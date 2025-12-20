magazin
20.12.2025
Έρχεται καιρός τύπου «Π» - Η πρόγνωση για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
20.12.2025 | 17:02
Τρομακτικό τροχαίο στο Αγρίνιο: Αυτοκίνητο τούμπαρε και προσγειώθηκε σε αυλή σπιτιού
20.12.2025 | 17:00
Πότε θα δείτε στους λογαριασμούς σας τα λεφτά από το επίδομα θέρμανσης
Βρυκόλακες, Rosalia και κλιματική κρίση στα best of του Μπαράκ Ομπάμα – Ταινίες, βιβλία και μουσικές που ξεχώρισε το 2025
Βρυκόλακες, Rosalia και κλιματική κρίση στα best of του Μπαράκ Ομπάμα – Ταινίες, βιβλία και μουσικές που ξεχώρισε το 2025

«Προφανώς και είμαι μεροληπτικός» σημείωσε ο Μπαράκ Ομπάμα για την επιλογή του βιβλίου της συζύγού του Μισέλ στη λίστα της χρονιάς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, ο Μπαράκ Ομπάμα επανέρχεται με την καθιερωμένη πλέον λίστα των αγαπημένων του έργων τέχνης, προσφέροντας μια μοναδική ματιά στις πολιτιστικές τάσεις που καθόρισαν τη χρονιά.

Παρά τις πολιτικές επιθέσεις που δέχεται, ο πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιλέγει να εστιάσει στη δύναμη της δημιουργίας, προτείνοντας βιβλία, ταινίες και μουσικές που ξεχώρισαν για την ποιότητα και το μήνυμά τους.

Ο Μπαράκ Ομπάμα αποκάλυψε την ετήσια λίστα με τις αγαπημένες του ταινίες, μουσικές και βιβλία για το 2025, συνεχίζοντας μια παράδοση που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο.

Ο πρώην Πρόεδρος μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους του τα έργα που τον συγκίνησαν και τον προβλημάτισαν τη χρονιά που πέρασε.

«Ελπίζω να βρείτε κάτι νέο για να απολαύσετε», έγραψε ο ίδιος, καλώντας παράλληλα το κοινό να του στείλει τις δικές του προτάσεις.

@decolonizinglove I don’t normally do movie reviews but because Sinners touches so much on colonialism I had to. As someone who thinks and teaches about the long afterlives of empire and colonianism, I was floored by how Sinners wove vampire mythology with historical trauma, racial capitalism, and the hunger of whiteness. It’s rare to see a mainstream movie even attempt that level of symbolism and rarer still to do it with this much musical and visual beauty. Nobody captures African and Black aesthetics quite like Ryan Coogler. That said, not everything in the movie landed for me. While I deeply appreciated the film’s exploration of colonialism, and soul, themes that are central to my activism, some of the other storylines felt contradictory. I’ll be unpacking those critiques in Part 3 of this series, where we’ll get into the parts of Sinners that felt less like a revelation and more like collusion with American empire. #Polyamorous #polyamory #sinners #michaelbjordan #relationshipgoals ♬ original sound – Decolonizing Love

Oι επιλογές του Ομπάμα από τις παραγωγές που γέμισαν τις σκοτεινές αίθουσες και έκαναν buzz, περιλαμβάνουν το One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον, το It Was Just An Accident του Τζαφάρ Παναχί και το δράμα τρόμου Sinners του Ράιαν Κούγκλερ -την αλληγορία για την αποικιοκρατία και τη μαύρη ταυτότητα στις ΗΠΑ με αιμοδιψείς βρυκόλακες- επιβεβαιώνοντας την προτίμηση του σε δημιουργούς που τολμούν να καταπιαστούν με σύνθετα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.

Στη λογοτεχνία, ξεχωρίζουν τα ονόματα του Ίαν ΜακΓιούαν που επιμένει πως η ανθρωπότητα θα καταφέρει να ξεπεράσει την κλιματική κρίση και της Μπεθ Μέισι, ενώ δεν θα μπορούσε να λείπει το βιβλίο της συζύγου του, Μισέλ Ομπάμα, για το οποίο σημείωσε με χιούμορ:

«Προφανώς και είμαι μεροληπτικός».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Barack Obama (@barackobama)

Η μουσική λίστα του Ομπάμα προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς περιλαμβάνει ονόματα όπως η Ολίβια Ντιν, η Chappell Roan και η Rosalia.

Ωστόσο, η επιλογή που συζητήθηκε περισσότερο ήταν η επιλογή τραγουδιών τόσο από τον Κέντρικ Λαμάρ όσο και από τον Ντρέικ, δύο καλλιτεχνών που βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας έντονης δημόσιας αντιπαράθεσης.

Η διπλωματική αυτή στάση του ερμηνεύτηκε για πολλούς ως η απάντηση του Ομπάμα στον Τραμπ.

Η δημοσίευση της λίστας έρχεται σε μια περίοδο που ο Ντόναλντ Τραμπ τον χαρακτήρισε ως μία από τις πιο διχαστικές προσωπικότητες στην ιστορία των ΗΠΑ, μια κίνηση που πολλοί στο διαδίκτυο χαρακτήρισαν ως μικροπρεπή και ανάξια ενός πρώην Προέδρου.

Προσεκτικά δομημένη η λίστα του Ομπαμα είναι μια προσεκτικά επιμελημένη συλλογή που αναδεικνύει την πολυφωνία και τη δημιουργικότητα.

«Όσο το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, συνεχίζω μία παράδοση, που ξεκίνησα από τη θητεία μου στον Λευκό Οίκο: το να μοιράζομαι την ετήσια λίστα με τα αγαπημένα μου βιβλία, ταινίες και τραγούδια. Ελπίζω να βρείτε κάτι καινούργιο, για να το απολαύσετε – και παρακαλώ, στείλτε μου προτάσεις για να τις δω κι εγώ», σημείωσε.

Αυτές είναι οι επιλογές του

Βιβλία

Paper Girl, Beth Macy

Flashlight, Susan Choi

We The People, Jill Lepore

The Wilderness, Angela Flournoy

There is no place for Us, Brian Goldstone

North Sun, Ethan Rutherford

1929, Andrew Ross Sorkin

The Loneliness of Sonia and Sunny, Kiran Desai

Dead and Alive, Zadie Smith

What We Can Know, Ian McEwan

The Look, Michelle Obama

Ταινίες

One Battle After Another

Sinners

It Was Just an Accident

Hamnet

Sentimental Value

No Other Choice

The Secret Agent

Train Dreams

Jay Kelly

Good Fortune

Orwell: 2+2=5

Μουσική

Nice To Each Other — Olivia Dean

Luther — SZA and Kendrick Lamar

Tatata — Burna Boy ft. Travis Scott

Jump — BLACKPINK

Faithless — Bruce Springsteen

Pasayadan — Ganavya

99 — Olamidé ft. Daecolm, Seyi Vibez, Asake & Young John

Pending — Lil Naay & Myke Towers

Sexo, Violencia Y Llantas — Rosalía

Metal — The Beths

Abracadabra — Lady Gaga

Just Say Dat — Gunna

The Giver — Chappell Roan

Aurora — Mora & De La Rose

Silver Lining — Laufey

No More Old Men — Chance the Rapper & Jamila Woods

Bury Me — Jason Isbell

I Wish I Could Go Travelling Again — Stacey Kent

Please Don’t Cry — Kacy Hill

Stay — Roe

Never Felt Better — Everything is Recorded ft. Sampha & Florence Welch

In the Name of Love — Victoria Noelle

Ancient Light — I’m With Her

Vitamina — Jombriel, DFZM & Jøtta

Float — Jay Som ft. Jim Adkins

Ordinary — Alex Warren

Sycamore Tree — Khamari

NOKIA — Drake

En Privado — Xavi & Manuel Turizo

Not In Surrender — Obongjayar

Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους – Οι όροι της Καταέμπ Χεζμπολάχ
Έναρξη διαλόγου 20.12.25

Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους – Οι όροι της Καταέμπ Χεζμπολάχ

«Η αντίσταση είναι δικαίωμα και τα όπλα θα παραμείνουν στα χέρια των μαχητών», δήλωσε η Καταέμπ Χεζμπολάχ. Όπως και άλλες σιιτικές οργανώσεις, ζητά την αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από το Ιράκ.

Σύνταξη
Ο Ευαγγέλου δεν έδωσε πέναλτι στον Ολυμπιακό – «Έκλεισε» τα μάτια στο χτύπημα του Ραμίρες στον Μπιανκόν (vid)
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ο Ευαγγέλου δεν έδωσε πέναλτι στον Ολυμπιακό – «Έκλεισε» τα μάτια στο χτύπημα του Ραμίρες στον Μπιανκόν (vid)

Ο γκολκίπερ της Κηφισιάς έκανε έξοδο, δεν βρήκε την μπάλα αλλά βρήκε τον… Μπιανκόν, χωρίς όμως ο διαιτητής Ευαγγέλου να δώσει το πεντακάθαρο πέναλτι υπέρ των «ερυθρόλευκων»

Σύνταξη
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα ότι οι γονείς του έλειπαν από την βράβευσή του στα Όσκαρ
1976 20.12.25

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα ότι οι γονείς του έλειπαν από την βράβευσή του στα Όσκαρ

«Θέλεις κοντά σου τους ανθρώπους που αγαπάς και που σε απέρριψαν», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Σιλβέστερ Σταλόνε, αναφορικά με την απουσία των γονιών του από την βράβευσή του στα Όσκαρ για το «Ρόκι».

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσε να έχει δώσει και 20 λεπτά καθυστερήσεις ο διαιτητής»
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσε να έχει δώσει και 20 λεπτά καθυστερήσεις ο διαιτητής»

Πολλά παράπονα από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τις καθυστερήσεις της Κηφισιάς, με τον Βάσκο να δηλώνει επίσης ότι σημασία έχει να είναι πρώτος την τελευταία αγωνιστική ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Δεν παίχτηκε καθόλου ποδόσφαιρο: Συνεχώς καθυστερήσεις από τους παίκτες της Κηφισιάς
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Δεν παίχτηκε καθόλου ποδόσφαιρο: Συνεχώς καθυστερήσεις από τους παίκτες της Κηφισιάς

Απίστευτα πράγματα, που δυσφημούν το ελληνικό ποδόσφαιρο, με την φίλαθλη κοινή γνώμη να παρακολουθεί ένα παιχνίδι, στο οποίο οι παίκτες της Κηφισιάς έκαναν συνεχώς καθυστερήσεις.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1: Δεν τον ήθελε η μπάλα, δεν του επέτρεψαν να παίξει
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1: Δεν τον ήθελε η μπάλα, δεν του επέτρεψαν να παίξει

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά στο τελευταίο ματς της χρονιάς, το οποίο οι φιλοξενούμενοι φρόντισαν να το περάσουν… ξαπλωμένοι στο χορτάρι, κάνοντας καθυστερήσεις σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
Διαδοχικά χτυπήματα κατά των ναρκωτικών στην Αττική και στο λιμάνι του Πειραιά από το Λιμενικό
Ελλάδα 20.12.25

Διαδοχικά χτυπήματα κατά των ναρκωτικών στην Αττική και στο λιμάνι του Πειραιά από το Λιμενικό

Μπαράζ στοχευμένων επιχειρήσεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών πραγματοποίησε τις τελευταίες ώρες το Γραφείο Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, τόσο στην Αττική όσο και εντός του λιμανιού του Πειραιά, οδηγώντας σε συλλήψεις και κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών.

Σύνταξη
Επιμένει επιθετικά έναντι των αγροτών η κυβέρνηση – Τα σχέδια των αγροτών εν όψει Χριστουγέννων
Συνεχίζουν δυναμικά 20.12.25

Επιμένει επιθετικά έναντι των αγροτών η κυβέρνηση – Τα σχέδια των αγροτών εν όψει Χριστουγέννων

Χριστούγεννα στα μπλόκα θα κάνουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει να τους αντιμετωπίζει με απαξία και δικογραφίες. Ωστόσο, θα διευκολύνουν τους εκδρομείς των εορτών.

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Έβερτον – Άρσεναλ

LIVE: Έβερτον – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Άρσεναλ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη για τη 17η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Δάνειο 90 δισ. στο Κίεβο: Οι νικητές, οι ηττημένοι και οι… άλλοι της συνόδου κορυφής της ΕΕ
Πόλεμος στην Ουκρανία 20.12.25

Δάνειο 90 δισ. στο Κίεβο: Οι νικητές, οι ηττημένοι και οι… άλλοι της συνόδου κορυφής της ΕΕ

Έπειτα από μια σύνοδο κορυφής που διήρκεσε σχεδόν 16 ώρες, η ΕΕ συμφώνησε να βοηθήσει την Ουκρανία με κοινό δάνειο 90 δισ. Tο Κίεβο είναι ικανοποιημένο, δεν ισχύει το ίδιο με όλους τους ηγέτες της ΕΕ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Υποκρίτρια» – Η γυναίκα που καταστράφηκε από το σκάνδαλο του Kiss Cam επιτίθεται στην Γκουίνεθ Πάλτροου 
«Πως τόλμησε;» 20.12.25

«Υποκρίτρια» – Η γυναίκα που καταστράφηκε από το σκάνδαλο του Kiss Cam επιτίθεται στην Γκουίνεθ Πάλτροου 

Η Kρίστιν Τάλμποτ επιτέθηκε στη Γκουίνεθ Πάλτροου με σφοδρές κατηγορίες για υποκρισία, μετά την διαφήμιση που διακωμωδούσε το viral σκάνδαλο της Kiss Cam σε συναυλία των Coldplay

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
