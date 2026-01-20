magazin
Μήπως το κοινό απομακρύνθηκε από τους κινηματογράφους επειδή οι ταινίες ξεχείλωσαν χρονικά;
«Οι κινηματογράφοι χρειάζονται ταινίες μικρότερης διάρκειας», λέει στον Guardian η Clare Binns, διευθύντρια της αλυσίδας κινηματογραφικών αιθουσών, Picturehouse.

Έφη Αλεβίζου
Η Clare Binns, η οποία θα λάβει το βραβείο Bafta για την εξαιρετική βρετανική συμβολή στον κινηματογράφο, χαρακτήρισε τις ταινίες μικρότερης διάρκειας πιο «άνετες» για το κοινό. «Οι σκηνοθέτες θα πρέπει να σκεφτούν να κάνουν τις ταινίες τους πιο σύντομες αν θέλουν να προσελκύσουν το κοινό στα σινεμά», δήλωσε η δημιουργική διευθύντρια της Picturehouse.

Η Clare Binns, πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της αλυσίδας κινηματογραφικών αιθουσών, εξέφρασε την ανησυχία της για τη σταθερή αύξηση της διάρκειας των ταινιών, όταν της απονεμήθηκε το βραβείο Bafta για την εξαιρετική βρετανική συμβολή στον κινηματογράφο.

Διάλειμμα 15 λεπτών

Έρευνες έχουν δείξει ότι το 2022 η μέση διάρκεια μιας ταινίας είχε αυξηθεί κατά σχεδόν ένα τρίτο, φτάνοντας τα 107 λεπτά, από 81 λεπτά τη δεκαετία του 1930.

Μεταξύ των πρόσφατων ταινιών που ξεπέρασαν τις τρεις ώρες είναι το Avatar: Fire and Ash του Τζέιμς Κάμερον, το The Irishman του Μάρτιν Σκορσέζε και το The Brutalist του Μπρέιντι Κόρμπετ με τον Άντριεν Μπρόντι, το οποίο είχε ακόμη και ένα διάλειμμα 15 λεπτών.

H Binns είπε ότι οι ταινίες μεγαλύτερης διάρκειας σημαίνουν ότι οι κινηματογράφοι προγραμματίζουν λιγότερες προβολές, επηρεάζοντας τα έσοδά τους. «Αυτό σημαίνει ότι έχεις μόνο μία βραδινή προβολή»

Ταινίες για το κοινό, όχι για τους σκηνοθέτες

Η Binns δήλωσε ότι, για να προσελκύσουν το κοινό στους κινηματογράφους, οι σκηνοθέτες πρέπει να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια άνετη εμπειρία θέασης. «Μιλάω με τους παραγωγούς για αυτό το θέμα και τους λέω: “πείτε στον σκηνοθέτη ότι κάνετε την ταινία για το κοινό, όχι για τους σκηνοθέτες”», είπε στην εφημερίδα The Guardian.

«Πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά βλέπω πολλές ταινίες και σκέφτομαι: “θα μπορούσατε να κόψετε 20 λεπτά από αυτή”. Δεν υπάρχει λόγος οι ταινίες να είναι τόσο μεγάλες».

Μόνο μία προβολή

H Binns είπε ότι οι ταινίες μεγαλύτερης διάρκειας σημαίνουν ότι οι κινηματογράφοι προγραμματίζουν λιγότερες προβολές, επηρεάζοντας τα έσοδά τους. «Αυτό σημαίνει ότι έχεις μόνο μία βραδινή προβολή» σχολίασε.

«Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σήμα αφύπνισης για τους σκηνοθέτες. Αν θέλουν οι ταινίες τους να προβάλλονται στους κινηματογράφους, το κοινό πρέπει να αισθάνεται άνετα με αυτό που δεσμεύεται να δει».

«Έχουν οι άνθρωποι ακόμα την όρεξη;» διερωτήθηκε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο. «Ή μήπως οι κινηματογράφοι θα γίνουν σιλό όπως τα jazz bar;»

Μια εξειδικευμένη δραστηριότητα

Η Picturehouse έκλεισε τρεις από τις αίθουσές της στο Λονδίνο — Stratford East, Bromley και Fulham — το 2024. Ο ηθοποιός Χιου Γκραντ περιέγραψε την απώλεια της τελευταίας ως «παράξενα αφόρητη».

Είπε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ας καθίσουμε όλοι στο σπίτι και ας παρακολουθήσουμε περιεχόμενο σε streaming».

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αναρωτήθηκε τον περασμένο μήνα εάν η μετάβαση στον κινηματογράφο θα γίνει μια εξειδικευμένη δραστηριότητα, μετά την χλιαρή ανταπόκριση του κοινού στο box office για την επική ταινία του, One Battle after Another, διάρκειας δύο ωρών και 42 λεπτών.

«Έχουν οι άνθρωποι ακόμα την όρεξη;» διερωτήθηκε. «Ή μήπως οι κινηματογράφοι θα γίνουν σιλό όπως τα jazz bar;».

Η πανδημία άλλαξε τις συνήθειές μας

Η Binns, η οποία θα παραλάβει το βραβείο της στην τελετή απονομής των βραβείων Bafta στις 22 Φεβρουαρίου, δήλωσε ότι οι κινηματογράφοι ανακάμπτουν μετά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν λόγω του lockdown που επιβλήθηκε στην πανδημία.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όλοι συνηθίσαμε να καθόμαστε στον καναπέ και να παρακολουθούμε streaming υπηρεσίες. Αλλά αυτό αλλάζει. Συνεργαζόμαστε με τις streaming υπηρεσίες για να προσελκύσουμε το κοινό», δήλωσε.

Έρευνες έχουν δείξει ότι το 2022 η μέση διάρκεια μιας ταινίας είχε αυξηθεί κατά σχεδόν ένα τρίτο, φτάνοντας τα 107 λεπτά, από 81 λεπτά τη δεκαετία του 1930

Μήπως να το μαζεύαμε λιγουλάκι;

Ο Phil Clapp, διευθύνων σύμβουλος της UK Cinema Association, δήλωσε ότι οι κινηματογράφοι με μία οθόνη ήταν ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στις επιπτώσεις των ταινιών μεγάλης διάρκειας.

«Αν και οι κινηματογράφοι δεν θα ήθελαν ποτέ να περιορίσουν τη δημιουργικότητα των ανθρώπων πίσω από την κάμερα, είναι αλήθεια ότι φαίνεται να υπάρχει μια σταθερή ανοδική τάση» διευκρίνισε. «Μόνο τρεις από τις δέκα κορυφαίες ταινίες στο box office του Ηνωμένου Βασιλείου πέρυσι είχαν διάρκεια κάτω από δύο ώρες!».

Πέρυσι, ωστόσο, οι κινηματογράφοι σημείωσαν την καλύτερη απόδοση του πρώτου εξαμήνου από το 2022, χάρη σε ταινίες όπως A Minecraft Movie, Bridget Jones: Mad About the Boy, Lilo & Stitch και Captain America: New World Order.

Καμία από τις ταινίες αυτές δεν είχε διάρκεια μεγαλύτερη από 125 λεπτά.

Ευρωκοινοβούλιο: Παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με ΗΠΑ

Ευρωκοινοβούλιο: Παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με ΗΠΑ

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

«A House of Dynamite»: Tι θα έκανε ένας πρόεδρος μπροστά σε μια πυρηνική επίθεση; – Ειδικοί απαντούν
«A House of Dynamite»: Tι θα έκανε ένας πρόεδρος μπροστά σε μια πυρηνική επίθεση; – Ειδικοί απαντούν

Μια νέα ταινία φαντάζεται τον πρόεδρο των ΗΠΑ να έχει λιγότερο από μισή ώρα για να αποφασίσει αν θα απαντήσει πυρηνικά. Το A House of Dynamite ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το αν η αποτροπή σώζει ή καταδικάζει τον κόσμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ταυτοποιήθηκε με τη βοήθεια ΑΙ ο ναζί μιας από τις πιο ανατριχιαστικές φωτογραφίες του Ολοκαυτώματος
Ταυτοποιήθηκε με τη βοήθεια ΑΙ ο ναζί μιας από τις πιο ανατριχιαστικές φωτογραφίες του Ολοκαυτώματος

Ύστερα από 80 χρόνια, ιστορικός ταυτοποίησε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης τον ναζί που απεικονίζεται να εκτελεί έναν Εβραίο στη φωτογραφία «The Last Jew in Vinnitsa». Το θύμα παραμένει άγνωστο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» – Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς
«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» - Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς

Η τραγωδία χτύπησε την ημέρα του γάμου της μυθιστοριογράφου και ποιήτριας Ρέιτσελ Ελάιζα Γκρίφιθς. Στη συνέχεια, ήρθε η επίθεση με μαχαίρι που σχεδόν σκότωσε τον συγγραφέα και σύζυγό της, Σαλμάν Ρούσντι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Wikipedia, ετών 25: Μπορεί να επιβιώσει η μεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια του διαδικτύου στην εποχή του AI;
Wikipedia, ετών 25: Μπορεί να επιβιώσει η μεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια του διαδικτύου στην εποχή του AI;

Καθώς η Wikipedia κλείνει 25 χρόνια, δοκιμάζεται από την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, τον νέο ανταγωνισμό ιδιωτικών πλατφορμών και την πολιτική πίεση για «μεροληψία». Μπορεί να αντέξει;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί το Landman είναι κάτι περισσότερο από πετρελαϊκή προπαγάνδα του «drill, baby, drill»
Γιατί το Landman είναι κάτι περισσότερο από πετρελαϊκή προπαγάνδα του «drill, baby, drill»

Το «Landman» παρουσιάζεται ως σειρά για την αναπόφευκτη κυριαρχία του πετρελαίου, αλλά όσο ξεδιπλώνεται αποκαλύπτει κάτι άλλο: μια βιομηχανία βίας, θανάτου και φθοράς, με τους ίδιους τους ανθρώπους της να γνωρίζουν ότι το τέλος —αν και όχι άμεσο— πλησιάζει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Μηδενική προπώληση, βανδαλισμοί και αποκλεισμός της Ιβάνκα» – Φιάσκο της χρονιάς το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ;
«Μηδενική προπώληση, βανδαλισμοί και αποκλεισμός της Ιβάνκα» – Φιάσκο της χρονιάς το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ;

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα του, το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ φαίνεται να μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη δημοσίων σχέσεων και οικονομικής αποτυχίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ματ Ντέιμον υποστηρίζει ότι το «cancel σε ακολουθεί μέχρι τον τάφο»
Ο Ματ Ντέιμον υποστηρίζει ότι το «cancel σε ακολουθεί μέχρι τον τάφο»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ματ Ντέιμον υποστήριξε ότι ορισμένοι ηθοποιοί που έχουν υποστεί «cancel», πιθανότατα να προτιμούσαν να πάνε φυλακή, ώστε το θέμα να λήξει αφού «πληρώσουν το χρέος τους».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι ταινίες της Warner Bros. θα συνεχίσουν να προβάλλονται στους κινηματογράφους, σύμφωνα με τον CEO του Netflix
Οι ταινίες της Warner Bros. θα συνεχίσουν να προβάλλονται στους κινηματογράφους, σύμφωνα με τον CEO του Netflix

Αν η συμφωνία μεταξύ της Warner Bros. και του Netflix κλείσει, η διανομή των ταινιών στους κινηματογράφους θα συνεχίζει να υφίσταται, υποστηρίζει ο Τεντ Σαράντος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βία, ενοχή και το προνόμιο της σιωπής — Δυνατό «ποδαρικό» το His & Hers για τις σειρές του 2026
Βία, ενοχή και το προνόμιο της σιωπής — Δυνατό «ποδαρικό» το His & Hers για τις σειρές του 2026

Το His & Hers ανοίγει το τηλεοπτικό 2026 με έναν φόνο και μια μικρή πόλη που ξέρει περισσότερα απ’ όσα λέει, φωτίζοντας τη βία που συγκαλύπτεται, την ενοχή που μεταφέρεται και το ταξικό προνόμιο της σιωπής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ψυχομαγεία, Ταρώ και Θάνατος – Ο Αλεχάντρο Χοντορόφσκι είναι έτοιμος να πεθάνει με έναν «μεγάλο οργασμό»
Ψυχομαγεία, Ταρώ και Θάνατος – Ο Αλεχάντρο Χοντορόφσκι είναι έτοιμος να πεθάνει με έναν «μεγάλο οργασμό»

Το ψυχεδελικό έργο του 96χρονου Χιλιανού σκηνοθέτη Αλεχάντρο Χοντορόσφκι του χάρισε τον τίτλο «βασιλιάς της μεταμεσονύκτιας ταινίας» και την εκτίμηση του Τζον Λένον. Δεν είναι μόνο αυτά 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μήπως ο σύγχρονος κόσμος φτιάχτηκε με αίμα δούλων και εργατών;
Μήπως ο σύγχρονος κόσμος φτιάχτηκε με αίμα δούλων και εργατών;

Ο σύγχρονος κόσμος αφηγείται την ιστορία του ως πορεία προόδου. Στο The Killing Age, ο ιστορικός Κλίφτον Κρέις υποστηρίζει ότι η νεωτερικότητα χτίστηκε πάνω στη βία: δουλεία, αποικιοκρατία και πόλεμος ως μηχανισμοί πλούτου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Avengers: Doomsday παίζει με λευκή επιταγή – Η Marvel σπάει κάθε ρεκόρ για το πιο «επικίνδυνο» κινηματογραφικό στοίχημα
Το Avengers: Doomsday παίζει με λευκή επιταγή – Η Marvel σπάει κάθε ρεκόρ για το πιο «επικίνδυνο» κινηματογραφικό στοίχημα

Τι κι αν θέλει 11 μήνες για να κάνει την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες. Το Avengers: Doomsday θεωρείται η πλέον πολυαναμενόμενη υπερπαραγωγή του 2026 - έστω κι αν κανείς δεν τολμά να μιλήσει για το μπάτζετ του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Για δεκαετίες, η μητέρα της Μαρίσα Φοξ μιλούσε μόνο ως ηρωίδα. Στο ντοκιμαντέρ My Underground Mother, η κόρη της αποκαλύπτει τη διπλή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ανάμεσα στη βία, τη σιωπή και τον μύθο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Θρίαμβος για τη Συναισθηματική Αξία του Τρίερ – Ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ
Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Θρίαμβος για τη Συναισθηματική Αξία του Τρίερ – Ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ

Η ευρωπαϊκή απάντηση στα Όσκαρ δόθηκε το Σάββατο στο Βερολίνο, με την ταινία Συναισθηματική Αξία (Sentimental Value) να αναδεικνύεται ο απόλυτος κυρίαρχος της βραδιάς στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Aπό το Homeland στο Slow Horses: Oι οκτώ καλύτεροι τηλεοπτικοί κατάσκοποι για γεωπολιτικό binge-watching
Aπό το Homeland στο Slow Horses: Oι οκτώ καλύτεροι τηλεοπτικοί κατάσκοποι για γεωπολιτικό binge-watching

Ο βρωμερός Λαμπ του Slow Horses ή η διπολική Μάθισον του Homeland; Στον αντίποδα κάθε Μποντ, αυτοί οι τηλεοπτικοί χαρακτήρες κατασκόπων δικαίωσαν τη γοητεία του είδους στη μικρή οθόνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ευρωκοινοβούλιο: Πυροδοτεί τη «βόμβα» – «Παγώνει» την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ
Πυροδοτεί τη «βόμβα» το ευρωκοινοβούλιο - «Παγώνει» την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ θα ανασταλεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με πηγές κοντά στην επιτροπή διεθνούς εμπορίου. «Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Μην προβείτε σε αντίποινα...» προειδοποιεί ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Όχι στο διάλογο της κυβέρνησης για το αγροτικό – Θα καταθέσουμε δική μας πρόταση, λέει ο Ανδρουλάκης
ΠΑΣΟΚ: Όχι στο διάλογο της κυβέρνησης για το αγροτικό – Θα καταθέσουμε δική μας πρόταση, λέει ο Ανδρουλάκης

Προσχηματικό χαρακτηρίζουν τον διάλογο της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα από τη Χαριλάου Τρικούπη. Τι ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ποια στάση θα κρατήσει στη Βουλή η αξιωματική αντιπολίτευση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ισπανία: Στα εργαστήρια συντήρησης αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας – Απορρίπτεται σενάριο δολιοφθοράς
Ισπανία: Στα εργαστήρια συντήρησης αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας – Απορρίπτεται σενάριο δολιοφθοράς

Οι ερευνητές στην Ισπανία εξετάζουν τη συντήρηση γραμμών και τρένων για να διευκρινίσουν τα αίτια του δυστυχήματος. Τα τρένα θα παραμείνουν εκεί έως ότου ολοκληρωθεί η αστυνομική και εισαγγελική έρευνα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γροιλανδία: MAGA, αλλά όχι του Τραμπ – Το κόκκινο καπελάκι της αντίστασης στον Αμερικανό πρόεδρο, ξεπούλησε
MAGA της Γροιλανδίας, όχι του Τραμπ - Το κόκκινο καπελάκι της αντίστασης στον Αμερικανό πρόεδρο, ξεπούλησε

Το καπελάκι της αντίστασης στον Ντόναλντ Τραμπ έγινε ανάρπαστο - Γράφει πάνω «Make America Go Away», μια παράφραση του γνωστού σλόγκαν του Αμερικανού προέδρου

Σύνταξη
Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα – Bίντεο από τη γέφυρα στο Ρίο – Αντίριο
Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα – Bίντεο από τη γέφυρα στο Ρίο – Αντίριο

Από τις οκτώ περιοχές που έχουν καταγράψει τις ταχύτερες ριπές ανέμων από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, οι τέσσερις βρίσκονται στην Αχαΐα, και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

Σύνταξη
«Ξορκίζει» το Μαξίμου την Καρυστιανού, αλλά οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ψήφισαν κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση!
«Ξορκίζει» το Μαξίμου την Καρυστιανού, αλλά οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ψήφισαν κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση!

Το Μαξίμου και η ΝΔ φαίνεται πως υποκρίνονται όταν τοποθετούν απέναντί τους την Καρυστιανού, καθώς οι ευρωβουλευτές του κόμματος έχουν ψηφίσει κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Παραμένουν οι αγρότες των Μαλγάρων στο μπλόκο, χωρίς να κλείνουν δρόμους – «Δεν φεύγουμε»
Παραμένουν οι αγρότες των Μαλγάρων στο μπλόκο, χωρίς να κλείνουν δρόμους - «Δεν φεύγουμε»

Την απόφαση να παραμείνουν με τα τρακτέρ τους στους δρόμους, χωρίς όμως να τους κλείνουν έλαβαν ομόφωνα οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη, στη σύσκεψη που είχαν ένα 24ωρο μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στην Αθήνα.

Σύνταξη
«Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στα λάθη» – Ο Ντέιβιντ Mπέκαμ έσπασε τη σιωπή του για τον Μπρούκλιν
«Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στα λάθη» – Ο Ντέιβιντ Mπέκαμ έσπασε τη σιωπή του για τον Μπρούκλιν

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, δέχθηκε ερωτήσεις για τη θύελλα που έχει ξεσπάσει στην οικογένειά του. Δεν δίστασε να απαντήσει

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Κούρδους Συρίας: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη να μην συναινεί σιωπώντας, όπως έκανε στη Γάζα
ΣΥΡΙΖΑ για Κούρδους Συρίας: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη να μην συναινεί σιωπώντας, όπως έκανε στη Γάζα

Τις ανησυχητικές εξελίξεις στη Συρία επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση να πάρουν θέση και να λάβουν πρωτοβουλίες για την προστασία των Κούρδων

Σύνταξη
Δασμοί Τραμπ: Το «μεγάλο μπαζούκα» της ΕΕ και ο κίνδυνος της αμοιβαίας εμπορικής καταστροφής
Δασμοί Τραμπ: Το «μεγάλο μπαζούκα» της Ευρώπης και ο κίνδυνος της αμοιβαίας εμπορικής καταστροφής

Η Ευρώπη θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει έναν ισχυρό αλλά μη δοκιμασμένο νόμο εν μέσω της πίεσης για τη Γροιλανδία – αλλά θα μπορούσε επίσης να βγει χαμένη από έναν εμπορικό πόλεμο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μισείς την δουλειά σου; Γιατί μία παρορμητική παραίτηση τον Ιανουάριο ίσως να μην είναι η καλύτερη ιδέα
Μισείς την δουλειά σου; Γιατί μία παρορμητική παραίτηση τον Ιανουάριο ίσως να μην είναι η καλύτερη ιδέα

Η επιστροφή στη δουλειά τον Ιανουάριο είναι δύσκολη, αλλά το να τα παρατήσεις παρορμητικά δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση. Υπάρχουν απλές τεχνικές που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να πάρεις ψύχραιμες αποφάσεις

Σύνταξη
CEDEFOP: 3+1 σενάρια για το μέλλον της εργασίας – Το καλό, το κακό, το μέτριο και το «σκάσε και κολύμπα»
Τρία συν ένα σενάρια για το μέλλον της εργασίας - Το καλό, το κακό, το μέτριο και το «σκάσε και κολύμπα»

To Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης CEDEFOP παρουσιάζει τέσσερα σενάρια για το πώς θα είναι η αγορά εργασίας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο κοντινό μας μέλλον, το 2040.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τσιτσιπάς: «Δύσκολος αντίπαλος ο Μάχατς – Οι Έλληνες της Αυστραλίας είναι οι αγαπημένοι μου φαν» (vid)
Τσιτσιπάς: «Δύσκολος αντίπαλος ο Μάχατς – Οι Έλληνες της Αυστραλίας είναι οι αγαπημένοι μου φαν» (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τοποθετήθηκε για τη νίκη του επί του Σιντάρο Μοτσιζούκι, ενώ ευχαρίστησε και τους Έλληνες οπαδούς που βρέθηκαν στις κερκίδες και τον χειροκρότησαν.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δουλειά, όχι επικοινωνία, για να γίνουμε κυβέρνηση – Στις 27-29 Μαρτίου το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Ανδρουλάκης: Δουλειά, όχι επικοινωνία, για να γίνουμε κυβέρνηση – Στις 27-29 Μαρτίου το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

«Προσωπικά με ενδιαφέρει το βράδυ των εκλογών, όσο γίνεται περισσότεροι Έλληνες να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ ως την επόμενη κυβέρνηση. Και αυτό δεν θα γίνει με κανόνες χαϊδέματος συμφερόντων, ούτε με διάττοντες αστέρες», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Μακρόν: «Προτιμάμε τον σεβασμό από τους νταήδες» – Η Ευρώπη να εξετάσει τη χρήση του «εμπορικού μπαζούκα»
Μακρόν: «Προτιμάμε τον σεβασμό από τους νταήδες» - Η Ευρώπη να εξετάσει τη χρήση του «εμπορικού μπαζούκα»

Ως έμμεσο μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ ακούστηκε η δήλωση του Εμανουέλ Μακρόν στο Νταβός - Δεν προβλέπεται να γίνει Σύνοδος Κορυφής την Πέμπτη, όπως είχε προτείνει ο Γάλλος πρόεδρος

Σύνταξη
Στο «σημείο μηδέν» ξανά οι έρευνες για την Λόρα – Τι αναζητούν οι αστυνομικοί
Στο «σημείο μηδέν» ξανά οι έρευνες για την Λόρα – Τι αναζητούν οι αστυνομικοί

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας εκτιμούν ότι βρίσκεται ενός συνόρων και προσπαθούν να εξακριβώσουν το τελευταίο δρομολόγιό της για να εντοπίσουν τα ίχνη της.

Σύνταξη
LIVE: Καϊράτ – Κλαμπ Μπριζ
LIVE: Καϊράτ – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Καϊράτ – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Καϊράτ – Κλαμπ Μπριζ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Περισσότερες απορίες, παρά απαντήσεις από την ΑΑΔΕ για την παραίτηση των ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ
Περισσότερες απορίες, παρά απαντήσεις από την ΑΑΔΕ για την παραίτηση των ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αδυναμία να συμμορφωθούν με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου δηλώνουν οι ορκωτοί λογιστές που παραιτήθηκαν - «Εκτός του πεδίου Ελέγχου» αυτά που ζητούσαν, σύμφωνα με την απάντηση της προσωρινής διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύοντας το θέμα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Νέο άλμπουμ, παλιοί λογαριασμοί και ένα μεγάλο ερώτημα: Τι σκεφτόμαστε σήμερα όταν ακούμε τον Morrissey;
Νέο άλμπουμ, παλιοί λογαριασμοί και ένα μεγάλο ερώτημα: Τι σκεφτόμαστε σήμερα όταν ακούμε τον Morrissey;

Αν απομονώσει κανείς τη μουσική από την εικόνα, εξακολουθεί ο Morrissey να γράφει τραγούδια που μένουν ή ο μύθος ζει πλέον μόνο από το παρελθόν του;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φουλ για πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, έπεσε ο Παναθηναϊκός – Οι πιθανότητες για τη regular season της Euroleague (pic)
Φουλ για πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, έπεσε ο Παναθηναϊκός – Οι πιθανότητες για τη regular season της Euroleague (pic)

Η Euroleague έχει μπει στον δεύτερο γύρο, ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει στροφές, την ώρα που ο Παναθηναϊκός ψάχνεται και δυσκολεύεται – Η μεγάλη ανατροπή στις προσομοιώσεις για την κατάταξη.

Σύνταξη
