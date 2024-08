Σούρι Κρουζ: Έτσι είναι σήμερα η 18χρονη κόρη του Τομ Κρουζ και της Κέιτι Χολμς

Το 2006 ήταν το πιο διάσημο μωρό του πλανήτη, με τους παπαράτσι να κάνουν ουρά για να καταφέρουν να την βγάλουν μια φωτογραφία. Περίπου 18 χρόνια μετά, η Σούρι Κρουζ κάνει τα πάντα για να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η κόρη της Κέιτ Χολμς και του Τομ Κρουζ, ωστόσο, εθεάθη την προηγούμενη εβδομάδα να κάνει βόλτες στη Νέα Υόρκη, απολαμβάνοντας τις τελευταίες ημέρες των καλοκαιρινών της διακοπών. Η Σούρι Κρουζ αποφοίτησε φέτος από το πασίγνωστο λύκειο LaGuardia, αυτό που ενέπνευσε τη διάσημη σειρά «Fame» και πλέον ετοιμάζει τις βαλίτσες της για το πανεπιστήμιο Carnegie Mellon στο Πίτσμπουργκ.

View this post on Instagram

Αν και πολλοί πίστευαν ότι η Σούρι θα ακολουθούσε τα βήματα των διάσημων γονιών της, καθώς φέτος συμμετείχε στη θεατρική παράσταση «Οικογένεια Άνταμς: Ένα νέο μιούζικαλ» ως Μορτίσια Άνταμς στο λύκειο LaGuardia, τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι στο Carnegie Mellon θα ασχοληθεί με τον χώρο της μόδας.

Πάντως, όπως λένε πηγές κοντά στην Κέιτ Χολμς, τις αποφάσεις για τη ζωή της η Σούρι τις παίρνει μιλώντας μόνο με τη μητέρα της, καθώς ο Τομ Κρουζ είναι απών από τη ζωή της. «Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να βλέπουν τα παιδιά τους. Απλά εκείνος επέλεξε να μην το κάνει, επειδή η κόρη του δεν έχει καμία σχέση με τη Σαϊεντολογία» ανέφερε πρόσφατα μια πηγή στο US Weekly.

Ο Τομ Κρουζ δεν έχει φωτογραφηθεί με την κόρη του τα τελευταία 11 χρόνια, ενώ πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι και η ίδια η Σούρι δεν θέλει να έχει καμία σχέση μαζί του. Μάλιστα, όταν κυκλοφόρησε το πρόγραμμα της θεατρικής παράστασης «Οικογένεια Άνταμς: Ένα νέο μιούζικαλ» η 18χρονη αναφερόταν ως «Σούρι Νοέλ» – Νοέλ είναι το μεσαίο όνομα της Κέιτ Χολμς.

Suri Cruise once again drops dad Tom Cruise’s name for big life milestone https://t.co/WD9LNSsRP9 pic.twitter.com/36c7027zzt

— Newsweek (@Newsweek) June 22, 2024