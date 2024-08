Τομ Κρουζ: Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι φήμες για την παρουσία του στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων

Η τελετή έναρξης των φετινών Ολυμπιακών Αγώνων προκάλεσε σχόλια, αντιδράσεις και σκληρή κριτική, διχάζοντας τον κόσμο. Αλλά, όπως όλα δείχνουν, το…σόου δεν έχει τελειώσει, καθώς αναμένεται να έχουμε νέα παρατράγουδα και με την τελετή λήξης την Κυριακή 11 Αυγούστου. Ή, για την ακρίβεια, αυτά έχουν ξεκινήσει από τώρα.

Ο λόγος ακούει σε ένα όνομα: Τομ Κρουζ. Ο 62χρονος ηθοποιός είναι ένας από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ, αλλά την ίδια ώρα είναι και μια αμφιλεγόμενη φιγούρα εξαιτίας της σχέσης του με τη Σαϊεντολογία. Έτσι, στο άκουσμα της φήμης ότι ο Κρουζ θα συμμετέχει στην τελετή λήξης των Αγώνων, καθώς η Ολυμπιακή σημαία θα δοθεί στο Λος Άντζελες για το 2028, ακτιβιστές και οργανώσεις αποφάσισαν να αντιδράσουν.

Tom Cruise at Olympics closing ceremony would be ‘disgrace,’ say anti-cult groups https://t.co/EaqglGTHv3

— Le Monde in English (@LeMonde_EN) August 8, 2024