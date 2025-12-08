Σαρκοζί: Άνοιγμα στη Λεπέν – Ο Εθνικός Συναγερμός «δεν αποτελεί κίνδυνο» για τη Γαλλία, λέει

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, έχει βαλθεί εν όψει της κυκλοφορίας του βιβλίου του «Το Ημερολόγιο ενός Φυλακισμένου», να κάνει όσο περισσότερο θόρυβο γίνεται γύρω από το όνομά του. Υποστήριξε ότι το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν «δεν αποτελεί κίνδυνο» για τη Γαλλία. Επίσης ότι ο ίδιος δεν συνταχθεί με το ενιαίο μέτωπο κομμάτων εναντίον της ηγέτιδας της ακροδεξιάς στη Γαλλία, στις επόμενες εκλογές.

Στο βιβλίο του, που όπως λέει έγραψε με στιλό «σε ένα μικρό τραπέζι από κόντρα πλακέ» στη φυλακή, όπου έμεινε 20 ημέρες, ο Σαρκοζί υποστηρίζει ότι πολλοί από τους πρώην υποστηρικτές του είπε πλέον πιθανοί ψηφοφόροι της Μαρίν Λεπέν. Και επίσης, άφησε να φανεί ότι θα μπορούσε να συμπεριλάβει τον Εθνικό Συναγερμό στην ευρύτητα της γαλλικής δεξιάς.

Άνοιγμα στην ακροδεξιά

Ο Σαρκοζί γράφει στο βιβλίο του ότι ο δρόμος για την ανοικοδόμηση αυτής της δεξιάς «μπορεί να είναι μακρύς, αλλά είμαι βέβαιος ότι μπορεί να συμβεί μόνο μέσω ενός πνεύματος συγκέντρωσης με την ευρύτερη δυνατή έννοια, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς κατακραυγές».

«Το πρώην πολιτικό μου κόμμα δεν βρίσκεται σε θέση ισχύος σήμερα. Δεν μπορεί πλέον (…) από μόνο του να ελπίζει ότι θα ενσαρκώσει το μέλλον. Θα δυσκολευτεί ακόμη και να προκριθεί στον δεύτερο γύρο.»

Τα γραφόμενα του πρώην προέδρου της Γαλλίας έρχονται την ώρα που ο Εθνικός Συναγερμός απευθύνεται σε παραδοσιακούς δεξιούς ψηφοφόρους. Το ακροδεξιό κόμμα προσπαθεί να διευρύνει τη βάση του εν όψει της προεδρικής εκλογής του 2027, ενώ στις δημοσκοπήσεις ο Ζορντάν Μπαρντελά, Νο2 του κόμματος φαίνεται να προηγείται έναντι οποιουδήποτε άλλου υποψηφίου.

«Μεταστροφή»…

Επίσης, τα σχόλια έρχονται σε έντονη αντίθεση με τη στάση του Νικολά Σαρκοζί κατά της ακροδεξιάς όταν κέρδισε την προεδρία το 2007. Επίσης, το 2022 είχε κάνει έκκληση προς τους ψηφοφόρους να υποστηρίξουν τον κεντρώο Εμανουέλ Μακρόν εναντίον της Μαρίν Λεπέν, «προς το συμφέρον της Γαλλίας» στις τελευταίες προεδρικές εκλογές.

Ο Σαρκοζί, που έχει καταδικαστεί σε πέντε χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 100.000 ευρώ για παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας του από το καθεστώς Καντάφι, έμεινε στη φυλακή μόλις 20 ημέρες. Στο «Ημερολόγιο ενός Φυλακισμένου» περιγράφει λεπτομερώς τον χρόνο που πέρασε στη φυλακή.

Είναι ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία της σύγχρονης Γαλλίας που έχει φυλακιστεί. Γράφει επίσης ότι τηλεφώνησε στη Μαρίν Λεπέν για να την ευχαριστήσει για τη «θαρραλέα και σαφή» υποστήριξή της προς αυτόν μετά την καταδίκη του.

Τα κοινά με τη Λεπέν

Ο Νικολά Σαρκοζί λέει επίσης ότι έχουν κάτι κοινό με την ηγέτιδα της ακροδεξιάς: το «δικαστικό πλαίσιο». Και πως θεωρεί «ιδιαίτερα σοκαριστικό» το γεγονός ότι της απαγορεύτηκε η διεκδίκηση αξιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προεδρίας του 2027, αφού κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μεγάλη κλίμακα.

Η Μαρίν Λεπέν έχει καταθέσει έφεση, η οποία θα εκδικαστεί τον επόμενο μήνα, η οποία θα καθορίσει εάν μπορεί ή όχι να διεκδικήσει την προεδρία το 2027 ή εάν ο πρόεδρος του κόμματός της, Ζορντάν Μπαρντελά, θα την αντικαταστήσει.

Σύμφωνα με τον Σαρκοζί, η Λεπέν τον είχε ρωτήσει, εάν γίνονταν πρόωρες εκλογές, εάν θα συνδεόταν με το ιστορικό «ρεπουμπλικανικό μέτωπο» των κομμάτων που ενώνονταν για να συγκρατήσουν το κόμμα της.

«Η απάντησή μου ήταν σαφής», γράφει ο Σαρκοζί: «Όχι, και επιπλέον, θα ήμουν ανοιχτός και θα έπαιρνα δημόσια θέση για το θέμα όταν ερχόταν η ώρα».

Και πρόσθεσε ότι ένας από τους στενότερους συμμάχους και βουλευτές της Λεπέν, ο Σεμπαστιάν Σενού, του έγραφε επιστολές υποστήριξης κάθε εβδομάδα στη φυλακή, οι οποίες ήταν «ευαίσθητες, προσωπικές και ανθρώπινες».

Συνάντηση με τον συμπέθερο του Τραμπ

Σύμφωνα με τον Νικολά Σαρκοζί, ένα πρόσωπο που ζήτησε να τον επισκεφθεί στη φυλακή ήταν ο Τσαρλς Κούσνερ. Πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Γαλλία και πατέρας του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τσαρλς Κούσνερ εξέτισε κάποτε ποινή φυλάκισης στις ΗΠΑ για παράνομες προεκλογικές συνεισφορές και φοροδιαφυγή, μεταξύ άλλων κατηγοριών. Έλαβε προεδρική χάρη από τον Τραμπ το 2020.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, παρόλο που στον Κούσνερ δόθηκε άδεια να δει τον Σαρκοζί πίσω από τα κάγκελα, οι δύο άνδρες δεν συναντήθηκαν παρά μόνο μετά την απελευθέρωσή του.

Και εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε στο Reuters ότι ο Κούσνερ ήθελε να επισκεφθεί τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, «από προσωπική συμπόνια και σεβασμό προς τον Σαρκοζί ως πρώην αρχηγό κράτους της Γαλλίας και κάποιον που υπήρξε καλός φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών».