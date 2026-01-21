Το μακρύ χέρι των ΗΠΑ: Η αμερικανική κυβέρνηση προσπάθησε να επηρεάσει τη δίκη Λεπέν, λέει Γαλλίδα δικαστής

Η καταδίκη της Μαρίν Λεπέν και ο αποκλεισμός της από τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας δεν έχουν προκαλέσει μόνο εσωτερικές πολιτικές αναταράξεις, αλλά και διεθνείς εντάσεις.

Νέες αποκαλύψεις φέρνουν στο φως καταγγελίες για αμερικανική παρέμβαση στη γαλλική δημόσια συζήτηση, με πρωταγωνιστές αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ και μια Γαλλίδα δικαστή που μίλησε ανοιχτά για προσπάθεια «χειραγώγησης».

Η καταγγελία της Μαγκάλι Λαφουρκάντ

Σύμφωνα με τον Guardian, η Μαγκάλι Λαφουρκάντ, γενική γραμματέας της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Γαλλίας (CNCDH), αποκάλυψε ότι τον περασμένο Μάιο συναντήθηκε στο Παρίσι με δύο Αμερικανούς συμβούλους του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ: τον Σάμιουελ Ντ. Σάμσον και τον Κρίστοφερ Τζ. Άντερσον.

Όπως δήλωσε στο Agence France-Presse (AFP), οι δύο άνδρες φάνηκαν να αναζητούν στοιχεία που θα στήριζαν τη θεωρία ότι η καταδίκη της Μαρίν Λεπέν ήταν προϊόν πολιτικής δίωξης.

Η Λαφουρκάντ είπε ότι αιφνιδιάστηκε από το ύφος και το περιεχόμενο της συζήτησης.

Παρότι προσπάθησε να εξηγήσει τη γαλλική δικαστική διαδικασία και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, οι συνομιλητές της —σύμφωνα με τα λεγόμενά της— ήταν ήδη πεπεισμένοι ότι επρόκειτο για «πολιτική δίκη» με στόχο να αποκλειστεί η Λεπέν από την προεδρική κούρσα.

Ο φόβος χειραγώγησης της δημόσιας συζήτησης από τις ΗΠΑ

Η Γαλλίδα αξιωματούχος δήλωσε ότι ανησύχησε σοβαρά πως η στάση των Αμερικανών συμβούλων θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για παραπληροφόρηση ή για χειραγώγηση της γαλλικής κοινής γνώμης.

Για τον λόγο αυτό, ενημέρωσε άμεσα το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών —κάτι που, όπως υπογράμμισε, δεν συνηθίζει να κάνει, καθώς η CNCDH είναι ανεξάρτητος θεσμός και δεν αναφέρει τις ανταλλαγές της με διπλωμάτες.

«Δεν ήταν το είδος της συζήτησης που πρέπει να γίνεται με συμμάχους», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ένιωσε πως η συνάντηση θα μπορούσε να εκληφθεί ως μορφή παρέμβασης στα εσωτερικά της Γαλλίας.

BREAKING: Magali Lafourcade, judge in the case of Marine Le Pen, disclosed that she received a visit from 2 envoys of Trump in May 2025 who tried to pressure or lobby her in the case. The request to meet them came from the US Embassy in Paris. She immediately announced the… pic.twitter.com/u8TD4FH6vt — AlexandruC4 (@AlexandruC4) January 19, 2026

Η καταδίκη της Μαρίν Λεπέν

Η υπόθεση της Λεπέν αποτελεί το επίκεντρο της αντιπαράθεσης.

Μετά από εννέα εβδομάδες δίκης στο Παρίσι, οι Γάλλοι δικαστές έκριναν τον περασμένο Μάρτιο ότι η ηγέτιδα του αντιμεταναστευτικού Εθνικού Ράλι (RN) βρισκόταν στο κέντρο ενός εκτεταμένου και μακροχρόνιου σκανδάλου υπεξαίρεσης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω ψεύτικων θέσεων εργασίας.

Η 57χρονη πολιτικός καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση (τα δύο με αναστολή και τα δύο εκτός φυλακής με ηλεκτρονικό βραχιόλι), πρόστιμο 100.000 ευρώ και, κυρίως, σε απαγόρευση υποβολής υποψηφιότητας για δημόσιο αξίωμα για πέντε χρόνια με άμεση ισχύ. Η ποινή αυτή την αποκλείει από τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους, στις οποίες θεωρούνταν μέχρι πρότινος το φαβορί.

Η Λεπέν έχει ασκήσει έφεση, αρνείται την ενοχή της και δηλώνει ότι ενήργησε πάντα με καλή πίστη.

Η στάση των ΗΠΑ

Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τους ισχυρισμούς περί παρέμβασης, χαρακτηρίζοντάς τους «παλιά νέα» και «ψευδείς φήμες».

Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι του Γραφείου Δημοκρατίας, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας (DRL) πραγματοποιούν τακτικά επαφές στην Ευρώπη με κυβερνητικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών για θέματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ωστόσο, οι αποκαλύψεις για τον ρόλο του Σάμιουελ Σάμσον περιπλέκουν την εικόνα. Ο νεαρός σύμβουλος, διορισμένος στην κυβέρνηση Τραμπ, είχε προτείνει τη χρήση κονδυλίων εξωτερικής βοήθειας για τη νομική υπεράσπιση της Λεπέν και έχει εκφράσει δημόσια υποστήριξη σε ακροδεξιά ευρωπαϊκά κόμματα, όπως η Alternative für Deutschland.

A delegation from the US State Department’s Bureau for Democracy, Human Rights, and Labor, led by a Senior Adviser at the Department of State Samuel D. Samson visited Dublin to investigate the alleged threat posed to American commercial interests as it relates to regulation of… pic.twitter.com/0Zfbo7eO5O — ERIVGENA (@eriugenareview) June 7, 2025

Η διεθνής λαϊκιστική δεξιά στο πλευρό της Λεπέν

Η καταδίκη της Λεπέν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πολιτικά πρόσωπα της διεθνούς λαϊκιστικής δεξιάς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ την χαρακτήρισε «κυνήγι μαγισσών» από «ευρωπαίους αριστερούς», ενώ η ίδια η Λεπέν μίλησε για «τυραννία των δικαστών» που θέλουν να την εμποδίσουν να κερδίσει τις εκλογές.

Παράλληλα, το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel αποκάλυψε ότι υπήρξαν εσωτερικές συζητήσεις στην κυβέρνηση Τραμπ για το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε Γάλλους δικαστές και εισαγγελείς που συμμετείχαν στη δίκη.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ διέψευσε κατηγορηματικά αυτές τις πληροφορίες.

Η αντίδραση της Γαλλίας

Οι γαλλικές αρχές αντιμετωπίζουν το θέμα με ιδιαίτερη προσοχή.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου του Παρισιού, Πεϊμάνε Γκαλέ-Μαρζμπάν, δήλωσε ότι οποιαδήποτε κίνηση κατά Γάλλου δικαστή θα αποτελούσε «απαράδεκτη και ανυπόφορη παρέμβαση» στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας.

Η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης, Μοντ Μπρεζόν, ανέφερε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις διεθνούς παρέμβασης, αλλά ότι η κυβέρνηση θα παραμείνει σε εγρήγορση.

Πολιτικές συνέπειες και ανοιχτά ερωτήματα

Η υπόθεση θέτει κρίσιμα ερωτήματα για τα όρια της διπλωματικής δραστηριότητας και για το κατά πόσο ξένες κυβερνήσεις μπορούν —ή επιχειρούν— να επηρεάσουν τις πολιτικές εξελίξεις σε συμμαχικές χώρες.

Παράλληλα, ενισχύει τη ρητορική της Λεπέν περί «πολιτικής δίωξης», ακόμα κι αν δεν υπάρχουν αποδείξεις άμεσης αμερικανικής παρέμβασης.

Σε κάθε περίπτωση, η γαλλική Δικαιοσύνη και το πολιτικό σύστημα δοκιμάζονται σε μια στιγμή υψηλής πόλωσης.

Με τη Λεπέν εκτός κούρσας και τον προστατευόμενό της Ζορντάν Μπαρντελά να ετοιμάζεται να πάρει τη σκυτάλη, το ερώτημα δεν είναι μόνο αν υπήρξε ξένη ανάμειξη, αλλά και πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον της ακροδεξιάς στη Γαλλία — και της ίδιας της δημοκρατικής διαδικασίας.