Κτήριο που σχεδίασε ο Βιτρούβιος ανακαλύφθηκε στην Ιταλία – Ποιος ήταν ο «πατέρας της αρχιτεκτονικής»

Για την «ανακάλυψη του αιώνα» κάνουν λόγο ιταλοί αξιωματούχοι μετά την ανακάλυψη του πρώτου κτηρίου που αποδίδεται στον Βιτρούβιο, τον ρωμαίο μηχανικό που πολλοί αποκαλούν «πατέρα της αρχιτεκτονικής».

«Πρόκειται για εντυπωσιακό εύρημα […] για το οποίο θα μιλούν τα εγγόνια μας» δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα ο Αλεσάντρο Γκιουλί, υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ο Βιτρούβιος, ή Μάρκος Βιτρούβιος Πολλίωνας, έζησε τον 1ο π.Χ. αιώνα και έμεινε γνωστός στην ιστορία για το δεκάτομο έργο του Περί Αρχιτεκτονικής (De architectura), την αρχαιότερη γνωστή πραγματεία για τον σχεδιασμό κτηρίων.

Η βασική αρχή του, σύμφωνα με την οποία όλα τα κτήρια πρέπει να διαθέτουν τρία χαρακτηριστικά -ανθεκτικότητα, λειτουργικότητα και ομορφιά- ανακλά τις τάσεις της κλασικής αρχιτεκτονικής.

Οι απόψεις του Βιτρούβιου για τις ιδανικές αναλογίες στην αρχιτεκτονική και την ανθρώπινη ανατομία έδωσαν την έμπνευση για τον Βιτρουβιανό Άνθρωπο (κεντρική εικόνα), το περίφημο σχέδιο που δημιούργησε ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι γύρω στο 1490 μ.Χ.

Αναζήτηση πέντε αιώνων

Στην Ιταλία, οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι έφεραν στο φως τα ερείπια μιας βασιλικής, ή δημόσιου κτηρίου, που σχεδίασε ο Βιτρούβιος στο Φάνο, βορειοδυτικά της Ρώμης.

«Νιώθω πως πρόκειται για την ανακάλυψη του αιώνα, αφού οι επιστήμονες και οι ερευνητές αναζητούσαν αυτή τη βασιλική εδώ και 500 χρόνια» δήλωσε ο δήμαρχος του Φάνο, Λούκα Φερσφιλίπι.

Η αντιστοιχία είναι «τέλεια» ανάμεσα στα ερείπια και τις περιγραφές που έδινε στα βιβλία του ο Βιτρούβιος, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων Αντρέα Πεσίνα.

Η βασιλική είχε παραλληλόγραμμη κάτοψη με 10 κολώνες στις μακριές πλευρές και τέσσερις στις κοντές, είπε ο Πεσίνα σύμφωνα με το Reuters.

Όταν ήρθαν στο φως οι πρώτες κολώνες, επισήμανε, οι αρχαιολόγοι χρησιμοποίησαν τις περιγραφές του Βιτρούβιου για να υπολογίσουν πού έπρεπε να βρίσκεται η κολώνα μιας γωνίας του κτηρίου. Όταν άρχισε η ανασκαφή, η κολώνα εντοπίστηκε αμέσως.

«Στην αρχαιολογία υπάρχουν λίγες βεβαιότητες […] αλλά εντυπωσιαστήκαμε από την ακρίβεια» των περιγραφών, σχολίασε ο Πεσίνα.

Οι ανασκαφές που συνεχίζονται θα δείξουν ποια τμήματα της βασιλικής μπορεί να παραμένουν κρυμμένα και θα κρίνουν εάν ο χώρος μπορεί να γίνει επισκέψιμος.