Κρίσιμη θα είναι η εβδομάδα που ξεκινά για το πολιτικό μέλλον της Μαρίν Λεπέν, ηγέτιδας της ακροδεξιάς στη Γαλλία, αφού θα προχωρήσει σε έφεση για το εάν θα μπορέσει να υποβάλει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2027, μετά την απαγόρευση άσκησης δημόσιου αξιώματος λόγω καταδίκης για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ.

Όπως γράφει το Reuters, η Λεπέν, μακροχρόνια ηγέτιδα του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, θεωρούνταν πιθανό φαβορί για τις εκλογές του 2027, έως ότου κρίθηκε ένοχη πέρσι για κατάχρηση περισσότερων από 4 εκατομμυρίων ευρώ από κονδύλια της ΕΕ και της επιβλήθηκε πενταετής απαγόρευση υποψηφιότητας για δημόσιο αξίωμα, με άμεση ισχύ.

Η Λεπέν άσκησε έφεση, όπως και ο Εθνικός Συναγερμός και άλλοι δέκα που κρίθηκαν ένοχοι για κατάχρηση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η ακροαματική διαδικασία ξεκινά την Τρίτη και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 12 Φεβρουαρίου.

Η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί πριν από το καλοκαίρι

Η απόφαση για τη Λεπέν αναμένεται πριν από το καλοκαίρι, πράγμα που σημαίνει ότι οι ελπίδες της να υποβάλει υποψηφιότητα το 2027 παραμένουν ζωντανές, εάν η πενταετής απαγόρευση της υποψηφιότητάς της ανακληθεί ή περιοριστεί δραστικά, όπως αναφέρει το Reuters.

Εάν δεν μπορέσει να υποβάλει υποψηφιότητα, η Λεπέν έχει δηλώσει ότι ο «προστατευόμενός» της, ο 30χρονος πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, θα το κάνει στη θέση της.

Η στάση του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και υψηλόβαθμα μέλη της ομάδας του εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς τη Λεπέν μετά την καταδίκη της.

Το Reuters σημειώνει ότι οποιαδήποτε κίνηση για να την εμποδίσουν να υποβάλει υποψηφιότητα θα αξιοποιηθεί πιθανότατα από αυτούς στην εκστρατεία τους για να παρουσιάσουν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και τους αξιωματούχους ως κάποιους που προσπαθούν να εμποδίσουν άδικα τους ακροδεξιούς πολιτικούς να αναλάβουν την εξουσία.

Την περασμένη χρονιά, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πραγματοποίησαν εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με την επιβολή κυρώσεων σε Γάλλους εισαγγελείς και δικαστές που έπαιξαν ρόλο στην απόφαση για το μπλόκο στη Λεπέν, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που μίλησαν στο Reuters, αν και οι συζητήσεις αυτές δεν φαίνεται να συνεχίζονται πλέον.

Η είδηση, που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, διαψεύστηκε από την υφυπουργό Εξωτερικών Σάρα Μπ. Ρότζερς την Πέμπτη, η οποία την χαρακτήρισε «ψευδή».

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε: «Δεν προαναγγέλλουμε πιθανές ενέργειες».

Η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης, Μοντ Μπρεζόν δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση θα παραμείνει σε εγρήγορση για πιθανή παρέμβαση των ΗΠΑ, μετά την δήλωση του προέδρου του δικαστηρίου του Παρισιού, Πεϊμάν Γκαλέ – Μαρζμπάν, ότι οποιαδήποτε κίνηση εναντίον Γάλλου δικαστή θα «αποτελούσε απαράδεκτη και μη ανεκτή παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας μας».

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε 11 δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που εμπλέκονταν σε υποθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Τι υποστηρίζει η Λεπέν – Η εξήγηση των δικαστών για την απόφαση

Οι δικηγόροι της Λεπέν, Ροντόλφ Μποσελού και Σάντρα Σιράκ Κολαρίκ, αρνήθηκαν να προβούν σε σχόλιο πριν από τη δίκη.

Μετά την καταδίκη της, η Λεπέν κατηγόρησε τη Δικαιοσύνη για πολιτικά κίνητρα, επαναλαμβάνοντας τη ρητορική που χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ.

«Στη χώρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι δικαστές εφάρμοσαν πρακτικές που θεωρούσαμε ότι ήταν αποκλειστικά για αυταρχικά καθεστώτα», δήλωσε η Λεπέν στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι TF1 όταν καταδικάστηκε.

Οι δικαστές εξήγησαν στην απόφασή τους ότι αποφάσισαν να θέσουν την απαγόρευση σε άμεση ισχύ «προκειμένου να αποφευχθεί ανεπανόρθωτη βλάβη στη δημοκρατική δημόσια τάξη».

Οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι η πλειονότητα των Γάλλων υποστήριξε την απόφαση, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο δικηγόρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πατρίκ Μεσονέβ, δήλωσε ότι ελπίζει να επικυρωθούν οι καταδικαστικές αποφάσεις της Λεπέν και των συγκατηγορουμένων της, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης ύψους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ που επιδικάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Εθνικός Συναγερμός καταδικάστηκε επίσης να καταβάλει πρόστιμο ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ, με αναστολή της καταβολής του μισού ποσού.

Οι δικαστές ανέφεραν στην απόφαση του περασμένου Μαρτίου ότι, μεταξύ 2004 και 2016, η Λεπέν και άλλοι είχαν χρησιμοποιήσει κονδύλια που προορίζονταν για εργασίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να πληρώσουν υπαλλήλους που στην πραγματικότητα εργάζονταν για το κόμμα.

Η Λεπέν δήλωσε ότι ο τρόπος με τον οποίο η ίδια και οι συγκατηγορούμενοί της χρησιμοποίησαν τα χρήματα ήταν νόμιμος.

Τα νομικά προβλήματα της Λεπέν φαίνεται να έχουν ωφελήσει τον Μπαρντελά, εκτιμά το Reuters.

Μια δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε το περασμένο φθινόπωρο έδειξε ότι ο Μπαρντελά θα κέρδιζε τις προεδρικές εκλογές, ανεξάρτητα από το ποιος θα ήταν ο αντίπαλός του στον δεύτερο γύρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ακροδεξιά φαινόταν φαβορί και σε προηγούμενες εκλογικές μάχες στη Γαλλία ωστόσο τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει.

«Οι Γάλλοι έχουν γυρίσει σελίδα όσον αφορά τη Μαρίν Λεπέν», δήλωσε ο Στιούαρτ Τσάου, αναλυτής της Verian Group, στο Reuters.