Ο Ματ Ντέιμον δηλώνει «βαρετός» και νιώθει τυχερός για αυτό

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι τις τελευταίες εβδομάδες μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι, αποτελούν τα αγαπημένα πρόσωπα των media παγκοσμίως. Ο λόγος -φυσικά- για τον Μπεν Άφλεκ, ο οποίος βλέπει τη προσωπική του ζωή να γίνεται για μια ακόμη φορά θέμα, καθώς φίλοι, γνωστοί και άγνωστοι έχουν μια άποψη για το τι συμβαίνει στον γάμο του με την Τζένιφερ Λόπεζ.

Έτσι, όταν ο Ματ Ντέιμον κλήθηκε στην εκπομπή Radio Time Podcast με αφορμή την επερχόμενη ταινία του με τίτλο « The Instigators», όλοι ήξεραν ότι κάποια στιγμή η κουβέντα θα κατέληγε και στον Μπεν Άφλεκ. Άλλωστε, οι δυο τους είναι κολλητοί από τότε που πήγαιναν σχολείο, έχουν συνεργαστεί σε διάφορα κινηματογραφικά projects, ενώ κέρδισαν μαζί και το Όσκαρ για το σενάριο του φιλμ του 1997 «Good Will Hunting».

«Με τον Μπεν είχαμε παράλληλες καριέρες αλλά δεν μπορώ να φανταστώ να ζω κάτω από αυτόν τον έλεγχο των media για 25 χρόνια», είπε ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος δεν δίστασε να δηλώσει τυχερός που έχει κάνει μια βαρετή ζωή.

Matt Damon Says He ‘Can’t Imagine’ Living Under the Same Scrutiny as Ben Affleck: ‘I’ve Been Really Lucky’ https://t.co/H6lxYzDah8

