Νέες σκηνές χάους στη Βουλή: Κόντρες, Κωνσταντοπούλου – προεδρείου, διακοπή και ξενύχτι στην Ολομέλεια
Αφορμή για τις νέες αψιμαχίες στη Βουλή, που οδήγησαν ακόμα και στη διακοπή της συνεδρίασης, ήταν η απόφαση του προέδρου - που υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της ΝΔ - να ολοκληρωθούν οι εργασίες στις 11 το βράδυ, γεγονός που σήμανε αυτόματα την περικοπή του καταλόγου των ομιλητών
Με εντάσεις ακόμα και επί της διαδικασίας και τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών της, συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση της διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό που πρότεινε η κυβέρνηση.
Αυτή τη φορά, αφορμή για τις νέες αψιμαχίες στην Ολομέλεια, που οδήγησαν ακόμα και στη διακοπή της συνεδρίασης, ήταν η απόφαση του προέδρου – που υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της ΝΔ – να ολοκληρωθούν οι εργασίες στις 11 το βράδυ, γεγονός που σήμανε αυτόματα την περικοπή του καταλόγου των ομιλητών.
Ωστόσο, ο Κώστας Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ και η Ζωή Κωνσταντοπούλου αμφισβήτησαν την σχετική απόφαση και έθεσαν ζήτημα νομιμότητας, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να ζητά ψηφοφορία.
Ο προεδρεύων, Βασίλης Βιλιάρδος, δεν μπόρεσε να διατηρήσει τον έλεγχο της κατάστασης, αφού η Αθηνά Λινού έδωσε τη χαριστική βολή στην όλη διαδικασία, ζητώντας να της δοθεί γραπτώς η άποψη του προέδρου. Λίγα λεπτά αργότερα, ο κ. Βιλιάρδος αναγκάστηκε να διακόψει τη συνεδρίαση, με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο – που τον διαδέχθηκε – να δηλώνει πως δεν υπήρχε πρόθεση δημιουργίας έντασης και πως θα εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών, με ό,τι κι αν συνεπάγεται αυτό για τη λήξη των εργασιών της Βουλής.
Οι χαρακτηριστικοί διάλογοι
-Μπάρκας: Πρέπει να συνεχιστεί αύριο η συζήτηση.
-Καζαμίας: Λέτε ότι θα κοπεί ο κατάλογος. Δεν βλέπετε αυτό το πρόβλημα από πιο νωρίς; Υποκρύπτει μια προσέγγιση προβληματική. Έχουμε και τον πρωθυπουργό που λείπει. Κάλεσα τον κ. Κακλαμάνη και μου είπε ότι η διαδικασία θα πάει αύριο. Τώρα λογοκρίνει τους βουλευτές του.
-Βελβερούδης (Νίκη) Εμείς συμφωνούμε να πάει αύριο. Δεν συμφωνούμε κ. πρόεδρε με την πρότασή σας. Έχουν δηλωθεί 67 βουλευτές εδώ και ώρα.
-Βιλιάρδος (προεδρεύων): Δημοκρατία έχουμε. Κατά πλειοψηφία αποφασίζουμε.
-Μπάρκας: Θέλω τον λόγο.
⁃ Βιλιάρδος: Δεν τον έχετε το λόγο.
⁃Μπάρκας Για ποιο λόγο;
⁃Κωνσταντοπούλου: Ποια πλειοψηφία; Μια γαλαρία είναι εδώ. Γαλαρία είναι όχι πλειοψηφία.
⁃Βιλιάρδος: Τι θέλετε ακριβώς;
⁃Μπάρκας: Είναι ντροπή. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε.
-Βιλιάρδος: Κύριε Μπάρκα, η ψηφοφορία είναι δια των εισηγητών. Τι καταλαβαίνετε τώρα; Θα με αφήσετε να μιλήσω; Η ψηφοφορία γίνεται δια των εισηγητών.
-Κωνσταντοπούλου: Οφείλετε να κάνετε ψηφοφορία. Και αν έχουμε απαρτία. Αν έχουμε 75 βουλευτές…
-Βιλιάρδος: Κύριε Μπάρκα, να μιλάμε μέχρι τις 2 το πρωί; Κανένα πρόβλημα.
-Κωνσταντοπούλου: Πρέπει να γίνει ψηφοφορία. Πρέπει να γίνει ψηφοφορία.
-Μπάρκας: Είναι ντροπή αυτό που κάνετε.
-Βιλιάρδος: Να είστε καλά κύριε Μπάρκα.
-Λινού: Παίρνω τον λόγο σε μια κατάσταση αμφισβήτησης της νομιμότητας. Θα ήθελα να ακούσω από τους νομικούς που είναι εδώ, πού στηρίζεται η απόφαση που παίρνετε, γιατί την παίρνετε μόνος σας και πού στηρίζεται η δυνατότητα να αποφασίζουμε, αν σύμφωνα με αυτά που λέει ο κ. πρόεδρος ότι δεν έχουμε απαρτία. Θα ήθελα να μπει σε ψηφοφορία, αν οι συνάδελφοι θέλουν ή δεν θέλουν να με ακούσουν. Κύριε πρόεδρε, την άποψη του προέδρου την έχουμε γραπτώς;
-Βιλιάρδος: Δεν θα κάνουμε συζήτηση.
-Κωνσταντοπούλου: Γιατί; Για να μην μιλάει;
-Κόντης : Κύριε πρόεδρε, δεν θέλω να μιλήσω…
-Βιλιάδρος: Διακόπτουμε τη συνεδρίαση για 5 λεπτά.
-Κωνσταντινόπουλος: Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί σε μια συνεδρίαση. Συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο. Δεν έχει καμία διάθεση να κοπούν ομιλητές.
-Φωνές Ζωής Κωνσταντοπούλου
-Κωνσταντινόπουλος: Ελάτε τώρα, εμείς έχουμε άλλη σχέση… Η συνεννόησή μου ήταν πολύ απλή. Θα πάμε μέχρι τις 2.00 και δεν θα υπάρξει κανένα θέμα. Θέλω να σας πω ότι ο πρόεδρος δεν είχε τέτοια διάθεση. Έγινε προς διευκόλυνση. Συνεχίζουμε. Ελάτε κυρία Λινού.
-Κωνσταντοπούλου: Άρα, θα πάει μέχρι τις 03.00 το πρωί;
-Κωνσταντινόπουλος: Όσο πάει.
-Κωνσταντοοπούλου: Άρα, μπορεί να έρθει και ο Μητσοτάκης…
-Κωνσταντινόπουλος: Ελάτε κυρία Λινού, να τα πείτε χωρίς στρες.
-Λινού: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί στην ηλικία μου δεν αντέχω το στρες. Έχω και υπέρταση.
