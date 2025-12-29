magazin
29.12.2025
Βρέθηκε σορός άνδρα κοντά στις εκβολές του Κηφισού
Οι καλλιτέχνες που χάσαμε το 2025, μέσα από τα δικά τους λόγια
29 Δεκεμβρίου 2025

Οι καλλιτέχνες που χάσαμε το 2025, μέσα από τα δικά τους λόγια

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, η Ρομπέρτα Φλακ, η Νταϊάν Κίτον, ο Ντέιβιντ Λιντς, η Μαριάν Φέιθφουλ είναι μερικοί από τους διακεκριμένους καλλιτέχνες που απεβίωσαν το 2025. Ας τους ξαναθυμηθούμε μέσα από τις ατάκες τους.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Όπως και αν ξεκίνησε η ζωή τους, οι δημιουργικοί άνθρωποι που πέθαναν φέτος, το 2025, σύντομα βρήκαν τη θέση τους στις σκηνές, τις γκαλερί, τους κινηματογράφους και τα ράφια των βιβλιοπωλείων μας. Οι ιδέες και οι προσωπικότητές τους συνέβαλαν στη διαμόρφωση της κουλτούρας μας και έχουν ακόμα πολλά να μας πουν. Ακολουθεί ένας φόρος τιμής σε μερικούς από αυτούς, με τα δικά τους λόγια.

«Οι άνθρωποι είναι σαν ντετέκτιβ και οι ζωές μας είναι γεμάτες με αποδεικτικά στοιχεία»

Ντέιβιντ Λιντς, σκηνοθέτης, γεννημένος το 1946

«Μου έχουν πει ότι η φωνή μου μοιάζει με αυτή της Νίνα Σιμόν, της Νάνσι Γουίλσον, της Οντέτα, της Μπάρμπρα Στρέιζαντ, της Ντιόν Γουόργουικ ακόμα και της Μαχάλια Τζάκσον. Αν όλοι έλεγαν ότι η φωνή μου μοιάζει με αυτή μιας μόνο καλλιτέχνιδας, θα ανησυχούσα. Αλλά όταν λένε ότι μοιάζει με όλες αυτές, ξέρω ότι έχω το δικό μου στυλ».


Ρομπέρτα Φλακ, μουσικός, γεννημένη το 1937

«Δεν σκέφτομαι συνειδητά να δημιουργήσω ένα στυλ που θα ακολουθήσουν οι άνθρωποι. Προσπαθώ να ανταποκριθώ στον χρόνο και τον τόπο με τις ικανότητες που μου έχει δώσει ο Θεός».

Φρανκ Γκέρι, αρχιτέκτονας, γεννημένος το 1929

«Είναι καλύτερο να είσαι ο εαυτός σου παρά να προσποιείσαι ότι είσαι κάποιος άλλος».

Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν, ηθοποιός, γεννημένος το 1934

«Για μερικούς ανθρώπους, ο γάμος μπορεί να είναι πολύ ωραίος. Για μένα, δεν είναι καθόλου. Δεν νομίζω ότι είναι για τους περισσότερους ανθρώπους ούτως ή άλλως. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι πολύ ευτυχισμένοι».

Μαριάν Φέιθφουλ, τραγουδίστρια και ηθοποιός, γεννημένη το 1946

«Αν αρχίσω να γίνομαι σταρ, θα χάσω την επαφή με τους καθημερινούς τύπους, τους οποίους παίζω καλύτερα από οτιδήποτε άλλο».

Τζιν Χάκμαν, ηθοποιός, γεννημένος το 1930

«Μου αρέσουν οι διάλογοι που είναι λίγο πιο εύθραυστοι από την ίδια τη ζωή».

Τομ Στόπαρντ, θεατρικός συγγραφέας, γεννημένος το 1937


«Μπροστά στην κάμερα δεν είσαι ο εαυτός σου. Μπορείς να ζήσεις πολλές ζωές, αντί για μία»

Κλαούντια Καρντινάλε, ηθοποιός, γεννημένη το 1938

«Σήκω, κάθεσαι πάρα πολύ ώρα, έχεις μόνιμη ζάρα στο δεξί σου ή στο αριστερό σου»

Σλάι Στόουν, μουσικός, γεννημένος το 1943

«Το μόνο που έκανα πάντα ήταν να αναρωτιέμαι: “Είναι αυτό κάτι που αποτελεί προέκταση του εαυτού μου;” Για το “Στάσου Πλάι μου”, δεν ήξερα αν θα είχε επιτυχία ή όχι. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν: “Μου αρέσει αυτό γιατί ξέρω πώς είναι να νιώθεις έτσι”»

Ρομπ Ράινερ, σκηνοθέτης, γεννημένος το 1947


«Η τέχνη δεν ακολουθεί τις πολιτικές τάσεις. Αν έχεις κάτι να πεις, θα το πεις, ακόμα κι αν πρέπει να είσαι έμμεσος και να χρησιμοποιήσεις τη γλώσσα ενός μύθου του Αισώπου».

Γιούρι Γκριγκορόβιτς, χορευτής, γεννημένος το 1927

«Από μικρή ηλικία έμαθα ότι αυτό που κάναμε στη χορωδία ήταν εξίσου σημαντικό με το έργο του ιερέα. Ήταν ένα είδος ιερατείου από μόνο του».

D’Angelo, μουσικός, γεννημένος το 1974

«Όταν ήμουν 5 ετών και αγοράσαμε τηλεόραση, θυμάμαι ότι αναπαράστησα την πρώτη ταινία που είχα δει, που ήταν η Σταχτοπούτα. Μετά από αυτό, έκανα παραστάσεις στο γκαράζ μας και χρέωνα τους θεατές 5 σεντς».

Λόνι Άντερσον, ηθοποιός, γεννημένη το 1945

«Είμαι τρελός από τη φύση μου, και οι τρελοί δεν χρειάζονται εκπαίδευση — απλά είναι έτσι».

Όζι Όζμπορν, μουσικός, γεννημένος το 1948


«Η επιτυχία είναι κάτι με το οποίο πρέπει να παλεύεις, όχι να αγκαλιάζεις»

Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ηθοποιός και σκηνοθέτης, γεννημένος το 1936

«Είναι παράξενο το γεγονός ότι οι ηθοποιοί έχουν κόσμο που τους χειροκροτεί όταν τελειώνουν τη δουλειά τους. Ακόμα το βρίσκω διασκεδαστικό»

Βαλ Κίλμερ, ηθοποιός, γεννημένος το 1959

«Δεν πειράζει να χαθείς! Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις κάθε δευτερόλεπτο. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Άσε το κοινό να χαθεί. Δεν πειράζει»

Ρόμπερτ Γουίλσον, θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης, γεννημένος το 1941


«Το θέμα επιλέγει τον συγγραφέα».

Μάριο Βάργκας Λιόσα, συγγραφέας, γεννημένος το 1936

«Λένε ότι ήμουν ένας “αισθητικός της δυστυχίας” και ότι προσπάθησα να επιβάλω την ομορφιά στον φτωχό κόσμο. Αλλά γιατί ο φτωχός κόσμος να είναι πιο άσχημος από τον πλούσιο κόσμο; Το φως εδώ είναι το ίδιο με εκεί. Η αξιοπρέπεια εδώ είναι η ίδια με εκεί».

Σεμπαστιάο Σαλγκάδο,  φωτογράφος, γεννημένος το 1944

«Θα ήθελα να με θυμούνται όχι για τα υψηλά επίπεδα που έχω φτάσει, αλλά για τα βάθη από τα οποία έχω αναδυθεί. Υπήρξαν συναρπαστικά υψηλά επίπεδα και καταστροφικά χαμηλά. Αλλά ήταν η μάχη για να βγω από αυτά τα χαμηλά επίπεδα που με κάνει να νιώθω πιο περήφανη».

Κόνι Φράνσις, τραγουδίστρια, γεννημένη το 1937


«Δημιουργώ μυθοπλασία από την πραγματικότητα».

Μάρτιν Παρ, φωτογράφος, γεννημένος το 1952

«Το να με αποκαλούν μουσική ιδιοφυΐα ήταν ένας σταυρός που έπρεπε να κουβαλήσω. Ιδιοφυΐα είναι μια μεγάλη λέξη. Αλλά αν πρέπει να ανταποκριθείς σε κάτι, καλύτερα να ανταποκριθείς σε αυτό».

Μπράιαν Γουίλσον, μουσικός, γεννημένος το 1942

«Έμαθα ότι δεν μπορούσα να ρίξω φως στην αγάπη παρά μόνο να νιώθω τις διακυμάνσεις της και να είμαι ευγνώμων».

Νταϊάν Κίτον, ηθοποιός, γεννημένη το 1946

«Ο σημερινός κόσμος δεν μου αρέσει»

Μπριζίτ Μπαρντό, ηθοποιός, γεννημένη το 1934

