Συμβαίνει τώρα:
08.12.2025 | 22:23
Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. για βόμβα στα Καλύβια
Σημαντική είδηση:
08.12.2025 | 18:26
Ιαπωνία: Τσουνάμι «χτύπησε» το Αομόρι και το Χοκάιντο μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ
Σαρκοζί: Άνοιγμα στη Λεπέν – Ο Εθνικός Συναγερμός «δεν αποτελεί κίνδυνο» για τη Γαλλία, λέει
Κόσμος 08 Δεκεμβρίου 2025 | 22:27

Σαρκοζί: Άνοιγμα στη Λεπέν – Ο Εθνικός Συναγερμός «δεν αποτελεί κίνδυνο» για τη Γαλλία, λέει

Ο Νικολά Σαρκοζί γράφει ότι δεν θα συμμαχήσει με τα κόμματα που κάνουν μέτωπο εναντίον της ακροδεξιάς στη Γαλλία. Επίσης, προτείνει μια δεξιά συμμαχία «χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς κατακραυγές».

Σύνταξη
Spotlight

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, έχει βαλθεί εν όψει της κυκλοφορίας του βιβλίου του «Το Ημερολόγιο ενός Φυλακισμένου», να κάνει όσο περισσότερο θόρυβο γίνεται γύρω από το όνομά του. Υποστήριξε ότι το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν «δεν αποτελεί κίνδυνο» για τη Γαλλία. Επίσης ότι ο ίδιος δεν συνταχθεί με το ενιαίο μέτωπο κομμάτων εναντίον της ηγέτιδας της ακροδεξιάς στη Γαλλία, στις επόμενες εκλογές.

Στο βιβλίο του, που όπως λέει έγραψε με στιλό «σε ένα μικρό τραπέζι από κόντρα πλακέ» στη φυλακή, όπου έμεινε 20 ημέρες, ο Σαρκοζί υποστηρίζει ότι πολλοί από τους πρώην υποστηρικτές του είπε πλέον πιθανοί ψηφοφόροι της Μαρίν Λεπέν. Και επίσης, άφησε να φανεί ότι θα μπορούσε να συμπεριλάβει τον Εθνικό Συναγερμό στην ευρύτητα της γαλλικής δεξιάς.

Άνοιγμα στην ακροδεξιά

Ο Σαρκοζί γράφει στο βιβλίο του ότι ο δρόμος για την ανοικοδόμηση αυτής της δεξιάς «μπορεί να είναι μακρύς, αλλά είμαι βέβαιος ότι μπορεί να συμβεί μόνο μέσω ενός πνεύματος συγκέντρωσης με την ευρύτερη δυνατή έννοια, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς κατακραυγές».

«Το πρώην πολιτικό μου κόμμα δεν βρίσκεται σε θέση ισχύος σήμερα. Δεν μπορεί πλέον (…) από μόνο του να ελπίζει ότι θα ενσαρκώσει το μέλλον. Θα δυσκολευτεί ακόμη και να προκριθεί στον δεύτερο γύρο.»

Τα γραφόμενα του πρώην προέδρου της Γαλλίας έρχονται την ώρα που ο Εθνικός Συναγερμός απευθύνεται σε παραδοσιακούς δεξιούς ψηφοφόρους. Το ακροδεξιό κόμμα προσπαθεί να διευρύνει τη βάση του εν όψει της προεδρικής εκλογής του 2027, ενώ στις δημοσκοπήσεις ο Ζορντάν Μπαρντελά, Νο2 του κόμματος φαίνεται να προηγείται έναντι οποιουδήποτε άλλου υποψηφίου.

«Μεταστροφή»…

Επίσης, τα σχόλια έρχονται σε έντονη αντίθεση με τη στάση του Νικολά Σαρκοζί κατά της ακροδεξιάς όταν κέρδισε την προεδρία το 2007. Επίσης, το 2022 είχε κάνει έκκληση προς τους ψηφοφόρους να υποστηρίξουν τον κεντρώο Εμανουέλ Μακρόν εναντίον της Μαρίν Λεπέν, «προς το συμφέρον της Γαλλίας» στις τελευταίες προεδρικές εκλογές.

Ο Σαρκοζί, που έχει καταδικαστεί σε πέντε χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 100.000 ευρώ για παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας του από το καθεστώς Καντάφι, έμεινε στη φυλακή μόλις 20 ημέρες. Στο «Ημερολόγιο ενός Φυλακισμένου» περιγράφει λεπτομερώς τον χρόνο που πέρασε στη φυλακή.

Είναι ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία της σύγχρονης Γαλλίας που έχει φυλακιστεί. Γράφει επίσης ότι  τηλεφώνησε στη Μαρίν Λεπέν για να την ευχαριστήσει για τη «θαρραλέα και σαφή» υποστήριξή της προς αυτόν μετά την καταδίκη του.

Τα κοινά με τη Λεπέν

Ο Νικολά Σαρκοζί λέει επίσης ότι έχουν κάτι κοινό με την ηγέτιδα της ακροδεξιάς: το «δικαστικό πλαίσιο». Και πως θεωρεί «ιδιαίτερα σοκαριστικό» το γεγονός ότι της απαγορεύτηκε η διεκδίκηση αξιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προεδρίας του 2027, αφού κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μεγάλη κλίμακα.

Η Μαρίν Λεπέν έχει καταθέσει έφεση, η οποία θα εκδικαστεί τον επόμενο μήνα, η οποία θα καθορίσει εάν μπορεί ή όχι να διεκδικήσει την προεδρία το 2027 ή εάν ο πρόεδρος του κόμματός της, Ζορντάν Μπαρντελά, θα την αντικαταστήσει.

Σύμφωνα με τον Σαρκοζί, η Λεπέν τον είχε ρωτήσει, εάν γίνονταν πρόωρες εκλογές, εάν θα συνδεόταν με το ιστορικό «ρεπουμπλικανικό μέτωπο» των κομμάτων που ενώνονταν για να συγκρατήσουν το κόμμα της.

«Η απάντησή μου ήταν σαφής», γράφει ο Σαρκοζί: «Όχι, και επιπλέον, θα ήμουν ανοιχτός και θα έπαιρνα δημόσια θέση για το θέμα όταν ερχόταν η ώρα».

Και πρόσθεσε ότι ένας από τους στενότερους συμμάχους και βουλευτές της Λεπέν, ο Σεμπαστιάν Σενού, του έγραφε επιστολές υποστήριξης κάθε εβδομάδα στη φυλακή, οι οποίες ήταν «ευαίσθητες, προσωπικές και ανθρώπινες».

Συνάντηση με τον συμπέθερο του Τραμπ

Σύμφωνα με τον Νικολά Σαρκοζί, ένα πρόσωπο που ζήτησε να τον επισκεφθεί στη φυλακή ήταν ο Τσαρλς Κούσνερ. Πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Γαλλία και πατέρας του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τσαρλς Κούσνερ εξέτισε κάποτε ποινή φυλάκισης στις ΗΠΑ για παράνομες προεκλογικές συνεισφορές και φοροδιαφυγή, μεταξύ άλλων κατηγοριών. Έλαβε προεδρική χάρη από τον Τραμπ το 2020.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, παρόλο που στον Κούσνερ δόθηκε άδεια να δει τον Σαρκοζί πίσω από τα κάγκελα, οι δύο άνδρες δεν συναντήθηκαν παρά μόνο μετά την απελευθέρωσή του.

Και εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε στο Reuters ότι ο Κούσνερ ήθελε να επισκεφθεί τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, «από προσωπική συμπόνια και σεβασμό προς τον Σαρκοζί ως πρώην αρχηγό κράτους της Γαλλίας και κάποιον που υπήρξε καλός φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Φυσικό αέριο
Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

Business
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Ισχυρός σεισμός 08.12.25

Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ χτυπούν την Ιαπωνία

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη βόρεια Ιαπωνία. Η κυβέρνηση προειδοποίησε ότι τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να σημειωθούν ισχυροί μετασεισμοί στην περιοχή.

Σύνταξη
Η Συμμαχία των Προθύμων αισιοδοξεί για την Ουκρανία, όμως το εδαφικό παραμένει «αγκάθι» για πιθανή συμφωνία
Κόσμος 08.12.25

Η Συμμαχία των Προθύμων αισιοδοξεί για την Ουκρανία, όμως το εδαφικό παραμένει «αγκάθι» για πιθανή συμφωνία

Οι συνομιλίες στο Λονδίνο για την Ουκρανία ολοκληρώθηκαν με την συμμαχία των προθύμων να εκφράζει την αισιοδοξία της, ώστε η Ρωσία να βρεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μετανάστευση: Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν για τις απελάσεις – Ανησυχούν οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Σύμφωνο Μετανάστευσης 08.12.25

Μετανάστευση: Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν για τις απελάσεις – Ανησυχούν οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Την ώρα που οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα προειδοποιούν ότι η ΕΕ κάνει στροφή σε «αστυνομικό κράτος», οι υπουργοί Εσωτερικών ΕΕ ενέκριναν το αυστηρό πλαίσιο που θα επιτρέπει τις απελάσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: Νέες ρωσικές προωθήσεις – Ρήγμα στη Ζαπορίζια, εξόντωση εφεδρειών του Κιέβου (χάρτης)
Χάρτης 08.12.25

Νέες ρωσικές προωθήσεις στην Ουκρανία - Ρήγμα στη Ζαπορίζια, εξόντωση εφεδρειών του Κιέβου

Οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν ολοένα και περισσότερα εδάφη στην Ουκρανία, με τις εφεδρείες του Κιέβου να εξοντώνονται από τους πυραύλους της Μόσχας προτού καν φθάσουν στην πρώτη γραμμή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αλκοόλ: Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στην ΕΕ; – Ο απροσδόκητος πρωταθλητής νηφαλιότητας
Υγεία 08.12.25

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στην ΕΕ; - Ο απροσδόκητος πρωταθλητής νηφαλιότητας

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ κατανάλωσαν λιγότερο αλκοόλ μεταξύ 2013-2023, αλλά η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ρουμανία αντιστάθηκαν στην τάση αυτή, με την κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ να αυξάνεται

Σύνταξη
Ο Αντόνιο Κόστα απαντά στον Τραμπ: «Η απειλή πολιτικής παρέμβασης στην ΕΕ είναι απαράδεκτη»
«Θα ενεργήσουμε» 08.12.25

Ο Αντόνιο Κόστα απαντά στον Τραμπ: «Η απειλή πολιτικής παρέμβασης στην ΕΕ είναι απαράδεκτη»

Με καθυστέρηση δύο ημερών, η ΕE απαντά στον Ντόναλντ Τραμπ και όσα είπε περί παρέμβασης υπέρ των «πατριωτικών κομμάτων στην Ευρώπη». Αντόνιο Κόστα: «Πρέπει να προστατευθούμε από τους συμμάχους μας».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ επιθυμούν να παραχωρήσει το Ντονμπάς, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο – «Σπόντες» Ευρωπαίων
Δείτε χάρτη 08.12.25

Οι ΗΠΑ επιθυμούν η Ουκρανία να παραχωρήσει το Ντονμπάς, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο - «Σπόντες» Ευρωπαίων

Η πίεση των ΗΠΑ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αυξάνεται - Τι δήλωσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συναντήθηκαν με τον Ουκρανό πρόεδρο στο Λονδίνο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία
Συναγερμός 08.12.25

Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποιήσεις για τσουνάμι και εντολές εκκένωσης

Η Ιαπωνία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά από σεισμό μεγέθους 7,6 Ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και 3 μέτρων θα μπορούσε να χτυπήσει μετά από ισχυρό σεισμό 50 μίλια ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της χώρας.

Σύνταξη
Το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά την «τετραγωνική ρίζα του Brexit»
Μεγάλη οικονομική πίεση 08.12.25

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά την «τετραγωνική ρίζα του Brexit»

Πώς προσπαθεί να επανέλθει στην ΕΕ χωρίς να το παραδεχτεί - Έξι χρόνια μετά την συμφωνία αποχώρησης, η οικονομική ζημιά, η πολιτική φθορά και η κοινωνική κόπωση ωθούν το Λονδίνο σε επιστροφή

Γεώργιος Μαζιάς
«Παγκόσμια κρίση»: Εκτόξευση του αριθμού των γυναικών στις φυλακές – Άθλιες συνθήκες, βία και εκμετάλλευση
Κόσμος 08.12.25

«Παγκόσμια κρίση»: Εκτόξευση του αριθμού των γυναικών στις φυλακές – Άθλιες συνθήκες, βία και εκμετάλλευση

Ο αριθμός των γυναικών που βρίσκονται στη φυλακή παγκοσμίως αυξάνεται σχεδόν τρεις φορές ταχύτερα από των ανδρών, ενώ οι γυναίκες κρατούμενες υφίστανται σεξουαλική βία και καταναγκαστική εργασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Ο Γουάινσταϊν έχει εκτίσει την ποινή του»: Η Τζούντι Ντεντς διχάζει – Το «δυσβάσταχτο» πρόβλημα υγείας της
Συνέντευξη 08.12.25

«Ο Γουάινσταϊν έχει εκτίσει την ποινή του»: Η Τζούντι Ντεντς διχάζει – Το «δυσβάσταχτο» πρόβλημα υγείας της

Η ντέιμ Τζούντι Ντεντς διχάζει με όσα είπε για τον ατιμασμένο παραγωγό του Χόλιγουντ σε νέα συνέντευξή της με αφορμή το νέο της ντοκιμαντέρ για τον Σαίξπηρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η αξία του κράτους πρόνοιας: Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα;
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Η αξία του κράτους πρόνοιας: Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα;

Με τις συντάξεις, την κοινωνική στέγαση, τα επιδόματα ανεργίας, την ιατρική περίθαλψη η ΕΕ λέγεται ότι διαθέτει ένα από τα καλύτερα συστήματα κοινωνικής προστασίας στον κόσμο. Ποια χώρα είναι πιο «γεναιόδωρη»

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 08.12.25

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Κεραυνοί Καραμανλή κατά Μητσοτάκη για συνολική κρίση θεσμών – Ηχηρή επαναφορά στην ατζέντα του σκανδάλου των υποκλοπών
Πολιτική 08.12.25

Κεραυνοί Καραμανλή κατά Μητσοτάκη για συνολική κρίση θεσμών – Ηχηρή επαναφορά στην ατζέντα του σκανδάλου των υποκλοπών

Απανωτά «καρφιά» στην ομιλία Καραμανλή κατά Μητσοτάκη για κρίση συνολικά των θεσμών, με αιχμή του δόρατος τη μη πειστική διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών και το ζήτημα της απαξίωσης της Βουλής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Απτόητη η μητέρα του Diddy – Κάνει λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες» στη νέα σειρά του 50 Cent
«Παραπλάνηση» 08.12.25

Απτόητη η μητέρα του Diddy – Κάνει λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες» στη νέα σειρά του 50 Cent

«Αυτές οι ανακρίβειες σχετικά με την οικογένεια του γιου μου αναφέρονται σκόπιμα για να παραπλανήσουν τους θεατές και να βλάψουν τη φήμη μας», ανέφερε σε δήλωσή της η μητέρα του Diddy, Janice.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Συμμαχία των Προθύμων αισιοδοξεί για την Ουκρανία, όμως το εδαφικό παραμένει «αγκάθι» για πιθανή συμφωνία
Κόσμος 08.12.25

Η Συμμαχία των Προθύμων αισιοδοξεί για την Ουκρανία, όμως το εδαφικό παραμένει «αγκάθι» για πιθανή συμφωνία

Οι συνομιλίες στο Λονδίνο για την Ουκρανία ολοκληρώθηκαν με την συμμαχία των προθύμων να εκφράζει την αισιοδοξία της, ώστε η Ρωσία να βρεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αγρότες στο in: «Μας δίνουν συνεχώς υποσχέσεις – Αν τους αφήσουμε, θα μας τελειώσουν»
«Μας κοροϊδεύουν» 08.12.25

Αγρότες στο in: «Μας δίνουν συνεχώς υποσχέσεις – Αν τους αφήσουμε, θα μας τελειώσουν»

Κινητοποιήσεις και αποκλεισμοί σε λιμάνια, αεροδρόμια και κεντρικές αρτηρίες ξεκίνησαν από σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μας κοροϊδεύουν, λένε στο in οι αγρότες, αναφερόμενοι στην κυβέρνηση.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΣΥΡΙΖΑ: Γαλάζιος «ιστό αράχνης» στον ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Γαλάζιος «ιστό αράχνης» στον ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Σκληρή ανακοίνωση για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τα νέα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα. «Γαλάζιος ιστό αράχνης γύρω από το ίδρυμα» και «ΟΝΝΕΔίτες σε αλληλεπίδραση».

Σύνταξη
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ
Οικονομικές Ειδήσεις 08.12.25

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη οι Βρέντζος (AEM), Καλλιμασιάς (ΔΑΑ), Νίκας (NBG Securities) και Ομράν (DLA Piper) συζήτησαν για τη νέα στρατηγική των εισηγμένων στο ΧΑ

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Καραμανλής: Η διερεύνηση των υποκλοπών δεν έπεισε, απαξιώνεται η Βουλή όταν Εξεταστικές λειτουργούν προσχηματικά ή παρελκυστικά
Live 08.12.25 Upd: 21:34

Καραμανλής: Η διερεύνηση των υποκλοπών δεν έπεισε, απαξιώνεται η Βουλή όταν Εξεταστικές λειτουργούν προσχηματικά ή παρελκυστικά

Κώστας Καραμανλής και Ευάγγελος Βενιζέλος θα αναφερθούν στο ζήτημα της ποιότητας της Δημοκρατίας, της απαξίωσης των θεσμών και της κρίσης εμπιστοσύνης των πολιτών και ο «πονοκέφαλος» στην κυβέρνηση... φουντώνει.

Σύνταξη
