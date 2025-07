Δεν είναι όλα «νούμερα»: To podcast των Nelk Boys με καλεσμένο τον Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε άνω-κάτω το διαδίκτυο

Σοκ στο διαδίκτυο προκάλεσε ένα δημοφιλές podcast αυτή την εβδομάδα με έναν καλεσμένο που δεν περίμενε κανείς για συνέντευξη: Τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η προσπάθεια του Νετανιάχου όμως να προσελκύσει τους νέους φάνηκε να γυρίζει «μπούμερανγκ» στο διαδίκτυο, όπου η συνέντευξη προκάλεσε εκτεταμένες επικρίσεις από θεατές από όλο το πολιτικό φάσμα.

Οι συνομιλητές του, οι Κάιλ Φόργκεαρντ και Άαρον «Steiny» Στάινμπεργκ, είναι μέλη των Nelk Boys, μιας ομάδας influencer στα social media που είναι γνωστοί για τα vlogs και τα βίντεο με φάρσες. Η ομάδα, η οποία έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 8,5 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube, προσέλκυσε ακόμη περισσότερους θαυμαστές αφού το περιεχόμενό της άρχισε να αναδεικνύει πιο συντηρητικές πολιτικές προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, από τον οποίο το podcast πήρε συνέντευξη το 2022, το 2023 και το 2024.

Η συνέντευξη του Νετανιάχου, η οποία προβλήθηκε στο πλάισιο του «Full Send Podcast» των Nelk Boys τη Δευτέρα, έτυχε συντριπτικά επικριτικής υποδοχής στο διαδίκτυο, με τους θεατές να κατηγορούν τους podcasters ότι έκαναν ερωτήσεις που παρέλειπαν να αντιπαρατεθούν στους ισχυρισμούς του Νετανιάχου και, κατά μια έννοια, εξυπηρέτησαν την αφήγησή του.

Ο Νετανιάχου και η κυβέρνησή του συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν την παγκόσμια κατακραυγή για τον πόλεμο στη Γάζα από την 7η Οκτωβρίου 2023 έως σήμερα.

Το κανάλι του podcast στο YouTube έχασε περισσότερους από 10.000 συνδρομητές μέσα σε μία ημέρα, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης κοινωνικών μέσων Social Blade. Στο YouTube, τα κορυφαία σχόλια για το επεισόδιο ήταν επικριτικά για την προφανή έλλειψη ετοιμότητας των οικοδεσποτών.

«Βλέπω τόσα πολλά πράγματα για το τι συμβαίνει στο Ισραήλ, το Ιράν και την Παλαιστίνη και για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πραγματικά τι συμβαίνει εκεί», δήλωσε ο Φόργκεαρντ στο επεισόδιο. Ο Στάινμπεργκ δήλωσε ότι ομοίως ήλπιζε να «μορφωθεί» παίρνοντας συνέντευξη από τον Νετανιάχου.

