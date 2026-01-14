ΣΥΡΙΖΑ: Επιτελικό χάος με το FIR Αθηνών και κυβερνητική ανευθυνότητα

«Με την παραίτηση του διοικητή της ΥΠΑ Γιώργου Σαουνάτσου προσπαθεί η κυβέρνηση να κλείσει τη συζήτηση για το αλαλούμ που προκλήθηκε πρόσφατα στο FIR Αθηνών, που δυσφήμισε τη χώρα μας διεθνώς και ταλαιπώρησε χιλιάδες επιβάτες», σημειώνει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ωστόσο, επισημαίνει, «οι εργαζόμενοι έχουν έγκαιρα προειδοποιήσει πως η σοβαρή βλάβη και πτώση κρίσιμων συστημάτων επικοινωνίας δεν αποτελεί ούτε ‘μεμονωμένο περιστατικό’ ούτε τεχνική αστοχία».

«Η κυβέρνηση δεν διδάχθηκε τίποτα από τα Τέμπη»

«Έχουν προηγηθεί σοβαρές βλάβες σε εγκαταστάσεις και radar, η παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού κανονισμού 2018/1048, η δημόσια συζήτηση για τη διαθεσιμότητα Τηλεπικοινωνιακής Υποδομής από τον ιδιωτικοποιημένο ΟΤΕ, για την παλαιότητα του εξοπλισμού επιτήρησης και επικοινωνιών, για την υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών», υπενθυμίζει η Κουμουνδούρου.

Για να καταλήξει χαρακτηριστικά πως «η κυβέρνηση δε διδάχθηκε τίποτα από τα Τέμπη. Η παραίτηση ενός υπηρεσιακού παράγοντα δεν αλλάζει την εικόνα που οδήγησε στο μπάχαλο με το FIR, χρειάζονται πολιτική βούληση και δημόσιες επενδύσεις», σημειώνοντας πως «τίποτα από τα δύο δεν θέλει να κάνει η ΝΔ».

Σημειώνεται ότι ο διοικητής της ΥΠΑ υπέβαλε σήμερα, Τετάρτη, την παραίτησή του στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, η οποία έγινε δεκτή.

Όπως έγινε γνωστό, αναλαμβάνει προσωρινά ο υποδιοικητής Αεροναυτιλίας Γιώργος Βαγενάς, ενώ θα δρομολογηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον ορισμό νέου Διοικητή.