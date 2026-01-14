Περιστατικό χαμηλής διακινδύνευσης η κατάρρευση του FIR Αθηνών, λέει ο Δήμας: «Παλιά τα συστήματα αλλά λειτουργικά…»

Να διασκεδάσει τις αλγεινές εντυπώσεις που προκάλεσε η αιφνίδια κατάρρευση του FIR Αθηνών που προκάλεσε χάος στις πτήσεις και ανησυχίες για τον έλεγχο του εναέριου χώρου, επιχείρησε από το βήμα της Βουλής, ο αρμόδιος υπουργός Χρίστος Δήμας.

Όπως είπε, επρόκειτο για περιστατικό χαμηλής διακινδύνευσης, καθώς δεν διαπιστώθηκε πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων. «Δεν προέκυψε εξωγενής κακόβουλη ενέργεια. Λόγω της σοβαρότητας όμως κινητοποιήθηκαν άμεσα όλοι οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Υποδομών και μεταφορών, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση των κ.κ. Κωνσταντοπούλου (Πλεύση) και Νικολαΐδη (ΠΑΣΟΚ), ισυχρίστηκε πως η κυβέρνηση έχει σχέδιο και μάλιστα ολιστικό για την αναβάθμιση των συστημάτων αεροναυτιλίας.

Ο κ. Δήμας αναγνώρισε επίσης πως τα συστήματα στον αερολιμένα των Αθηνών είναι παλιά αλλά έσπευσε να σημειώσει πως είναι ακόμα λειτουργικά.

«Το πρόβλημα ως επί το πλείστον είναι χωρητικότητας. Το αεροδρόμιο του Μονάχου που θεωρείται “δίδυμο” του δικού μας, εξυπηρετεί το θέμα με τα συστήματα αεροναυτιλίας είναι χωρητικότητας.

Εμείς υλοποιούμε ένα ολιστικό σχέδιο δράσης που αποσκοπεί στην πλήρη αναβάθμιση όλων των συστημάτων αεροναυτιλίας», είπε.

«Είναι απώλεια κυριαρχίας το να μην μπορεί η χώρα να ελέγξει τον εναέριο χώρο της και έρχεστε και μας λέτε ούτε γάτα ούτε ζημιά;», αναρωτήθηκε από την πλευρά της η κ. Κωνσταντοπούλου και πρόσθεσε: “αν είναι μόνο τεχνικό ζήτημα , επιβεβαιώνει τους ελεγκτές που εδώ και 2 χρόνια εκδίδουν ανακοινώσεις και λένε έχουμε θέμα ασφάλειας και δύο τυφλά περιστατικά όπως πήγαιναν τα τρένα στο έγκλημα των Τεμπών».