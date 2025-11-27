Αγάλματα, αγγεία, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα περιλαμβάνονται στα πλούσια ευρήματα ανασκαφής στη νοτιοανατολική Τουρκία, τα οποία προσφέρουν νέα στοιχεία για τη μετάβαση του ανθρώπου από τη νομαδική ζωή σε μόνιμους οικισμούς.

Σε ένα υψίπεδο που κοιτά τις εύφορες πεδιάδες που συχνά αποκαλούνται «λίκνο της ανθρωπότητας», οι αρχαιολογικοί χώροι του Γκεμπεκλί Τεπέ και του Καραχάν Τεπέ –αναγνωρισμένα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO- θεωρούνται οι αρχαιότεροι οικισμοί του κόσμου, ηλικίας σχεδόν 12.000 ετών.

Το τελευταίο πρόγραμμα ανασκαφών αφορά συνολικά 12 νεολιθικούς οικισμούς στην ευρύτερη επαρχία της Σανλιούρφα.

Ανάμεσα στα τελευταία ευρήματα, ένα άγαλμα που παραπέμπει σε νεκρό, μια μοναδική ανακάλυψη που αφορά τη συμβολική σκέψη και τα ταφικά έθιμα των νεολιθικών κοινωνιών.

Το άγαλμα είναι ένα από τα 30 αντικείμενα που παρουσίασε την Τετάρτη το τουρκικό υπουργείο Πολιτισμού, όπως αγάλματα και ειδώλια ανιρώπων και ζώων, κεραμικά αγγεία, πιάτα, περιδέραια και διακοσμητικές χάντρες.

«Αυτό που καθιστά μοναδικούς αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους είναι ο τρόπος με τον οποίο αλλάζουν την εικόνα μας για τη νεολιθική εποχή και τη μετάβαση στη μόνιμη εγκατάσταση» δήλωσε στο Reuters ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι.

Οι ανασκαφές έδειξαν ότι οι νεολιθικές κοινωνίες ήταν πιο προηγμένες από ό,τι πιστεύαμε όσον αφορά τα θρησκευτικά πιστεύω, την κοινωνική οργάνωση και την πολιτιστική παραγωγή.

Το Γκεμπεκλί Τεπέ, ένα τεχνητό ύψωμα διαμέτρου 300 μέτρων, εκτιμάται ότι προσέλκυσε φέτος περίπου 800.000 τουρίστες, επισήμανε ο υπουργός, γεγονός που αναδεικνύει την αναγνώριση της σημασίας του αρχαιολογικού χώρου.

Στο Καραχάν Τεπέ, το οποίο πιστεύεται ότι ιδρύθηκε πριν από περίπου 12.000 χρόνια, μερικούς αιώνες πριν από το Γκεμπεκλί Τεπέ, η ανασκαφή αποκάλυψε μια μνημειώδη οβάλ κατασκευή με διάμετρο 28 μέτρων, την οποία περιβάλλουν στήλες ασβεστόλιθου σε σχήμα Τ, πιθανώς αναπαραστάσεις ανθρώπων.

«Από τη διατροφή μέχρι την αρχιτεκτονική, από τη συμβολική σκέψη στις ιεροτελεστίες, η τεράστια ποικιλία ευρημάτων μας φέρνει απίστευτα κοντά στις προϊστορικές κοινωνίες» δήλωσε ο αρχαιολόγος Νέσμι Καρούλ, επικεφαλής των ανασκαφών.

Μέχρι πρόσφατα, επισήμανε, οι αρχαιολόγοι πίστευαν ότι οι πρώτοι μόνιμοι οικισμοί εμφανίστηκαν μετά την εμφάνιση της γεωργίας και την εξημέρωση των πρώτων ζώων. Τα ευρήματα στην Τουρκία, ωστόσο, μαρτυρούν ότι οι πρώτοι οικισμοί δημιουργήθηκαν από κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες.