30.10.2025 | 14:39
Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
30.10.2025 | 14:40
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Αντίο Βαβυλώνα – H διάβρωση και η κλιματική αλλαγή απειλούν το λίκνο του πολιτισμού στο Ιράκ
Αντίο Βαβυλώνα – H διάβρωση και η κλιματική αλλαγή απειλούν το λίκνο του πολιτισμού στο Ιράκ

H Βαβυλώνα και η Ουρ, δύο από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου, αποσαθρώνονται από αποθέσεις αλάτων.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Χιλιάδες χρόνια ανθρώπινης ιστορίας κινδυνεύουν να εξαφανιστούν στο νότιο Ιράκ, λίκνο του ανθρώπινου πολιτισμού, καθώς η διάβρωση που επιταχύνεται λόγω της κλιματικής αλλαγής καταστρέφει την αρχαία Βαβυλώνα και την Ουρ, γενέτειρα του βιβλικού πατριάρχη Αβραάμ.

Οι επιπτώσεις είναι εμφανείς στο Ζιγκουράτ της Ουρ, μια γιγάντια κλιμακωτή πυραμίδα που αφιερώθηκε στον Νάννα, θεό της Σελήνης, πριν από περισσότερα από 4.000 χρόνια. Η πυραμίδα αποτελείται από τρία στρώματα πλίνθων.

«Το τρίτο στρώμα είχε ήδη φθαρεί λόγω της αποσάθρωσης και της κλιματικής αλλαγής, τώρα όμως η διάβρωση έχει αρχίζει να επηρεάζει το δεύτερο στρώμα» δήλωσε στο Reuters ο Αμπντούλα Νασράλα της εφορείας αρχαιοτήτων του Ντι Καρ, της επαρχίας όπου βρίσκεται η Ουρ.

H πρόσοψη του Ζιγκουράτ έχει ανακατασκευαστεί. Οι αρχαιότητες διακρίνονται στην κορυφή της κατασκευής (Wikimedia Commons)

H πρόσοψη του Ζιγκουράτ έχει ανακατασκευαστεί. Οι αρχαιότητες διακρίνονται στην κορυφή της κατασκευής (Wikimedia Commons)

Ο αρχαιολογικός χώρος του Ζιγκουράτ, ένα από τα καλύτερα σωζόμενα αρχιτεκτονικά μνημεία της Μεσοποταμίας και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, προσέφερε πολύτιμα στοιχεία για τις θρησκευτικές πρακτικές της αυτοκρατορίας των Σουμέριων, ενός από τους πρώτους ανθρώπινους πολιτισμούς.

Ο αρχαιολογικός χώρος της Βαβυλώνας σε εικόνα από drone (Reuters)

Ο αρχαιολογικός χώρος της Βαβυλώνας σε εικόνα από drone (Reuters)

Η διάβρωση επιταχύνεται από την άμμο που παρασύρεται από τον άνεμο και χτυπά τους πλίνθους. «Ο συνδυασμός των ανέμων και των αμμόλοφων οδηγεί σε διάβρωση της βόρειας πλευράς του κτίσματος» είπε ο Νασράλα.

Στο νότιο Ιράκ, εκεί όπου συγκλίνουν οι ποταμοί του Τίγρη και του Ευφράτη, ο υδροφόρος ορίζοντας έχει ανέβει πιο κοντά στην επιφάνεια, κυρίως λόγω των αρδευτικών έργων. Το νερό, το οποίο περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων, εισέρχεται στους πορώδεις πλίνθους των μνημείων λόγω τριχοειδούς φαινομένου.

Εργάτες πραγματοποιούν εργασίες συντήρησης στο Βασιλικό Νεκροταφείο της Ουρ (Reuters)

Εργάτες πραγματοποιούν εργασίες συντήρησης στο Βασιλικό Νεκροταφείο της Ουρ (Reuters)

Οι ξηρές συνθήκες που φέρνει η κλιματική αλλαγή επιταχύνουν την εξάτμιση του νερού από τους μικροσκοπικούς πόρους, αφήνοντας πίσω αποθέσεις αλάτων που σταδιακά διογκώνονται και προκαλούν αποσάθρωση.

Αυτό συμβαίνει και στο Βασιλικό Νεκροταφείο της Ουρ, το οποίο ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του 1920 από τον βρετανό αρχαιολόγο Λίοναρντ Γούλεϊ.

Εργάτες απομακρύνουν τις αποθέσεις αλάτων από τοίχο με ανάγλυφες παραστάσεις ζώων στη Βαβυλώνα (Reuters)

Εργάτες απομακρύνουν τις αποθέσεις αλάτων από τοίχο με ανάγλυφες παραστάσεις ζώων στη Βαβυλώνα (Reuters)

«Οι αποθέσεις αλάτων εμφανίστηκαν λόγω της παγκόσμιας θέρμανσης και οδήγησαν στην καταστροφή σημαντικών τμημάτων του νεκροταφείου» ανέφερε ο δρ Κάζεμ Χασούν, επιθεωρητής της εφορείας αρχαιοτήτων.

«Τελικά οι αποθέσεις θα προκαλέσουν πλήρη κατάρρευση σημαντικών τμημάτων του» προειδοποίησε.

Πιο ψηλά στη  ροή του Ευφράτη, ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Βαβυλώνας βρίσκεται επίσης σε κίνδυνο και χρειάζεται εργασίες αποκατάστασης για τις οποίες δεν υπάρχουν πόροο, δήλωσε ο δρ Μοντάσερ αλ-Χασουάνι, γενικός διευθυντής του ιρανικού υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Το Ιράκ έχει περάσει δεκαετίες πολέμων που έθεσαν σε κίνδυνο τα ιστορικά μνημεία του –πρώτα ο πόλεμος με το Ιράν τη δεκαετία του 1980, μετά ο Πόλεμος του Κόλπου στις αρχές της δεκαετίες του 1990, αργότερα η αμερικανική εισβολή του 2003 και η άνοδος και η πτώση του Ισλαμικού Κράτους.

Ακατάλληλες εργασίες αποκατάστασης άφησαν τα μνημεία πιο ευπαθή στη διάβρωση και η συντήρησή τους θα απαιτήσει εκτεταμένες εργασίες, επισήμανε ο αλ-Χασουάνι.

«Το πρόβλημα της αλατότητας επιδεινώνεται τόσο στην επιφάνεια όσο και στα υπόγεια ύδατα. Θα οδηγήσει στην καταστροφή πολλών πόλεων που παραμένουν κρυμμένες στο έδαφος» προειδοποίησε.

Stream science
«Κρυμμένο» αντιβιοτικό 100 φορές ισχυρότερο ενάντια στα υπερβακτήρια
Νέο όπλο 30.10.25

Πανίσχυρο αντιβιοτικό κρυβόταν για δεκαετίες κάτω από τη μύτη των επιστημόνων

Το νέο αντιβιοτικό παράγεται από ένα κοινό βακτήριο και φαίνεται να πολεμά αποτελεσματικά το ΜRSA αλλά και τον ανθεκτικό εντερόκοκκο (VRE) δίνοντας ελπίδα στη μάχη με τα ανθεκτικά βακτήρια.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Γλυκό νερό εντοπίστηκε κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα του Κορινθιακού Κόλπου – Πώς εξηγείται
Περιβάλλον 26.10.25

Γλυκό νερό εντοπίστηκε κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα του Κορινθιακού Κόλπου – Πώς εξηγείται

Σε μια εποχή που οι προκλήσεις από τα περιορισμένα αποθέματα σε νερό είναι πολλές, η χαρτογράφηση των υπόγειων υδάτων αποτελεί πολύτιμη πληροφορία για το μέλλον.

Σύνταξη
Νέα έρευνα για να ξεκλειδώσουν τα μυστήρια της DMB – Της ουσίας στο ελαιόλαδο, που μπορεί να σώσει ζωές
Επιστήμες 26.10.25

Νέα έρευνα για να ξεκλειδώσουν τα μυστήρια της DMB – Της ουσίας στο ελαιόλαδο, που μπορεί να σώσει ζωές

Η ουσία DMB που προσδιορίστηκε πρόσφατα στο ελαιόλαδο, φαίνεται να λειτουργεί ως «ασπίδα» απέναντι σε φλεγμονές, καρδιοπάθειες και νευροεκφυλιστικές νόσους όπως το Αλτσχάιμερ

Σύνταξη
Αλλαγή της ώρας: Πώς η θερινή επηρεάζει την υγεία μας – Μπορεί η επιστροφή στη χειμερινή να ωφελήσει;
Αλλαγή ώρας την Κυριακή 25.10.25

Αλλαγή της ώρας: Πώς η θερινή επηρεάζει την υγεία μας – Μπορεί η επιστροφή στη χειμερινή να ωφελήσει;

Αλλαγή ώρας για ακόμη μία φορά. Οι επιστήμονες επισημαίνουν τις αρνητικές συνέπειες στον οργανισμό από την αλλαγή στη θερινή την άνοιξη. Η επιστροφή στη χειμερινή μπορεί να είναι εν μέρει ευεργετική.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
 «Νεαρά» ανοσοκύτταρα ανέστρεψαν τα σημάδια της γήρανσης και της Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλο
Επιστήμες 24.10.25

Aνοσοκύτταρα εργαστηρίου ανέστρεψαν τα σημάδια της γήρανσης και της Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλο

Τα ανοσοκύτταρα παρήχθησαν από ανθρώπινα βλαστοκύτταρα και εγχύθηκαν σε ποντίκια που παρουσίασαν βελτίωση της μνήμης και των γνωστικών ικανοτήτων.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
