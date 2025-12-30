magazin
Οι υπερπαραγωγές που κατέληξαν σε «ναυάγιο»: Αυτές είναι οι ταινίες – απογοήτευση του 2025
30 Δεκεμβρίου 2025 | 14:21

Οι υπερπαραγωγές που κατέληξαν σε «ναυάγιο»: Αυτές είναι οι ταινίες – απογοήτευση του 2025

Ξεκίνησαν με πολλά όνειρα - να κάνουν τη διαφορά, να πουν την ιστορία τους, να σαρώσουν στο box office. Στο τέλος απέτυχαν είτε να βγάλουν τα λεφτά τους είτε να κερδίσουν κοινό και κριτικούς - είτε και τα δύο μαζί. Αυτές είναι οι ταινίες που απογοήτευσαν μέσα στο 2025.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Spotlight

Οι ανεξάρτητες κινηματογραφικές παραγωγές έχουν ένα πλεονέκτημα: αν αποτύχουν στο box office κανείς δεν θα πέσει από τα σύννεφα. Αν, από την άλλη, σαρώσουν σε εισπράξεις όλοι θα μιλάνε για την έκπληξη της χρονιάς και καριέρας θα «γεννηθούν». Οι ταινίες, ωστόσο, που βγαίνουν από τα μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ δεν έχουν αυτή την… πολυτέλεια.

Ξεκινούν με το βάρος ότι είναι καταδικασμένες να πετύχουν. Όχι τόσο κερδίζοντας τα καλά λόγια των κριτικών, αλλά κόβοντας εισιτήρια στις σκοτεινές αίθουσες. Και γιατί όχι ένα βραβείο. Ωστόσο, ο κινηματογραφικός κόσμος δεν είναι φτιαγμένος μόνο από καλές στιγμές – και η αλήθεια είναι ότι η αποτυχία κάνει μεγαλύτερο «θόρυβο» στη βιομηχανία του θεάματος.

Το 2025 δεν μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση στον κανόνα. Τα μεγάλα στούντιο πέταξαν στο τραπέζι τα πιο δυνατά τους χαρτιά, έριξαν χρήματα στην παραγωγή και την προώθηση, έβγαλαν σε περιοδεία τους σταρ τους για να κερδίσουν όσο μεγαλύτερη δημοσιότητα γίνεται. Η πικρή αλήθεια είναι ομως, πως ότι και να κάνεις, αν η ταινία δεν τσουλάει τίποτα δεν τη σώζει από ένα «ναυάγιο» που όλοι θέλουν να ξεχάσουν όσο γρηγορότερα γίνεται.

The Smashing Machine

YouTube thumbnail

Εδώ και (πολλά) χρόνια ο Ντουέιν Τζόνσον έχει τη φήμη της «μηχανής χρημάτων». Οι ταινίες που πρωταγωνιστεί γίνονται επιτυχίες, ενώ ο ίδιος είναι αγαπητός σχεδόν σε όλους. Δεν είναι τυχαίο πως στην έως τώρα καριέρα του, τα φιλμ του έχουν εισπράξεις που ξεπερνούν τα 12 δισ. δολάρια.

Δυστυχώς, το The Smashing Machine δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Παρά το δυνατό καστ (δίπλα στον Τζόνσον είχαμε την Έμιλι Μπλαντ), τις κατά κύριο λόγο θετικές κριτικές και το βιογραφικό στόρι, η ταινία πήγε άπατη στο box office.

Με το ζόρι έφτασε τα 21 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις -όταν το μπάτζετ άγγιζε τα 50 εκατ.- και γρήγορα γρήγορα εγκατέλειψε τις σκοτεινές αίθουσες.

Snow White

YouTube thumbnail

Το αγαπημένο παραμύθι της Disney επέστρεψε στις μεγάλες οθόνες ως ένα live-action remake, με τον κολλοσό της βιομηχανίας του θεάματος να ποντάρει πολλά πάνω του. Ωστόσο, προτού καν βγει στις αίθουσες το Snow White αποδείχθηκε προβληματικό.

Ο συνδυασμός Ρέιτσελ Ζέγκλερ, Γκαλ Γκαντόν και πόλεμος στη Γάζα, δημιούργησαν ένα πολιτικό σύννεφο πάνω από το φιλμ, χωρίζοντας τους πάντες σε δύο στρατόπεδα. Το αποτέλεσμα ήταν η ταινία των 250 εκατ. δολαρίων, να φτάσει με το ζόρι τα 200 εκατ. στο box office.

Mickey 17

YouTube thumbnail

Η πρώτη ταινία του Μπονγκ Τζουν-χο μετά από έξι χρόνια και τον θρίαμβό του στα Όσκαρ με τα Παράσιτα, ήταν το talk of the town στο ξεκίνημα του 2025. Βασισμένη στο επιτυχημένο μυθιστόρημα Mickey 7, ο Μπονγκ έκανε τα πράγματα πιο περίπλοκα από όσο έπρεπε, ενώ οι συνεχόμενες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία της δεν βοήθησαν την κατάσταση.

Για πολλούς κριτικούς η ταινία ήταν «απογοήτευση» και είχε πρόβλημα «ταυτότητας», με αποτέλεσμα να βγάλει με το ζόρι τα λεφτά της στις αίθουσες και να ξεχαστεί γρήγορα.

Christy

YouTube thumbnail

Λίγα φιλμ είχαν την διαφήμιση και την προώθηση του Christy μέσα στο 2025. Το βιογραφικό δράμα, βασισμένο στη ζωή της μποξέρ Κρίστι Μάρτιν, μονοπώλησε το ενδιαφέρον του Τύπου προτού βγει στις αίθουσες.

Λογικό, αν σκεφτεί κανείς ότι στον πρωταγωνιστικό ρόλο ήταν η Σίντνεϊ Σουίνι, ένα από τα πιο hot ονόματα της βιομηχανίας του θεάματος. Η 28χρονη ηθοποιός μίλησε για τις δυσκολίες του φιλμ, τη διατροφή, τα κιλά που πήρε, τις ώρες που πέρασε στο γυμναστήριο – θέλοντας όσο τίποτα άλλο το βραβείο Όσκαρ.

Το αποτέλεσμα; Μόλις 2 εκατ. δολάρια στο box office, για ένα από τα μεγαλύτερα flops της χρονιάς.

Springsteen: Deliver Me from Nowhere

YouTube thumbnail

Κάποτε το να εμφανιστεί μια βιογραφική μουσική ταινία ήθελε χρόνια. Τα στούντιο δεν επένδυαν εύκολα σε αυτά τα projects, καθώς πίστευαν ότι δεν θα «σπάσουν» τα ταμεία. Τα τελευταία χρόνια η λογική έχει αλλάξει. Ωστόσο, δεν είναι πάντοτε επιτυχημένη.

Το  Springsteen: Deliver Me from Nowhere είναι η καλύτερη απόδειξη για αυτό. Στο επίκεντρο η ζωή του Μπρους Σπρίνγκστιν, ο πλέον αγαπημένος ροκ σταρ των ΗΠΑ, στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, ενώ η 20th Century δεν λυπήθηκε τα χρήματα.

Τίποτα όμως δεν στάθηκε ικανό για να σώσει το φιλμ. Μέτριες κριτικές, μόλις 45 εκατ. δολάρια στο box office και το πείραμα απέτυχε.

Tron: Ares

YouTube thumbnail

Το κλείσιμο της τριλογίας του Tron δεν ήταν αυτό που ονειρευόταν η Disney – ιδιαίτερα μετά την επιτυχία του Legacy το 2010. Τα περίπου 200 εκατ. δολάρια που επενδύθηκαν και οι παρουσίες του Τζεφ Μπρίτζες και της Γκίλιαν Άντερσον δεν αποδείχθηκαν αρκετές για να σώσουν την ταινία.

Οι κριτικές ήταν από μέτριες έως κακές, στο box office με το ζόρι ξεπέρασε τα 140 εκατ., ενώ αν μας έμεινε κάτι από το φιλμ ήταν το -για μια ακόμα φορά- φανταστικό soundtrack.

The Running Man

YouTube thumbnail

Από τις ταινίες που τις στήριξε ανοιχτά ο Τομ Κρουζ, έστω κι αν δεν έπαιζε σε αυτήν – ο Γκλεν Πάουελ είναι καλός του φίλος. Είχε στον καστ στον Τζος Μπρολίν, την Εμίλια Τζόουνς, το Μάικλ Σέρα. Βγήκαν από το ταμείο της Paramount Pictures 110 εκατ. δολάρια για να υλοποιήσει ο Έντγκαρ Ράιτ το project του.

Ωστόσο δεν γλίτωσε τον τίτλο «flop της χρονιάς». Οι κριτικοί δεν ήταν ιδιαίτερα ευγενικοί μαζί του, ο κόσμος του γύρισε την πλάτη και εννοείται ότι δεν έβγαλε καν τα λεφτά του – οι εισπράξεις του δεν έφτασαν καν τα 70 εκατ. δολάρια.

Και οι περίεργες περιπτώσεις

Το να πούμε ότι οι ταινίες Mission: Impossible – The Final Reckoning και Captain America: Brave New World ήταν από τις αποτυχίες της χρονιάς είναι παρακινδυνευμένο. Ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανείς ότι στο box office είχαν εισπράξεις 598 και 415 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα.

YouTube thumbnail

Ωστόσο, αν σκεφτούμε τα franchises τα οποία έχουν πίσω τους, τι κατάφεραν οι «προκάτοχοί» τους και τις μέτριες κριτικές που πήραν, τότε δεν λες ότι τα στούντιο πέταξαν τη σκούφια τους με το τελικό αποτέλεσμα.

