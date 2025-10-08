Μαρίν Λεπέν: Ο εισηγητής του ΣτΕ ζητά να μην εκδικαστεί το αίτημά της για ακύρωση της καταδίκης της

Ο Δημόσιος Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας στη Γαλλία συνέστησε να μην παραπεμφθεί στο Συνταγματικό Συμβούλιο το ζήτημα προτεραιότητας συνταγματικότητας που έθεσε η Μαρίν Λεπέν. Με αυτό η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς ζητούσε να ανακληθεί η απόφαση του δικαστηρίου που της στέρησε το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για πέντε χρόνια, εξαιτίας της καταδίκης για σκάνδαλο διαφθοράς και κατάχρησης ευρωπαϊκών πόρων.

Οι ανώτεροι διοικητικοί δικαστές, οι οποίοι δεν δεσμεύονται τυπικά από αυτήν τη γνωμοδότηση, έχουν δεκαπέντε ημέρες για να αποφανθούν.

Η Μαρίν Λεπέν είχε προσφύγει για το θέμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, υποστηρίζοντας ότι η δικαστική απόφαση είναι αντισυνταγματική και ότι αντίκειται στην «ελευθερία του εκλέγειν» και στην «ελευθερία της ψήφου». Επίσης, προσέφυγε στο Εφετείο για την ακύρωσή της.

Κατάχρηση ευρωπαϊκών πόρων

Η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε για παράνομες πληρωμές βοηθών των ευρωβουλευτών του Εθνικού Συναγερμού με ευρωπαϊκούς πόρους. Εις βάρος μελών του του κόμματός της είναι σε εξέλιξη και άλλη δικαστική έρευνα στην ΕΕ. Εκτός από την προσφυγής της στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για ανάκληση της απόφασης έως ότου εκδικαστεί στο Εφετείο, είχε επίσης ζητήσει την κατάργηση των διατάξεων του Εκλογικού Κώδικα, βάσει των οποίων της αφαιρέθηκε το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

Ωστόσο, το τότε πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρούν είχε αρνηθεί να τις καταργήσει.

Η Μαρίν Λεπέν, που θέλει να είναι υποψήφια για την προεδρία της Γαλλίας, πιθανότατα δεν θα προλάβει να θέσει επισήμως υποψηφιότητα.

Η δίκη της στο Εφετείο, καθώς και ακόμη 11 συγκατηγορουμένων της που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως, έχει προγραμματιστεί να γίνει από τις 13 Ιανουαρίου έως τις 12 Φεβρουαρίου 2026.