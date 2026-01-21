Ένας χορευτής του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης άλλαξε μια ιστορία 100 ετών στις πουέντ

Ξεκίνησε το 2005 και δύο χρόνια αργότερα, με το ντεμπούτο του ως Ρωμαίος στον ορίζοντα, ο δεν μπορούσε σχεδόν να περπατήσει: «Το σώμα μου έλεγε, όχι άλλο». Ο Orza έκανε αυτό που έχουν κάνει πολλοί άνδρες χορευτές πριν από αυτόν: Πήγε από φαρμακείο σε φαρμακείο αναζητώντας επένδυση για τα επίπεδα παπούτσια μπαλέτου του. Αφού δοκίμασε διάφορες μάρκες — κόβοντας κομμάτια και κολλώντας τα στις πουέντ του — κατέληξε σε ένα εσωτερικό τακούνι που ήταν σταθερό, αόρατο και ανακούφιζε τον πόνο του.

«Σκέφτηκα ότι αυτό είναι καταπληκτικό» εξηγεί ο Orza στους New York Times «Μπορούσα να βασιστώ σε αυτό. Το σώμα μου ένιωθε πολύ καλύτερα. Δεν ξαναείχα πελματιαία απονευρωσίτιδα. Και βοήθησε και την πλάτη μου. Όλα ξεκινούν από τα πόδια».

Σύμβολο ομορφιάς και πόνου

Όταν όμως το εσωτερικό τακούνι αυτό σταμάτησε να παράγεται, ο Orza, που τότε ήταν πρώτος χορευτής στο Pacific Northwest Ballet στο Σιάτλ, δεν μπόρεσε να βρει ένα κατάλληλο υποκατάστατο. Αποφάσισε να σχεδιάσει ο ίδιος ένα υπόδημα μπαλέτου — ένα έργο που του πήρε 14 χρόνια.

Το αποτέλεσμα, το Orza Pro, είναι ένα διαφορετικό από τα άλλα παπούτσια μπαλέτου: διαθέτει ενσωματωμένη τεχνολογία απορρόφησης κραδασμών που χρησιμοποιείται στα αθλητικά παπούτσια.

Τα παπούτσια μπαλέτου αποτελούν από καιρό αντικείμενο θαυμασμού για όσους δεν ασχολούνται με τον χορό. Οι πουέντ, που επιτρέπουν στους χορευτές να στέκονται στις μύτες των ποδιών τους, έχουν καταστεί σύμβολο της ομορφιάς — και του πόνου — του μπαλέτου, μιας μορφής τέχνης που βασίζεται στην παράδοση και αλλάζει αργά.

Ωστόσο, οι χορευτές είναι ελίτ αθλητές όσο και καλλιτέχνες. Οι καθημερινά δρομείς έχουν περισσότερες επιλογές όσον αφορά τα υποδήματα.

Ίσως λίγο πιο μαλακά

Ο Daniel Wong διευθυντής του τμήματος υποδημάτων του City Ballet, είπε ότι οι χορευτές χρησιμοποιούν «ουσιαστικά τα ίδια υποδήματα μέσα στα χρόνια»: «Τα ανδρικά παπούτσια μπαλέτου δεν έχουν αλλάξει πολύ από τον 19ο αιώνα».

Πρόσθεσε ότι έχουν γίνει «ίσως λίγο πιο μαλακά», καθώς το καλλιτεχνικό ρεπερτόριο έχει γίνει πιο σύγχρονο με την πάροδο των ετών.

Μερικές από τις μεγαλύτερες εξελίξεις στα παπούτσια μπαλέτου ήταν η προσθήκη της πιο εύκαμπτης χωριστής σόλας που αναδεικνύει την καμάρα (σε αντίθεση με την σταθερή ολόκληρη σόλα) και του ελαστικού καμβά. Αν και μπορεί να κάνει το πόδι να φαίνεται όμορφο, τα παπούτσια «είναι σαν κάλτσα τώρα», είπε ο Orza. «Δεν υπάρχει αντίσταση. Δεν υπάρχει τίποτα για τον χορευτή».

«Μπορώ να κρατήσω τη σόλα του παπουτσιού στο πάτωμα επειδή έχει μια μικρή ανύψωση. Έτσι, νομίζω ότι έχω αποκτήσει δύναμη με διαφορετικό τρόπο για να κάνω πλιέ και πόιντ»

«Γιατί να το φτιάξουμε αν δεν είναι χαλασμένο;»

Τα τυπικά παπούτσια μπαλέτου έχουν κάποια επένδυση, αλλά είναι γενικά επίπεδα. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ των Orza και των παραδοσιακών παπουτσιών είναι ότι τα Orza έχουν μια στήριξη στη φτέρνα και στρώσεις αφρού για να προστατεύουν το μετατάρσιο. «Αυτό τα κάνει πιο σταθερά και ασφαλή» λέει ο Orza στους New York Times, «όλα όσα θα ήθελα ως χορευτής».

Ο David Wilkenfeld, δημιουργικός διευθυντής της Bloch, μιας εταιρείας που κατασκευάζει υποδήματα και ρούχα για χορό, συμφώνησε ότι δεν έχει γίνει σοβαρή πρόοδος στα ανδρικά παπούτσια μπαλέτου.

Ωστόσο, αναρωτήθηκε αν οι δραστικές αλλαγές είναι απαραίτητες ή ακόμα και ευπρόσδεκτες. «Γιατί να το φτιάξουμε αν δεν είναι χαλασμένο;», είπε σε μια κοινή συνέντευξη με τον Fred Perez, τον παγκόσμιο διευθυντή υποδημάτων της Bloch.

Περισσότερα μαξιλαράκια ενδέχεται να αρχίσουν να χρησιμοποιούνται σε παπούτσια πέρα από το πατενταρισμένο Orza. Σύμφωνα με τον Wilkenfeld, η Bloch αναπτύσσει ένα παπούτσι μπαλέτου με υποστήριξη στη φτέρνα και, τελικά, μια νέα μπότα μπαλέτου για άνδρες, με πιο ενισχυμένη δομή. (Ο Wilkenfeld και ο Perez δήλωσαν ότι δεν επηρεάστηκαν από το Orza).

Η πορεία μέχρι εδώ ήταν δύσκολη. «Μπορώ να το κάνω αυτό;», αναρωτιόταν ο Orza. «Ποιος είμαι εγώ για να αλλάξω κάτι που υπάρχει εδώ και πάνω από έναν αιώνα;»

Η μικρή, μεγάλη ανύψωση

Το Orza προς το παρόν είναι διαθέσιμο μόνο σε καμβά. Οι χορευτές τείνουν να μένουν πιστοί σε αυτό που γνωρίζουν. Για μερικούς, το Orza — και ειδικά η πρώτη έκδοση του παπουτσιού, που κατασκευάστηκε απευθείας πάνω στο πόδι του Orza — δεν αγκαλιάζει απαραίτητα το πόδι όλων των άλλων με τον τρόπο που τους αρέσει. Ήταν συνηθισμένοι σε μεγαλύτερη ελαστικότητα.

Η Miriam Miller, πρώτη χορεύτρια του City Ballet, άρχισε να φοράει παπούτσια Orza για να αντιμετωπίσει την τενοντίτιδα. Τώρα μπορεί να «κάνει πλιέ σωστά χωρίς να σηκώνει τις φτέρνες από το πάτωμα» λέει στους New York Times. «Μπορώ να κρατήσω τη σόλα του παπουτσιού στο πάτωμα επειδή έχει μια μικρή ανύψωση. Έτσι, νομίζω ότι έχω αποκτήσει δύναμη με διαφορετικό τρόπο για να κάνω πλιέ και πόιντ, χωρίς να χρησιμοποιώ συνεχώς τον μυ της γάμπας μου».

Αυτό την οδήγησε να χρησιμοποιεί τους μεγαλύτερους μυς της — τους γλουτούς, τους οπίσθιους μηριαίους, τους τετρακέφαλους — με πιο έξυπνο τρόπο. Έχει αλλάξει τον τρόπο που πηδάει: η Miller έχει περισσότερη δύναμη στα πόδια και τα πέλματα της, κάτι που της δίνει μεγαλύτερη αίσθηση ελαφρότητας, που συνδυάζεται με δύναμη.

Μια «οικογενειακή» ομάδα

Το Orza είναι πιο ακριβό από τα περισσότερα υποδήματα μπαλέτου — το 2.0, η πιο πρόσφατη έκδοση, κοστίζει 69 δολάρια σε σύγκριση με τα 20 έως 50 δολάρια που κοστίζουν τα παραδοσιακά παπούτσια -και κυκλοφορεί σε πέντε αποχρώσεις.

Ο Orza, ο οποίος διευθύνει την εταιρεία έξι ατόμων μαζί με τη σύζυγό του, Sarah Orza, διευθύντρια μάρκετινγκ και πρώην διευθύντρια του Pacific Northwest Ballet, έχει σχεδιάσει το παπούτσι όχι μόνο για επαγγελματίες χορευτές και μαθητές, αλλά και για τον αυξανόμενο αριθμό ενηλίκων που ασχολούνται ερασιτεχνικά με το μπαλέτο.

Μαζί με μια ιατρική συμβουλευτική επιτροπή, άλλοι σύμβουλοι της μάρκας Orza είναι ο Jonathan Stafford, καλλιτεχνικός διευθυντής του City Ballet και της School of American Ballet και ο Craig Hall, διευθυντής ρεπερτορίου στο City Ballet.

Η εμμονή του χορού

Τα παπούτσια Orza κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος σε εταιρείες και σχολεία, όπως το School of American Ballet που είναι συνδεδεμένο με το City Ballet και το National Ballet School του Καναδά. Στο English National Ballet School, περίπου 80 χορευτές φορούν παπούτσια Orza. Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή παιδικών παπουτσιών μπαλέτου για ηλικίες από 3 έως 9 ετών.

Η πορεία μέχρι εδώ ήταν δύσκολη. «Μπορώ να το κάνω αυτό;», αναρωτιόταν ο Orza. «Ποιος είμαι εγώ για να αλλάξω κάτι που υπάρχει εδώ και πάνω από έναν αιώνα;».

Αλλά είχε χορέψει με αυτά τα παπούτσια. Και ήταν ευτυχισμένος όταν συνειδητοποίησε ότι δεν καταστρέφονταν όπως τα παπούτσια που είχε συνηθίσει. «Ως χορευτής, ήμουν πολύ πεισματάρης», είπε. «Δοκίμασα τα πάντα, αλλά πάντα επέστρεφα σε αυτά με τα οποία είχα ξεκινήσει. Και αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε: η εμμονή του χορού».

*Με στοιχεία από nytimes.com