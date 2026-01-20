science
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κτήριο που σχεδίασε ο Βιτρούβιος ανακαλύφθηκε στην Ιταλία – Ποιος ήταν ο «πατέρας της αρχιτεκτονικής»
Επιστήμες 20 Ιανουαρίου 2026 | 16:00

Κτήριο που σχεδίασε ο Βιτρούβιος ανακαλύφθηκε στην Ιταλία – Ποιος ήταν ο «πατέρας της αρχιτεκτονικής»

Ο Βιτρούβιος έμεινε στην ιστορία για την πραγματεία του «Περί Αρχιτεκτονικής», μέχρι σήμερα όμως δεν είχε ανακαλυφθεί κανένα κτήριό του.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πάμε για τα 100+ – Τι «κρύβει» το DNA των υπεραιωνόβιων της Βραζιλίας;

Πάμε για τα 100+ – Τι «κρύβει» το DNA των υπεραιωνόβιων της Βραζιλίας;

Spotlight

Για την «ανακάλυψη του αιώνα» κάνουν λόγο ιταλοί αξιωματούχοι μετά την ανακάλυψη του πρώτου κτηρίου που αποδίδεται στον Βιτρούβιο, τον ρωμαίο μηχανικό που πολλοί αποκαλούν «πατέρα της αρχιτεκτονικής».

«Πρόκειται για εντυπωσιακό εύρημα […] για το οποίο θα μιλούν τα εγγόνια μας» δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα ο Αλεσάντρο Γκιουλί, υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ο Βιτρούβιος, ή Μάρκος Βιτρούβιος Πολλίωνας, έζησε τον 1ο π.Χ. αιώνα και έμεινε γνωστός στην ιστορία για το δεκάτομο έργο του Περί Αρχιτεκτονικής (De architectura), την αρχαιότερη γνωστή πραγματεία για τον σχεδιασμό κτηρίων.

Η βασική αρχή του, σύμφωνα με την οποία όλα τα κτήρια πρέπει να διαθέτουν τρία χαρακτηριστικά -ανθεκτικότητα, λειτουργικότητα και ομορφιά- ανακλά τις τάσεις της κλασικής αρχιτεκτονικής.

Το σχέδιο της βασιλικής του Φάνο όπως αναδημιουργήθηκε από τον αρχιτεκτονικό οίκο Russel Taylor Architects.

Το σχέδιο της βασιλικής του Φάνο όπως αναδημιουργήθηκε από τον αρχιτεκτονικό οίκο Russel Taylor Architects.

Οι απόψεις του Βιτρούβιου για τις ιδανικές αναλογίες στην αρχιτεκτονική και την ανθρώπινη ανατομία έδωσαν την έμπνευση για τον Βιτρουβιανό Άνθρωπο (κεντρική εικόνα), το περίφημο σχέδιο που δημιούργησε ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι γύρω στο 1490 μ.Χ.

Αναζήτηση πέντε αιώνων

Στην Ιταλία, οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι έφεραν στο φως τα ερείπια μιας βασιλικής, ή δημόσιου κτηρίου, που σχεδίασε ο Βιτρούβιος στο Φάνο, βορειοδυτικά της Ρώμης.

«Νιώθω πως πρόκειται για την ανακάλυψη του αιώνα, αφού οι επιστήμονες και οι ερευνητές αναζητούσαν αυτή τη βασιλική εδώ και 500 χρόνια» δήλωσε ο δήμαρχος του Φάνο, Λούκα Φερσφιλίπι.

To εσωτερικό της βασιλικής του Φάνο σύμφωνα με σχέδιο του αρχιτεκτονικού οίκου Russel Taylor Architects.

To εσωτερικό της βασιλικής του Φάνο σύμφωνα με σχέδιο του αρχιτεκτονικού οίκου Russel Taylor Architects.

Η αντιστοιχία είναι «τέλεια» ανάμεσα στα ερείπια και τις περιγραφές που έδινε στα βιβλία του ο Βιτρούβιος, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων Αντρέα Πεσίνα.

Η βασιλική είχε παραλληλόγραμμη κάτοψη με 10 κολώνες στις μακριές πλευρές και τέσσερις στις κοντές, είπε ο Πεσίνα σύμφωνα με το Reuters.

Όταν ήρθαν στο φως οι πρώτες κολώνες, επισήμανε, οι αρχαιολόγοι χρησιμοποίησαν τις περιγραφές του Βιτρούβιου για να υπολογίσουν πού έπρεπε να βρίσκεται η κολώνα μιας γωνίας του κτηρίου. Όταν άρχισε η ανασκαφή, η κολώνα εντοπίστηκε αμέσως.

«Στην αρχαιολογία υπάρχουν λίγες βεβαιότητες […] αλλά εντυπωσιαστήκαμε από την ακρίβεια» των περιγραφών, σχολίασε ο Πεσίνα.

Οι ανασκαφές που συνεχίζονται θα δείξουν ποια τμήματα της βασιλικής μπορεί να παραμένουν κρυμμένα και θα κρίνουν εάν ο χώρος μπορεί να γίνει επισκέψιμος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βουτιά με τραπεζικό sell off

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βουτιά με τραπεζικό sell off

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πάμε για τα 100+ – Τι «κρύβει» το DNA των υπεραιωνόβιων της Βραζιλίας;

Πάμε για τα 100+ – Τι «κρύβει» το DNA των υπεραιωνόβιων της Βραζιλίας;

Economy
Χατζηδάκης: Προεκλογικές υποσχέσεις με φόντο τη ΔΕΘ

Χατζηδάκης: Προεκλογικές υποσχέσεις με φόντο τη ΔΕΘ

inWellness
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream science
Μήπως το κοινό απομακρύνθηκε από τους κινηματογράφους επειδή οι ταινίες ξεχείλωσαν χρονικά;
Πάνω από 3 ώρες 20.01.26

Μήπως το κοινό απομακρύνθηκε από τους κινηματογράφους επειδή οι ταινίες ξεχείλωσαν χρονικά;

«Οι κινηματογράφοι χρειάζονται ταινίες μικρότερης διάρκειας», λέει στον Guardian η Clare Binns, διευθύντρια της αλυσίδας κινηματογραφικών αιθουσών, Picturehouse.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«A House of Dynamite»: Tι θα έκανε ένας πρόεδρος μπροστά σε μια πυρηνική επίθεση; – Ειδικοί απαντούν
19' πριν το τέλος 20.01.26

«A House of Dynamite»: Tι θα έκανε ένας πρόεδρος μπροστά σε μια πυρηνική επίθεση; – Ειδικοί απαντούν

Μια νέα ταινία φαντάζεται τον πρόεδρο των ΗΠΑ να έχει λιγότερο από μισή ώρα για να αποφασίσει αν θα απαντήσει πυρηνικά. Το A House of Dynamite ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το αν η αποτροπή σώζει ή καταδικάζει τον κόσμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ταυτοποιήθηκε με τη βοήθεια ΑΙ ο ναζί μιας από τις πιο ανατριχιαστικές φωτογραφίες του Ολοκαυτώματος
Γιάκομπους Όνεν 20.01.26

Ταυτοποιήθηκε με τη βοήθεια ΑΙ ο ναζί μιας από τις πιο ανατριχιαστικές φωτογραφίες του Ολοκαυτώματος

Ύστερα από 80 χρόνια, ιστορικός ταυτοποίησε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης τον ναζί που απεικονίζεται να εκτελεί έναν Εβραίο στη φωτογραφία «The Last Jew in Vinnitsa». Το θύμα παραμένει άγνωστο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» – Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς
47 εκείνη, 78 εκείνος 19.01.26

«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» - Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς

Η τραγωδία χτύπησε την ημέρα του γάμου της μυθιστοριογράφου και ποιήτριας Ρέιτσελ Ελάιζα Γκρίφιθς. Στη συνέχεια, ήρθε η επίθεση με μαχαίρι που σχεδόν σκότωσε τον συγγραφέα και σύζυγό της, Σαλμάν Ρούσντι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Wikipedia, ετών 25: Μπορεί να επιβιώσει η μεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια του διαδικτύου στην εποχή του AI;
Culture Live 19.01.26

Wikipedia, ετών 25: Μπορεί να επιβιώσει η μεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια του διαδικτύου στην εποχή του AI;

Καθώς η Wikipedia κλείνει 25 χρόνια, δοκιμάζεται από την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, τον νέο ανταγωνισμό ιδιωτικών πλατφορμών και την πολιτική πίεση για «μεροληψία». Μπορεί να αντέξει;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί το Landman είναι κάτι περισσότερο από πετρελαϊκή προπαγάνδα του «drill, baby, drill»
Lobbying 19.01.26

Γιατί το Landman είναι κάτι περισσότερο από πετρελαϊκή προπαγάνδα του «drill, baby, drill»

Το «Landman» παρουσιάζεται ως σειρά για την αναπόφευκτη κυριαρχία του πετρελαίου, αλλά όσο ξεδιπλώνεται αποκαλύπτει κάτι άλλο: μια βιομηχανία βίας, θανάτου και φθοράς, με τους ίδιους τους ανθρώπους της να γνωρίζουν ότι το τέλος —αν και όχι άμεσο— πλησιάζει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Μηδενική προπώληση, βανδαλισμοί και αποκλεισμός της Ιβάνκα» – Φιάσκο της χρονιάς το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ;
40 εκατομμύρια 18.01.26

«Μηδενική προπώληση, βανδαλισμοί και αποκλεισμός της Ιβάνκα» – Φιάσκο της χρονιάς το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ;

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα του, το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ φαίνεται να μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη δημοσίων σχέσεων και οικονομικής αποτυχίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ματ Ντέιμον υποστηρίζει ότι το «cancel σε ακολουθεί μέχρι τον τάφο»
Kουλτούρα της ακύρωσης 18.01.26

Ο Ματ Ντέιμον υποστηρίζει ότι το «cancel σε ακολουθεί μέχρι τον τάφο»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ματ Ντέιμον υποστήριξε ότι ορισμένοι ηθοποιοί που έχουν υποστεί «cancel», πιθανότατα να προτιμούσαν να πάνε φυλακή, ώστε το θέμα να λήξει αφού «πληρώσουν το χρέος τους».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι ταινίες της Warner Bros. θα συνεχίσουν να προβάλλονται στους κινηματογράφους, σύμφωνα με τον CEO του Netflix
Culture Live 18.01.26

Οι ταινίες της Warner Bros. θα συνεχίσουν να προβάλλονται στους κινηματογράφους, σύμφωνα με τον CEO του Netflix

Αν η συμφωνία μεταξύ της Warner Bros. και του Netflix κλείσει, η διανομή των ταινιών στους κινηματογράφους θα συνεχίζει να υφίσταται, υποστηρίζει ο Τεντ Σαράντος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βία, ενοχή και το προνόμιο της σιωπής — Δυνατό «ποδαρικό» το His & Hers για τις σειρές του 2026
Netflix 18.01.26

Βία, ενοχή και το προνόμιο της σιωπής — Δυνατό «ποδαρικό» το His & Hers για τις σειρές του 2026

Το His & Hers ανοίγει το τηλεοπτικό 2026 με έναν φόνο και μια μικρή πόλη που ξέρει περισσότερα απ’ όσα λέει, φωτίζοντας τη βία που συγκαλύπτεται, την ενοχή που μεταφέρεται και το ταξικό προνόμιο της σιωπής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ψυχομαγεία, Ταρώ και Θάνατος – Ο Αλεχάντρο Χοντορόφσκι είναι έτοιμος να πεθάνει με έναν «μεγάλο οργασμό»
Άγιο αίμα 18.01.26

Ψυχομαγεία, Ταρώ και Θάνατος – Ο Αλεχάντρο Χοντορόφσκι είναι έτοιμος να πεθάνει με έναν «μεγάλο οργασμό»

Το ψυχεδελικό έργο του 96χρονου Χιλιανού σκηνοθέτη Αλεχάντρο Χοντορόσφκι του χάρισε τον τίτλο «βασιλιάς της μεταμεσονύκτιας ταινίας» και την εκτίμηση του Τζον Λένον. Δεν είναι μόνο αυτά 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μήπως ο σύγχρονος κόσμος φτιάχτηκε με αίμα δούλων και εργατών;
The Killing Age 18.01.26

Μήπως ο σύγχρονος κόσμος φτιάχτηκε με αίμα δούλων και εργατών;

Ο σύγχρονος κόσμος αφηγείται την ιστορία του ως πορεία προόδου. Στο The Killing Age, ο ιστορικός Κλίφτον Κρέις υποστηρίζει ότι η νεωτερικότητα χτίστηκε πάνω στη βία: δουλεία, αποικιοκρατία και πόλεμος ως μηχανισμοί πλούτου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Avengers: Doomsday παίζει με λευκή επιταγή – Η Marvel σπάει κάθε ρεκόρ για το πιο «επικίνδυνο» κινηματογραφικό στοίχημα
Όλα ή τίποτα 18.01.26

Το Avengers: Doomsday παίζει με λευκή επιταγή – Η Marvel σπάει κάθε ρεκόρ για το πιο «επικίνδυνο» κινηματογραφικό στοίχημα

Τι κι αν θέλει 11 μήνες για να κάνει την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες. Το Avengers: Doomsday θεωρείται η πλέον πολυαναμενόμενη υπερπαραγωγή του 2026 - έστω κι αν κανείς δεν τολμά να μιλήσει για το μπάτζετ του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
Culture Live 18.01.26

«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Για δεκαετίες, η μητέρα της Μαρίσα Φοξ μιλούσε μόνο ως ηρωίδα. Στο ντοκιμαντέρ My Underground Mother, η κόρη της αποκαλύπτει τη διπλή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ανάμεσα στη βία, τη σιωπή και τον μύθο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Θρίαμβος για τη Συναισθηματική Αξία του Τρίερ – Ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ
EFA 17.01.26

Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Θρίαμβος για τη Συναισθηματική Αξία του Τρίερ – Ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ

Η ευρωπαϊκή απάντηση στα Όσκαρ δόθηκε το Σάββατο στο Βερολίνο, με την ταινία Συναισθηματική Αξία (Sentimental Value) να αναδεικνύεται ο απόλυτος κυρίαρχος της βραδιάς στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Aπό το Homeland στο Slow Horses: Oι οκτώ καλύτεροι τηλεοπτικοί κατάσκοποι για γεωπολιτικό binge-watching
The Good Life 17.01.26

Aπό το Homeland στο Slow Horses: Oι οκτώ καλύτεροι τηλεοπτικοί κατάσκοποι για γεωπολιτικό binge-watching

Ο βρωμερός Λαμπ του Slow Horses ή η διπολική Μάθισον του Homeland; Στον αντίποδα κάθε Μποντ, αυτοί οι τηλεοπτικοί χαρακτήρες κατασκόπων δικαίωσαν τη γοητεία του είδους στη μικρή οθόνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στα λάθη» – Ο Ντέιβιντ Mπέκαμ έσπασε τη σιωπή του για τον Μπρούκλιν
Fizz 20.01.26

«Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στα λάθη» – Ο Ντέιβιντ Mπέκαμ έσπασε τη σιωπή του για τον Μπρούκλιν

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, δέχθηκε ερωτήσεις για τη θύελλα που έχει ξεσπάσει στην οικογένειά του. Δεν δίστασε να απαντήσει

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Κούρδους Συρίας: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη να μην συναινεί σιωπώντας, όπως έκανε στη Γάζα
«Εθνοκάθαρση» 20.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για Κούρδους Συρίας: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη να μην συναινεί σιωπώντας, όπως έκανε στη Γάζα

Τις ανησυχητικές εξελίξεις στη Συρία επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση να πάρουν θέση και να λάβουν πρωτοβουλίες για την προστασία των Κούρδων

Σύνταξη
Δασμοί Τραμπ: Το «μεγάλο μπαζούκα» της ΕΕ και ο κίνδυνος της αμοιβαίας εμπορικής καταστροφής
Κόσμος 20.01.26

Δασμοί Τραμπ: Το «μεγάλο μπαζούκα» της Ευρώπης και ο κίνδυνος της αμοιβαίας εμπορικής καταστροφής

Η Ευρώπη θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει έναν ισχυρό αλλά μη δοκιμασμένο νόμο εν μέσω της πίεσης για τη Γροιλανδία – αλλά θα μπορούσε επίσης να βγει χαμένη από έναν εμπορικό πόλεμο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μισείς την δουλειά σου; Γιατί μία παρορμητική παραίτηση τον Ιανουάριο ίσως να μην είναι η καλύτερη ιδέα
Blue Monday 20.01.26

Μισείς την δουλειά σου; Γιατί μία παρορμητική παραίτηση τον Ιανουάριο ίσως να μην είναι η καλύτερη ιδέα

Η επιστροφή στη δουλειά τον Ιανουάριο είναι δύσκολη, αλλά το να τα παρατήσεις παρορμητικά δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση. Υπάρχουν απλές τεχνικές που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να πάρεις ψύχραιμες αποφάσεις

Σύνταξη
CEDEFOP: 3+1 σενάρια για το μέλλον της εργασίας – Το καλό, το κακό, το μέτριο και το «σκάσε και κολύμπα»
CEDEFOP 20.01.26

Τρία συν ένα σενάρια για το μέλλον της εργασίας - Το καλό, το κακό, το μέτριο και το «σκάσε και κολύμπα»

To Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης CEDEFOP παρουσιάζει τέσσερα σενάρια για το πώς θα είναι η αγορά εργασίας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο κοντινό μας μέλλον, το 2040.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τσιτσιπάς: «Δύσκολος αντίπαλος ο Μάχατς – Οι Έλληνες της Αυστραλίας είναι οι αγαπημένοι μου φαν» (vid)
Australian Open 20.01.26

Τσιτσιπάς: «Δύσκολος αντίπαλος ο Μάχατς – Οι Έλληνες της Αυστραλίας είναι οι αγαπημένοι μου φαν» (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τοποθετήθηκε για τη νίκη του επί του Σιντάρο Μοτσιζούκι, ενώ ευχαρίστησε και τους Έλληνες οπαδούς που βρέθηκαν στις κερκίδες και τον χειροκρότησαν.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δουλειά, όχι επικοινωνία, για να γίνουμε κυβέρνηση – Στις 27-29 Μαρτίου το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Κ.Ο.Ε.Σ. 20.01.26

Ανδρουλάκης: Δουλειά, όχι επικοινωνία, για να γίνουμε κυβέρνηση – Στις 27-29 Μαρτίου το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

«Προσωπικά με ενδιαφέρει το βράδυ των εκλογών, όσο γίνεται περισσότεροι Έλληνες να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ ως την επόμενη κυβέρνηση. Και αυτό δεν θα γίνει με κανόνες χαϊδέματος συμφερόντων, ούτε με διάττοντες αστέρες», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Μακρόν: «Προτιμάμε τον σεβασμό από τους νταήδες» – Η Ευρώπη να εξετάσει τη χρήση του «εμπορικού μπαζούκα»
Η ομιλία του 20.01.26

Μακρόν: «Προτιμάμε τον σεβασμό από τους νταήδες» - Η Ευρώπη να εξετάσει τη χρήση του «εμπορικού μπαζούκα»

Ως έμμεσο μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ ακούστηκε η δήλωση του Εμανουέλ Μακρόν στο Νταβός - Δεν προβλέπεται να γίνει Σύνοδος Κορυφής την Πέμπτη, όπως είχε προτείνει ο Γάλλος πρόεδρος

Σύνταξη
Στο «σημείο μηδέν» ξανά οι έρευνες για την Λόρα – Τι αναζητούν οι αστυνομικοί
Ελλάδα 20.01.26

Στο «σημείο μηδέν» ξανά οι έρευνες για την Λόρα – Τι αναζητούν οι αστυνομικοί

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας εκτιμούν ότι βρίσκεται ενός συνόρων και προσπαθούν να εξακριβώσουν το τελευταίο δρομολόγιό της για να εντοπίσουν τα ίχνη της.

Σύνταξη
LIVE: Καϊράτ – Κλαμπ Μπριζ
Champions League 20.01.26

LIVE: Καϊράτ – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Καϊράτ – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Καϊράτ – Κλαμπ Μπριζ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Περισσότερες απορίες, παρά απαντήσεις από την ΑΑΔΕ για την παραίτηση των ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική Επιτροπή 20.01.26

Περισσότερες απορίες, παρά απαντήσεις από την ΑΑΔΕ για την παραίτηση των ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αδυναμία να συμμορφωθούν με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου δηλώνουν οι ορκωτοί λογιστές που παραιτήθηκαν - «Εκτός του πεδίου Ελέγχου» αυτά που ζητούσαν, σύμφωνα με την απάντηση της προσωρινής διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύοντας το θέμα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Νέο άλμπουμ, παλιοί λογαριασμοί και ένα μεγάλο ερώτημα: Τι σκεφτόμαστε σήμερα όταν ακούμε τον Morrissey;
«Earworm effect» 20.01.26

Νέο άλμπουμ, παλιοί λογαριασμοί και ένα μεγάλο ερώτημα: Τι σκεφτόμαστε σήμερα όταν ακούμε τον Morrissey;

Αν απομονώσει κανείς τη μουσική από την εικόνα, εξακολουθεί ο Morrissey να γράφει τραγούδια που μένουν ή ο μύθος ζει πλέον μόνο από το παρελθόν του;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φουλ για πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, έπεσε ο Παναθηναϊκός – Οι πιθανότητες για τη regular season της Euroleague (pic)
Euroleague 20.01.26

Φουλ για πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, έπεσε ο Παναθηναϊκός – Οι πιθανότητες για τη regular season της Euroleague (pic)

Η Euroleague έχει μπει στον δεύτερο γύρο, ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει στροφές, την ώρα που ο Παναθηναϊκός ψάχνεται και δυσκολεύεται – Η μεγάλη ανατροπή στις προσομοιώσεις για την κατάταξη.

Σύνταξη
Μήπως το κοινό απομακρύνθηκε από τους κινηματογράφους επειδή οι ταινίες ξεχείλωσαν χρονικά;
Πάνω από 3 ώρες 20.01.26

Μήπως το κοινό απομακρύνθηκε από τους κινηματογράφους επειδή οι ταινίες ξεχείλωσαν χρονικά;

«Οι κινηματογράφοι χρειάζονται ταινίες μικρότερης διάρκειας», λέει στον Guardian η Clare Binns, διευθύντρια της αλυσίδας κινηματογραφικών αιθουσών, Picturehouse.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαρίτσης: Να μη σιωπήσουμε μπροστά στον κίνδυνο εθνοκάθαρσης των Κούρδων της Συρίας – Να μην γίνει η Ροζάβα νέα Γάζα
«Συνενοχή η σιωπή» 20.01.26

Χαρίτσης: Να μη σιωπήσουμε μπροστά στον κίνδυνο εθνοκάθαρσης των Κούρδων της Συρίας – Να μην γίνει η Ροζάβα νέα Γάζα

«Οι Κούρδοι της Συρίας, οι άνθρωποι που αποτέλεσαν τη βασική δύναμη συντριβής του ISIS, εγκαταλείπονται ξανά, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί παθητικά», τονίζει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Άρης: O Χιμένεθ συναντήθηκε με τους αρχηγούς – Τι συζήτησαν
Ποδόσφαιρο 20.01.26

O Χιμένεθ συναντήθηκε με τους αρχηγούς του Άρη - Τι συζήτησαν

Ο Μανόλο Χιμένεθ είχε κουβέντα με τους Διούδη, Μόντσου, Φαμπιάνο και Αθανασιάδη για τα αίτια της πολύ κακής πορείας του Άρη, που οφείλει να βγάλει αντίδραση στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Τζούφη: Σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας και λειτουργίας στην Εγνατία Οδό
Νέα Αριστερά 20.01.26

Τζούφη: Σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας και λειτουργίας στην Εγνατία Οδό

Αναφορά στον υπουργό Μεταφορών κατέθεσε η Μερόπη Τζούφη για την καταγγελία υου Συνδικάτου Εργαζομένων Μεταφορών Ηπείρου & Νομού Κέρκυρας για την επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Εγνατία

Σύνταξη
Τουρκία: Συγκρούσεις ανάμεσα σε φιλοκούρδους διαδηλωτές και την αστυνομία στα σύνορα με τη Συρία
Κόσμος 20.01.26

Τουρκία: Συγκρούσεις ανάμεσα σε φιλοκούρδους διαδηλωτές και την αστυνομία στα σύνορα με τη Συρία

Οι διαδηλωτές συγκεντρωθεί στα σύνορα με την Συρία, έπειτα από κάλεσμα του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, για να διαδηλώσουν κατά της επίθεσης του συριακού στρατού, που υποστηρίζεται από την Τουρκία

Σύνταξη
Προειδοποίηση ΠΟΕΔΗΝ για τη γρίπη: Προσοχή από παιδιά και ενήλικες
Υγεία 20.01.26

Προειδοποίηση ΠΟΕΔΗΝ για τη γρίπη: Προσοχή από παιδιά και ενήλικες

Την αύξηση των κρουσμάτων γρίπης που καταλήγουν για νοσηλεία στα νοσοκομεία και την ανάγκη εμβολιασμού -ειδικά των ευπαθών ομάδων- υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο