Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Μήπως η τέχνη προηγήθηκε της γεωργίας; – Χαραγμένος λίθος 11.000 ετών αλλάζει την οπτική μας για τον πολιτισμό
Τουρκία 13 Οκτωβρίου 2025 | 06:02

Μήπως η τέχνη προηγήθηκε της γεωργίας; – Χαραγμένος λίθος 11.000 ετών αλλάζει την οπτική μας για τον πολιτισμό

Στον νεολιθικό οικισμό Καραχάν Τεπέ, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, Τούρκοι αρχαιολόγοι εντόπισαν έναν λίθο ηλικίας 11.000 ετών με χαραγμένο ανθρώπινο πρόσωπο

Μια συγκλονιστική αρχαιολογική ανακάλυψη στη νοτιοανατολική Τουρκία υπόσχεται να ξαναγράψει ένα κεφάλαιο της ανθρώπινης προϊστορίας. Στον νεολιθικό οικισμό Καραχάν Τεπέ, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, Τούρκοι αρχαιολόγοι εντόπισαν έναν λίθο ηλικίας 11.000 ετών με χαραγμένο ανθρώπινο πρόσωπο — το πρώτο του είδους του σε στήλη σχήματος που θυμίζει το γράμμα «Τ».

O λίθος, ύψους 1,35 μέτρων, απεικονίζει ένα πρόσωπο με έντονη μύτη, βαθιά μάτια και αυστηρή, γωνιώδη γνάθο. Όπως εξηγεί στην Art Newspaper ο επικεφαλής των ανασκαφών Νετζμί Καρούλ του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης, πρόκειται για μια ανακάλυψη που «έρχεται να συμπληρώσει το μοναδικό εικονογραφικό παζλ του Νεολιθικού ανθρώπου».

Το εύρημα έγινε στο πλαίσιο των ερευνών στο σύμπλεγμα Taş Tepeler (ή «Λόφοι από Πέτρα»), το οποίο περιλαμβάνει και το παγκοσμίως γνωστό Γκιομπεκλί Τεπέ, το αρχαιότερο ναό του κόσμου και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Μέχρι σήμερα, οι στήλες σχήματος Τ θεωρούνταν απλώς αρχιτεκτονικά στοιχεία. Όμως το νέο εύρημα υποδηλώνει ότι οι Νεολιθικοί άνθρωποι τις χρησιμοποιούσαν ως συμβολικές αναπαραστάσεις του ανθρώπινου σώματος.

«Οι στήλες αυτές φέρουν ανάγλυφα με χέρια, βραχίονες και ενδύματα· το μόνο στοιχείο που έλειπε ήταν το πρόσωπο», λέει ο Καρούλ στην Art Newspaper. «Η νέα στήλη το προσθέτει, αποδεικνύοντας πως οι λίθοι δεν ήταν απλώς δομικά στοιχεία, αλλά ένα είδος αυτοπροσωπογραφίας του ανθρώπου της εποχής».

YouTube thumbnail

Ένα παράθυρο στον προϊστορικό νου

Το Καραχάν Τεπέ είναι χτισμένο πάνω σε ένα ασβεστολιθικό οροπέδιο ανάμεσα στους ποταμούς Τίγρη και Ευφράτη. Η θέση του, στρατηγική και πλούσια σε φυσικούς πόρους, το καθιστούσε ήδη πριν από 11.000 χρόνια ένα κέντρο κατοίκησης και τελετουργίας, σχεδόν δύο χιλιετίες πριν τη διάδοση της γεωργίας.

Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τον Καρούλ, ανατρέπει τη συμβατική άποψη ότι ο θρησκευτικός και καλλιτεχνικός πολιτισμός γεννήθηκε μόνο μετά τη γεωργική επανάσταση. Συνεπώς, η τέχνη και η πνευματικότητα προηγήθηκαν της αγροτικής ζωής — και ίσως την προκάλεσαν.

Το Καραχάν Τεπέ κατοικήθηκε για περίπου 15000 χρόνια, από το 9400 έως το 8000 π.Χ., οπότε οι κάτοικοι φαίνεται να το επιχωμάτωσαν σκόπιμα πριν το εγκαταλείψουν — μια πράξη που οι αρχαιολόγοι ερμηνεύουν ως τελετουργικό «κλείσιμο» ενός ιερού κύκλου ζωής.

Οι σύγχρονες ανασκαφές, στις οποίες συμμετέχουν πάνω από 220 αρχαιολόγοι και τεχνικοί, έχουν αποκαλύψει σχεδόν 20 δομές κάτω από τα επιφανειακά στρώματα. Το πρόσωπο ήρθε στο φως όταν η ομάδα ανύψωσε μία από τις στήλες στην αρχική της θέση, στα τέλη της φετινής περιόδου ερευνών.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η χάραξη χρονολογείται στις αρχές της 9ης χιλιετίας π.Χ., σύμφωνα με τον Καρούλ, ο οποίος και βασίζεται σε απανθρακωμένα υλικά από αρμούς τοίχων και επιχρίσματα για τη χρονολόγηση των λίθων του χώρου.

Η περιοχή Taş Tepeler, που εκτείνεται σε μήκος περίπου 200 χιλιομέτρων, περιλαμβάνει δώδεκα γνωστά νεολιθικά κέντρα. Σύμφωνα με τον Καρούλ, «ήταν το σπίτι μερικών από τους πιο εντυπωσιακούς οικισμούς της Νεολιθικής εποχής».

YouTube thumbnail

Η «χρυσή εποχή» της τουρκικής αρχαιολογίας

Η ανακάλυψη στο Καραχάν Τεπέ παρουσιάστηκε επίσημα από τον Τούρκο υπουργό Πολιτισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι.

«Το αντικείμενο που βρέθηκε στο Καραχάν Τεπέ ρίχνει φως στην ανθρώπινη ιστορία, καθώς αποτελεί το πρώτο παράδειγμα Νεολιθικού ανθρώπου που απεικονίζει τον εαυτό του σε λίθο σε σχήμα Τ», δήλωσε ο Ερσόι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ερσόι επιβλέπει αυτό που η τουρκική κυβέρνηση αποκαλεί «χρυσή εποχή της αρχαιολογίας», επενδύοντας περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια ετησίως σε εκατοντάδες ανασκαφές σε όλη τη χώρα.

Απροσδόκητες αποκαλύψεις

Το Καραχάν Τεπέ έχει ήδη δώσει στο φως εντυπωσιακά ευρήματα: ένα άγαλμα ύψους 2,3 μέτρων που κρατά φαλλό σε στύση, καθώς και ένα κεφάλι γενειοφόρου άνδρα με σώμα φιδιού που αναδύεται από έναν τοίχο. Τα γλυπτά αυτά αποκαλύπτουν μια πολύπλοκη μυθολογία και έντονο ανθρωπομορφισμό, στοιχεία που δείχνουν ότι η τέχνη και το τελετουργικό συνέπιπταν σε μια ενιαία κοσμοαντίληψη.

«Ένα από τα πράγματα που μας δίδαξε το Καραχάν Τεπέ είναι ότι τίποτα δεν μπορεί πλέον να μας ξαφνιάσει», σχολιάζει ο Καρούλ. «Η Νεολιθική εποχή είναι μία από τις μεγαλύτερες μεταμορφώσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας — και το πρόσωπο αυτό, χαραγμένο στον λίθο πριν από 11.000 χρόνια, μας κοιτάζει σαν να θυμίζει ποιοι ήμασταν και ποιοι γίναμε».

*Με στοιχεία από: Τhe Art Newspaper, Κεντρική Φωτογραφία: Το εύρημα της έρευνας, Πηγή: Τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

Η Παλαιστινιακή Αρχή έτοιμη να συνεισφέρει στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
Κόσμος 13.10.25

Η Παλαιστινιακή Αρχή έτοιμη να συνεισφέρει στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει ότι η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας από τη Χαμάς θα τερματιστεί και θα την αναλάβει παλαιστινιακή «τεχνοκρατική και απολιτική» υπό «την επίβλεψη και τον έλεγχο νέου διεθνούς οργάνου μετάβασης»

Σύνταξη
Επιστρέφει σήμερα ο Δακτύλιος – Τα οχήματα που εξαιρούνται και τα πρόστιμα
Ελλάδα 13.10.25

Επιστρέφει σήμερα ο Δακτύλιος – Τα οχήματα που εξαιρούνται και τα πρόστιμα

Στόχος του Δακτυλίου είναι η αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ειδικά ενόψει της αυξημένης κίνησης που συνοδεύει την έναρξη της νέας σεζόν

Σύνταξη
Ευρωβαρόμετρο: Πληρώνουν δίκαιο φόρο οι πλούσιοι; Χάσμα αντιλήψεων στην ΕΕ περί φορολογικής δικαιοσύνης
Ευρωβαρόμετρο 13.10.25

Πληρώνουν δίκαιο φόρο οι πλούσιοι; Χάσμα αντιλήψεων στην ΕΕ περί φορολογικής δικαιοσύνης (πίνακας)

Ένας στους τέσσερις στην Ευρώπη θεωρεί ότι οι πλούσιοι δεν πληρώνουν τον φόρο που τους αναλογεί - Σαφές γεωγραφικό χάσμα αντίληψης της φορολογικής δικαιοσύνης μεταξύ Βορρά και Νότου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Εργασιακος Αρμαγεδδώνας ή χρηματιστηριακή «φούσκα»; Δύο αντικρουόμενες έρευνες
Αντικρουόμενες έρευνες 13.10.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Εργασιακος Αρμαγεδδώνας ή χρηματιστηριακή φούσκα;

Νέες έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη, χτυπάνε καμπανάκι κινδύνου. Η Τράπεζα της Αγγλιας προειδοποιεί για χρηματιστηριακή φούσκα, ενώ το Bρετανικό ΙνστιτούτοΠροτύπων προβλέπει «εργασιακό Αρμαγεδδώνα»

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Με ένα σμπάρο… τρία τρυγόνια – Η αναφορά Μητσοτάκη στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη και τον Ρούτσι
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Με ένα σμπάρο… τρία τρυγόνια – Η αναφορά Μητσοτάκη στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη και τον Ρούτσι

Ο στόχος του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος με την αναφορά στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη και στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι ήταν τριπλός

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Το delivery αλλάζει συνήθειες και επιχειρηματικά μοντέλα – Πώς γίνονται οι παραγγελίες και η παράδοση
Ο τζίρος 13.10.25

Το ντελίβερι αλλάζει συνήθειες και επιχειρηματικά μοντέλα - Πώς γίνονται οι παραγγελίες και η παράδοση

Το delivery, που δημιουργήθηκε καλύπτοντας ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής, τώρα μετασχηματίζει επιχειρηματικά μοντέλα και κερδίζει έδαφος

Δήμητρα Σκούφου
Ο ρωσικός στρατός μαθαίνει από τα παθήματα στην Ουκρανία… εν κινήσει
Εξαιρετικοί μαθητές 13.10.25

Πώς μαθαίνει το Κρεμλίνο από τα παθήματα στην Ουκρανία

Η διαδικασία μάθησης του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία του αμείλικτη σύμφωνα με το Foreign Affairs: Τροποποιεί περαιτέρω τακτικές, εισάγει νέα όπλα και επεκτείνεται, καθώς ξεκινά μια δεκαετή προσπάθεια ανασυγκρότησης

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια εμφύλια διαμάχη και οι συνέπειές της για την κυβέρνηση
Πολιτική 13.10.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια εμφύλια διαμάχη και οι συνέπειές της για την κυβέρνηση

Η διαμάχη Βάρρα-Βορίδη δίνει άλλη διάσταση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ρόλος του Μυλωνάκη, οι νέες αποκαλύψεις και το αφήγημα του Μαξίμου που δεν περπατάει με τίποτα. Άγνωστη έννοια στον ΟΠΕΚΕΠΕ η σύγκρουση συμφερόντων.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αυστραλία: «Θα χάσουμε τις κοινωνικές τάσεις με την απαγόρευση στα social» λέει 15χρονος ομογενής
Από 10 Δεκεμβρίου 13.10.25

«Θα χάσουμε τις κοινωνικές τάσεις με την απαγόρευση» - 15χρονος ομογενής για τους περιορισμούς στα social

Ο 15χρονος ομογενής Anthony Nezis, που ζει στη Μελβούρνη, μιλάει στα «ΝΕΑ» για το πώς θα αλλάξει η καθημερινότητά του όταν εφαρμοστεί στις 10 Δεκεμβρίου η απαγόρευση χρήσης των social media

Κατερίνα Ροββά
Γάζα: Το Ιράν δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο της Αιγύπτου
Σύνοδος 13.10.25

Το Ιράν δεν πάει στο Σαρμ ελ Σέιχ

Δεν μπορούμε «να κάνουμε διάλογο με ομολόγους που έχουν επιτεθεί στον ιρανικό λαό...» δηλώνει ο ΥΠΕΞ του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα του δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο της Αιγύπτου για τη Γάζα.

Σύνταξη
Αουσβιτς: Εντονες αντιδράσεις για υπουργό της Μελόνι που χαρακτηρίζει «εκδρομές» τις επισκέψεις μνήμης μαθητών
Εντονες αντιδράσεις 13.10.25

«Εκδρομές» για υπουργό της Μελόνι οι επισκέψεις μαθητών στο Αουσβιτς

Εντονες αντιδράσεις προκαλεί υπουργός της Μελόνι που χαρακτηρίζει «εκδρομές» τις επισκέψεις μαθητών στο Αουσβιτς, προσθέτοντας ότι ενθαρρύνθηκαν για να στηριχθεί ο αντιφασισμός.

Σύνταξη
Μεξικό: Στους 44 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Χωριά έχουν αποκοπεί από τον κόσμο
Αποκομένα χωριά 13.10.25

Αυξάνονται οι νεκροί από τις πλημμύρες στο Μεξικό

Ακόμη τρεις θάνατοι προστέθηκαν στον προηγούμενο απολογισμό των αρχών στο Μεξικό εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές, ανεβάζοντας σε 44 τον αριθμό των νεκρών.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο στρατός προεξοφλεί ότι δεν θα παραληφθούν όλοι οι νεκροί όμηροι τη Δευτέρα
Γάζα 13.10.25

Ο ισραηλινός στρατός δεν αναμένει την παράδοση σήμερα όλων των νεκρών ομήρων

«Διεθνής οργανισμός» θα βοηθήσει «να εντοπιστούν οι (νεκροί) όμηροι αν δεν έχουν βρεθεί και απελευθερωθεί» εντός της ημέρας, όπως τουλάχιστον προεξοφλεί ο ισραηλινός στρατός.

Σύνταξη
Γιοβάνοβιτς: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια αλλά αποτύχαμε»
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Γιοβάνοβιτς: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια αλλά αποτύχαμε»

Περήφανος για την προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του σε αυτή την προκριματική διαδικασία δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ωστόσο ο προπονητής της Εθνικής παραδέχθηκε ότι η γαλανόλευκη απέτυχε, χαλώντας μέσα σε ένα μήνα την εικόνα της.

Σύνταξη
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
