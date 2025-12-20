Βρυκόλακες, Rosalia και κλιματική κρίση στα best of του Μπαράκ Ομπάμα – Ταινίες, βιβλία και μουσικές που ξεχώρισε το 2025
«Προφανώς και είμαι μεροληπτικός» σημείωσε ο Μπαράκ Ομπάμα για την επιλογή του βιβλίου της συζύγού του Μισέλ στη λίστα της χρονιάς
- Οι πολυεθνικές «πάνε» Κίνα – Ψάχνουν λύση στους… ανταγωνιστές τους
- Σάλος στην Τουρκία με την κακοποίηση ηλικιωμένου σε γηροκομείο - Έρευνα από τις Αρχές
- Επιτόκια: Τέλος στον κύκλο μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες
- Κορσική: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν 26χρονο που απειλούσε με μαχαίρι περαστικούς
Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, ο Μπαράκ Ομπάμα επανέρχεται με την καθιερωμένη πλέον λίστα των αγαπημένων του έργων τέχνης, προσφέροντας μια μοναδική ματιά στις πολιτιστικές τάσεις που καθόρισαν τη χρονιά.
Παρά τις πολιτικές επιθέσεις που δέχεται, ο πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιλέγει να εστιάσει στη δύναμη της δημιουργίας, προτείνοντας βιβλία, ταινίες και μουσικές που ξεχώρισαν για την ποιότητα και το μήνυμά τους.
Ο Μπαράκ Ομπάμα αποκάλυψε την ετήσια λίστα με τις αγαπημένες του ταινίες, μουσικές και βιβλία για το 2025, συνεχίζοντας μια παράδοση που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο.
Ο πρώην Πρόεδρος μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους του τα έργα που τον συγκίνησαν και τον προβλημάτισαν τη χρονιά που πέρασε.
«Ελπίζω να βρείτε κάτι νέο για να απολαύσετε», έγραψε ο ίδιος, καλώντας παράλληλα το κοινό να του στείλει τις δικές του προτάσεις.
@decolonizinglove I don’t normally do movie reviews but because Sinners touches so much on colonialism I had to. As someone who thinks and teaches about the long afterlives of empire and colonianism, I was floored by how Sinners wove vampire mythology with historical trauma, racial capitalism, and the hunger of whiteness. It’s rare to see a mainstream movie even attempt that level of symbolism and rarer still to do it with this much musical and visual beauty. Nobody captures African and Black aesthetics quite like Ryan Coogler. That said, not everything in the movie landed for me. While I deeply appreciated the film’s exploration of colonialism, and soul, themes that are central to my activism, some of the other storylines felt contradictory. I’ll be unpacking those critiques in Part 3 of this series, where we’ll get into the parts of Sinners that felt less like a revelation and more like collusion with American empire. #Polyamorous #polyamory #sinners #michaelbjordan #relationshipgoals ♬ original sound – Decolonizing Love
Oι επιλογές του Ομπάμα από τις παραγωγές που γέμισαν τις σκοτεινές αίθουσες και έκαναν buzz, περιλαμβάνουν το One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον, το It Was Just An Accident του Τζαφάρ Παναχί και το δράμα τρόμου Sinners του Ράιαν Κούγκλερ -την αλληγορία για την αποικιοκρατία και τη μαύρη ταυτότητα στις ΗΠΑ με αιμοδιψείς βρυκόλακες- επιβεβαιώνοντας την προτίμηση του σε δημιουργούς που τολμούν να καταπιαστούν με σύνθετα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.
Στη λογοτεχνία, ξεχωρίζουν τα ονόματα του Ίαν ΜακΓιούαν που επιμένει πως η ανθρωπότητα θα καταφέρει να ξεπεράσει την κλιματική κρίση και της Μπεθ Μέισι, ενώ δεν θα μπορούσε να λείπει το βιβλίο της συζύγου του, Μισέλ Ομπάμα, για το οποίο σημείωσε με χιούμορ:
«Προφανώς και είμαι μεροληπτικός».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η μουσική λίστα του Ομπάμα προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς περιλαμβάνει ονόματα όπως η Ολίβια Ντιν, η Chappell Roan και η Rosalia.
Ωστόσο, η επιλογή που συζητήθηκε περισσότερο ήταν η επιλογή τραγουδιών τόσο από τον Κέντρικ Λαμάρ όσο και από τον Ντρέικ, δύο καλλιτεχνών που βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας έντονης δημόσιας αντιπαράθεσης.
Η διπλωματική αυτή στάση του ερμηνεύτηκε για πολλούς ως η απάντηση του Ομπάμα στον Τραμπ.
Η δημοσίευση της λίστας έρχεται σε μια περίοδο που ο Ντόναλντ Τραμπ τον χαρακτήρισε ως μία από τις πιο διχαστικές προσωπικότητες στην ιστορία των ΗΠΑ, μια κίνηση που πολλοί στο διαδίκτυο χαρακτήρισαν ως μικροπρεπή και ανάξια ενός πρώην Προέδρου.
Προσεκτικά δομημένη η λίστα του Ομπαμα είναι μια προσεκτικά επιμελημένη συλλογή που αναδεικνύει την πολυφωνία και τη δημιουργικότητα.
«Όσο το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, συνεχίζω μία παράδοση, που ξεκίνησα από τη θητεία μου στον Λευκό Οίκο: το να μοιράζομαι την ετήσια λίστα με τα αγαπημένα μου βιβλία, ταινίες και τραγούδια. Ελπίζω να βρείτε κάτι καινούργιο, για να το απολαύσετε – και παρακαλώ, στείλτε μου προτάσεις για να τις δω κι εγώ», σημείωσε.
Αυτές είναι οι επιλογές του
Βιβλία
Paper Girl, Beth Macy
Flashlight, Susan Choi
We The People, Jill Lepore
The Wilderness, Angela Flournoy
There is no place for Us, Brian Goldstone
North Sun, Ethan Rutherford
1929, Andrew Ross Sorkin
The Loneliness of Sonia and Sunny, Kiran Desai
Dead and Alive, Zadie Smith
What We Can Know, Ian McEwan
The Look, Michelle Obama
Ταινίες
One Battle After Another
Sinners
It Was Just an Accident
Hamnet
Sentimental Value
No Other Choice
The Secret Agent
Train Dreams
Jay Kelly
Good Fortune
Orwell: 2+2=5
Μουσική
Nice To Each Other — Olivia Dean
Luther — SZA and Kendrick Lamar
Tatata — Burna Boy ft. Travis Scott
Jump — BLACKPINK
Faithless — Bruce Springsteen
Pasayadan — Ganavya
99 — Olamidé ft. Daecolm, Seyi Vibez, Asake & Young John
Pending — Lil Naay & Myke Towers
Sexo, Violencia Y Llantas — Rosalía
Metal — The Beths
Abracadabra — Lady Gaga
Just Say Dat — Gunna
The Giver — Chappell Roan
Aurora — Mora & De La Rose
Silver Lining — Laufey
No More Old Men — Chance the Rapper & Jamila Woods
Bury Me — Jason Isbell
I Wish I Could Go Travelling Again — Stacey Kent
Please Don’t Cry — Kacy Hill
Stay — Roe
Never Felt Better — Everything is Recorded ft. Sampha & Florence Welch
In the Name of Love — Victoria Noelle
Ancient Light — I’m With Her
Vitamina — Jombriel, DFZM & Jøtta
Float — Jay Som ft. Jim Adkins
Ordinary — Alex Warren
Sycamore Tree — Khamari
NOKIA — Drake
En Privado — Xavi & Manuel Turizo
Not In Surrender — Obongjayar
- Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους – Οι όροι της Καταέμπ Χεζμπολάχ
- Ο Ευαγγέλου δεν έδωσε πέναλτι στον Ολυμπιακό – «Έκλεισε» τα μάτια στο χτύπημα του Ραμίρες στον Μπιανκόν (vid)
- Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα ότι οι γονείς του έλειπαν από την βράβευσή του στα Όσκαρ
- Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσε να έχει δώσει και 20 λεπτά καθυστερήσεις ο διαιτητής»
- Δεν παίχτηκε καθόλου ποδόσφαιρο: Συνεχώς καθυστερήσεις από τους παίκτες της Κηφισιάς
- Οι πολυεθνικές «πάνε» Κίνα – Ψάχνουν λύση στους… ανταγωνιστές τους
- Super League: Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία στο «Γ. Καραϊσκάκης» (pic)
- Πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος του TikTok και γιατί είναι σπάνιος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις