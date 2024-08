Ο Μπεν Άφλεκ πιο ευτυχισμένος από ποτέ; Με λαμπερό χαμόγελο παρά τις φήμες διαζυγίου από την Τζένιφερ Λόπεζ

Ο Μπεν Άφλεκ που συνήθως γινόταν πρωτοσέλιδο για το κατσουφιασμένο πρόσωπό του απαθανατίστηκε πιο ευτυχισμένος από ποτέ εν μέσω των αυξανόμενων φημών πως επίκειται το διαζύγιό του από την Τζένιφερ Λόπεζ.

Ο σταρ του «Jersey Girl», ο οποίος έχει τρολαριστεί κατά καιρούς για το κατσουφιασμένο πρόσωπό του, απαθανατίστηκε χαμογελαστός ενώ πήγαινε στη δουλειά, φορώντας ένα κοστούμι και κρατώντας μια μεγάλη μαύρη τσάντα στα χέρια του.

Ο Μπεν Άφλεκ ακτινοβολούσε την ίδια μέρα που ένας γνώστης είπε στο Page Six πως ο στενός κύκλος της Τζένιφερ Λόπεζ και ειδικά ο επί χρόνια μάνατζέρ της Benny Medina δεν τον συμπάθησε ποτέ.

«Οι δυο τους δεν αντέχουν ο ένας τον άλλον. Δεν τα πάνε καλά» σημείωσε χαρακτηριστικά η πηγή για τον Μπεν Άφλεκ και τον Benny Medina.

O Benny Medina ήταν μάνατζερ της Τζένιφερ Λόπεζ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αλλά διέκοψαν τη συνεργασία τους όταν αρραβωνιάστηκε τον Μπεν Άφλεκ το 2002.

Η σχέση τους έπαιξε ρόλο στην απομάκρυνση του Benny Medina από τον στενό κύκλο της Τζένιφερ Λόπεζ.

Ωστόσο, όταν η Τζένιφερ Λόπεζ χώρισε με τον Μπεν Άφλεκ το 2004, ο Benny Medina ανέλαβε ξανά το πόστο του και έκτοτε είναι στενοί συνεργάτες.

Μια άλλη πηγή ανέφερε ότι ο μόνος άνθρωπος που συμπαθεί τον Μπεν Άφλεκ είναι η μητέρα της Τζένιφερ Λόπεζ.

Ενώ ο Μπεν Άφλεκ απαθανατίστηκε ευδιάθετος αυτή την εβδομάδα, μια πηγή είπε πρόσφατα ότι αυτό το καλοκαίρι ήταν δύσκολο για τον ηθοποιό εν μέσω των συνεχιζόμενων αναφορών για επικείμενο διαζύγιό του από την Τζένιφερ Λόπεζ.

«Απλώς προσπαθεί να παραμείνει συγκεντρωμένος και να κάνει την κάθε μέρα όσο το δυνατόν καλύτερη» ανέφερε χαρακτηριστικά μια πηγή στο People.

