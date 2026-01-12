newspaper
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
Έπεσαν τσιμέντα από γέφυρα στη Νέα Ιωνία
Λεπέν: Ξεκινά η δίκη για το εάν θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα το 2027 – Είναι το πολιτικό της τέλος;
Κόσμος 12 Ιανουαρίου 2026 | 10:05

Λεπέν: Ξεκινά η δίκη για το εάν θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα το 2027 – Είναι το πολιτικό της τέλος;

Η Μαρίν Λεπέν έχει προχωρήσει σε έφεση κατά της απόφασης που της απαγορεύει να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα λόγω κατάχρησης κονδυλίων της ΕΕ

Κρίσιμη θα είναι η εβδομάδα που ξεκινά για το πολιτικό μέλλον της Μαρίν Λεπέν, ηγέτιδας της ακροδεξιάς στη Γαλλία, αφού θα προχωρήσει σε έφεση για το εάν θα μπορέσει να υποβάλει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2027, μετά την απαγόρευση άσκησης δημόσιου αξιώματος λόγω καταδίκης για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και υψηλόβαθμα μέλη της ομάδας του εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς τη Λεπέν μετά την καταδίκη της

Όπως γράφει το Reuters, η Λεπέν, μακροχρόνια ηγέτιδα του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, θεωρούνταν πιθανό φαβορί για τις εκλογές του 2027, έως ότου κρίθηκε ένοχη πέρσι για κατάχρηση περισσότερων από 4 εκατομμυρίων ευρώ από κονδύλια της ΕΕ και της επιβλήθηκε πενταετής απαγόρευση υποψηφιότητας για δημόσιο αξίωμα, με άμεση ισχύ.

Η Λεπέν άσκησε έφεση, όπως και ο Εθνικός Συναγερμός και άλλοι δέκα που κρίθηκαν ένοχοι για κατάχρηση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η ακροαματική διαδικασία ξεκινά την Τρίτη και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 12 Φεβρουαρίου.

Η Μαρίν Λεπέν.

Η Μαρίν Λεπέν.

Η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί πριν από το καλοκαίρι

Η απόφαση για τη Λεπέν αναμένεται πριν από το καλοκαίρι, πράγμα που σημαίνει ότι οι ελπίδες της να υποβάλει υποψηφιότητα το 2027 παραμένουν ζωντανές, εάν η πενταετής απαγόρευση της υποψηφιότητάς της ανακληθεί ή περιοριστεί δραστικά, όπως αναφέρει το Reuters.

Εάν δεν μπορέσει να υποβάλει υποψηφιότητα, η Λεπέν έχει δηλώσει ότι ο «προστατευόμενός» της, ο 30χρονος πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, θα το κάνει στη θέση της.

Η στάση του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και υψηλόβαθμα μέλη της ομάδας του εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς τη Λεπέν μετά την καταδίκη της.

Το Reuters σημειώνει ότι οποιαδήποτε κίνηση για να την εμποδίσουν να υποβάλει υποψηφιότητα θα αξιοποιηθεί πιθανότατα από αυτούς στην εκστρατεία τους για να παρουσιάσουν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και τους αξιωματούχους ως κάποιους που προσπαθούν να εμποδίσουν άδικα τους ακροδεξιούς πολιτικούς να αναλάβουν την εξουσία.

Την περασμένη χρονιά, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πραγματοποίησαν εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με την επιβολή κυρώσεων σε Γάλλους εισαγγελείς και δικαστές που έπαιξαν ρόλο στην απόφαση για το μπλόκο στη Λεπέν, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που μίλησαν στο Reuters, αν και οι συζητήσεις αυτές δεν φαίνεται να συνεχίζονται πλέον.

Η είδηση, που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, διαψεύστηκε από την υφυπουργό Εξωτερικών Σάρα Μπ. Ρότζερς την Πέμπτη, η οποία την χαρακτήρισε «ψευδή».

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε: «Δεν προαναγγέλλουμε πιθανές ενέργειες».

Η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης, Μοντ Μπρεζόν δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση θα παραμείνει σε εγρήγορση για πιθανή παρέμβαση των ΗΠΑ, μετά την δήλωση του προέδρου του δικαστηρίου του Παρισιού, Πεϊμάν Γκαλέ – Μαρζμπάν, ότι οποιαδήποτε κίνηση εναντίον Γάλλου δικαστή θα «αποτελούσε απαράδεκτη και μη ανεκτή παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας μας».

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε 11 δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που εμπλέκονταν σε υποθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τι υποστηρίζει η Λεπέν – Η εξήγηση των δικαστών για την απόφαση

Οι δικηγόροι της Λεπέν, Ροντόλφ Μποσελού και Σάντρα Σιράκ Κολαρίκ, αρνήθηκαν να προβούν σε σχόλιο πριν από τη δίκη.

Μετά την καταδίκη της, η Λεπέν κατηγόρησε τη Δικαιοσύνη για πολιτικά κίνητρα, επαναλαμβάνοντας τη ρητορική που χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ.

«Στη χώρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι δικαστές εφάρμοσαν πρακτικές που θεωρούσαμε ότι ήταν αποκλειστικά για αυταρχικά καθεστώτα», δήλωσε η Λεπέν στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι TF1 όταν καταδικάστηκε.

Οι δικαστές εξήγησαν στην απόφασή τους ότι αποφάσισαν να θέσουν την απαγόρευση σε άμεση ισχύ «προκειμένου να αποφευχθεί ανεπανόρθωτη βλάβη στη δημοκρατική δημόσια τάξη».

Οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι η πλειονότητα των Γάλλων υποστήριξε την απόφαση, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο δικηγόρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πατρίκ Μεσονέβ, δήλωσε ότι ελπίζει να επικυρωθούν οι καταδικαστικές αποφάσεις της Λεπέν και των συγκατηγορουμένων της, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης ύψους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ που επιδικάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Εθνικός Συναγερμός καταδικάστηκε επίσης να καταβάλει πρόστιμο ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ, με αναστολή της καταβολής του μισού ποσού.

Οι δικαστές ανέφεραν στην απόφαση του περασμένου Μαρτίου ότι, μεταξύ 2004 και 2016, η Λεπέν και άλλοι είχαν χρησιμοποιήσει κονδύλια που προορίζονταν για εργασίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να πληρώσουν υπαλλήλους που στην πραγματικότητα εργάζονταν για το κόμμα.

Η Λεπέν δήλωσε ότι ο τρόπος με τον οποίο η ίδια και οι συγκατηγορούμενοί της χρησιμοποίησαν τα χρήματα ήταν νόμιμος.

Τα νομικά προβλήματα της Λεπέν φαίνεται να έχουν ωφελήσει τον Μπαρντελά, εκτιμά το Reuters.

Μια δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε το περασμένο φθινόπωρο έδειξε ότι ο Μπαρντελά θα κέρδιζε τις προεδρικές εκλογές, ανεξάρτητα από το ποιος θα ήταν ο αντίπαλός του στον δεύτερο γύρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ακροδεξιά φαινόταν φαβορί και σε προηγούμενες εκλογικές μάχες στη Γαλλία ωστόσο τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει.

«Οι Γάλλοι έχουν γυρίσει σελίδα όσον αφορά τη Μαρίν Λεπέν», δήλωσε ο Στιούαρτ Τσάου, αναλυτής της Verian Group, στο Reuters.

Διαδικτυακό μπλακ άουτ στο Ιράν όπου κλιμακώνεται η καταστολή – Έτοιμος να επέμβει ο Τραμπ, ανταλλάσσει απειλές με την Τεχεράνη
Κόσμος 12.01.26

Διαδικτυακό μπλακ άουτ στο Ιράν όπου κλιμακώνεται η καταστολή – Έτοιμος να επέμβει ο Τραμπ, ανταλλάσσει απειλές με την Τεχεράνη

Ο Τραμπ την Τρίτη θα εξετάσει τις επιλογές παρέμβασης στο Ιράν - Υποστήριξε ότι οι ιρανικές αρχές τον κάλεσαν και «θέλουν να διαπραγματευτούν» αλλά πρόσθεσε ότι «μπορεί να χρειαστεί να δράσουμε πριν από τη συνάντηση»

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ο θάνατος μιας ιδεολογίας: Μπορεί ο Τσαβισμός να επιβιώσει μετά την απαγωγή του Μαδούρο;
Βενεζουέλα 12.01.26

Ο θάνατος μιας ιδεολογίας: Μπορεί ο Τσαβισμός να επιβιώσει μετά την απαγωγή του Μαδούρο;

Ο τσαβισμός, η κοινωνικοπολιτική ιδεολογία που ίδρυσε ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες, έχει τις ρίζες της στον αντιιμπεριαλισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πούτιν, Σι και Τραμπ χωρίζουν τον κόσμο στα τρία
Ζώνες επιρροής 12.01.26

Πούτιν, Σι και Τραμπ χωρίζουν τον κόσμο στα τρία

Ένας χάρτης που ανέβασε στο X στενός συνεργάτης του Πούτιν μετέτρεψε μονομιάς σε εικόνα όλη τη συζήτηση για το πώς (ξανα)χωρίζεται ο πλανήτης - Τα «δικά μου», «τα δικά σου» και οι κόκκινες γραμμές

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Μπεν Χότζες: «Δεν πρόκειται να δούμε μια στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 12.01.26

«Δεν θα δούμε στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία» λέει πρώην διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη

Ο πρώην ανώτατος διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τα σενάρια εισβολής των ΗΠΑ στη Γροιλανδία

Μαρία Βασιλείου
Ιράν: Νέες κυρώσεις είναι έτοιμη να εισηγηθεί στην ΕΕ η Κάλας
Κάγια Κάλας 12.01.26

Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν ετοιμάζει η ΕΕ

Νέες κυρώσεις ετοιμάζει η ΕΕ κατά του Ιράν, αφού η ύπατη εκπρόσωπός της δήλωσε έτοιμη να τις εισηγηθεί «σε αντίδραση στη βάρβαρη καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς».

Σύνταξη
Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες [Βίντεο]
Κόσμος 12.01.26

Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες

Οι διαδηλωτές μόλις αντιλήφθηκαν τα συνθήματα εναντίον της μοναρχίας και υπέρ ενός κοσμικού Ιράν, επιτέθηκαν στον οδηγό, ο οποίος έβαλε μπρος και ξεκίνησε για να σωθεί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ετοιμάζουν «πολύ δυνατές επιλογές»
Απειλές 12.01.26

«Πολύ δυνατές» στρατιωτικές επιλογές ετοιμάζει ο Τραμπ για το Ιράν

«Θα πάρουμε απόφαση», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, τονίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξετάζουν «πολύ δυνατές επιλογές», ενώ συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των ιρανών πολιτών.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων με drones κατά του Κιέβου
Ουκρανία 12.01.26

Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο

Νέο κύμα επιθέσεων με drones κατά του Κιέβου εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις, από το οποίο προκλήθηκε πυρκαγιά σε κτίριο και σε σταθμευμένα οχήματα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αγρότες: Υπεραμύνεται της συμφωνίας Mercosur η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση
Πολιτική κόντρα 12.01.26

Αγρότες: Υπεραμύνεται της συμφωνίας Mercosur η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση

«Οι αγρότες είναι σε απόγνωση γιατί δεν φτάνει αυτά που έχουν, έρχεται στο κεφάλι το καπέλο της Mercosur», τονίζουν από την αντιπολίτευση με την κυβέρνηση να υπεραμύνεται της συμφωνίας κάνοντας λόγο για οικονομικά προϊόντα

Σύνταξη
Τέσσερις ανήλικοι χτύπησαν 14χρονη στη Θεσσαλονίκη και βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμο
Ελλάδα 12.01.26

Τέσσερις ανήλικοι χτύπησαν 14χρονη στη Θεσσαλονίκη και βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμο

Για εμπλοκή στο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, το οποίο φαίνεται να αποδίδεται σε λόγους ερωτικής αντιζηλίας, ταυτοποιήθηκαν τέσσερις ανήλικοι, εκ των οποίων τρία κορίτσια (17, 13 και 12 ετών) κι ένα αγόρι (16 ετών)

Σύνταξη
Εκνευρισμένος ο Εμπαπέ: Είπε στους συμπαίκτες να φύγουν από την απονομή και να μην κάνουν pasillo στην Μπαρτσελόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 12.01.26

Εκνευρισμένος ο Εμπαπέ: Είπε στους συμπαίκτες να φύγουν από την απονομή και να μην κάνουν pasillo στην Μπαρτσελόνα (vid)

Ο Κιλιάν Εμπαπέ προχώρησε σε μία κίνηση όχι και τόσο συναδελφική καθώς ζήτησε από τους συμπαίκτες του να φύγουν από το γήπεδο στην απονομή του τροπαίου.

Σύνταξη
Ο σχεδιαστής μόδας των 90s, Ισαάκ Μιζράχι, λέει ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει τα «ωραιότερα οπίσθια στον χώρο του θεάματος»
Fizz 12.01.26

Ο σχεδιαστής μόδας των 90s, Ισαάκ Μιζράχι, λέει ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει τα «ωραιότερα οπίσθια στον χώρο του θεάματος»

«Τη δεκαετία του '90 έφτιαχνα ρούχα για τη Γκουίνεθ» λέει στο People o γνωστός σχεδιαστής μόδας Ισαάκ Μιζράχι για τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Marty Supreme».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Διαδικτυακό μπλακ άουτ στο Ιράν όπου κλιμακώνεται η καταστολή – Έτοιμος να επέμβει ο Τραμπ, ανταλλάσσει απειλές με την Τεχεράνη
Κόσμος 12.01.26

Διαδικτυακό μπλακ άουτ στο Ιράν όπου κλιμακώνεται η καταστολή – Έτοιμος να επέμβει ο Τραμπ, ανταλλάσσει απειλές με την Τεχεράνη

Ο Τραμπ την Τρίτη θα εξετάσει τις επιλογές παρέμβασης στο Ιράν - Υποστήριξε ότι οι ιρανικές αρχές τον κάλεσαν και «θέλουν να διαπραγματευτούν» αλλά πρόσθεσε ότι «μπορεί να χρειαστεί να δράσουμε πριν από τη συνάντηση»

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Χρυσές Σφαίρες: «One Battle After Another», «Hamnet» και «Adolescence» οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς
Golden Globes 2026 12.01.26

Χρυσές Σφαίρες: «One Battle After Another», «Hamnet» και «Adolescence» οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Οι Χρυσές Σφαίρες απονεμήθηκαν στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, με τα «One Battle After Another» και «Hamnet» να αναδεικνύονται μεγάλοι νικητές στον κινηματογράφο και το «Adolescence» να ξεχωρίζει στην τηλεόραση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δίκη υποκλοπών: Τα e-mails που «καίνε» τον Σωτήρη Ντάλα για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems
Πολιτική 12.01.26

Δίκη υποκλοπών: Τα e-mails που «καίνε» τον Σωτήρη Ντάλα για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems

To in φέρνει στη δημοσιότητα εταιρικά e mails που αποδεικνύουν ότι ο Σωτήρης Ντάλας δεν ήταν και τόσο... ειλικρινής στην κατάθεσή του ενώπιον του δικαστηρίου για τις υποκλοπές. Η συνεργασία της Krikel του Γιάννη Λαβράνου με την ισραηλινή Elbit Systems, που διαχειρίζεται το Κέντρο Εκπαίδευσης Πτήσεων στην Καλαμάτα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κυρ. Μητσοτάκης: «Συννεφιασμένη» η επέτειος των 10 χρόνων αρχηγίας του στη ΝΔ, παρά τις θριαμβολογίες
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Κυρ. Μητσοτάκης: «Συννεφιασμένη» η επέτειος των 10 χρόνων αρχηγίας του στη ΝΔ, παρά τις θριαμβολογίες

Το χάσμα Μητσοτάκη με όλους τους πρώην προέδρους του κόμματος, η δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της ΝΔ και η σύγκρουση αντιλήψεων με φόντο την επόμενη μέρα. Η νέα παρέμβαση Δένδια, ο οποίος λειτουργεί σταθερά ως διακριτός εσωκομματικός πόλος.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πρεμιέρα σήμερα για τις χειμερινές εκπτώσεις: Όσα πρέπει να ξέρετε
Οικονομία 12.01.26

Πρεμιέρα σήμερα για τις χειμερινές εκπτώσεις: Όσα πρέπει να ξέρετε

Σε περιπτώσεις ανακριβών ή παραπλανητικών εκπτώσεων, τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν έως το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης και κατ' ελάχιστον τις 20.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας το ποσοστό αυξάνεται στο 4%.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

