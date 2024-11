H Σαρλίζ Θερόν είναι η τελευταία προσθήκη στην πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν

Η Σαρλίζ Θερόν είναι το τελευταίο όνομα που θα ενταχθεί στο καστ της επερχόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός προστίθεται σε ένα αστραφτερό σύνολο που περιλαμβάνει τους Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο και Ρόμπερτ Πάτινσον. Λεπτομέρειες σχετικά με την πλοκή της πολυαναμενόμενης ταινίας παραμένουν αυστηρώς απόρρητες και πηγές δηλώνουν στο Variety ότι τα loglines ή οι περιγραφές της ταινίας που έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα δεν είναι ακριβείς.

Το στούντιο και ο Νόλαν προβλέπουν ότι η παραγωγή θα ξεκινήσει κάποια στιγμή στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Η Universal έχει ορίσει ως ημερομηνία κινηματογραφικής προβολής της ταινίας την 17η Ιουλίου 2026, μαζί με μια αποκλειστική προβολή σε αίθουσες Imax.

Η κινηματογραφική πορεία της Σαρλίζ Θερόν

Αν και η ταινία σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία του Νόλαν και της Θερόν, η ηθοποιός έχει μακρά ιστορία με τη Universal, αφού πρωταγωνίστησε στο θρίλερ δράσης «Atomic Blonde» (για την εταιρεία Focus Features), στις ταινίες «Snow White and the Huntsman», «A Million Ways to Die in the West» και ως η κακιά Cipher σε πολλά μέρη του franchise «Fast and Furious», συμπεριλαμβανομένου του «Fast X» του 2023.

Στο ενεργητικό της Νοτιοαφρικανής ηθοποιού, παραγωγού και φιλάνθρωπου περιλαμβάνονται η βραβευμένη με Όσκαρ συμμετοχή της στην ταινία «Monster», καθώς και οι υποψήφιοι για Όσκαρ ρόλοι της στις ταινίες «Bombshell» και «North Country», όπως και ο εμβληματικός ρόλος της Furiosa στην ταινία «Mad Max: Fury Road».

Μεταξύ των έργων που έχει στα σκαριά η Θερόν αυτή τη στιγμή είναι η συνέχεια της ταινίας δράσης «The Old Guard» του Netflix και το θρίλερ «Apex», καθώς και η ταινία «Two for the Money» της Apple.

*Με πληροφορίες από: Variety