Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
27.11.2025 | 09:26
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
Τουρκία: Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου
Culture Live 27 Νοεμβρίου 2025 | 14:14

Τουρκία: Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου

Οι οικισμοί του του Γκεμπεκλί Τεπέ και του Καραχάν Τεπέ στην Τουρκία, ηλικίας σχεδόν 12.000 ετών, προσφέρουν μια εικόνα για τη μετάβαση από τη νομαδική ζωή στις μόνιμες κατοικίες.

Αγάλματα, αγγεία, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα περιλαμβάνονται στα πλούσια ευρήματα ανασκαφής στη νοτιοανατολική Τουρκία, τα οποία προσφέρουν νέα στοιχεία για τη μετάβαση του ανθρώπου από τη νομαδική ζωή σε μόνιμους οικισμούς.

Σε ένα υψίπεδο που κοιτά τις εύφορες πεδιάδες που συχνά αποκαλούνται «λίκνο της ανθρωπότητας», οι αρχαιολογικοί χώροι του Γκεμπεκλί Τεπέ και του Καραχάν Τεπέ –αναγνωρισμένα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO- θεωρούνται οι αρχαιότεροι οικισμοί του κόσμου, ηλικίας σχεδόν 12.000 ετών.

Το τελευταίο πρόγραμμα ανασκαφών αφορά συνολικά 12 νεολιθικούς οικισμούς στην ευρύτερη επαρχία της Σανλιούρφα.

Ανάμεσα στα τελευταία ευρήματα, ένα άγαλμα που παραπέμπει σε νεκρό, μια μοναδική ανακάλυψη που αφορά τη συμβολική σκέψη και τα ταφικά έθιμα των νεολιθικών κοινωνιών.

Άγαλμα που αναπαριστά γυμνό άνδρ στον αρχαιολογικό χώρο του Καραχάν Τεπέ (Reuters)

Άγαλμα που αναπαριστά γυμνό άνδρ στον αρχαιολογικό χώρο του Καραχάν Τεπέ (Reuters)

Το άγαλμα είναι ένα από τα 30 αντικείμενα που παρουσίασε την Τετάρτη το τουρκικό υπουργείο Πολιτισμού, όπως αγάλματα και ειδώλια ανιρώπων και ζώων, κεραμικά αγγεία, πιάτα, περιδέραια και διακοσμητικές χάντρες.

«Αυτό που καθιστά μοναδικούς αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους είναι ο τρόπος με τον οποίο αλλάζουν την εικόνα μας για τη νεολιθική εποχή και τη μετάβαση στη μόνιμη εγκατάσταση» δήλωσε στο Reuters ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καραχάν Τεπέ σε εικόνα από drone (Reuters)

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καραχάν Τεπέ σε εικόνα από drone (Reuters)

Οι ανασκαφές έδειξαν ότι οι νεολιθικές κοινωνίες ήταν πιο προηγμένες από ό,τι πιστεύαμε όσον αφορά τα θρησκευτικά πιστεύω, την κοινωνική οργάνωση και την πολιτιστική παραγωγή.

Το Γκεμπεκλί Τεπέ, ένα τεχνητό ύψωμα διαμέτρου 300 μέτρων, εκτιμάται ότι προσέλκυσε φέτος περίπου 800.000 τουρίστες, επισήμανε ο υπουργός, γεγονός που αναδεικνύει την αναγνώριση της σημασίας του αρχαιολογικού χώρου.

Τουρίστες ξεναγούνται στον αρχαιολογικό χώρο του Γκεμπεκλί Τεπέ (Reuters)

Τουρίστες ξεναγούνται στον αρχαιολογικό χώρο του Γκεμπεκλί Τεπέ (Reuters)

Στο Καραχάν Τεπέ, το οποίο πιστεύεται ότι ιδρύθηκε πριν από περίπου 12.000 χρόνια, μερικούς αιώνες πριν από το Γκεμπεκλί Τεπέ, η ανασκαφή αποκάλυψε μια μνημειώδη οβάλ κατασκευή με διάμετρο 28 μέτρων, την οποία περιβάλλουν στήλες ασβεστόλιθου σε σχήμα Τ, πιθανώς αναπαραστάσεις ανθρώπων.

O αρχαιολογικό χώρος του Γκεμπεκλί Τεπέ καλύπτεται από ένα φουτουριστικό στέγαστρο (Reuters)

O αρχαιολογικό χώρος του Γκεμπεκλί Τεπέ καλύπτεται από ένα φουτουριστικό στέγαστρο (Reuters)

«Από τη διατροφή μέχρι την αρχιτεκτονική, από τη συμβολική σκέψη στις ιεροτελεστίες, η τεράστια ποικιλία ευρημάτων μας φέρνει απίστευτα κοντά στις προϊστορικές κοινωνίες» δήλωσε ο αρχαιολόγος Νέσμι Καρούλ, επικεφαλής των ανασκαφών.

Μέχρι πρόσφατα, επισήμανε, οι αρχαιολόγοι πίστευαν ότι οι πρώτοι μόνιμοι οικισμοί εμφανίστηκαν μετά την εμφάνιση της γεωργίας και την εξημέρωση των πρώτων ζώων. Τα ευρήματα στην Τουρκία, ωστόσο, μαρτυρούν ότι οι πρώτοι οικισμοί δημιουργήθηκαν από κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
