ έχει βάλει στο στόχαστρό του και τη Γροιλανδία - Η απειλή προς τον Γενς - Φρέντερικ Νίλσεν - Ποιοι είναι οι πλούσιοι ορυκτοί πόροι του νησιού της Αρκτικής

Σύνταξη
Πάτρα: Τι αποκάλυψε ο ταξιτζής που μετέφερε τη 16χρονη Λόρα στην Αθήνα
Εξαφάνιση - θρίλερ 14.01.26

Τι αποκάλυψε ο ταξιτζής που μετέφερε τη 16χρονη Λόρα από την Πάτρα στην Αθήνα

Άφαντη παραμένει η ανήλικη κοπέλα μετά τη μεταφορά της στην Αθήνα από την Πάτρα όπου διέμενε - Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας που την δείχνουν σε δρόμους της πρωτεύουσας

Σύνταξη
Αταμάν: «Κάθε ματς είναι must win γιατί θέλουμε να κλείσουμε την κανονική διάρκεια στην καλύτερη θέση»
Euroleague 14.01.26

Αταμάν: «Κάθε ματς είναι must win γιατί θέλουμε να κλείσουμε την κανονική διάρκεια στην καλύτερη θέση»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την αναμέτρηση με την Μπάγερν στο Μόναχο, για την απουσία του Κέντρικ Ναν, για την εμφάνιση με το Περιστέρι και την ανάγκη για διπλό κόντρα στους Βαυαρούς.

Σύνταξη
Προς κλιμάκωση οι αγρότες – Σκληρό μπρα ντε φερ με την κυβέρνηση που μοιράζει «τυράκια» και εξαπολύει απειλές
Agro-in 14.01.26

Προς κλιμάκωση οι αγρότες – Σκληρό μπρα ντε φερ με την κυβέρνηση που μοιράζει «τυράκια» και εξαπολύει απειλές

Με προτάσεις κλιμάκωσης πραγματοποιείται το μεσημέρι στην Καρδίτσα η νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων - Οι αγρότες που εδώ και 6 εβδομάδες δίνουν αγώνα επιβίωσης καθορίζουν τα επόμενα βήματά τους κόντρα στις απειλές της κυβέρνησης όπως εκφράστηκαν από τον ίδιο τον Κ. Μητσοτάκη στη συνάντησή του με τους «πρόθυμους»

Σύνταξη
Conference League, νταμπλ, Super Cup και 100 ματς με τον Ολυμπιακό – Ο Μεντιλίμπαρ γράφει ιστορία με τον ΠΑΟΚ (vids)
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Conference League, νταμπλ, Super Cup και 100 ματς με τον Ολυμπιακό – Ο Μεντιλίμπαρ γράφει ιστορία με τον ΠΑΟΚ (vids)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γράφει ιστορία με τον Ολυμπιακό, καθώς στο ματς με τον ΠΑΟΚ φτάνει τις 100 συμμετοχές με τον σύλλογο και τα έχει σαρώσει όλα…

Σύνταξη
Η Καβάλα έχει το δικό της άλσος
Τοπόσημο 14.01.26

Η Καβάλα έχει το δικό της άλσος

Το άλσος της Παναγούδας παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στον Δήμο Καβάλας για 20 χρόνια, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Οι σκέψεις του Λουτσέσκου για το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη – Αυτή είναι η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Οι σκέψεις του Λουτσέσκου για το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη – Αυτή είναι η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Τα πλάνα του Ραζβάν Λουτσέσκου για τον σπουδαίο προημιτελικό Κυπέλλου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο Φάληρο – Οι σίγουροι και το μεγάλο δίλημμα του Ρουμάνου τεχνικού

Σύνταξη
Φοινικούντα: Ενώπιον της ανακρίτριας ξανά σήμερα οι δύο 22χρονοι για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ
Τι θα υποστηρίξουν 14.01.26

Σήμερα οι συμπληρωματικές απολογίες των δύο 22χρονων για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Ο ένας 22χρονος, που αντιμετωπίζεται πλέον ως φυσικός αυτουργός των δύο ανθρωποκτονιών στη Φοινικούντα, αρνείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 61χρονο επιστάτη

Σύνταξη
Είναι αυτό το χειρότερο αθλητικό ντεμπούτο όλων των εποχών; Η 21χρονη τενίστρια που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους
Παρωδία 14.01.26

Είναι αυτό το χειρότερο αθλητικό ντεμπούτο όλων των εποχών; Η 21χρονη τενίστρια που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους

Η 21χρονη Hajar Abdelkader από την Αίγυπτο έκανε το επαγγελματικό της ντεμπούτο στο τένις σε τουρνουά της Κένυας και κατάφερε να γίνει viral, καθώς φάνηκε να μην έχει παίξει ποτέ ξανά στο παρελθόν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Eurocup Γυναικών: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη «μάχη» των «16»
Μπάσκετ 14.01.26

Eurocup Γυναικών: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη «μάχη» των «16»

Μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Eurocup γυναικών για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά – Οι Ερυθρόλευκες κοντράρονται με την Εστουδιάντες και οι Πράσινες με τη Ζάγκλεμπιε Σοσνόβιετς.

Σύνταξη
Σε κατάσταση σοκ οι κάτοικοι στη Μύκονο με τους φουσκωμένους λογαριασμούς του νερού
Έντονες διαμαρτυρίες 14.01.26

Σε κατάσταση σοκ οι κάτοικοι στη Μύκονο με τους φουσκωμένους λογαριασμούς του νερού

Οι κάτοικοι στη Μύκονο διαμαρτύρονται για τους υπέρογκους λογαριασμούς νερού - Κάτοικοι στην Άνω Μερά λένε ότι τους χρεώνουν για αποχέτευση που δεν υπάρχει

Σύνταξη
Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους
Opinion 14.01.26

Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και το επικοινωνιακό επιτελείο του νομίζουν ότι απευθύνονται σε λωτοφάγους που βλέπουν μόνο τους μπλε φακέλους του υπουργικού συμβουλίου, το επιτελικό κράτος και τον τεχνοκρατισμό

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη στο Χόλιγουντ – Τι συνέβη στον διάσημο ηθοποιό
Go Fun 14.01.26

Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη στο Χόλιγουντ - Τι συνέβη στον διάσημο ηθοποιό

Ο Κίφερ Σάδερλαντ είναι ευρέως γνωστός για τον ρόλο του πράκτορα Τζακ Μπάουερ στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά 24, καθώς και για την ερμηνεία του ως προέδρου των ΗΠΑ στη σειρά Designated Survivor.

Σύνταξη
Ιράν: Θα χτυπήσει ο Τραμπ την Τεχεράνη; – Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει πριν πάρει απόφαση
Απανωτές απειλές 14.01.26

Θα χτυπήσει ο Τραμπ το Ιράν; - Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει πριν πάρει απόφαση

Οι λόγοι που μπορεί να ωθήσουν τον Τραμπ σε επίθεση κατά του Ιράν - Ακόμα και οι δυνατότητες των ΗΠΑ έχουν όρια, πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, γράφει το CNN

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
