Νέες σκηνές χάους στη Βουλή: Κόντρες, Κωνσταντοπούλου – προεδρείου, διακοπή και ξενύχτι στην Ολομέλεια

Με εντάσεις ακόμα και επί της διαδικασίας και τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών της, συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση της διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό που πρότεινε η κυβέρνηση.

Αυτή τη φορά, αφορμή για τις νέες αψιμαχίες στην Ολομέλεια, που οδήγησαν ακόμα και στη διακοπή της συνεδρίασης, ήταν η απόφαση του προέδρου – που υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της ΝΔ – να ολοκληρωθούν οι εργασίες στις 11 το βράδυ, γεγονός που σήμανε αυτόματα την περικοπή του καταλόγου των ομιλητών.

Ωστόσο, ο Κώστας Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ και η Ζωή Κωνσταντοπούλου αμφισβήτησαν την σχετική απόφαση και έθεσαν ζήτημα νομιμότητας, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να ζητά ψηφοφορία.

Ο προεδρεύων, Βασίλης Βιλιάρδος, δεν μπόρεσε να διατηρήσει τον έλεγχο της κατάστασης, αφού η Αθηνά Λινού έδωσε τη χαριστική βολή στην όλη διαδικασία, ζητώντας να της δοθεί γραπτώς η άποψη του προέδρου. Λίγα λεπτά αργότερα, ο κ. Βιλιάρδος αναγκάστηκε να διακόψει τη συνεδρίαση, με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο – που τον διαδέχθηκε – να δηλώνει πως δεν υπήρχε πρόθεση δημιουργίας έντασης και πως θα εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών, με ό,τι κι αν συνεπάγεται αυτό για τη λήξη των εργασιών της Βουλής.

Οι χαρακτηριστικοί διάλογοι

-Μπάρκας: Πρέπει να συνεχιστεί αύριο η συζήτηση.

-Καζαμίας: Λέτε ότι θα κοπεί ο κατάλογος. Δεν βλέπετε αυτό το πρόβλημα από πιο νωρίς; Υποκρύπτει μια προσέγγιση προβληματική. Έχουμε και τον πρωθυπουργό που λείπει. Κάλεσα τον κ. Κακλαμάνη και μου είπε ότι η διαδικασία θα πάει αύριο. Τώρα λογοκρίνει τους βουλευτές του.

-Βελβερούδης (Νίκη) Εμείς συμφωνούμε να πάει αύριο. Δεν συμφωνούμε κ. πρόεδρε με την πρότασή σας. Έχουν δηλωθεί 67 βουλευτές εδώ και ώρα.

-Βιλιάρδος (προεδρεύων): Δημοκρατία έχουμε. Κατά πλειοψηφία αποφασίζουμε.

-Μπάρκας: Θέλω τον λόγο.

⁃ Βιλιάρδος: Δεν τον έχετε το λόγο.

⁃Μπάρκας Για ποιο λόγο;

⁃Κωνσταντοπούλου: Ποια πλειοψηφία; Μια γαλαρία είναι εδώ. Γαλαρία είναι όχι πλειοψηφία.

⁃Βιλιάρδος: Τι θέλετε ακριβώς;

⁃Μπάρκας: Είναι ντροπή. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε.

-Βιλιάρδος: Κύριε Μπάρκα, η ψηφοφορία είναι δια των εισηγητών. Τι καταλαβαίνετε τώρα; Θα με αφήσετε να μιλήσω; Η ψηφοφορία γίνεται δια των εισηγητών.

-Κωνσταντοπούλου: Οφείλετε να κάνετε ψηφοφορία. Και αν έχουμε απαρτία. Αν έχουμε 75 βουλευτές…

-Βιλιάρδος: Κύριε Μπάρκα, να μιλάμε μέχρι τις 2 το πρωί; Κανένα πρόβλημα.

-Κωνσταντοπούλου: Πρέπει να γίνει ψηφοφορία. Πρέπει να γίνει ψηφοφορία.

-Μπάρκας: Είναι ντροπή αυτό που κάνετε.

-Βιλιάρδος: Να είστε καλά κύριε Μπάρκα.

-Λινού: Παίρνω τον λόγο σε μια κατάσταση αμφισβήτησης της νομιμότητας. Θα ήθελα να ακούσω από τους νομικούς που είναι εδώ, πού στηρίζεται η απόφαση που παίρνετε, γιατί την παίρνετε μόνος σας και πού στηρίζεται η δυνατότητα να αποφασίζουμε, αν σύμφωνα με αυτά που λέει ο κ. πρόεδρος ότι δεν έχουμε απαρτία. Θα ήθελα να μπει σε ψηφοφορία, αν οι συνάδελφοι θέλουν ή δεν θέλουν να με ακούσουν. Κύριε πρόεδρε, την άποψη του προέδρου την έχουμε γραπτώς;

-Βιλιάρδος: Δεν θα κάνουμε συζήτηση.

-Κωνσταντοπούλου: Γιατί; Για να μην μιλάει;

-Κόντης : Κύριε πρόεδρε, δεν θέλω να μιλήσω…

-Βιλιάδρος: Διακόπτουμε τη συνεδρίαση για 5 λεπτά.

-Κωνσταντινόπουλος: Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί σε μια συνεδρίαση. Συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο. Δεν έχει καμία διάθεση να κοπούν ομιλητές.

-Φωνές Ζωής Κωνσταντοπούλου

-Κωνσταντινόπουλος: Ελάτε τώρα, εμείς έχουμε άλλη σχέση… Η συνεννόησή μου ήταν πολύ απλή. Θα πάμε μέχρι τις 2.00 και δεν θα υπάρξει κανένα θέμα. Θέλω να σας πω ότι ο πρόεδρος δεν είχε τέτοια διάθεση. Έγινε προς διευκόλυνση. Συνεχίζουμε. Ελάτε κυρία Λινού.

-Κωνσταντοπούλου: Άρα, θα πάει μέχρι τις 03.00 το πρωί;

-Κωνσταντινόπουλος: Όσο πάει.

-Κωνσταντοοπούλου: Άρα, μπορεί να έρθει και ο Μητσοτάκης…

-Κωνσταντινόπουλος: Ελάτε κυρία Λινού, να τα πείτε χωρίς στρες.

-Λινού: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί στην ηλικία μου δεν αντέχω το στρες. Έχω και υπέρταση.