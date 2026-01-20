Μήπως το κοινό απομακρύνθηκε από τους κινηματογράφους επειδή οι ταινίες ξεχείλωσαν χρονικά;

Η Clare Binns, η οποία θα λάβει το βραβείο Bafta για την εξαιρετική βρετανική συμβολή στον κινηματογράφο, χαρακτήρισε τις ταινίες μικρότερης διάρκειας πιο «άνετες» για το κοινό. «Οι σκηνοθέτες θα πρέπει να σκεφτούν να κάνουν τις ταινίες τους πιο σύντομες αν θέλουν να προσελκύσουν το κοινό στα σινεμά», δήλωσε η δημιουργική διευθύντρια της Picturehouse.

Η Clare Binns, πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της αλυσίδας κινηματογραφικών αιθουσών, εξέφρασε την ανησυχία της για τη σταθερή αύξηση της διάρκειας των ταινιών, όταν της απονεμήθηκε το βραβείο Bafta για την εξαιρετική βρετανική συμβολή στον κινηματογράφο.

Διάλειμμα 15 λεπτών

Μεταξύ των πρόσφατων ταινιών που ξεπέρασαν τις τρεις ώρες είναι το Avatar: Fire and Ash του Τζέιμς Κάμερον, το The Irishman του Μάρτιν Σκορσέζε και το The Brutalist του Μπρέιντι Κόρμπετ με τον Άντριεν Μπρόντι, το οποίο είχε ακόμη και ένα διάλειμμα 15 λεπτών.

Ταινίες για το κοινό, όχι για τους σκηνοθέτες

Η Binns δήλωσε ότι, για να προσελκύσουν το κοινό στους κινηματογράφους, οι σκηνοθέτες πρέπει να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια άνετη εμπειρία θέασης. «Μιλάω με τους παραγωγούς για αυτό το θέμα και τους λέω: “πείτε στον σκηνοθέτη ότι κάνετε την ταινία για το κοινό, όχι για τους σκηνοθέτες”», είπε στην εφημερίδα The Guardian.

«Πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά βλέπω πολλές ταινίες και σκέφτομαι: “θα μπορούσατε να κόψετε 20 λεπτά από αυτή”. Δεν υπάρχει λόγος οι ταινίες να είναι τόσο μεγάλες».

Μόνο μία προβολή

H Binns είπε ότι οι ταινίες μεγαλύτερης διάρκειας σημαίνουν ότι οι κινηματογράφοι προγραμματίζουν λιγότερες προβολές, επηρεάζοντας τα έσοδά τους. «Αυτό σημαίνει ότι έχεις μόνο μία βραδινή προβολή» σχολίασε.

«Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σήμα αφύπνισης για τους σκηνοθέτες. Αν θέλουν οι ταινίες τους να προβάλλονται στους κινηματογράφους, το κοινό πρέπει να αισθάνεται άνετα με αυτό που δεσμεύεται να δει».

Μια εξειδικευμένη δραστηριότητα

Η Picturehouse έκλεισε τρεις από τις αίθουσές της στο Λονδίνο — Stratford East, Bromley και Fulham — το 2024. Ο ηθοποιός Χιου Γκραντ περιέγραψε την απώλεια της τελευταίας ως «παράξενα αφόρητη».

Είπε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ας καθίσουμε όλοι στο σπίτι και ας παρακολουθήσουμε περιεχόμενο σε streaming».

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αναρωτήθηκε τον περασμένο μήνα εάν η μετάβαση στον κινηματογράφο θα γίνει μια εξειδικευμένη δραστηριότητα, μετά την χλιαρή ανταπόκριση του κοινού στο box office για την επική ταινία του, One Battle after Another, διάρκειας δύο ωρών και 42 λεπτών.

«Έχουν οι άνθρωποι ακόμα την όρεξη;» διερωτήθηκε. «Ή μήπως οι κινηματογράφοι θα γίνουν σιλό όπως τα jazz bar;».

Η πανδημία άλλαξε τις συνήθειές μας

Η Binns, η οποία θα παραλάβει το βραβείο της στην τελετή απονομής των βραβείων Bafta στις 22 Φεβρουαρίου, δήλωσε ότι οι κινηματογράφοι ανακάμπτουν μετά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν λόγω του lockdown που επιβλήθηκε στην πανδημία.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όλοι συνηθίσαμε να καθόμαστε στον καναπέ και να παρακολουθούμε streaming υπηρεσίες. Αλλά αυτό αλλάζει. Συνεργαζόμαστε με τις streaming υπηρεσίες για να προσελκύσουμε το κοινό», δήλωσε.

Έρευνες έχουν δείξει ότι το 2022 η μέση διάρκεια μιας ταινίας είχε αυξηθεί κατά σχεδόν ένα τρίτο, φτάνοντας τα 107 λεπτά, από 81 λεπτά τη δεκαετία του 1930

Μήπως να το μαζεύαμε λιγουλάκι;

Ο Phil Clapp, διευθύνων σύμβουλος της UK Cinema Association, δήλωσε ότι οι κινηματογράφοι με μία οθόνη ήταν ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στις επιπτώσεις των ταινιών μεγάλης διάρκειας.

«Αν και οι κινηματογράφοι δεν θα ήθελαν ποτέ να περιορίσουν τη δημιουργικότητα των ανθρώπων πίσω από την κάμερα, είναι αλήθεια ότι φαίνεται να υπάρχει μια σταθερή ανοδική τάση» διευκρίνισε. «Μόνο τρεις από τις δέκα κορυφαίες ταινίες στο box office του Ηνωμένου Βασιλείου πέρυσι είχαν διάρκεια κάτω από δύο ώρες!».

Πέρυσι, ωστόσο, οι κινηματογράφοι σημείωσαν την καλύτερη απόδοση του πρώτου εξαμήνου από το 2022, χάρη σε ταινίες όπως A Minecraft Movie, Bridget Jones: Mad About the Boy, Lilo & Stitch και Captain America: New World Order.

Καμία από τις ταινίες αυτές δεν είχε διάρκεια μεγαλύτερη από 125 λεπτά.

*Με στοιχεία από thetimes.com | Αρχική Φωτό: The Brutalist / Courtesy of A24