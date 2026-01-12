science
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
12.01.2026 | 10:35
Πυροβολισμοί σε ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο – Τραυματίστηκαν ο ιδιοκτήτης και ο γιος του
Αρχαίος τάφος στην Τουρκία ίσως φιλοξενούσε συγγενή του βασιλιά Μίδα
Επιστήμες 12 Ιανουαρίου 2026 | 13:02

Αρχαίος τάφος στην Τουρκία ίσως φιλοξενούσε συγγενή του βασιλιά Μίδα

Ο Τύμβος Καραγάτς χρονολογείται την εποχή του Μίδα, βασιλιά της αρχαίας Φρυγίας που ενέπνευσε τον γνωστό μύθο για το χρυσό του άγγιγμα.

Τύμβος που ανακαλύφθηκε κοντά στην αρχαία πόλη του Γόρδιου στην κεντρική Τουρκία δεν αποκλείεται να ήταν ο τάφος κάποιου μέλους της οικογένειας του βασιλιά Μίδα, αναφέρουν τούρκοι αρχαιολόγοι.

Ο πιθανώς βασιλικός τάφος χρονολογείται στο βασίλειο της Φρυγίας (1200 έως 675 π.Χ) και βρίσκεται περίπου 160 χιλιόμετρα από το Γόρδιο, πρωτεύουσα του βασιλείου.

Στον τάφρο βρέθηκαν πλούσια κτερίσματα που παραπέμπουν στις βασιλικές ταφές του Γορδίου, αν και οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι ο νεκρός μπορεί να μην ήταν μέλος της βασιλικής οικογένειας, αλλά κάποιο σημαντικό πρόσωπο που έλαβε τα πολυτελή αντικείμενα ως βασιλικό δώρο.

«Ιστορικά, η Φρυγία συχνά θεωρούταν συγκεντρωτικό βασίλειο, παρόμοιο με τις αυτοκρατορίες των Ασσυρίων ή των Ουραρτού» δήλωσε στο LiveScience ο αρχαιολόγος Χουσεΐν Ερπεχλιβάν του Πανεπιστημίου Μπιλέτζικ της Τουρκίας.

Η απόσταση του τάφου από το Γόρδιο υποδεικνύει ότι η πολιτική εξουσία δεν ήταν συγκεντρωμένη στην πρωτεύουσα αλλά κατανεμόταν σε όλη την έκταση του αρχαίου βασιλείου της Ανατολίας, ανέφερε ο αρχαιολόγος.

Ο Τύμβος Κάραγατς έχει ύψος 8 μέτρα και διάμετρο 60 μέτρα (Hüseyin Erpehlivan)

Ο Τύμβος Κάραγατς έχει ύψος 8 μέτρα και διάμετρο 60 μέτρα (Hüseyin Erpehlivan)

Ο τάφος, γνωστός ως Τύμβος Καραγάτς, βρίσκεται στην επαρχία Μποζιούκ, ανακαλύφθηκε το 2010 χάρη σε δορυφορικές εικόνες που έδειχναν ζημιές από τυμβωρύχους. Με διάμετρο περίπου 60 μέτρων, ο τύμβος ορθώνεται 8 μέτρα πάνω από την κορυφή ενός φυσικού λόφου και περισσότερα από 30 μέτρα πάνω από τη γύρω πεδιάδα.

Ο Ερπεχλιβάν παρουσιάζει τώρα στο American Journal of Archaeology τα ευρήματα της ανασκαφής που ξεκίνησε το 2013.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μνημειώδης αρχιτεκτονική του τύμβου, ο οποίος περιείχε έναν κεντρικό θάλαμο με ξύλινους τοίχους, είναι συγκρίσιμη με τους τάφους μελών της ελίτ που έχουν βρεθεί στο Γόρδιο.

Τα κτερίσματα περιλαμβάνουν πολυάριθμα αγγεία, από τα οποία το ένα φέρει χαραγμένο ένα φρυγικό όνομα, καθώς και αρκετές σίτουλες, μπρούτζινα διακοσμημένα σκεύη. Τέτοια σκεύη έχουν βρεθεί μόνο στον «Τύμβο του Μίδα» στο Γόρδιο, ο οποίος πιθανολογείται ότι ήταν ο τάφος του πατέρα του Μίδα. Σύμφωνα με τη μελέτη, τα κτερίσματα δείχνουν ότι ο τάφος χρονολογείται μεταξύ του 740 και του 690 π.Χ.

Τα μπρούτζινα αγγεία μαρτυρούν ότι ο τάφος ανήκε σε πρόσωπο της ελίτ (Hüseyin Erpehlivan)

Τα μπρούτζινα αγγεία μαρτυρούν ότι ο τάφος ανήκε σε πρόσωπο της ελίτ (Hüseyin Erpehlivan)

Το άγγιγμα του Μίδα

Ο Μίδας είναι γνωστό από τον μύθο, σύμφωνα με τον οποίο ό,τι άγγιζε γινόταν χρυσός –από το φαγητό του μέχρι την κόρη του (κεντρική εικόνα).

Ο μύθος ήταν γνωστός στον Αριστοτέλη, ο οποίος τον παρουσίαζε τον 4ο αιώνα π.Χ. ως παράδειγμα απληστίας. Η ιστορία εμπλουτίστηκε από μεταγενέστερους συγγραφής και η ιστορία της κόρης που έγινε χρυσή προστέθηκε τον 19ο αιώνα από τον αμερικανό συγγραφέα Ναθάνιελ Χόθορν.

Ο Μίδας όμως ήταν επίσης πραγματικός βασιλιάς της Φρυγίας τον 8ο αιώνα π.Χ. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι διέθετε αμύθητα πλούτη, κάτι που δείχνει να επιβεβαιώνεται από τις ανασκαφές: περίτεχνα μεταλλικά αντικείμενα, ξύλινα έπιπλα, ακόμα και ίχνη υφασμάτων, έχουν βρεθεί σε αρκετούς βασιλικούς τάφους της Φρυγίας.

Στον Τύμβο Καραγάτς βρέθηκαν και ανθρώπινα οστά, ωστόσο οι ερευνητές εκτιμούν ότι πρόκειται για μεταγενέστερες ταφές.

Σχολιάζοντας τη μελέτη, η αρχαιολόγος Μάγια Βασίλεβα του Νέου Βουλγαρικού Πανεπιστημίου στη Σόφια, εκτίμησε ότι οι σίτουλες που βρέθηκαν στον τύμβο δεν είναι απαραίτητα ενδείξεις βασιλικής ταφής.

«Η άλλη προτεινόμενη υπόθεση μιας ανταλλαγής δώρων μεταξύ της ελίτ δείχνει πιο πιθανή» είπε.

