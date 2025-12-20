Βρυκόλακες, Rosalia και κλιματική κρίση στα best of του Μπαράκ Ομπάμα – Ταινίες, βιβλία και μουσικές που ξεχώρισε το 2025

Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, ο Μπαράκ Ομπάμα επανέρχεται με την καθιερωμένη πλέον λίστα των αγαπημένων του έργων τέχνης, προσφέροντας μια μοναδική ματιά στις πολιτιστικές τάσεις που καθόρισαν τη χρονιά.

Παρά τις πολιτικές επιθέσεις που δέχεται, ο πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιλέγει να εστιάσει στη δύναμη της δημιουργίας, προτείνοντας βιβλία, ταινίες και μουσικές που ξεχώρισαν για την ποιότητα και το μήνυμά τους.

Ο Μπαράκ Ομπάμα αποκάλυψε την ετήσια λίστα με τις αγαπημένες του ταινίες, μουσικές και βιβλία για το 2025, συνεχίζοντας μια παράδοση που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο.

Ο πρώην Πρόεδρος μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους του τα έργα που τον συγκίνησαν και τον προβλημάτισαν τη χρονιά που πέρασε.

«Ελπίζω να βρείτε κάτι νέο για να απολαύσετε», έγραψε ο ίδιος, καλώντας παράλληλα το κοινό να του στείλει τις δικές του προτάσεις.

#polyamory #sinners #michaelbjordan #relationshipgoals ♬ original sound – Decolonizing Love @decolonizinglove I don’t normally do movie reviews but because Sinners touches so much on colonialism I had to. As someone who thinks and teaches about the long afterlives of empire and colonianism, I was floored by how Sinners wove vampire mythology with historical trauma, racial capitalism, and the hunger of whiteness. It’s rare to see a mainstream movie even attempt that level of symbolism and rarer still to do it with this much musical and visual beauty. Nobody captures African and Black aesthetics quite like Ryan Coogler. That said, not everything in the movie landed for me. While I deeply appreciated the film’s exploration of colonialism, and soul, themes that are central to my activism, some of the other storylines felt contradictory. I’ll be unpacking those critiques in Part 3 of this series, where we’ll get into the parts of Sinners that felt less like a revelation and more like collusion with American empire. #Polyamorous

Oι επιλογές του Ομπάμα από τις παραγωγές που γέμισαν τις σκοτεινές αίθουσες και έκαναν buzz, περιλαμβάνουν το One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον, το It Was Just An Accident του Τζαφάρ Παναχί και το δράμα τρόμου Sinners του Ράιαν Κούγκλερ -την αλληγορία για την αποικιοκρατία και τη μαύρη ταυτότητα στις ΗΠΑ με αιμοδιψείς βρυκόλακες- επιβεβαιώνοντας την προτίμηση του σε δημιουργούς που τολμούν να καταπιαστούν με σύνθετα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.

Στη λογοτεχνία, ξεχωρίζουν τα ονόματα του Ίαν ΜακΓιούαν που επιμένει πως η ανθρωπότητα θα καταφέρει να ξεπεράσει την κλιματική κρίση και της Μπεθ Μέισι, ενώ δεν θα μπορούσε να λείπει το βιβλίο της συζύγου του, Μισέλ Ομπάμα, για το οποίο σημείωσε με χιούμορ:

«Προφανώς και είμαι μεροληπτικός».

Η μουσική λίστα του Ομπάμα προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς περιλαμβάνει ονόματα όπως η Ολίβια Ντιν, η Chappell Roan και η Rosalia.

Ωστόσο, η επιλογή που συζητήθηκε περισσότερο ήταν η επιλογή τραγουδιών τόσο από τον Κέντρικ Λαμάρ όσο και από τον Ντρέικ, δύο καλλιτεχνών που βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας έντονης δημόσιας αντιπαράθεσης.

Η διπλωματική αυτή στάση του ερμηνεύτηκε για πολλούς ως η απάντηση του Ομπάμα στον Τραμπ.

Η δημοσίευση της λίστας έρχεται σε μια περίοδο που ο Ντόναλντ Τραμπ τον χαρακτήρισε ως μία από τις πιο διχαστικές προσωπικότητες στην ιστορία των ΗΠΑ, μια κίνηση που πολλοί στο διαδίκτυο χαρακτήρισαν ως μικροπρεπή και ανάξια ενός πρώην Προέδρου.

Προσεκτικά δομημένη η λίστα του Ομπαμα είναι μια προσεκτικά επιμελημένη συλλογή που αναδεικνύει την πολυφωνία και τη δημιουργικότητα.

«Όσο το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, συνεχίζω μία παράδοση, που ξεκίνησα από τη θητεία μου στον Λευκό Οίκο: το να μοιράζομαι την ετήσια λίστα με τα αγαπημένα μου βιβλία, ταινίες και τραγούδια. Ελπίζω να βρείτε κάτι καινούργιο, για να το απολαύσετε – και παρακαλώ, στείλτε μου προτάσεις για να τις δω κι εγώ», σημείωσε.

Αυτές είναι οι επιλογές του

Βιβλία

Paper Girl, Beth Macy

Flashlight, Susan Choi

We The People, Jill Lepore

The Wilderness, Angela Flournoy

There is no place for Us, Brian Goldstone

North Sun, Ethan Rutherford

1929, Andrew Ross Sorkin

The Loneliness of Sonia and Sunny, Kiran Desai

Dead and Alive, Zadie Smith

What We Can Know, Ian McEwan

The Look, Michelle Obama

Ταινίες

One Battle After Another

Sinners

It Was Just an Accident

Hamnet

Sentimental Value

No Other Choice

The Secret Agent

Train Dreams

Jay Kelly

Good Fortune

Orwell: 2+2=5

Μουσική

Nice To Each Other — Olivia Dean

Luther — SZA and Kendrick Lamar

Tatata — Burna Boy ft. Travis Scott

Jump — BLACKPINK

Faithless — Bruce Springsteen

Pasayadan — Ganavya

99 — Olamidé ft. Daecolm, Seyi Vibez, Asake & Young John

Pending — Lil Naay & Myke Towers

Sexo, Violencia Y Llantas — Rosalía

Metal — The Beths

Abracadabra — Lady Gaga

Just Say Dat — Gunna

The Giver — Chappell Roan

Aurora — Mora & De La Rose

Silver Lining — Laufey

No More Old Men — Chance the Rapper & Jamila Woods

Bury Me — Jason Isbell

I Wish I Could Go Travelling Again — Stacey Kent

Please Don’t Cry — Kacy Hill

Stay — Roe

Never Felt Better — Everything is Recorded ft. Sampha & Florence Welch

In the Name of Love — Victoria Noelle

Ancient Light — I’m With Her

Vitamina — Jombriel, DFZM & Jøtta

Float — Jay Som ft. Jim Adkins

Ordinary — Alex Warren

Sycamore Tree — Khamari

NOKIA — Drake

En Privado — Xavi & Manuel Turizo

Not In Surrender — Obongjayar