Έτσι είναι η κόρη του Χιθ Λέτζερ: Σπάνια εμφάνισή της στη Νέα Υόρκη

Το ημερολόγιο έγραφε 22 Ιανουαρίου 2008, όταν η Τερέζα Σόλομον βρήκε το πτώμα του Χιθ Λέτζερ, στο διαμέρισμά του στο Σόχο της Νέας Υόρκης. Ο αστέρας της 7ης Τέχνης ήταν μόλις 28 χρονών και εκτός από μερικές εκπληκτικές ερμηνείες, άφησε πίσω του και την -τότε- 2χρονη Ματίλντα Ρόουζ, που απέκτησε με την Μισέλ Γουίλιαμς το 2005.

Σε αυτά τα 16 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από τον θάνατό του, λίγα πράγματα έχουν γίνει γνωστά για την κόρη του Χιθ Λέτζερ, η οποία μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας όσο μπορεί. Ωστόσο, πριν από λίγες ημέρες, η Ματίλντα Ρόουζ εντοπίστηκε από φωτογράφους στο κέντρο της Νέας Υόρκης, με τη μητέρα της Μισέλ Γουίλιαμς. Οι δυο τους πήγαν για βόλτα και ψώνια, με την 43χρονη ηθοποιό να κρατάει την κόρη της από το χέρι.

Heath Ledger’s rarely seen daughter Matilda, 18, spotted out with mom Michelle Williams in NYC https://t.co/5tPbexUYOC pic.twitter.com/lr3wzwZKs9 — Page Six (@PageSix) August 2, 2024

Ο Χιθ Λέτζερ και η Μισέλ Γουίλιαμς γνωρίστηκαν κατά την διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Brokeback Mountain» το 2004. Η σχέση τους κράτησε τρία χρόνια, καθώς τον Σεπτέμβριο του 2007 το ζευγάρι χώρισε και λίγους μήνες μετά, ενώ είχε ολοκληρώσει τα γυρίσματα του φιλμ «Joker», ο 28χρονος ταλαντούχος ηθοποιός βρέθηκε νεκρός «από τυχαία υπερβολική δόση παυσίπονων, αγχολυτικών και υπνωτικών χαπιών», όπως ανέφερε η νεκροψία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Matilda Rose Ledger (@matildaledgerr)

Ωστόσο, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, συνεχίζουν να έρχονται στο φως αποκαλύψεις σχετικά με την ημέρα του θάνατου του. Τον περασμένο Μάρτιο, ο σκηνοθέτης Στίβεν Γκάγκαν αποκάλυψε ότι ο Λέτζερ εκείνη την περίοδο μελετούσε το σενάριο μιας νέας ταινίας, που θα βασιζόταν στο βιβλίο «Blink: The Power of Thinking Without Thinking» του Μάλκολμ Γκλάντγουελ.