Ο Μπαράκ Ομπάμα στο τελευταίο επεισόδιο του WTF: Το podcast του Μαρκ Μάρον έριξε αυλαία

Ύστερα από μια πορεία που διήρκεσε πάνω από δεκαπέντε χρόνια και επηρέασε μια ολόκληρη γενιά ακροατών, το «WTF with Marc Maron» ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, με έναν καλεσμένο αντάξιο του βεληνεκούς του: τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα.

Το επεισόδιο με αριθμό 1.686 αποτέλεσε το κύκνειο άσμα του διάσημου κωμικού και παρουσιαστή, ο οποίος αποφάσισε να βάλει τελεία σε μια εκπομπή που καθόρισε το είδος του podcasting και χάρισε στο κοινό μερικές από τις πιο ειλικρινείς, ανθρώπινες και αποκαλυπτικές συνεντεύξεις των τελευταίων ετών.

Από το πρώτο του επεισόδιο, τον Σεπτέμβριο του 2009, με τη βοήθεια του παραγωγού Μπρένταν ΜακΝτόναλντ, το WTF εξελίχθηκε σε μια πλατφόρμα εξομολόγησης για καλλιτέχνες, κωμικούς, σκηνοθέτες και ανθρώπους των γραμμάτων. Ο Μαρκ Μάρον, γνωστός για την αφοπλιστική του ειλικρίνεια, έφερε στα μικρόφωνα του γκαράζ του ονόματα όπως ο Ρόμπιν Γουίλιαμς, ο Λούις Σι Κέι και ο Λορν Μάικλς, ενώ δεν δίσταζε να μοιραστεί τις δικές του εμπειρίες από το άγχος, την απώλεια και τους εθισμούς.

O καλεσμένος Μπαράκ Ομπάμα

Ο Μπαράκ Ομπάμα είχε εμφανιστεί ξανά στην εκπομπή το 2015, γράφοντας ιστορία με την ηχογράφηση μέσα στο γκαράζ του Μάρον. Σχεδόν μια δεκαετία μετά, οι ρόλοι αντιστράφηκαν: αυτή τη φορά, ο παρουσιαστής ταξίδεψε στην Ουάσιγκτον για να ηχογραφήσει από το σπίτι του πρώην προέδρου.

Η συζήτηση των δύο ανδρών κινήθηκε γύρω από την πολιτική πραγματικότητα κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, την επίδραση των social media και την ανάγκη για έναν νέο πολιτισμό σεβασμού και αξιοπρέπειας στον δημόσιο λόγο.

Στην αρχή του επεισοδίου, ο Μάρον εξήγησε ότι ήθελε να συνομιλήσει με κάποιον που θα μπορούσε όχι μόνο να αναλογιστεί την κληρονομιά του podcast, αλλά και να βοηθήσει εκείνον και τους ακροατές του να κατανοήσουν πώς να πορευθούν στον σημερινό κόσμο. Επιδίωκε επίσης τη ματιά του πρώην προέδρου για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση και το μέλλον.

«Και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό με λίγη αξιοπρέπεια, ελπίδα και συγκέντρωση», είπε ο Μάρον, ρωτώντας πώς μπορεί να διατηρηθεί ο πολιτισμένος διάλογος.

Η αυθεντική αυτή ανταλλαγή σκέψεων έκλεισε έναν κύκλο 15 ετών που έκανε το WTF ένα από τα πιο δημοφιλή και βραβευμένα podcasts στον κόσμο — τιμημένο, μεταξύ άλλων, ως Καλύτερο Κωμικό Podcast το 2016 από την Academy of Podcasters.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Fresh Air του NPR, ο Μάρον είχε δηλώσει ότι η απόφαση να σταματήσει δεν ήταν εύκολη: «Δεν υπάρχει ντροπή στο να σταματήσεις, αν το να συνεχίσεις θα αλλοίωνε το όραμά μας ή την ικανότητά μας να το κάνουμε σωστά».

«Μην βιαστείς να βρεις ποιο είναι το επόμενο βήμα»

Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ και τη βαθιά του ευαισθησία, ο Μαρκ Μάρον αποχαιρέτησε το κοινό του όπως το γνώρισε — με αυθεντικότητα, στοχασμό και μια δόση αυτοσαρκασμού.

Ένα από τα στοιχεία που έκαναν το WTF ξεχωριστό ήταν η ευαλωτότητα του Μάρον: μιλούσε ανοιχτά για το άγχος, την απώλεια και τον αγώνα του με τον εθισμό στα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Στο τελευταίο επεισόδιο, παραδέχτηκε στον Ομπάμα ότι αν και είναι έτοιμος για το διάλειμμα, αισθάνεται νευρικότητα για το τι ακολουθεί.

«Υπάρχει ένας φόβος, του τύπου ‘και τώρα τι κάνω;’», είπε.

«Πώς θα νιώθω λιγότερο μόνος; Πώς θα διαχειριστώ την ψυχική μου κατάσταση; Και πώς θα βρω έναν τρόπο να υπάρχω μέσα στον κόσμο που ζούμε;».

Ο πρώην πρόεδρος του απάντησε περιγράφοντας πώς προσαρμόστηκε ο ίδιος μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο: «Μην βιαστείς να βρεις ποιο είναι το επόμενο βήμα. Πάρε λίγο χρόνο και ικανοποίηση», του είπε ο Ομπάμα. «Δώσε στον εαυτό σου ένα χτύπημα στην πλάτη. Το αξίζεις».