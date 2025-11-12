Η ηγέτιδα και κληρονόμος της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι δεν πρόκειται να υποβάλει εκ νέου υποψηφιότητα για την προεδρία της Γαλλίας το 2027, εάν το εφετείο της υπόθεσης με την οποία έχασε το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, δεν ανατρέψει την πρωτόδικη απόφαση.

Η Λεπέν, έχει μέχρι στιγμής θέσει τρεις φορές υποψηφιότητα για την προεδρία με τον Εθνικό Συναγερμό – RN και αναμένει το εφετείο στις 13 Ιανουαρίου κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης για την κατηγορία της υπεξαίρεσης κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την οποία έχασε το δικαίωμα συμμετοχής στις γαλλικές εκλογές.

Το δικαστήριο μετά την καταδικαστική κρίση της επέβαλε ποινή πενταετή αποκλεισμού από την υποψηφιότητα για κάθε δημόσιο αξίωμα, μια απόφαση η οποία μπορεί να ανατραπεί μονάχα στο εφετείο. Η ίδια αρνείται την ενοχή της στην υπόθεση.

Το διακύβευμα από την Γαλλία στα χέρια της ακροδεξιάς, θεωρείται ύψιστης σημασίας για την Ευρώπη.

Δεν πρόκειται να αφήσω την υπόθεση να σέρνεται λέει η Λεπέν

«Δεδομένου ότι το εφετείο πιθανότατα θα εκδώσει την απόφασή του τον Σεπτέμβριο, δεν θα αφήσω την υπόθεση να σέρνεται», δήλωσε η ηγέτιδα της ακροδεξιάς στο RTL.

Η Λε Πεν συμπλήρωσε σε ό,τι αφορά τον προστατευόμενό της Ζορντάν Μπαρντελά: «Ο Ζορντάν έχει τα προσόντα να αναλάβει οποιαδήποτε θέση». Ο Μπαρντελά συμπλήρωσε «πέτυχε πραγματικά θεαματικά αποτελέσματα ως επικεφαλής υποψήφιος στις ευρωπαϊκές εκλογές». «Νομίζω ότι ο Ζορντάν έχει τα προσόντα να αναλάβει οποιαδήποτε θέση που απαιτεί θέληση, πεποίθηση και αχαλίνωτη αγάπη για τη χώρα», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας την θέση στην οποία βρίσκεται η ίδια, δηλαδή την πρώτη φορά στην οποία η γαλλική ακροδεξιά έχει πιθανότητες να εκλέξει πρόεδρο της Γαλλίας, με την ίδια να παραχωρεί την θέση της, είπε ότι «προφανώς, είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση, αλλά απαραίτητη για το συμφέρον της χώρας».

Η Λεπέν θεωρεί άσκοπη την προσφυγή στο ανώτατο δικαστήριο

Η ίδια τόνισε πως «θέλει να καθαρίσει το όνομά της», λέγοντας ότι «προφανώς θα προσφύγω στο Ακυρωτικό Δικαστήριο, γιατί θα υπερασπιστώ τα δικαιώματά μου και την αθωότητά μου μέχρι τέλους. Ωστόσο, δεδομένου ότι το Εφετείο θα εκδώσει πιθανώς την απόφασή του τον Σεπτέμβριο, δεν θα αφήσω τα πράγματα να τραβήξουν σε μάκρος, γιατί είμαι αποφασισμένη να δω τις ιδέες μας να υλοποιούνται».

«Αν μου απαγορευτεί να υποβάλω υποψηφιότητα, αλλά το Ακυρωτικό Δικαστήριο αποφανθεί υπέρ μου τρεις ή τέσσερις μήνες αργότερα, θα είναι πολύ αργά για να διεξάγω μια κανονική προεκλογική εκστρατεία» δήλωσε η Λεπέν.

Σχολιάζοντας το επιχείρημα των αντιπάλων του RN, που θεωρούν ότι ο πιθανός διάδοχος του πολιτικού της κόμματος είναι πολύ άπειρος για να αναλάβει την προεδρία της Γαλλίας σε ηλικία 31 ετών, η Μαρίν Λεπέν απάντησε ότι «η ιστορία της Γαλλίας είναι γεμάτη από ανθρώπους που, σε πολύ νεαρή ηλικία, κατάφεραν να αλλάξουν την πορεία της», με την αναφορά της να φωτογραφίζει τον Μέγα Ναπολέοντα, ο οποίος έγινε Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας σε ηλικία 33 ετών.

Δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα έδειξε ότι τόσο η Λε Πεν όσο και ο Μπαρντελά έχουν διψήφιο προβάδισμα έναντι των αντιπάλων τους στην πρόθεση ψήφου στον πρώτο γύρο, με το RN να προηγείται με 34% έναντι του δεύτερου Λαϊκού Μετώπου που συγκεντρώνει το 24% (δημοσκόπηση 8ης Οκτωβρίου 2025).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης ως προς τους αρχηγούς, ο Ζορντάν Μπαρντελά θα εξασφάλιζε περίπου 35 έως 37,5% των ψήφων αν ο πρώτος γύρος διεξαγόταν τον Νοέμβριο που διεξήχθη η δημοσκόπηση, ενώ η Μαρίν Λεπέν θα λάμβανε περίπου 34%.